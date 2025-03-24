Gör om dispositioner, presentationer eller artiklar till professionella bildspelsvideor med HeyGen. Vår AI-bildspelsgenerator kombinerar rena slidelayouter, realistiska röstspår och automatiska undertexter så att du kan publicera utbildnings-, sälj- och kursinnehåll utan filmning eller avancerad redigering. Skapa varumärkesanpassade videor som informerar, övertygar och skalar.
Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.
Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.
Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.
Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.
Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.
Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.
Varför HeyGen är den bästa AI-bildspelsskaparen
HeyGen förvandlar statiska presentationer till engagerande videopresentationer som håller kvar uppmärksamheten och gör budskapet tydligt. Börja med en PPT, en disposition eller ett blogginlägg och låt sedan AI bygga scener, lägga till berättarröst och använda en enhetlig varumärkesprofil så att ditt budskap går fram varje gång.
Lägg minuter på ett bildspel i stället för dagar. HeyGen automatiserar scenlängd, övergångar och undertexter samtidigt som ditt innehåll behålls intakt.
Välj en realistisk presentatör eller voiceover som matchar din ton, lägg till talarmanus eller skript och skapa ett talande bildspel som är redo att delas.
Duplicera projekt, översätt voiceovers och undertexter eller byt ut visuellt innehåll för att skapa lokala versioner utan att bygga om allt från början.
Importera slides, dispositioner eller webbadresser
Börja från befintliga PPTX-filer, Google Slides, skrivna utkast eller till och med en liveblogg-URL. HeyGen extraherar automatiskt rubriker, struktur och nyckelpoänger och mappar dem sedan till visuella scener som är klara för berättarröst.
AI-generering av manus och tidsförslag
Gör om innehållet i dina slides till lättlyssnade manus med automatisk sammanfattning och förslag på tempo. AI:n rekommenderar scenlängder och övergångar så att varje idé får tillräckligt med tid att landa. Du kan enkelt redigera rader, justera ton eller klistra in egna talarmanus för full kreativ kontroll.
Realistiska presentatörer och flerspråkiga voiceovers
Välj mellan naturliga presentatörsavatarer eller skapa röstspår på flera språk och dialekter. Taltempo, betoning och pauser är optimerade för tydlighet, så att det blir enklare att följa även mer komplexa ämnen.
Varumärkesanpassade mallar, undertexter och visuella callouts
Använd varumärkets färger, typsnitt, logotyper och layoutstilar för att hålla varje presentation enhetlig och professionell. Lägg till bildtexter, lower thirds och animerade callouts för att lyfta fram viktiga punkter eller data. Dessa visuella signaler styr uppmärksamheten och gör informationen lättare att ta till sig.
Så använder du AI-bildspelsverktyget
Skapa en färdig bildspelsvideo i fyra enkla steg, med kontroller som gör processen snabb och förutsägbar.
Importera en presentation, ladda upp ett dokument eller klistra in en blogg-URL eller disposition för att starta konverteringen.
HeyGen föreslår ett kort manus och scenlängder som du kan redigera, tillsammans med repliker eller talarmanus, så att allt passar din röst och din publik.
Välj en presentatör eller röst, använd din brand kit och lägg till skärmdumpar, ikoner eller stockbilder där det behövs.
Rendera din bildspelsvideo, ladda ner plattformsredo filer eller skapa lokala versioner med översatta röster och undertexter.
En AI-bildspelsskapare är en AI-videogenerator som omvandlar presentationsbilder, dispositioner eller artiklar till berättade videopresentationer och kombinerar manus, visuellt innehåll och undertexter i en enda exporterbar video.
Nej. HeyGen automatiserar layout, timing och berättarröst. Du kan ladda upp en befintlig PPTX eller klistra in text och låta AI skapa ett strukturerat bildspel.
Ja. Lägg till din logotyp, dina färger, typsnitt och mallar så att alla genererade videor följer din grafiska profil. Vår AI-plattform har redan översatt 18,814,906 videor på flera språk.
Vanliga indataformat är PPTX, Google Slides, DOCX, PDF samt vanlig text eller URL:er. Du kan också ladda upp bilder och skärmdumpar som visuellt stöd.
Ja. HeyGen erbjuder redigerbara manus och scenkort så att du kan finslipa formuleringar, betoning och uppmaningar till handling innan du renderar.
HeyGen stöder många språk för berättarröst och undertexter. Du kan skapa lokala versioner genom att byta språkinställningar och skapa nya voiceovers med hjälp av funktionen video translator.
Ja. Undertexter skapas automatiskt från manus och synkas med talet, och du kan exportera SRT-filer för andra verktyg.
Ja. Välj en presentatörsavatar eller ladda upp ett kort klipp på presentatören för att visas bredvid presentationsbilderna och skapa en hybridupplevelse med pratande huvud och bildspel.
De flesta bildspelsvideor fungerar bäst när de är mellan 1 och 10 minuter, beroende på hur djupt ämnet går. HeyGen hjälper dig att dela upp längre innehåll i kortare moduler.
Ja. Öppna projektet igen, redigera manus eller bilder och skapa en ny video. Du behåller versioner så att uppdateringar går snabbt och är lätta att styra.
Exportera MP4-filer optimerade för webb och sociala medier, vertikala eller horisontella bildformat, samt undertextfiler som SRT för tillgänglighet och distribution.
Ja. Uppladdade filer, genererade manus och renderade videor hanteras säkert, och du behåller kontrollen över delning och lagring.
