URL till video, gör vilken länk som helst till en video

Gör vilken webbsida som helst till en professionell, berättad video på några minuter med HeyGens url to video-verktyg. Klistra in din länk, välj en visuell stil och få en komplett video med undertexter, röstpålägg och animationer.
Varför varumärken väljer HeyGen
Omedelbar konvertering från webbsida till video
Klistra in valfri länk så läser verktyget sidan, hämtar nyckelinnehåll, bilder och metadata och bygger sedan automatiskt ett storyboard scen för scen. Ingen kopiering och klistring behövs. Du får en färdig videoplan att granska, med berättarröst, visuellt innehåll och timing redan satt på några sekunder. För team som skalar upp konvertering av produktsidor och artiklar ersätter detta timmar av redigering med ett enda steg. AI-videogeneratorn är utgångspunkten för manus, prompts och presentationsbaserat innehåll tillsammans med URL-inmatning.
AI-genererat manus som du kan redigera fritt
När sidan har analyserats skapar verktyget ett förslag på berättarröst-manus byggt kring de viktigaste budskapen, rubrikerna och produktdetaljerna som finns på sidan. Du går igenom det i en renodlad editor innan du genererar videon, med full frihet att skriva om, korta ner eller bygga ut allt innehåll. På så sätt får du kontroll över berättelsen utan att behöva börja från ett tomt dokument. För innehåll som utgår helt från skriven text, text till video hoppar över URL-steget och bygger direkt utifrån ett manus.
Inbyggd berättarröst, undertexter och musik
Varje genererad video innehåller ett tydligt AI-röstpålägg som är synkat med innehållet på skärmen, automatiska undertexter och bakgrundsmusik som matchar tempot i sidans innehåll. Du behöver ingen separat inspelnings- eller undertextprogramvara. Berättarrösten låter naturlig och kan bytas till en annan röststil, ett annat språk eller tonläge direkt i editorn.AI-läppsynk matchar nytt ljud mot valfri befintlig video bildruta för bildruta.
Flerspråkig video på över 175 språk
Alla videor som genereras från en URL kan översättas till över 175 språk med naturligt berättarröst och exakt läppsynk, utan att du behöver bygga om eller spela in något på nytt. Globala team använder detta för att skapa en grundvideo och distribuera lokala versioner till alla målmarknader i samma arbetsflöde. AI Video Translator hanterar hela lokaliseringsprocessen, inklusive röstmatchning och textning, för alla språk som stöds.
Batchbearbetning och API-automatisering
Skicka in en lista med webbadresser och få färdiga videor utan att röra editorn för varje enskild. Med API:et kan team definiera mallar, röststilar och bildformat en gång och tillämpa dem automatiskt på hundratals länkar. Marknadsföringsteam schemalägger inskick för att triggas när nya sidor publiceras. För team som även konverterar dokument tillsammans med webbadresser bearbetarPDF till videostatiska filer genom samma arbetsflöde.
Användningsområden för en URL-till-video-generator
A blog post stops working the moment readers close the tab. Converting the URL into a short video immediately extends the content to social platforms without additional writing. The headline, key argument, and supporting points become a clip ready for LinkedIn, Instagram Reels, or YouTube Shorts. For full scene-by-scene treatment of long articles, article to video handles extended written content.
Product pages are built to convert, but most buyers skip text and want to see the product in action. Paste the URL and get a narrated walkthrough covering key features, differentiators, and outcomes in under two minutes. This is faster than a screen recording and more polished for sales emails or demo embeds. Sales teams that need a structured, purpose-built format can use the product demo video generator.
Landing pages are filled with conversion-optimized copy and proof points that translate directly into video. Pull the URL and generate a short clip carrying the same message in motion. Use it as a paid ad, social embed, or email creative without writing a separate brief. Teams scaling this into full campaigns can build on that foundation with marketing videos templates.
Internal knowledge base pages and HR wikis contain content employees rarely engage with in text form. Converting those URLs into narrated clips makes it more accessible and memorable. An entire onboarding library can be built from existing documentation without writing new scripts. For instructional video with SCORM and LMS support, training video covers the full L&D workflow.
Agencies managing multiple client accounts need to produce video without expanding production hours. A URL-based workflow allows one person to process an entire website, blog section, or press archive into a video library within a single working session. Branded and localized variants can be rendered through the same pipeline with minor template adjustments. Teams producing high-volume paid content can pair url to video with the AI ad maker for direct delivery in paid ad dimensions.
A webpage in English does not reach an international audience on its own. Convert the URL into a video, then translate it into any of 175+ languages with matching narration and captions in one additional step. What once required separate production runs for each market now happens from a single source URL. The AI dubbing tool covers audio localization, voice matching, and dialect selection across all supported languages.
Hur en URL-till-video-generator fungerar
Gå från webbsideslänk till delbar video i fyra steg, utan behov av redigeringsprogram eller erfarenhet.
Ange länken till valfri webbsida. Verktyget läser sidan och hämtar automatiskt det viktigaste innehållet.
Välj en mall, bildförhållande och ton som passar din innehållstyp, kanal och ditt varumärke.
Läs igenom det automatiskt genererade manuskriptet, justera berättelsen och finjustera betoningar innan du skapar videon.
Rendera den färdiga videon och ladda ner den i ditt önskade format, redo att dela, bädda in eller schemalägga.
En URL-till-video-omvandlare läser innehåll, bilder och metadata från en webbsida och skapar automatiskt en berättad video. Klistra in URL:en så skriver systemet ett manus, väljer visuellt material och lägger på voiceover – utan att du behöver göra något manuellt produktionsarbete.manus till videoskapar samma höga kvalitet, men utgår från ett tomt dokument i stället för en URL.
Blogginlägg, produktsidor, landningssidor, nyhetsartiklar och Om-sidor fungerar alla bra för konvertering. Sidor med tydliga rubriker och strukturerade stycken ger de mest träffsäkra manusen. Sidor som främst är bildtunga med lite text kan behöva mer manusredigering innan du skapar videon. För att konvertera presentationsfiler tillsammans med webbadresser hanterarPPT till videopresentationsbaserat innehåll genom samma automatiserade arbetsflöde.
Mycket anpassningsbart. Ändra tempo, mallar, bakgrundsmusik, stil på voiceover, undertexter, visuella element och onlinevideoelement. Använd text‑till‑video‑redigering för att justera budskapet, bild‑till‑video för rikare visuellt innehåll eller finjustera timing och övergångar för ett mer filmiskt resultat.
Ja. Använd videöversättaren för att skapa lokala versioner med översatta undertexter och voiceovers. HeyGen behåller timing och tempo samtidigt som naturlig berättarröst återskapas på målspråken för att säkerställa konsekvens mellan olika marknader.
Exportalternativen inkluderar MP4 optimerad för webb och sociala medier, vertikala klipp för Reels/TikTok, loopade resurser för Canvas och filer med hög bitrate för broadcast. Välj plattformsförinställningar för att säkerställa rätt bildförhållande, upplösning och filstorlek för varje kanal.
Ja. HeyGen tillhandahåller REST-endpoints för att skapa, övervaka och hämta inspelningar av dina videofiler. Batchbearbetning, webhook-notiser och lagringsintegrationer möjliggör automatiserade arbetsflöden för stora kataloger och frekventa uppdateringar.
Marknadsförare, produktteam, e-handelschefer, utbildare, utgivare och kreatörer har nytta av det. Alla som behöver snabb, skalbar videoproduktion från befintligt webbinnehåll kan spara mycket tid och kostnader jämfört med traditionell produktion.
Du behåller fulla rättigheter till de videor du exporterar. HeyGen gör inte anspråk på äganderätten. Säkerställ att du har juridiska rättigheter till allt tredjepartsinnehåll eller upphovsrättsskyddat material som ingår på konverterade sidor; du är fortsatt ansvarig för dessa tillgångar.
Ja. HeyGen skapar plattformsanpassade annonser optimerade för sociala medier och programmatisk annonsering. Använd batchgenerering för att skapa många annonsvarianter för A/B-testning och prestationskampanjer.
Uppladdningar och genererade videor är krypterade både under överföring och när de lagras. HeyGen följer branschstandard för säkerhet och erbjuder konfigurerbara inställningar för lagring och åtkomstkontroll. För känsligt innehåll kan du använda privata lagringsintegrationer och åtkomstbegränsningar för att skydda dina videofiler.
