Vídeos de Comunicação Interna que Todo Funcionário Realmente Assiste
Atualizações do CEO, comunicados da empresa, comunicações de mudança — crie vídeos profissionais que alcancem toda a sua força de trabalho no idioma de cada pessoa, sem precisar conciliar agendas de executivos ou contratar equipes de produção.
O Problema da Comunicação Interna
Veja como equipes internas como a sua ampliam a comunicação e promovem alinhamento com uma plataforma inovadora de texto para vídeo com IA.
O Desafio da Comunicação Interna
Sua força de trabalho é global, distribuída e está afogada em e-mails. Mensagens importantes se perdem. Os encontros gerais acontecem às 3 da manhã para metade dos seus funcionários. Executivos têm 15 minutos entre reuniões — não dois dias para gravações de vídeo. E, quando você produz vídeo, ele está em um único idioma para uma força de trabalho que fala dezenas. O resultado: comunicações críticas não têm impacto, iniciativas de mudança emperram e os funcionários se sentem desconectados da liderança. Memorandos de texto já não são suficientes, mas produzir vídeo na velocidade e na escala de que sua organização precisa parece impossível.
A solução HeyGen
O HeyGen transforma sua equipe de comunicação interna em uma máquina de produção de vídeos. Escreva sua mensagem — ou deixe a IA ajudar a redigi-la — selecione um avatar de IA ou clone seu executivo, e gere vídeos profissionais em minutos. Sem conflitos de agenda. Sem atrasos de produção. CEO fora do escritório? O gêmeo digital dele ainda pode apresentar a atualização trimestral. Força de trabalho global? Traduza para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial para que cada colaborador ouça a mensagem em seu próprio idioma. Envie comunicações na mesma velocidade em que sua organização se move.
Tudo o que as equipes de comunicação interna precisam para alcançar todos os funcionários
Gêmeos Digitais Executivos
Seu CEO não consegue gravar todas as atualizações. Clone seus executivos uma vez e depois distribua a presença deles em comunicações ilimitadas. Voz consistente, entrega autêntica, zero conflitos de agenda. A liderança continua visível mesmo quando eles não estão disponíveis.
• Crie avatares executivos a partir de breves gravações
• Manter voz e presença autênticas
• Atualize roteiros sem precisar regravar
Localização da Força de Trabalho Global
Uma mensagem, em todos os idiomas que seus funcionários falam. Tradução de vídeo com IA localiza comunicações executivas em mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. A mensagem do seu CEO soa nativa em espanhol, mandarim, alemão, hindi — e não como conteúdo dublado.
• A clonagem de voz preserva a autenticidade dos executivos
• A sincronização labial acompanha os movimentos faciais
• Faça implantações globais a partir de um único vídeo de origem
Rápida Execução de Produção
Comunicados não podem esperar pelos cronogramas de produção. Gere vídeos internos em minutos, e não nas semanas que a produção tradicional exige. Notícias de última hora, atualizações urgentes, mudanças sensíveis ao tempo — comunique-se imediatamente quando o timing é essencial.
• Gere vídeos em minutos
• Nenhuma reserva de estúdio necessária
• Responda a eventos em tempo real
PowerPoint para vídeo
Transforme apresentações existentes em conteúdo de vídeo envolvente. Faça o upload do seu deck de reunião geral ou dos slides de all-hands e o HeyGen adiciona narração com avatar, transições e um acabamento profissional. Sua biblioteca de conteúdo se torna uma biblioteca de vídeos sem precisar começar do zero.
• Importar apresentações existentes
• Adicionar apresentador avatar automaticamente
• Preservar a estrutura e a mensagem
Consistência de Marca e Mensagem
Garanta mensagens aprovadas, identidade visual e terminologia consistentes com o Brand Kit. Brand Glossary garante que nomes de empresas, termos de produtos e nomes de executivos sejam pronunciados corretamente — sempre, em qualquer idioma.
• Ativos de marca centralizados
• Controles de pronúncia para termos-chave
• Resultados consistentes em todas as comunicações
Comunicações Acessíveis
Alcance todos os funcionários, independentemente de como eles consomem conteúdo. Legendas geradas automaticamente, várias faixas de idioma e formatos para download garantem que sua mensagem seja recebida, seja pelos funcionários assistindo no desktop, no celular ou offline.
• Legendas geradas automaticamente
• Várias versões em diferentes idiomas
• Formatos de distribuição flexíveis
Da mensagem à distribuição global em 3 etapas
Redija sua comunicação
Escreva seu roteiro, faça upload de um memorando existente ou deixe o gerador de roteiros com IA ajudar a elaborar sua mensagem. Comece a partir de tópicos, notas de apresentação ou briefings estratégicos — sem precisar começar do zero.
Selecione seu apresentador
Escolha um avatar de IA que represente sua organização ou use o gêmeo digital do seu executivo para transmitir uma presença de liderança autêntica. Combine voz, tom e estilo visual com a sua marca e o tipo de comunicação.
Gerar e Distribuir
Clique em gerar. Em poucos minutos, você terá um vídeo interno profissional. Traduza para todos os idiomas falados pela sua força de trabalho com um único clique. Distribua pelo seu intranet, Slack, e-mail ou plataforma interna de vídeo.
Feito para Atender a Todas as Necessidades de Comunicação Interna
Comunicações Executivas
Mantenha a liderança visível sem sobrecarregar suas agendas. Atualizações do CEO, comunicados do conselho, direcionamento estratégico —vídeo executivoque preserva uma presença autêntica em cada comunicação.
Caso de uso: Entregar atualizações trimestrais do CEO à força de trabalho global em 12 idiomas sem agendar uma única sessão de gravação.
Comunicados da Empresa
Notícias de última hora, mudanças organizacionais, atualizações de políticas — comunique-se imediatamente quando o tempo for essencial. Nada de esperar por disponibilidade de produção ou agendas de executivos.
Caso de uso: Anunciar uma aquisição ou uma grande notícia da empresa em poucas horas após a aprovação, alcançando todos os funcionários simultaneamente.
Gestão de Mudanças
Grandes iniciativas precisam de uma comunicação clara e consistente em todos os níveis e locais. O vídeo explica o “porquê” melhor do que memorandos, e a localização garante que ninguém fique de fora.
Caso de uso: Apoiar a transformação digital com vídeos que expliquem novos sistemas, processos e expectativas no idioma de cada colaborador.
Reuniões Gerais e Encontros com Todos
Nem todo mundo consegue participar ao vivo. Crie versões sob demanda das principais reuniões para que os funcionários possam assistir quando for melhor para eles — no fuso horário deles, no idioma deles.
Caso de uso: Transforme as reuniões gerais trimestrais em séries de vídeos sob demanda acessíveis a todos os turnos, locais e grupos de idioma.
Abordagem comprovada: a Workday produz conteúdo interno em 10 a 15 idiomas por vídeo, reduzindo o tempo de localização de semanas para minutos.
Cultura e Valores
Reforce a cultura organizacional com vídeos que pareçam pessoais, não corporativos. Mensagens de boas-vindas, destaques de valores, anúncios de reconhecimento — conteúdos que criam conexão entre equipes distribuídas.
Caso de uso: Crie destaques mensais de cultura com diferentes líderes e membros da equipe, sem precisar coordenar agendas de filmagem.
Comunicação de Crise
Quando situações urgentes exigirem uma comunicação imediata e clara, você não pode esperar pela produção. Gere vídeos de resposta a crises em minutos, traduza instantaneamente e distribua em todos os canais.
Caso de uso: Entregar atualizações críticas de segurança ou operacionais para toda a força de trabalho em poucas horas após o desenvolvimento da situação.
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen capacita qualquer pessoa (sim, você) a criar conteúdo em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
O que são vídeos de comunicação interna?
Vídeos de comunicação interna são conteúdos em vídeo criados para o público de colaboradores, e não para marketing externo. Eles incluem atualizações da liderança, comunicados da empresa, comunicações de gestão de mudanças, reuniões gerais (town halls), conteúdos sobre cultura organizacional e comunicações de crise. A HeyGen permite que as equipes de comunicação interna produzam vídeos profissionais em escala usando avatares de IA e síntese de voz — sem os custos e a complexidade de produção do vídeo tradicional.
Como posso criar comunicações executivas sem precisar filmar o executivo?
Clone seu executivo uma única vez a partir de uma breve gravação em vídeo. O gêmeo digital dele poderá então entregar comunicações ilimitadas — atualizações trimestrais, anúncios, mensagens para a equipe — sem exigir tempo adicional de gravação. Quando o roteiro mudar, você apenas atualiza e gera novamente. O executivo grava uma vez; sua presença autêntica se multiplica em todas as comunicações.
Posso traduzir vídeos internos para nossa força de trabalho global?
Sim — essa é uma das principais forças do HeyGen para comunicação interna. Crie sua comunicação em um idioma e, em seguida, use tradução de vídeo com IA para gerar versões em qualquer um dos mais de 175 idiomas compatíveis. A tradução inclui clonagem de voz (para que executivos soem naturais em cada idioma) e sincronização labial (para que os movimentos da boca correspondam ao áudio). A Workday produz conteúdo em 10 a 15 idiomas por vídeo usando essa abordagem.
Com que rapidez posso criar vídeos de comunicação interna?
A maioria dos vídeos internos é gerada em questão de minutos. A Workday relatou ter reduzido o tempo de semanas para minutos no processo de localização. O tempo exato depende do comprimento e da complexidade do vídeo, mas a mudança de cronogramas tradicionais de produção (de dias a semanas) para entrega no mesmo dia é comum. Comunicações urgentes podem ser criadas e distribuídas em poucas horas.
Posso converter nossas apresentações de town hall em vídeo?
Sim. Faça o upload das suas apresentações em PowerPoint, Google Slides ou PDF e o HeyGen as transforma em vídeos com narração por avatar. A sua estrutura e conteúdo originais são preservados, enquanto é adicionada uma camada de acabamento profissional em vídeo. Isso é especialmente útil para criar versões sob demanda de eventos ao vivo, às quais funcionários em diferentes fusos horários podem ter acesso.
Como posso manter uma mensagem consistente em todas as comunicações?
O Brand Kit da HeyGen centraliza sua identidade visual — cores, fontes, logotipos e avatares aprovados. O Brand Glossary controla a pronúncia de nomes de empresas, executivos, termos de produtos e terminologia organizacional. Seja criando comunicados do CEO ou anúncios para a equipe, todos os vídeos mantêm padrões de marca consistentes.
O HeyGen é seguro o suficiente para comunicações internas sensíveis?
A HeyGen possui certificação SOC 2 Tipo II e é compatível com o GDPR. Seu conteúdo é criptografado em trânsito e em repouso. Para equipes internas de comunicação corporativa que lidam com informações organizacionais sensíveis, a HeyGen oferece espaços de trabalho dedicados com integração SSO e gerenciamento centralizado de acesso. Nós não treinamos nossos modelos de IA com o seu conteúdo.
Posso distribuir vídeos pelos nossos canais internos já existentes?
Sim. O HeyGen exporta arquivos de vídeo MP4 padrão que funcionam com qualquer canal de distribuição — sua intranet, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, e-mail, plataformas internas de vídeo ou sinalização digital. Você também pode incorporar os vídeos diretamente ou compartilhá-los por link. O formato funciona em qualquer lugar onde seus colaboradores já consomem conteúdo.
Como lidar com diferentes fusos horários e horários de trabalho?
Sim. A HeyGen oferece rastreamento de visualizações e análises de engajamento para que você saiba quais prospects assistiram aos seus vídeos, por quanto tempo e quando. Use esses dados de intenção para priorizar os follow-ups — prospects que assistem ao seu vídeo completo provavelmente estão mais interessados do que aqueles que nem o abrem. A integração com o seu CRM mantém esses dados conectados aos registros dos seus negócios.
Várias pessoas da nossa equipe de comunicação podem usar o HeyGen?
Sim. HeyGen para Empresas inclui espaços de trabalho em equipe onde gerentes de comunicação, criadores de conteúdo e líderes regionais podem colaborar. Bibliotecas de ativos compartilhadas mantêm avatares executivos aprovados, elementos de marca e modelos acessíveis para todos. Controles de administrador permitem gerenciar permissões e garantir a consistência das mensagens.
Que tipos de comunicações internas posso criar?
A HeyGen oferece suporte a praticamente qualquer formato de comunicação interna: atualizações executivas, comunicados da empresa, vídeos de gestão de mudanças, resumos de reuniões gerais (town halls), conteúdos de onboarding, explicações de políticas, conteúdos sobre cultura e valores, anúncios de reconhecimento, comunicações de crise e muito mais. Se você consegue escrever a mensagem, a HeyGen consegue produzir o vídeo — em qualquer idioma.
Como isso se compara à produção interna de vídeos tradicional?
A produção interna tradicional de vídeos exige agendamento com executivos, reserva de estúdio, filmagem e edição — normalmente de 2 a 4 semanas, no mínimo, para uma única peça de conteúdo. Agora multiplique isso por cada idioma que você precisa alcançar. A HeyGen produz qualidade equivalente em minutos, com tradução instantânea para qualquer idioma. As equipes de comunicação interna relatam aumentos dramáticos na quantidade de vídeos produzidos, sem adicionar recursos de produção ou aumentar o quadro de funcionários.
Comece a criar vídeos de comunicação interna hoje mesmo
Pare de esperar semanas para entregar mensagens que são importantes agora. Gere vídeos internos profissionais em minutos, alcance sua força de trabalho global instantaneamente no idioma de cada pessoa e mantenha a liderança visível sem sobrecarregar a agenda dos executivos. Junte-se às equipes de comunicação interna da Workday, Miro e de grandes empresas globais que transformaram a forma como se comunicam.
