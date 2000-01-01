Feito para Atender a Todas as Necessidades de Comunicação Interna

Comunicações Executivas Mantenha a liderança visível sem sobrecarregar suas agendas. Atualizações do CEO, comunicados do conselho, direcionamento estratégico — vídeo executivo que preserva uma presença autêntica em cada comunicação. Caso de uso: Entregar atualizações trimestrais do CEO à força de trabalho global em 12 idiomas sem agendar uma única sessão de gravação.

Comunicados da Empresa Notícias de última hora, mudanças organizacionais, atualizações de políticas — comunique-se imediatamente quando o tempo for essencial. Nada de esperar por disponibilidade de produção ou agendas de executivos. Caso de uso: Anunciar uma aquisição ou uma grande notícia da empresa em poucas horas após a aprovação, alcançando todos os funcionários simultaneamente.

Gestão de Mudanças Grandes iniciativas precisam de uma comunicação clara e consistente em todos os níveis e locais. O vídeo explica o “porquê” melhor do que memorandos, e a localização garante que ninguém fique de fora. Caso de uso: Apoiar a transformação digital com vídeos que expliquem novos sistemas, processos e expectativas no idioma de cada colaborador.

Reuniões Gerais e Encontros com Todos Nem todo mundo consegue participar ao vivo. Crie versões sob demanda das principais reuniões para que os funcionários possam assistir quando for melhor para eles — no fuso horário deles, no idioma deles. Caso de uso: Transforme as reuniões gerais trimestrais em séries de vídeos sob demanda acessíveis a todos os turnos, locais e grupos de idioma. Abordagem comprovada: a Workday produz conteúdo interno em 10 a 15 idiomas por vídeo, reduzindo o tempo de localização de semanas para minutos.

Cultura e Valores Reforce a cultura organizacional com vídeos que pareçam pessoais, não corporativos. Mensagens de boas-vindas, destaques de valores, anúncios de reconhecimento — conteúdos que criam conexão entre equipes distribuídas. Caso de uso: Crie destaques mensais de cultura com diferentes líderes e membros da equipe, sem precisar coordenar agendas de filmagem.