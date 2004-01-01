Crie vídeos de treinamento de conformidade que escalem globalmente
Substitua PDFs desatualizados e equipes de filmagem caras por vídeos com IA que padronizam a conformidade em todos os departamentos, locais e idiomas — em minutos, não em meses.
- Sem cartão de crédito
- Certificado SOC 2 Tipo II
O problema do treinamento de conformidade
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de texto para vídeo com IA mais inovadora.
O Problema do Treinamento de Conformidade
Suas obrigações de conformidade não diminuem o ritmo. Atualizações da HIPAA, protocolos de segurança, políticas de RH — tudo muda o tempo todo. Mas criar treinamentos em vídeo para acompanhar isso? Significa coordenar equipes de filmagem, agendar especialistas que nunca têm tempo e esperar meses por um conteúdo que já está desatualizado quando entra no ar. Enquanto isso, sua força de trabalho está espalhada por vários locais, idiomas e fusos horários, todos precisando da mesma mensagem consistente. PDFs estáticos não são lidos. Sessões ao vivo não escalam. E cada lacuna no treinamento é uma lacuna na proteção.
A solução HeyGen
O HeyGen transforma sua documentação de compliance em treinamentos em vídeo envolventes que sua equipe realmente assiste. Faça o upload de suas políticas, selecione um avatar de IA e gere vídeos de treinamento profissionais em minutos — não em meses. Atualizou uma regulamentação? Regere o vídeo em poucas horas. Precisa dele em espanhol, mandarim e alemão? É só um clique. Sua mensagem de compliance permanece consistente em todos os locais, em todos os idiomas e para todos os colaboradores. E com exportação SCORM, ele se integra diretamente ao seu LMS atual.
Tudo que as equipes de compliance precisam para treinar em escala
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de texto para vídeo com IA mais inovadora.
Conversão de Política para Vídeo
Transforme documentos de conformidade existentes — POPs, PDFs de políticas, apresentações em PowerPoint — em módulos de treinamento conduzidos por avatares. Nada de roteiros do zero. Nada de agendar especialistas no assunto. Faça o upload do seu conteúdo e deixe a IA cuidar da produção.
• Converta documentos de políticas em roteiros de vídeo automaticamente
• Gerar treinamentos a partir de apresentações de slides existentes
• Atualize o conteúdo sem regravar
Conformidade Multilíngue
Um único vídeo de treinamento, em mais de 175 idiomas. Tradução de vídeo com IA com clonagem de voz e sincronização labial faz com que seu treinamento de HIPAA soe nativo em cada mercado — e não como um filme estrangeiro dublado. Mensagens consistentes, entrega local.
• A clonagem de voz mantém a autenticidade do apresentador
• A sincronização labial ajusta os movimentos da boca ao áudio traduzido
• Implante para a força de trabalho global a partir de um único vídeo de origem
Integração com LMS
Exporte módulos de compliance diretamente para o seu sistema de gestão de aprendizagem. A embalagem compatível com SCORM funciona com Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors e muito mais. Acompanhe conclusões, pontuações e declarações de conformidade como em qualquer outro curso.
• Exportação SCORM 1.2 e 2004
• Suporte para upload direto em LMS
• Pronto para rastreamento de conclusão
Gêmeos Digitais para PMEs
Seus especialistas em compliance não podem estar em todos os lugares. Clone seus especialistas no assunto uma vez e, em seguida, distribua a expertise deles em todos os módulos de treinamento. Voz consistente, entrega consistente, zero conflitos de agenda.
• Crie gêmeos digitais a partir de uma breve gravação em vídeo
• Reutilize avatares de especialistas em módulos ilimitados
• Atualize roteiros sem precisar regravar
Controle de Marca e Regulatório
Garanta mensagens, logotipos e terminologia aprovados com o Brand Kit. O Brand Glossary assegura que termos como "HIPAA" e o nome da sua empresa sejam pronunciados corretamente sempre. Sem interpretações equivocadas. Sem treinamentos fora do padrão da marca.
• Garantir uma identidade de marca consistente em todos os vídeos
• O glossário controla a pronúncia de termos técnicos
• Biblioteca de avatares aprovados para sua organização
Ciclo de Atualização Rápida
As regulamentações mudam. Seu treinamento também deve mudar. Quando a OSHA atualiza as diretrizes ou sua equipe de políticas revisa os procedimentos, gere novos vídeos em poucas horas — não nas semanas que leva para coordenar uma nova gravação. Mantenha-se atualizado sem o peso da produção.
- Alterações no roteiro são implementadas em minutos
- Não é necessário refilmar para fazer atualizações
- Controle de versão para auditorias de conformidade
De Documento de Política a Vídeo de Treinamento em 3 Etapas
Envie seu conteúdo de conformidade
Comece com o que você já tem — PDFs de políticas, apresentações de slides ou procedimentos escritos. O gerador de roteiros com IA da HeyGen transforma sua documentação em roteiros prontos para vídeo, ou você pode colar o seu próprio.
Selecione o avatar e a voz
Escolha entre mais de 200 avatares de IA diversos ou crie um gêmeo digital do seu responsável de compliance. Selecione uma voz que combine com o tom da sua marca ou clone a voz do seu especialista para garantir autenticidade.
Gerar e Implantar
Clique em gerar. Em poucos minutos, você terá um vídeo profissional de treinamento de compliance. Exporte para o seu LMS com empacotamento SCORM ou faça o download para distribuição interna. Precisa de traduções? Gere todas as mais de 175 línguas a partir da mesma fonte.
Feito para Todas as Funções de Conformidade
Conformidade com a HIPAA e com a Legislação de Saúde
Crie treinamentos sobre privacidade do paciente que atendam aos requisitos regulatórios. Vídeos de treinamento para a área de saúde garantem que todos os membros da equipe — da recepção à área clínica — recebam uma formação consistente sobre a HIPAA em seu idioma preferido.
Caso de uso: Substitua longas sessões presenciais de HIPAA por módulos em vídeo concisos e autoguiados para colaboradores internos.
Treinamento de Segurança no Trabalho
Requisitos da OSHA, comunicação de riscos, protocolos de EPI — treinamentos de segurança que os trabalhadores realmente assistem. Demonstrações visuais com narração por avatar superam manuais cheios de texto em termos de retenção e taxa de conclusão.
Caso de uso: Entregar vídeos de segurança de laboratório em instalações globais com mensagens consistentes em todas as regiões.
Conformidade de RH e Ambiente de Trabalho
Prevenção de assédio sexual, código de conduta, políticas antidiscriminação. Tópicos sensíveis abordados de forma profissional e consistente. Atualize anualmente sem precisar regravar.
Caso de uso: produzir vídeos rápidos com orientações sobre legislação trabalhista cobrindo os principais acertos e erros de conformidade trabalhista.
Caso de uso: produzir vídeos rápidos com orientações sobre leis trabalhistas, cobrindo o que fazer e o que não fazer em relação à conformidade trabalhista. Otimize custo e desempenho com o melhor modelo para cada caso de uso.
Conformidade Financeira e Regulatória
Conformidade com SOX, prevenção à lavagem de dinheiro, políticas de uso de informação privilegiada. Setores regulados precisam de documentação comprovando que o treinamento ocorreu — vídeo com rastreamento via LMS fornece essa evidência.
Conformidade em Manufatura e Qualidade
Procedimentos ISO, requisitos de BPF, protocolos de controle de qualidade. Vídeos de treinamento que mostram os procedimentos corretos reduzem erros e achados de auditoria.
Exemplo: o Grupo Würth reduziu os custos de tradução em 80% ao produzir uma apresentação de conformidade de 65 minutos em 8 idiomas em 4 dias.
Programas Globais de Conformidade
Treinamento de compliance multinacional sem custos de produção multinacionais. O mesmo treinamento, em todos os idiomas, a partir de um único vídeo-fonte. Consistência que os auditores valorizam.
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen capacita qualquer pessoa (sim, você) a criar conteúdo em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
O que é um software de vídeo para treinamento de compliance?
O software de vídeo para treinamentos de compliance ajuda as organizações a criar, gerenciar e distribuir conteúdos de treinamento em vídeo voltados para requisitos regulatórios e de políticas internas. O HeyGen usa avatares de IA e síntese de voz para gerar vídeos de treinamento profissionais a partir de roteiros ou documentos — sem necessidade de câmeras, estúdios ou equipes de produção. O resultado é um treinamento de compliance consistente e escalável, que pode ser atualizado rapidamente quando as regulamentações mudam.
Como posso criar vídeos de treinamento em conformidade com a HIPAA?
Faça o upload da sua documentação de política de HIPAA ou cole seu roteiro de treinamento no HeyGen. Selecione um avatar de IA para ser o apresentador em tela, escolha uma voz profissional e gere seu vídeo. Para organizações de saúde que atendem populações diversas, use tradução de vídeo para criar versões em espanhol, mandarim, vietnamita e outros idiomas falados pela sua força de trabalho. Exporte com empacotamento SCORM para rastreamento de conclusões no LMS.
Posso atualizar os vídeos de treinamento de conformidade quando as regulamentações mudarem?
Sim — essa é uma das principais vantagens do HeyGen para equipes de compliance. Quando as políticas mudam, basta atualizar o seu roteiro e regenerar o vídeo. Não é necessário remarcar gravações, reservar estúdios ou coordenar a disponibilidade de especialistas. A maioria das atualizações de roteiro gera novos vídeos em menos de 30 minutos, mantendo seus treinamentos alinhados com os requisitos regulatórios.
O HeyGen se integra com o nosso LMS?
O HeyGen exporta pacotes SCORM 1.2 e SCORM 2004 que funcionam com os principais sistemas de gestão de aprendizagem, incluindo Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo e Absorb. Faça o upload do pacote exportado diretamente no seu LMS para acompanhar conclusões, pontuações e comprovações de conformidade.
Como funciona o treinamento de conformidade multilíngue?
Crie seu vídeo de treinamento de compliance uma vez, no seu idioma principal. Em seguida, use o recurso de tradução do HeyGen para gerar versões em qualquer um dos mais de 175 idiomas compatíveis. A tradução inclui clonagem de voz (para que o apresentador soe natural em cada idioma) e sincronização labial (para que os movimentos da boca acompanhem o áudio traduzido). Sua versão em espanhol soa como um espanhol nativo, não como inglês dublado.
Meu conteúdo de compliance está seguro?
A HeyGen possui certificação SOC 2 Tipo II e é compatível com o GDPR. Seu conteúdo é criptografado em trânsito e em repouso. Para equipes de conformidade corporativa que lidam com documentação de políticas sensíveis, a HeyGen oferece espaços de trabalho dedicados com integração SSO e gerenciamento centralizado de usuários. Nós não treinamos nossos modelos de IA com o seu conteúdo.
Que tipos de treinamentos de conformidade posso criar?
A HeyGen oferece suporte a qualquer caso de uso em treinamentos de conformidade, incluindo: HIPAA e privacidade em saúde, OSHA e segurança no local de trabalho, conformidade de RH (prevenção de assédio, código de conduta), regulamentações financeiras (SOX, AML, uso de informação privilegiada), padrões de manufatura (ISO, GMP), privacidade de dados (GDPR, CCPA) e certificações específicas de cada setor. Se você consegue escrever um roteiro para isso, a HeyGen consegue produzir o vídeo.
Qual pode ser a duração dos vídeos de treinamento de compliance?
A HeyGen oferece suporte a vídeos de vários comprimentos para se adequar ao seu design de treinamento. A maioria dos módulos de compliance funciona bem na faixa de 3 a 10 minutos para abordagens de microlearning, mas você pode criar conteúdos mais longos para tópicos mais abrangentes. Para treinamentos estendidos (20+ minutos), considere dividir o conteúdo em capítulos ou módulos para melhorar o engajamento dos alunos e o acompanhamento do progresso.
Várias pessoas da minha equipe de compliance podem usar o HeyGen?
Sim. HeyGen para Empresas inclui espaços de trabalho em equipe onde gestores de compliance, designers instrucionais e criadores de conteúdo podem colaborar. Bibliotecas de ativos compartilhadas mantêm avatares aprovados, elementos de marca e modelos acessíveis para toda a sua equipe. Controles de administrador permitem gerenciar permissões e acompanhar o uso.
Como o HeyGen se compara à produção tradicional de vídeos de conformidade?
A produção tradicional de vídeos de compliance exige agendar apresentadores, reservar estúdios, coordenar equipes e fazer edição de pós-produção — normalmente um prazo de 2 a 3 meses, com custo de US$ 5.000 a US$ 15.000+ por vídeo finalizado. O HeyGen gera vídeos com qualidade equivalente em minutos ou horas, com revisões ilimitadas sem custo adicional. Quando as regulamentações mudam, você apenas atualiza e regenera o vídeo, em vez de regravar. O Grupo Würth relatou uma redução de 50% no tempo de produção e de 80% nos custos de tradução. A Advantive reduziu o tempo de criação de conteúdo em 50%.
Posso criar um gêmeo digital do nosso responsável de compliance?
Sim. O recurso de clone de IA da HeyGen cria um gêmeo digital a partir de uma breve gravação em vídeo. Seu responsável de compliance grava uma vez e, depois disso, o avatar dele pode apresentar módulos de treinamento ilimitados sem necessidade de novos agendamentos. Quando essa pessoa sair da organização, você pode aposentar o avatar e criar um novo — sem deixar conteúdos de treinamento órfãos.
Quais formatos e resoluções de vídeo são compatíveis?
O HeyGen exporta em formato MP4 com resolução de até 4K. Para treinamentos de compliance, a maioria das organizações utiliza 1080p (Full HD), que equilibra qualidade e tamanho de arquivo para entrega via LMS. Você também pode exportar em 720p para ambientes com restrição de banda ou para entregas focadas em dispositivos móveis.
Explorar mais soluções
Use Cases
Tools
Histórias de Clientes
- Grupo Würth: redução de 80% nos custos de tradução
- Advantive: Criação de conteúdo 50% mais rápida
- Workday: Localização em Minutos
- Coursera: Localização de Vídeo
- Stratasys: Implantação Global de Treinamento
- Lattice: Integração em Escala
- Sibelco: Produção de Treinamento em Escala
- HubSpot: Vídeo com IA em Escala
- Miro: Localização Global de Conteúdo
Comece a criar vídeos de treinamento de conformidade hoje mesmo
Pare de esperar meses por conteúdos desatualizados. Gere treinamentos de compliance profissionais em minutos, traduza para qualquer idioma instantaneamente e atualize sempre que as regulamentações mudarem — sem precisar regravar. Junte-se às equipes de compliance de empresas da Fortune 500 que já reduziram o tempo de produção pela metade.
- Não é necessário cartão de crédito
- Certificado SOC 2 Tipo II
- Cancele a qualquer momento