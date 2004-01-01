Transforme documentos de conformidade existentes — POPs, PDFs de políticas, apresentações em PowerPoint — em módulos de treinamento conduzidos por avatares. Nada de roteiros do zero. Nada de agendar especialistas no assunto. Faça o upload do seu conteúdo e deixe a IA cuidar da produção.

• Converta documentos de políticas em roteiros de vídeo automaticamente

• Gerar treinamentos a partir de apresentações de slides existentes

• Atualize o conteúdo sem regravar