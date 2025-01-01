Home Academy Vozes

As vozes são o que dão vida aos seus vídeos HeyGen. Elas definem como a sua mensagem soa — o tom, o ritmo e a emoção — seja para narrar um vídeo de treinamento, apresentar uma atualização de produto ou falar diretamente com um público global. Nesta seção, você vai se familiarizar com o funcionamento das vozes no HeyGen e aprender a usá-las com confiança. Vamos começar explorando a biblioteca de vozes, para que você possa ouvir o que está disponível e entender como diferentes vozes se encaixam em diferentes casos de uso. Em seguida, você aprenderá a criar a sua própria voz quando precisar de algo mais pessoal ou específico da sua marca. Por fim, vamos mostrar como solucionar problemas e melhorar a saída de voz usando o Voice Doctor, para que seus vídeos sempre soem claros, naturais e profissionais.