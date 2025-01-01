Home Academy Kit de marca

A funcionalidade Marca no HeyGen ajuda você a manter todos os vídeos visual e verbalmente consistentes, não importa quem esteja criando ou em quantos idiomas você esteja trabalhando. Ela reúne todas as regras da sua marca em um só lugar, para que seu conteúdo esteja sempre bem produzido e com a mensagem correta. Com Marca, você pode gerenciar sua identidade visual por meio de Kits de Marca e controlar como termos-chave são pronunciados ou traduzidos usando o Glossário de Marca. Juntas, essas ferramentas facilitam a aplicação de logotipos, cores, fontes, mídias e regras de linguagem em diferentes projetos, garantindo que seus vídeos permaneçam alinhados à marca em grande escala e entre diferentes equipes.