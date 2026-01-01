Início Academia Vozes Acessando a biblioteca de voz

Acessando a biblioteca de voz

No HeyGen, uma voz é a fala gerada por IA usada nos seus vídeos. As vozes podem ser combinadas com avatares ou usadas como áudio independente, dando ao seu conteúdo tom, personalidade e alcance emocional em uma ampla seleção de idiomas, sotaques e estilos de fala.

As vozes ajudam você a adequar a forma de apresentação do seu vídeo ao seu público e ao caso de uso.

A biblioteca de vozes

Todas as vozes no HeyGen são gerenciadas pela Biblioteca de Vozes. É lá que você pode revisar seus próprios clones de voz, explorar vozes públicas de IA e manter tudo organizado em um só lugar.

Você pode acessar a Biblioteca de Voz em três áreas principais:

Estúdio de IA

A página de Avatares

Revisar

A Biblioteca de Vozes inclui ferramentas avançadas de filtragem para ajudar você a encontrar rapidamente a voz ideal. É possível filtrar por região, sotaque, idade, emoção, caso de uso e muito mais. Você também pode marcar vozes como favoritas para que suas opções mais usadas fiquem fáceis de acessar.

Usar vozes no AI Studio

Dentro do AI Studio, sempre que você seleciona uma voz para um vídeo com avatar, você tem acesso à Biblioteca Completa de Vozes. A partir daí, é possível pré-visualizar as vozes e aplicar rapidamente aquela que melhor se adapta ao seu projeto.

Você também pode criar vozes diretamente no AI Studio sem precisar criar um avatar antes. Na Biblioteca de Vozes, selecione Nova Voz e escolha se deseja clonar uma voz instantaneamente, integrar uma voz de terceiros ou gerar uma voz totalmente nova usando o Voice Design. Depois de criada, a voz fica disponível em todos os seus projetos.

Gerencie vozes na página Avatares

As vozes também podem ser gerenciadas na página Avatares. Ao selecionar um avatar e abrir o menu de voz, você pode definir uma voz principal ou abrir a Biblioteca de Vozes.

Definir uma voz principal significa que essa voz será usada automaticamente sempre que você selecionar esse avatar em vídeos futuros.

Usar vozes na revisão

As vozes também estão disponíveis no Proofread. Em qualquer caixa de roteiro, você pode abrir a aba Track Voice para revisar todas as vozes usadas no vídeo. A partir daí, você pode alternar entre vozes ou criar novas enquanto refina o seu roteiro.