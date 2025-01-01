Familiarize-se com o painel do HeyGen e a navegação principal para configurar sua conta com confiança e começar a criar
Passo 1: acesse seu painel
Quando você fizer login, será direcionado ao seu painel. Ele é o seu hub central dentro do HeyGen.
Aqui, você pode:
Você vai voltar a este espaço com frequência, então é importante entender como ele está organizado.
Etapa 2: explore o menu principal de navegação
No lado esquerdo da tela, você encontrará o menu principal de navegação. Esse painel dá acesso às ferramentas que você usará em todo o seu fluxo de trabalho.
A partir daqui, você pode:
Familiarizar-se com este menu vai deixar todo o resto mais fácil.
Etapa 3: revise o painel de primeiros passos
No seu painel, você também verá o painel de primeiros passos. Esta seção orienta você pelas etapas essenciais de configuração para garantir que nada importante seja deixado de fora.
À medida que você conclui cada tarefa, ela é marcada automaticamente como concluída. Se você fizer uma pausa, poderá voltar depois e continuar de onde parou.
Etapa 4: conclua suas tarefas iniciais de configuração
As tarefas exibidas podem variar dependendo da sua função. Elas podem incluir:
Você não precisa fazer tudo de uma vez. O HeyGen foi desenvolvido para que você avance no seu próprio ritmo.
Etapa 5: foque na prontidão
Nesta etapa, o objetivo não é a perfeição. É apenas garantir que sua conta esteja configurada corretamente para que você esteja pronto quando decidir criar.
Etapa 6: avançar para a criação de vídeos
Quando você já estiver ambientado e com a configuração concluída, estará pronto para a próxima etapa.
No próximo curso, você vai criar seu primeiro vídeo e começar a trabalhar na prática dentro do estúdio de IA do HeyGen.