Bem-vindo à HeyGen AcademyVisão geral da plataformaCaminhos para criação de vídeosAvataresVozesLocalizaçãoAgente de VídeoEstúdio de IA
Lista de verificação de configuraçãoRevisarInteratividadeSCORMModo de editor únicoGravação de tela
HeyGen for Agencies: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for L&D: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for Marketers: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for knowledge entrepreneurs: The ultimate AI video expertise playbook
AvataresVozScriptsKit de marcaIntegraçõesDestaques instantâneosModo em lotePPT/PDF para vídeoCompartilhar páginaModelosEditar estilos
Visão geral da plataforma

Familiarize-se com o painel do HeyGen e a navegação principal para configurar sua conta com confiança e começar a criar

Passo 1: acesse seu painel

Quando você fizer login, será direcionado ao seu painel. Ele é o seu hub central dentro do HeyGen.

Aqui, você pode:

  • Acesse todos os seus projetos
  • Gerencie e edite seus vídeos
  • Compartilhar conteúdo concluído

Você vai voltar a este espaço com frequência, então é importante entender como ele está organizado.

Etapa 2: explore o menu principal de navegação

No lado esquerdo da tela, você encontrará o menu principal de navegação. Esse painel dá acesso às ferramentas que você usará em todo o seu fluxo de trabalho.

A partir daqui, você pode:

  • Criar e gerenciar vídeos
  • Organizar e usar recursos
  • Trabalhe com avatares, vozes e traduções

Familiarizar-se com este menu vai deixar todo o resto mais fácil.

Etapa 3: revise o painel de primeiros passos

No seu painel, você também verá o painel de primeiros passos. Esta seção orienta você pelas etapas essenciais de configuração para garantir que nada importante seja deixado de fora.

À medida que você conclui cada tarefa, ela é marcada automaticamente como concluída. Se você fizer uma pausa, poderá voltar depois e continuar de onde parou.

Etapa 4: conclua suas tarefas iniciais de configuração

As tarefas exibidas podem variar dependendo da sua função. Elas podem incluir:

  • Configurando seu ambiente de trabalho
  • Convidar colegas de equipe
  • Revisando configurações básicas de segurança

Você não precisa fazer tudo de uma vez. O HeyGen foi desenvolvido para que você avance no seu próprio ritmo.

Etapa 5: foque na prontidão

Nesta etapa, o objetivo não é a perfeição. É apenas garantir que sua conta esteja configurada corretamente para que você esteja pronto quando decidir criar.

Etapa 6: avançar para a criação de vídeos

Quando você já estiver ambientado e com a configuração concluída, estará pronto para a próxima etapa.

No próximo curso, você vai criar seu primeiro vídeo e começar a trabalhar na prática dentro do estúdio de IA do HeyGen.