Avatares

Os avatares estão no centro da criação de vídeos no HeyGen. Eles são os apresentadores na tela que dão vida à sua mensagem, seja você criando um gêmeo digital, gerando um avatar com IA ou usando uma das opções prontas do HeyGen. Neste conjunto de tutoriais, vamos mostrar como criar e trabalhar com avatares de maneiras mais avançadas e flexíveis. Você vai aprender a gerar um avatar usando IA, trocar rostos para adaptar avatares a diferentes casos de uso e inserir produtos diretamente em seus vídeos com avatar para criar cenas mais envolventes e ricas em contexto. Ao longo do caminho, você verá como essas ferramentas se encaixam naturalmente no seu fluxo de trabalho, ajudando você a personalizar seus vídeos sem precisar começar do zero toda vez.