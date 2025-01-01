Home Academy Vozes Doutor de voz

Você pode acessar o Voice Doctor de dois lugares: dentro do AI Studio, ao trabalhar em um projeto, ou na página Avatars, ao gerenciar as configurações de voz de um avatar. Em ambos os locais, o Voice Doctor permite que você aperfeiçoe uma voz existente sem precisar recriá-la do zero.

Para este passo a passo, vamos começar no AI Studio.

Abrir o Voice Doctor no AI Studio

Abra um projeto existente ou crie um novo no AI Studio. Selecione seu avatar e, em seguida, abra a aba Voz. Na lista de vozes disponíveis, escolha a voz que você deseja melhorar. As vozes que são compatíveis com o Voice Doctor estão marcadas com o ícone Enhance Voice.

O Voice Doctor funciona tanto com vozes enviadas quanto com vozes geradas por IA.

Aprimore e refine sua voz

Após selecionar Enhance Voice, a interface do Voice Doctor é aberta. No painel esquerdo, você pode ajustar configurações técnicas, como o sotaque, ou alternar entre mecanismos de voz para explorar diferentes características vocais.

No painel à direita, descreva como você quer que a voz mude. Por exemplo, você pode pedir uma pronúncia mais clara, um tom mais suave ou um ritmo mais natural. Essa descrição ajuda a orientar como a voz será refinada.

Com base nas suas informações, o HeyGen gera várias opções de voz aprimoradas. Você pode pré-visualizar cada versão e comparar os resultados.

Revise e salve suas alterações

Se você encontrar uma opção que funcione, pode salvá-la como uma nova voz ou aplicá-la para substituir a existente. Se os resultados não estiverem muito bons, selecione Tentar corrigir de outra forma para gerar variações adicionais e continuar ajustando.

O Voice Doctor foi criado para oferecer melhorias rápidas e pontuais. Com apenas alguns ajustes, você pode deixar uma voz mais natural, refinada e alinhada com o estilo que deseja antes de seguir para a criação do seu vídeo.