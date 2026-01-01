Bienvenido a tu guía rápida de vídeo con IA

¿Quieres crear más contenido en vídeo pero sientes que te frenan el poco tiempo, el presupuesto o la falta de recursos de producción? No eres el único. La buena noticia es que, con HeyGen, tu equipo puede producir vídeos que se vean incluso mejor que las producciones tradicionales, a una fracción del coste y del tiempo.

Esta guía está diseñada para agencias que quieren llevar al siguiente nivel el marketing y los contenidos de sus clientes con vídeo generado por IA. Aprenderás a pasar de la idea a la campaña, creando contenido de alta calidad y escalable sin necesidad de cámaras, estudios ni talento frente a la cámara.

No te pierdas el ejercicio práctico de creación de vídeo en la sección Creando tu primer vídeo. Está diseñado para ayudarte a aprender haciendo y ponerte al día en muy poco tiempo. ¡Vamos a empezar!

Principales casos de uso: cómo las agencias utilizan HeyGen

HeyGen es más que una herramienta de vídeo. Es un motor creativo diseñado para equipos que necesitan moverse rápido, escalar contenido y obtener resultados sin sacrificar la calidad. Desde anuncios con influencers hasta flujos de incorporación, así es como agencias y clientes de distintos sectores utilizan HeyGen para crear vídeos de gran impacto a escala.