Willkommen zu Ihrem KI-Video-Marketing-Startleitfaden
Sie möchten mehr Videoinhalte erstellen, fühlen sich aber durch begrenzte Zeit, Budget oder Produktionsressourcen ausgebremst? Damit sind Sie nicht allein. Die gute Nachricht: Mit HeyGen können Sie Videos produzieren, die sogar besser aussehen als herkömmliche Produktionen – und das bei einem Bruchteil der Kosten und des Zeitaufwands.
Dieser Leitfaden richtet sich an Marketer, die ihre Strategie mit KI-Video auf das nächste Level heben möchten. Sie erfahren, wie Sie von der Idee zur Kampagne gelangen und hochwertige, skalierbare Inhalte erstellen – ganz ohne Kameras, Studios oder On‑Screen‑Talente.
Verpassen Sie nicht die praktische Übung zur Videoproduktion im Abschnitt So erstellen Sie Ihr erstes Video. Sie wurde entwickelt, damit Sie durch Ausprobieren lernen und schnell auf den neuesten Stand kommen!
Wichtigste Anwendungsfälle: So nutzen Marketer HeyGen
HeyGen ist mehr als nur ein Videotool. Es ist eine kreative Engine, entwickelt für Marketer, die schnell arbeiten, Inhalte skalieren und Ergebnisse erzielen müssen, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen. Von Influencer-Anzeigen bis hin zu Onboarding-Flows – so nutzen Marketer in allen Bereichen HeyGen, um wirkungsstarke Videos in großem Umfang zu erstellen.
Videoanzeigen
Perfekt für: Growth Marketers, Demand Generation Marketers, Performance Marketers und mehr!
Social-Influencer-Video
Perfekt für: Social-Media-Marketer, Content-Marketer, Performance-Marketer, Demand-Generation-Marketer, Growth-Marketer und mehr!
Anleitungsvideos
Ideal für: Produktmarketer, Performance-Marketer, Demand-Generation-Marketer, Growth-Marketer
Markenvideos
Ideal für: Content-Marketer, Brand-Marketer, Social-Media-Marketer
Produkterklärungen
Perfekt für: Produktmarketer, Performance-Marketer, Demand-Generation-Marketer, Growth-Marketer
Warum Video im heutigen Marketing unverzichtbar ist
Die Herausforderung
- Traditionelle Produktion ist teuer, langsam und durch Personalbestand und Budgets begrenzt.
- Marketingverantwortliche müssen mit weniger mehr erreichen – kleinere Budgets, weniger Zeit und der Druck, die Konkurrenz zu übertreffen.
Möchten Sie noch tiefer einsteigen?
Erstellung Ihres ersten KI-Videos
Einführung
Neu im Bereich Video oder probierst du HeyGen zum ersten Mal aus? Kein Problem. In diesem Abschnitt führen wir dich Schritt für Schritt durch den Prozess, damit du schnell ein großartiges Video erstellen kannst.
How-to-Video
Am besten geeignet für Tutorials oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Bildschirmaufnahmen oder andere visuelle Elemente erfordern
Du lernst gern in der Praxis?
Wähle oben einen Videotyp aus, um eine fertige Vorlage in HeyGen zu öffnen und ihr Schritt für Schritt zu folgen.
Überflieger?
Wir lieben es! Springen Sie weiter zu Schritt 4: Wählen Sie den richtigen KI-Avatar-Sprecher und erstellen Sie Ihren eigenen KI-Avatar – Ihren digitalen Zwilling und zukünftigen Videostar.
Noch nicht bereit, direkt einzusteigen?
Kein Problem. Überfliege die Schritte jetzt und komm zur vollständigen Anleitung zurück, wenn du bereit bist.
Bereit loszulegen?
Beginnen Sie mit dieser zweiminütigen Tour durch den AI Studio Editor von HeyGen, und dann tauchen wir ein!
Weitere Informationen finden Sie in unseren begleitenden Video-Tutorials.
→ HeyGen Academy: 101
umfassender Überblick über alle HeyGen-Funktionen
→ HeyGen Academy: KI-Studio
tiefer Einblick in die Videobearbeitung
Schritt 1: Richten Sie Ihren HeyGen-Arbeitsbereich für Skalierung ein
Kluge Marketer fangen nicht jedes Mal bei null an – sie bauen Systeme, die skalieren.
Mit HeyGen ist es ganz einfach, deine Videos markenkonform zu halten, indem du ein Brand Kit einrichtest, das automatisch deine Schriftarten, Farben, Logos und Assets verwendet.
Fügen Sie einfach die URL Ihres Unternehmens ein, um zu starten, oder laden Sie Ihre Branding-Elemente manuell hoch.
Keine Zeit? Kein Problem. Sie können jederzeit zurückkommen und diesen Schritt später abschließen.
Profitipp
Sobald dein Brand Kit mit den Farben deiner Marke ausgestattet ist, kannst du die meisten HeyGen Vorlagen ganz einfach anpassen. Tausche einfach deine Farben aus, damit jedes Video markenkonform bleibt, oder klicke auf die Schaltfläche Farben mischen , damit HeyGen sie automatisch austauscht.
Schritt 2: Legen Sie Ihre Strategie fest
Bevor du mit der Videoproduktion startest, verschaffe dir absolute Klarheit über deine Kampagnenstrategie, indem du dein Ziel, deine Zielgruppe, deine Vertriebskanäle und deinen Hook definierst.
Kampagnenziel
Was soll dieses Video erreichen?
Beispiele: Markenbekanntheit, Produkteinführung, Leadgenerierung, Verkaufsabschluss
Zielgruppe
Für wen erstellst du dieses Video? Was für ein Kunde ist das? In welcher Phase des Funnels befindet er sich?
Beispiele: Gen-Z-Kaltkontakte, die noch nie von Ihrer Marke gehört haben, Mid-Funnel-Leads kleiner Unternehmen, die verschiedene Optionen prüfen
Primärer Vertriebskanal
Wo wird Ihr Video veröffentlicht werden?
Beispiele: LinkedIn, TikTok, YouTube, bezahlte Anzeigen, Website, E-Mail-Kampagne
Aufhänger
Welches Problem löst du, und wie wirst du in den ersten Sekunden die Aufmerksamkeit auf dich ziehen?
Profitipp
Sie brauchen eine zweite Meinung zu Ihrer Strategie? Gehen Sie zu ChatGPT, Claude oder einem anderen Tool Ihrer Wahl und verwenden Sie die folgende Eingabeaufforderung:
"Ich plane eine Marketing-Videokampagne für [product/service]. Mein Ziel ist [goal], meine Zielgruppe ist [audience], ich werde sie über [channel] verbreiten und die zentrale Botschaft bzw. der Hook lautet: [hook]. Kannst du mir Feedback dazu geben, wie klar und wirkungsvoll das ist, und mögliche Verbesserungen vorschlagen?"
Schritt 3: Schreiben Sie Ihr Skript
Dein Skript ist das Rückgrat eines großartigen Videos. So sorgst du dafür, dass es wirklich wirkt:
- Beginnen Sie mit einem starken Hook (die ersten 3–5 Sekunden sind am wichtigsten)
- Beenden Sie mit einem klaren CTA (Call-to-Action)
- Halte es einfach, direkt und frei von Fachjargon
Profitipp
Möchten Sie schneller vorankommen? Sehen Sie sich die folgende Seite mit Best Practices an, um Hinweise zur Nutzung von Tools wie ChatGPT für das Verfassen Ihres Skripts zu erhalten.
Du bist dir immer noch nicht sicher, wo du anfangen sollst? Hier sind ein paar Beispiel-Gliederungen zur Inspiration.
Wenn du in HeyGen mitarbeitest, sind diese Skripte bereits in deine Vorlage integriert.
Greifen Sie hier auf Vorlagen zu, die diese Skripte enthalten:
Entdecken Sie Skriptvorlagen und weitere Tipps für beliebte Arten von Marketingvideos
→ Videoanzeigen
→ Social-Influencer-Videos
→ How-to-Videos
→ Produkt-Erklärvideos
Tauche tiefer in das Schreiben von Skripten ein
Best Practices: Schreiben Sie Drehbücher besser und schneller mit KI
Du möchtest smarter statt härter arbeiten? Hier sind ein paar Tipps, wie du Tools wie ChatGPT, Claude, Gemini oder andere nutzen kannst, um das Schreiben von Skripten zu beschleunigen.
Schritt 1: Beginnen Sie mit einer klaren Eingabeaufforderung
Gib der KI eine klare und detaillierte Anweisung, um das Video zu beschreiben, das du erstellst. Füge wichtige Kontextinformationen hinzu, zum Beispiel:
- Welche Art von Video du erstellst (Social Ad, Produkttutorial, Brand-Video)
- Für wen es gedacht ist (Zielgruppe)
- Das Ziel des Videos (Klicks erzeugen, ein Konzept erklären, informieren)
- Ton oder Sprachstil, den das Video verwenden soll (freundlich, professionell, locker)
Beispielaufforderung:
"Schreibe ein 60‑sekündiges Videoskript für ein B2B-HeyGen-Produktexplainer-Video, das sich an Inhaber kleiner Unternehmen richtet. Der Tonfall soll selbstbewusst und klar sein. Beende das Video mit einem starken Handlungsaufruf."
Schritt 2: Wichtige Kernpunkte hinzufügen
Sie können genauere Ergebnisse erzielen, indem Sie eine kurze Aufzählung der Punkte hinzufügen, die im Video behandelt werden sollen.
Beispiel:
- Produkt-/Dienstleistungsname
- Zentrales Nutzenversprechen
- Handlungsaufforderung
Beispielaufforderung:
"Beziehe die folgenden Punkte ein: HeyGen hilft kleinen Unternehmen, Zeit und Geld zu sparen und ist einfach zu bedienen. CTA: Melde dich für eine kostenlose Testversion an."
Schritt 3: Nach dem richtigen Format fragen
Teile der KI mit, dass du das Skript in einem Format benötigst, das sich gut für ein Video eignet.
Beispiel:
- Ein gesprochener Text, vorgetragen vom Avatar unseres CEOs
- Ein lockerer, menschlicher Ton
Beispielaufforderung:
"Schreibe dies als gesprochenes Skript, das vom Avatar des HeyGen-CEOs vorgelesen wird. Verwende eine natürliche, gesprächige Sprache."
Schritt 4: Überprüfen und anpassen
Kopiere als Nächstes das Skript in HeyGen, füge es dort ein und klicke auf die Vorschau, damit dein Avatar es laut vorliest! Klingt es natürlich? Fließt es so, wie du es dir wünschst? Wenn nicht, bitte dein KI-Tool, es mit Eingabeaufforderungen wie den folgenden zu überarbeiten:
- Formuliere das lockerer/formeller
- Fügen Sie am Anfang einen stärkeren Aufhänger hinzu
- Fügen Sie eine Zeile zu [Feature oder Vorteil] hinzu
- Mach daraus eine 30-sekündige Version
- Gib mir drei Varianten des Call-to-Action
Tauche tiefer in das Schreiben von Skripten ein
→ So schreiben Sie erfolgreiche Videoskripte mit KI: Der moderne Leitfaden für Marketer (E-Book)
Schritt 4: Wählen Sie den richtigen KI-Avatar aus
Ihr Sprecher gibt den Ton an. Wählen Sie einen fertigen Public Avatar, erstellen Sie einen Custom Avatar, der zu Ihrer Marke passt, oder erstellen Sie für die ultimative persönliche Note in wenigen Minuten Ihren digitalen Zwilling mit HeyGens Hyper Realistic Avatar-Funktion!
HeyGen bietet mehrere Optionen zur Erstellung benutzerdefinierter Avatare. Klicken Sie auf die folgenden Links, um tiefer in die Details einzutauchen.
Avatar-Typ
Das brauchst du
Sie erhalten
Am besten geeignet für
2–5-minütiges Trainingsvideo
Am realistischsten in Erscheinungsbild, Bewegung, Stimme und Lippensynchronität – basierend auf Ihrem Trainingsvideo
Hyperrealistischer digitaler Zwilling
10–15 Fotos
Realistisches Erscheinungsbild basierend auf deinen Fotos, mit KI-generierten Bewegungen, Stimme und Lippensynchronisation
Realistischer digitaler Zwilling
Texteingabe
Vollständig KI-generiertes Erscheinungsbild, Bewegungen, Stimme und Lippensynchronisation
Fiktive Charaktere in realistischen oder variierenden Animationsstilen
Avatar IV (neu!)
1 Foto
Sehr realistische Darstellung basierend auf einem Foto, mit KI-generierten Bewegungen, Stimme und Lippensynchronisation. Für die Erstellung werden Credits benötigt.
<30-Sekunden-Videos, einschließlich Lippensynchronisation zu Musik
Best Practices: So erstellen Sie den perfekten benutzerdefinierten Avatar
Bereit, einen professionellen, lebensechten Avatar mit unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten zu erstellen? Entdecken Sie die folgenden Ressourcen für Tipps, Best Practices und einen kurzen Überblick darüber, was Sie für den Einstieg benötigen.
Wenn du einen Custom Avatar erstellst, denke daran:Qualität rein = Qualität rausJe besser deine Fotos, Videos und schriftlichen Prompts sind, desto realistischer und ausgefeilter wird dein Avatar.
Alles, was in deinem Trainingsvideo für den hyperrealistischen Avatar enthalten ist – von Gesten über Mimik bis hin zu Stimmnuancen – spiegelt sich im Endergebnis wider.
Avatar-Typ
Sie benötigen
Bewährte Methoden
2–5-minütiges Trainingsvideo
10–15 Fotos
Avatar erstellen
Texteingabe
Wenn du neu im Schreiben von Prompts bist, schau dir unsere Best Practices für Prompts an
Avatar IV (neu!)
1 Foto
1 Foto, das nur die Person zeigt, gut beleuchtet und in hoher Auflösung
Profi-Tipp
Verwende HeyGen’s Generating Looks Funktion, um die Pose, Umgebung oder Kleidung deines Avatars nur mit einer Texteingabe zu ändern.
Möchten Sie tiefer einsteigen?
→ Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung hyperrealistischer Avatare
Best Practices: Erstellung hochwertiger, individueller KI‑Stimmen
HeyGen verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit KI-generierten Standardstimmen in über 175 Sprachen, Dialekten und emotionalen Tonlagen – aber manchmal erfordert das perfekte Video etwas ganz Individuelles. Im Folgenden finden Sie drei Möglichkeiten, eigene Custom Voices zu erstellen.
Benutzerdefinierter Stimmtyp
Erstellungsmethode
Ausgabe
Am besten geeignet für
Automatisch beim Erstellen eines hyperrealistischen Avatarsoder
Realistischer Stimmklon basierend auf deiner echten Stimme und Intonation. Unterstützt mehrere Emotionen.
Ein Stimmklon, der genau wie Sie klingt
Text-Prompt mit Angaben zu Attributen (Alter, Akzent, Geschlecht, Tonfall, Tonhöhe, Emotion)
Vollständig KI-generierte Stimme basierend auf einer Eingabeaufforderung.
Eine fiktive Stimme oder stark charakterisierte Stimmen
Externer KI-Sprachdienst (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistischer Sprachklon, der auf Ihrer echten Stimme und Intonation basiert. Die Feinabstimmungsoptionen variieren je nach Dienst. Eine großartige Option für einen digitalen Zwilling, erfordert jedoch in der Regel eine zusätzliche Gebühr.
Ein Stimmklon, der genau wie du klingst
Für die beste Sprachqualität solltest du mit einer hochwertigen Ausgangsaufnahme beginnen. So erhältst du eine großartige Aufnahme:
• Verwende ein hochwertiges Mikrofon oder Smartphone und halte es 15–20 cm von deinem Mund entfernt
• Nehmen Sie in einem ruhigen, störungsfreien Raum auf
• Sprechen Sie deutlich mit natürlichen Pausen und leichter emotionaler Betonung
• Lade mehrere Sprachproben mit unterschiedlichen emotionalen Nuancen hoch, um vielseitiger zu sein (für HeyGen Custom Voice Clones nur)
Möchten Sie tiefer einsteigen?
→ Ultimativer Leitfaden für hyperrealistisches Custom Voice Cloning
Best Practices: So formulieren Sie Prompts wie ein Profi
Prompting ist die Praxis, Textanweisungen (sogenannte Prompts) sorgfältig zu formulieren und zu verfeinern, um KI-Tools dabei zu unterstützen, Inhalte wie Bilder, Bewegtbild oder Audio von Grund auf zu erstellen.
Prompting ist eine leistungsstarke Fähigkeit für jeden AI-Marketer. In Kombination mit HeyGen eröffnet Prompting unzählige Möglichkeiten, wirkungsstarke Videos zu erstellen, bei denen nur deine Vorstellungskraft die Grenze setzt! Mach dich bereit zu experimentieren, zu iterieren und Prompts in HeyGen zu nutzen für:
Funktion
Funktion
Verwendungsmöglichkeiten
Ändern Sie die Pose, Umgebung oder das Outfit eines benutzerdefinierten Avatars
Erwecken Sie Foto-Avatare
Erstellen benutzerdefinierter Avatare (realistisch oder animiert)
Eigene Stimmen erstellen
Best Practices für Prompts
Sei konkret
Je klarer du beschreibst, was du möchtest (Ton, Aussehen, Gestik, Emotion), desto besser kann die KI deine Vision umsetzen.
Beginnen Sie mit der Struktur
Verwenden Sie eine einheitliche Struktur: Was, wer, wo, wie. Dies gilt für visuelle Elemente, Tonfall der Stimme und Bewegungsrichtung.
Kontext und Absicht einbeziehen
Teile der KI den Zweck mit: Geht es um eine Produktdemo? Eine Social-Media-Anzeige? Ein Tutorial? Kontext hilft, das Ergebnis passgenau zu gestalten.
Verwende eine anschauliche Sprache
Verwende Adjektive, die Emotion, Stil oder Klarheit vermitteln (z. B. „selbstbewusst“, „minimalistisch“, „energiegeladen“, „ruhiges Tempo“).
Iterieren & Verfeinern
Gib dich nicht mit deinem ersten Versuch zufrieden. Schon kleine Anpassungen an deinen Prompts können in allen Medienarten zu deutlich besseren Ergebnissen führen!
Best Practices für Prompts können je nach Art des Inhalts, den du erstellst, leicht variieren
Entdecken Sie die folgenden Ressourcen, um tiefer in jeden Typ einzutauchen und das Beste aus Ihren Prompts herauszuholen!
Schritt 5: Erstellen und verfeinern Sie Ihre Szenen in AI Studio
Jetzt, da Ihr Skript und Ihr Avatar bereit sind, ist es an der Zeit, Ihre Botschaft im AI Studio-Editor von HeyGen zum Leben zu erwecken – dort können Sie jedes Element Ihres Videos ganz einfach anpassen, optimieren und verfeinern – ganz ohne Schnittkenntnisse!
- Erstelle deine Szenen in wenigen Minuten mit dem Brand Kit oder Vorlagen , die du in Schritt 1 eingerichtet hast.
- Verstärken Sie Ihre Botschaft mit eingeblendeten Texten oder visuellen Elementen und lassen Sie sie mit Animationen ein- und ausblenden.
- Durchstöbern Sie die Stock-Mediathek von HeyGen nach hochwertigem B‑Roll‑Videomaterial – lizenzfrei.
- Verwende Premium-Szenenübergänge, um deinem Video einen geschmeidigen, professionellen Feinschliff zu verleihen.
- Füge Untertitel hinzu und passe sie an, um deine Videos ansprechender und barrierefreier zu machen.
Profitipp
Erstelle und führe A/B-Tests mit mehreren Versionen deiner Videos durch um die Performance zu verbessern, Ergebnisse zu steigern und mehr Conversions zu erzielen.
Bereit, wie ein Profi zu bearbeiten?
→ HeyGen Academy: AI Studio, ein umfassender Videokurs, der die Bearbeitungsfunktionen von HeyGen abdeckt
Best Practices: Aussprache, Emotionen und Intonation anpassen
Ihr Avatar soll genau richtig klingen? HeyGen bietet Ihnen leistungsstarke Tools, um Voiceovers so fein abzustimmen, dass sie natürlich, präzise und lebensnah wirken.
Funktion
Funktion
Verwenden Sie es für
Fügen Sie Pausen ein und passen Sie die Aussprache bestimmter Wörter direkt im Skript-Panel an
Laden Sie eine Audiodatei hoch oder nehmen Sie eine auf – mit genau dem Tonfall, Tempo und der Aussprache, die Sie wünschen – und lassen Sie sie von jedem Avatar in dessen eigener Stimme wiedergeben.
Bestimmen Sie Emotion und Ton eines Skripts mit nur einem Klick
Erweitern Sie den Ausdrucksbereich Ihrer Custom Voice, indem Sie zusätzliche Aufnahmen mit unterschiedlichen emotionalen Nuancen hochladen. Wählen Sie für jeden Moment die Stimme, die am besten passt.
Möchten Sie es in Aktion sehen?
Strategien zur Skalierung Ihrer Wirkung
Ganz gleich, ob Sie neue Märkte erschließen, testen, was funktioniert, oder Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen anpassen – diese fortgeschrittenen Best Practices und Tools helfen Ihnen, Ihre Wirkung präzise zu skalieren.
Optimieren und iterieren wie ein Performance-Marketing-Profi
Mit HeyGen war es noch nie so einfach, schnell und kostengünstig, mehrere Versionen deiner Videos für A/B-Tests zu erstellen. Erfahre, wie du A/B-Tests wie ein Performance-Marketing-Profi durchführst und beginne damit, Conversions zu steigern, die Performance zu maximieren und Kampagnen mit datenbasiertem Vertrauen aufzubauen!
Weltweit erfolgreich mit Übersetzung
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Videos übersetzen und lokalisieren in über 175 Sprachen und Dialekte – ganz ohne Nachsynchronisation oder Sprecher.
Nutzen Sie die Brand Voice-Funktion von HeyGen, um die Konsistenz in übersetzten Videos zu wahren, indem Sie festlegen, wie bestimmte Wörter behandelt werden (z. B. Aussprache von Markennamen oder das Erzwingen bzw. Verhindern der Übersetzung bestimmter Begriffe).
Nutzer:innen der Enterprise- und Team-Tarife können außerdem direkt Änderungen an übersetzten Skripten vornehmen, indem sie unsere Proofread-Funktion verwenden.
Brauchen Sie Inspiration? Sehen Sie sich an, wie Trivago HeyGen genutzt hat, um TV-Werbung gleichzeitig für 30 Märkte zu lokalisieren.
Personalisierung in großem Maßstab
Verleihen Sie Ihren E-Mail-Kampagnen, Ihrer Vertriebsansprache oder Ihrem Kundensupport eine persönliche Note mit personalisierten Videos. Durch den Einsatz dynamischer Elemente, wie dem Namen der Zuschauer oder auf ihre Interessen zugeschnittenen Details, schaffen Sie für jede Person ein einzigartiges und noch ansprechenderes Erlebnis.
Integrieren Sie personalisierte Videos direkt in Ihren Workflow auf HubSpot, Zapier, Make, Clay und vielen weiteren Plattformen!
Interaktiver Avatar
Ob im Vertrieb, im Kundenservice oder in der Bildung, Interaktive Avatare verwandeln einseitige Videos in dynamische, zweiseitige Gespräche. Das ist eine wirkungsvolle Methode, um Engagement zu steigern, Erlebnisse zu personalisieren und zum Handeln zu motivieren.
Brauchen Sie etwas Inspiration? Sehen Sie sich an, wie getitAI mit Live-, personalisierten Einkaufserlebnissen den E‑Commerce-Umsatz steigert.
Anwendungsfall Nr. 1: Videoanzeigen
Kundengeschichten & Beispiele
Wie Videoimagem Kundenkampagnen mit HeyGen transformiert hat
Wie Trivago HeyGen nutzte, um TV-Werbung gleichzeitig für 30 Märkte zu lokalisieren
Werbung für „Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business“ von Jason Felts
Perfekt für
Growth-Marketer, Demand-Generation-Marketer, Performance-Marketer und mehr!
Bewährte Methoden
- Halte Videos kurz. Ziele auf unter 30 Sekunden ab, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu halten und die Abschlussrate zu erhöhen.
- Beginnen Sie mit dem Mehrwert.Stellen Sie sicher, dass Ihre Kernbotschaft oder Ihr Wertversprechen in den ersten Sekunden vermittelt wird.
- Passe das Format dem Funnel an. Passe die Länge, den Stil und den CTA der Anzeige daran an, wo sie erscheinen wird und welche Aktion du erreichen möchtest.
- Für mobile-first Nutzung gestalten.Optimieren Sie Bildausschnitt und Tempo für die Nutzung auf kleinen Bildschirmen.
- Lass deine Schnitte richtig zur Geltung kommen.Verwende B-Roll, animierten Text und Bewegung, um die visuelle Dynamik hoch und die Aufmerksamkeit konstant zu halten.
- Teste wie ein Performance-Marketing-Profi. Führe A/B-Tests mit verschiedenen Hooks, Visuals, Avataren und CTAs durch, um herauszufinden, was konvertiert.
Top-Funktionen
- Produktplatzierung: Fügen Sie mit einem Klick physische Produkte zu Ihren Videos hinzu.
- Looks generieren: Machen Sie Ihren Avatar dynamischer, indem Sie mit einer einfachen Texteingabe seine Pose, Umgebung oder Kleidung verändern.
Profitipp
Hier ist eine bewährte Skriptstruktur vom Social-Media-Produzenten George „GG“ Gossland von Favoured:
- Hook – Etwas visuell Seltsames oder Unerwartetes.
- Problem – Vor welchen Herausforderungen steht Ihre Zuschauerin bzw. Ihr Zuschauer?
- Lösung – Wie trägt das Produkt oder die Dienstleistung dazu bei, diese Herausforderungen zu bewältigen?
- USPs – also bekannt als „Unique Selling Point“. Zeigen Sie die Merkmale, die herausstechen!
- CTA – Gib den Zuschauern immer eine nächste Handlungsmöglichkeit.
Bereit für das nächste Level?
→ Schau dir ein Schritt-für-Schritt-Tutorial zur Erstellung von Videoanzeigen an
→ Tauche ein in HeyGens E-Book „5 Wege, wie du deine Videoanzeigen und ihre Performance verbesserst“
Anwendungsfall Nr. 2: Social-Influencer-Video
Kundengeschichten & Beispiele
Favoured skaliert UGC-Content mit HeyGen um das 6‑Fache und erschließt so mehr Quantität und Qualität
Wie Reply.io mit HeyGen die TikTok-Präsenz seines CEOs gesteigert hat
„Wie wirken sich Zölle auf Ihr Unternehmen aus?“ von Glass Engine
Perfekt für
Content-Marketer, Performance-Marketer, Demand-Generation-Marketer, Growth-Marketer und viele mehr, die bereit sind, ihr Briefing in eine UGC-Anzeige zu verwandeln
Best Practices
- Gewinne Zuschauer blitzschnell. Versuche, die Aufmerksamkeit in den ersten 1–2 Sekunden mit Bewegung, fettem Text oder einem eindrucksvollen visuellen Element zu fesseln.
- Für stummes Autoplay optimieren. Verwende Untertitel, Texteinblendungen und visuelles Storytelling, da viele Nutzer ohne Ton zuschauen.
- Fass dich kurz.Weniger ist mehr. Ziele auf unter 15–30 Sekunden auf TikTok, Instagram Reels oder YouTube Shorts. Passe die Geschwindigkeit deines Skripts mit erweiterten Stimmeinstellungen an.
- Passe es an den Feed an.Verwende je nach Plattform vertikale (9:16) oder quadratische Formate. Vermeide Querformat, es sei denn, du postest auf YouTube.
- Führe mit dem „Aha“-Moment. Hebe früh die Veränderung, den Nutzen oder den emotionalen Mehrwert hervor – nicht nur die Produktfunktionen.
- Lass es natürlich wirken.Nutze plattformspezifische Trends, schnellere Creator-Style-Schnitte oder UGC-Avatare, um nahtlos im Feed aufzugehen.
Top-Funktionen
- UGC-Avatare: Durchstöbern Sie Hunderte von KI-generierten Stock-Avataren mit authentischem Content-Creator-Charakter.
- Untertitel: Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft ankommt – selbst wenn der Ton ausgeschaltet ist.
Profitipp
Hier ist eine leistungsstarke Content-Struktur, die von Top-Creatorn auf TikTok, Reels und Shorts verwendet wird:
- Aufmerksamkeitserregende Visuals: Beginne mit auffälligem Text, Bewegung oder einem überraschenden Bild, um den Scroll zu stoppen
- Vertrauter Moment: spiegle einen echten Schmerzpunkt oder eine „Da war ich auch schon“-Situation wider, um sofort eine Verbindung aufzubauen
- Veränderung oder Nutzen: zeigen Sie den Wert Ihres Produkts in der Praxis
- Perspektive des Creators: Verwende Voiceover oder eingeblendeten Text, um mit einem persönlichen, authentischen Ton zu erzählen
- Einfache Handlungsaufforderung: mach den nächsten Schritt eindeutig! („Probier das aus“, „schau dir mehr an“ oder „besuche die Website.“)
Bereit, noch tiefer einzutauchen?
→ Sieh dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung von Social-Influencer-Videos an
→ Tauchen Sie ein in HeyGens E-Book 5 Wege, wie Sie Ihre Videoanzeigen und deren Performance verbessern
Anwendungsfall Nr. 3: Anleitungsvideo
Kundengeschichten & Beispiele
Wie Pyne HeyGen einsetzt, um die Testkonversionsraten für PLG-B2B-Unternehmen zu verdoppeln
HeyGen Academy: Begleitender Videokurs zum AI Studio
So fügst du KI-Avatare zu NotebookLM Video Podcast hinzu, von Pascal van Aken
Perfekt für
Produktmarketer, Performance-Marketer, Demand-Generation-Marketer, Growth-Marketer
Top-Funktionen
- Animationen: Fügen Sie animierten Text oder visuelle Elemente hinzu, um wichtige Schritte hervorzuheben, das Lernen zu unterstützen und die Zuschauer bei der Stange zu halten.
- Vorlagen: Optimieren Sie die Erstellung und sorgen Sie für ein einheitliches Erscheinungsbild. Vergessen Sie nicht, dass Sie die Standardvorlagen von HeyGen mit den Farben Ihrer Marke anpassen können!
Bewährte Methoden
- Fassen Sie sich kurz. Planen Sie 60–120 Sekunden für kurze Anleitungen ein und bis zu 5 Minuten für ausführliche Tutorials.Strukturieren Sie für maximale Verständlichkeit. Beginnen Sie mit einer klaren Einleitung, folgen Sie mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen und schließen Sie mit einer prägnanten Zusammenfassung und einem überzeugenden Call-to-Action ab.
- Mit visuellen Elementen aufwerten. Verwenden Sie Grafiken, Untertitel und Bildschirmaufnahmen, um zentrale Punkte zu veranschaulichen und das Verständnis zu verbessern.Für Konsistenz sorgen. Nutzen Sie ein einheitliches Branding, einen konsistenten Tonfall und Stil in allen Videos, um die Markenidentität zu stärken.
- Für Barrierefreiheit optimieren. Fügen Sie Untertitel hinzu und stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte mobilfreundlich sind, um ein größeres Publikum zu erreichen.
Profitipp
Wenn dein How-to-Video zusätzliche visuelle Elemente wie Bildschirmaufnahmen benötigt, achte darauf, dass sie zu deinem Skript passen. Schreibe zuerst dein Skript und nutze dann die Vorschau-Schaltfläche, um die Audioausgabe abzuspielen, während du deinen Bildschirm synchron zur Erzählstimme aufnimmst – so erzielst du das beste Timing.
Bereit, noch tiefer einzutauchen?
→ Sehen Sie sich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen von How-to-Videos an