Academy decor
Explore the Academy
Bem-vindo à HeyGen AcademyVisão geral da plataformaCaminhos para criação de vídeosAvataresVozesLocalizaçãoAgente de VídeoEstúdio de IA
Bem-vindo à HeyGen AcademyVisão geral da plataformaCaminhos para criação de vídeosAvataresVozesLocalizaçãoAgente de VídeoEstúdio de IA
Bem-vindo à HeyGen AcademyVisão geral da plataformaCaminhos para criação de vídeosAvataresVozesLocalizaçãoAgente de VídeoEstúdio de IA
Bem-vindo à HeyGen AcademyVisão geral da plataformaCaminhos para criação de vídeosAvataresVozesLocalizaçãoAgente de VídeoEstúdio de IA
Lista de verificação de configuraçãoRevisarInteratividadeSCORMModo de editor únicoGravação de tela
Lista de verificação de configuraçãoRevisarInteratividadeSCORMModo de editor únicoGravação de tela
Lista de verificação de configuraçãoRevisarInteratividadeSCORMModo de editor únicoGravação de tela
Lista de verificação de configuraçãoRevisarInteratividadeSCORMModo de editor únicoGravação de tela
HeyGen for Agencies: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for L&D: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for Marketers: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for knowledge entrepreneurs: The ultimate AI video expertise playbook
HeyGen for Agencies: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for L&D: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for Marketers: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for knowledge entrepreneurs: The ultimate AI video expertise playbook
HeyGen for Agencies: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for L&D: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for Marketers: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for knowledge entrepreneurs: The ultimate AI video expertise playbook
HeyGen for Agencies: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for L&D: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for Marketers: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for knowledge entrepreneurs: The ultimate AI video expertise playbook
AvataresVozScriptsKit de marcaIntegraçõesDestaques instantâneosModo em lotePPT/PDF para vídeoCompartilhar páginaModelosEditar estilos
AvataresVozScriptsKit de marcaIntegraçõesDestaques instantâneosModo em lotePPT/PDF para vídeoCompartilhar páginaModelosEditar estilos
AvataresVozScriptsKit de marcaIntegraçõesDestaques instantâneosModo em lotePPT/PDF para vídeoCompartilhar páginaModelosEditar estilos
AvataresVozScriptsKit de marcaIntegraçõesDestaques instantâneosModo em lotePPT/PDF para vídeoCompartilhar páginaModelosEditar estilos

Integrações

As integrações no HeyGen ajudam você a conectar o seu fluxo de criação de vídeos às ferramentas que já usa no dia a dia. Ao vincular o HeyGen a plataformas como Canva, Adobe Express, HubSpot e outras, você pode criar, personalizar e distribuir vídeos sem precisar alternar entre vários aplicativos. Com as integrações, você pode trazer avatares e vozes do HeyGen para seus designs, automatizar campanhas de vídeo personalizadas, simplificar a colaboração e escalar a produção de vídeos em fluxos de trabalho de marketing, vendas, treinamento e educação. As integrações são projetadas para economizar tempo, reduzir o trabalho manual e facilitar a transformação de conteúdos e dados existentes em vídeos de alta qualidade.