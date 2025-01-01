Home Academy Integrações

Integrações

As integrações no HeyGen ajudam você a conectar o seu fluxo de criação de vídeos às ferramentas que já usa no dia a dia. Ao vincular o HeyGen a plataformas como Canva, Adobe Express, HubSpot e outras, você pode criar, personalizar e distribuir vídeos sem precisar alternar entre vários aplicativos. Com as integrações, você pode trazer avatares e vozes do HeyGen para seus designs, automatizar campanhas de vídeo personalizadas, simplificar a colaboração e escalar a produção de vídeos em fluxos de trabalho de marketing, vendas, treinamento e educação. As integrações são projetadas para economizar tempo, reduzir o trabalho manual e facilitar a transformação de conteúdos e dados existentes em vídeos de alta qualidade.