Nesta seção, vamos nos aprofundar em como as vozes funcionam no HeyGen e como assumir controle total da entrega vocal nos seus vídeos. As vozes não apenas leem o seu roteiro, elas moldam como a sua mensagem é percebida, desde a emoção e o ritmo até a clareza e a personalidade. Você vai aprender como diferentes modelos de voz afetam o realismo e a expressividade, e como escolher o mais adequado para o seu caso de uso. Vamos mostrar, passo a passo, como criar novas vozes quando você precisar de algo personalizado e, em seguida, como direcionar a entrega usando ferramentas como o Voice Director e o Voice Mirroring. Esses recursos permitem guiar o tom, a ênfase e o ritmo com precisão, seja para alcançar um estilo profissional e polido ou algo mais conversacional e humano.