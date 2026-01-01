Início Academia Vozes Como criar uma nova voz

Você pode encontrar e gerenciar vozes em três lugares: no AI Studio ao trabalhar dentro de um projeto, na página Avatares ao atribuir ou definir uma voz principal, e no Proofread. Você pode criar uma nova voz a partir de qualquer um desses locais.

Para este passo a passo, vamos começar no AI Studio.

Comece a criar uma nova voz no AI Studio

Abra um projeto existente ou crie um novo no AI Studio. No painel de script, clique na voz atual para abrir o menu de vozes. Em seguida, selecione Adicionar nova voz.

Você verá duas opções: integrar um provedor de voz de terceiros ou criar uma nova voz diretamente no HeyGen. Para este tutorial, escolha Criar Nova Voz.

Enviar uma gravação de voz

Você será solicitado a enviar uma gravação de voz. Essa gravação é usada para criar o seu clone de voz, portanto a qualidade é importante.

Use um microfone externo de alta qualidade, um microfone Bluetooth ou um smartphone moderno. Evite usar o microfone embutido do seu laptop. Se estiver usando um microfone externo, mantenha-o a cerca de 15 a 20 centímetros da boca, certifique-se de que não esteja obstruído e evite contato com roupas ou tecidos.

Grave em um ambiente silencioso e sem ruídos. Ruídos de fundo podem reduzir a clareza e a consistência. Fale de forma natural e clara, com alguma variação emocional. Falar sobre temas familiares, como sua rotina diária, hobbies ou histórias pessoais, ajuda a capturar seu tom e sua energia naturais.

Se você estiver lendo a partir de um roteiro, evite soar monótono. Use pausas, varie o ritmo e mantenha um volume estável e conversacional.

Gere e aperfeiçoe sua voz

Depois que sua gravação for enviada, o HeyGen vai gerar o seu clone de voz. Se o resultado não ficar do jeito que você quer, você pode refiná-lo usando o Voice Doctor.

Clique em Melhorar Voz para ajustar configurações como sotaque ou mecanismo de voz, ou descreva o que parece estranho, por exemplo, se a voz soa muito monótona ou não combina muito bem com o seu tom natural. O Voice Doctor vai gerar opções aprimoradas que você pode pré-visualizar.

Quando você encontrar uma versão de que goste, poderá salvá-la como uma nova voz ou substituir a existente. Se nenhuma das opções parecer adequada, você pode continuar ajustando ou tentar uma abordagem diferente.

Crie uma voz com o Voice Design

Se você preferir não se gravar, pode usar o Voice Design. Clique em Voice Design, insira um prompt descrevendo a voz que você deseja e o HeyGen irá gerar várias opções.

Você pode selecionar uma opção, gerar outras alternativas ou ajustar o prompt até que a voz atenda às suas necessidades.