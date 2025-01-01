Home Academy Voz Como usar o comando de voz

Como usar o comando de voz

O Voice Director oferece um controle mais profundo sobre a forma como seu avatar se apresenta. Em vez de depender de uma leitura neutra, você pode orientar o tom, o ritmo e a emoção diretamente no seu roteiro, criando narrações que soam intencionais, expressivas e alinhadas com a sua marca.

Diretor de Voz Aberta

Dentro do seu projeto, abra o editor de scripts e digite uma barra “/”. Isso abrirá um painel com opções adicionais. Na lista, selecione Voice Director.

Escolha um tom de entrega

Quando o Voice Director estiver aberto, você verá uma lista de opções de tom predefinidas, incluindo Empolgado, Casual, Calmo, Descolado, Sério, Engraçado, Irritado, Sarcástico e Rindo.

Selecione o tom que melhor se adapta à sua mensagem. Cada tom vem com uma instrução padrão, que você pode editar para combinar melhor com a forma de comunicação que deseja.

Aplicar a direção

Depois de ajustar a instrução, escolha como deseja aplicá-la. Você pode aplicá-la apenas à cena atual ou aplicá-la à própria voz, para que o mesmo tom seja usado em todas as cenas que compartilham essa voz.

Visualizar e ajustar

Clique em Reproduzir na janela de pré-visualização para ouvir como seu avatar interpreta a fala usando a direção selecionada. Se não soar muito natural, você pode voltar e ajustar o tom ou reescrever a instrução até que fique natural e alinhada com a sua intenção.

Agora você sabe como usar o Voice Director para moldar a performance do seu avatar e adicionar emoção aos seus vídeos. Ao experimentar diferentes tons e refinar suas instruções, você pode criar performances que pareçam intencionais, expressivas e envolventes.