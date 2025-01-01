Home Academy Voz Como usar a reprodução de voz

Como usar a reprodução de voz

O Voice Mirroring oferece controle criativo total sobre como o seu avatar soa, permitindo que ele se apresente usando a sua própria forma de falar. Em vez de depender de uma síntese de voz padrão, você grava o seu próprio áudio, com seu tom natural, ritmo e cadência, e o HeyGen reproduz isso por meio do avatar e da voz que você escolher. O resultado é algo autêntico, expressivo e fiel ao seu estilo.

Comece com um projeto novo ou existente

Crie um novo vídeo ou abra um projeto existente. Adicione uma nova cena e escolha seu avatar.

No editor de scripts, clique em Áudio. A partir daí, você pode gravar um novo áudio ou enviar um arquivo existente. Para este passo a passo, escolha Gravar Áudio.

Registre sua entrega

Ao gravar, fale com o tom, o ritmo e a emoção que você deseja que seu avatar reproduza. Quando terminar a gravação, faça uma prévia e grave novamente se necessário.

Quando estiver satisfeito, ative o Espelhamento de Voz e clique em Adicionar Áudio. O HeyGen irá transcrever seu áudio automaticamente, exibir o texto na cena e permitir que você o revise para garantir a precisão.

Aplique sua entrega a uma voz

Em seguida, selecione a voz que você deseja usar. A sua gravação, incluindo tom, ritmo e emoção, será espelhada na voz selecionada.

Usar espelhamento de voz em uma cena existente

Se você começar com um roteiro só de texto e a locução não soar muito natural, poderá refiná-la usando o Voice Mirroring.

Clique no menu de três pontos ao lado do seu roteiro e selecione Converter para Espelhamento de Voz. Seu roteiro aparecerá como um teleprompter, permitindo que você grave ou envie um áudio com a entonação que desejar.

Depois de gravado, o novo áudio é adicionado automaticamente à cena.

Edite ou reverta seu áudio

Você pode transformar sua gravação em uma voz clonada personalizada, se necessário. Se quiser voltar para o texto, selecione Transformar Áudio em Texto ou escolha Excluir Áudio para remover a gravação completamente.