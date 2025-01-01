Home Academy Voz O que são modelos de voz

O que são modelos de voz

Se você já quis que seu conteúdo soasse mais natural, mais pessoal ou mais alinhado com a voz de uma marca específica, os modelos de voz tornam isso possível.

No HeyGen, as vozes dão vida aos seus roteiros e avatares por meio de narração gerada por IA. Cada voz que você seleciona é alimentada por um mecanismo de voz, um modelo projetado para produzir fala natural, expressiva e linguisticamente precisa. Escolher o mecanismo certo ajuda você a combinar o tom, o ritmo e a emoção da sua mensagem.

Quais modelos de voz são

Um modelo de voz é o sistema de IA subjacente que gera a fala. Ele determina como uma voz soa, quão expressiva ela é, quão rápido ela fala e quão bem ela funciona em diferentes idiomas.

A HeyGen oferece vários mecanismos de voz, cada um otimizado para diferentes casos de uso, como treinamento, marketing, storytelling ou localização.

Motor de voz automático

A configuração Automático permite que o HeyGen selecione automaticamente o melhor mecanismo de voz com base no idioma e no conteúdo do seu vídeo. Essa é uma boa opção se você deseja resultados confiáveis sem precisar escolher um modelo manualmente.

Mecanismo de voz ElevenLabs

A ElevenLabs oferece narração com qualidade de estúdio em mais de 70 idiomas, tornando-a adequada para a maioria dos projetos de vídeo e voz.

Se você estiver usando uma voz personalizada, também poderá escolher qual modelo de voz irá alimentá-la, para ter mais controle sobre o tom e o realismo. Por padrão, o HeyGen usa o modelo multilíngue V3 da ElevenLabs, conhecido por sua expressão natural e forte desempenho em vários idiomas.

Modelos de voz Turbo

Para projetos que precisam de uma geração mais rápida, você pode mudar para um dos modelos Turbo. Eles oferecem menor latência e processamento mais ágil, mas são otimizados principalmente para conteúdo em inglês.

mecanismo de voz Starfish

Starfish é otimizado para idiomas asiáticos, incluindo chinês, japonês e coreano. Ele garante pronúncia natural e ritmo adequado para conteúdos específicos de cada região.

Mecanismo de voz Panda

Panda é o mecanismo expressivo da HeyGen, desenvolvido para entregas emocionais e controle avançado. Ele oferece recursos como Voice Director e Voice Mirroring, permitindo controle preciso sobre tempo, ênfase e tom.

Motor de voz Fish

O Fish, desenvolvido pela fish.audio, é voltado para narrações em inglês com alta expressividade. Ele funciona muito bem para contar histórias, vídeos em formato de conversa e qualquer conteúdo que se beneficie de uma entrega mais sutil e cheia de nuances.

Juntos, mecanismos e modelos de voz dão a você controle sobre como seus vídeos soam, desde o tom e a emoção até a velocidade e a precisão linguística.