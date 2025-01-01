Home Academy Integrações Integrar com o Canva

O HeyGen se integra ao Canva para tornar a criação de vídeos mais rápida e acessível. Com essa integração, você pode trazer avatares e vídeos do HeyGen diretamente para seus designs no Canva, combinando vídeos realistas gerados por IA com as ferramentas de design simples e colaborativas do Canva.

Conectar o HeyGen ao Canva

Comece abrindo o seu painel do HeyGen e clicando em Integrações. Encontre a integração com o Canva e clique para conectar. Isso vincula sua conta HeyGen ao Canva, permitindo que você acesse os recursos do HeyGen diretamente no seu fluxo de criação de designs no Canva.

Adicione conteúdo HeyGen ao seu design no Canva

Depois de conectado, abra seu design no Canva. A partir daí, você pode trazer o HeyGen para o seu projeto adicionando um avatar, inserindo seu roteiro e escolhendo uma voz que combine com sua mensagem. Enquanto o vídeo do seu avatar ganha forma, você pode continuar aprimorando o layout, os elementos visuais e o estilo geral usando as ferramentas de design do Canva.

Exporte e compartilhe seu vídeo

Quando estiver satisfeito com o resultado final, clique em Compartilhar no canto superior direito do Canva e selecione Baixar. Seu vídeo com avatar agora está pronto para ser compartilhado onde você quiser.