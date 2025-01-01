Home Academy Integrações Integrar com o HubSpot

Integrar com o HubSpot

Os compradores de hoje esperam mais do que mensagens genéricas. Personalizações simples, como colocar o primeiro nome em um e-mail, já não se destacam. Vídeo muda esse jogo. Quando bem feito, ele prende a atenção, gera confiança e incentiva a ação. O desafio é que a produção de vídeo tradicional não é escalável para campanhas personalizadas. É aí que entra a integração entre HeyGen e HubSpot.

Ao conectar o HeyGen ao HubSpot, você pode gerar automaticamente vídeos personalizados em poucos minutos, sem precisar filmar, editar ou ter uma equipe de produção. Esses vídeos podem ser usados em todo o funil, desde a prospecção de vendas e nutrição de leads até onboarding, follow-ups e adoção de produto.

Instale o aplicativo HeyGen no HubSpot

Comece instalando o aplicativo HeyGen a partir do HubSpot Marketplace. Durante a instalação, o HubSpot solicitará permissão para visualizar e gerenciar dados do CRM. Isso permite que o HeyGen gere vídeos usando as informações de contato armazenadas no HubSpot.

Como parte da configuração, duas propriedades personalizadas de contato são adicionadas. Uma armazena a URL da página de compartilhamento do vídeo HeyGen e a outra armazena a URL de um GIF de pré-visualização. Essas propriedades são usadas para incorporar vídeos personalizados diretamente nos e-mails.

Uma lista de contatos ativa também é criada. Por padrão, essa lista inclui todos os contatos de marketing. Qualquer contato adicionado a essa lista se torna elegível para a geração de vídeos personalizados.

Você também verá um modelo de e-mail de marketing criado para você. Esse e-mail inclui o módulo HTML obrigatório que faz referência às propriedades de vídeo e GIF do HeyGen. O e-mail não é publicado por padrão, portanto você precisará revisá-lo e preencher todos os campos obrigatórios antes de enviar.

Entenda o fluxo de trabalho do HubSpot

Um fluxo de trabalho chamado “Generate HeyGen Video for a Contact” é criado durante a instalação. Esse fluxo de trabalho é responsável pela criação e entrega de vídeos e é iniciado em estado inativo.

A primeira etapa do fluxo de trabalho é a inscrição. Qualquer contato adicionado à lista ativa é inscrito automaticamente.

A segunda etapa é a geração de vídeo. É aqui que o HeyGen cria um vídeo personalizado para cada contato e atualiza as propriedades personalizadas com o link do vídeo e a prévia em GIF. Essa etapa precisa ser configurada antes de poder ser executada.

A terceira etapa lida com erros. Se a geração do vídeo falhar, o fluxo de trabalho é encerrado de forma adequada. Se der certo, o fluxo de trabalho continua e envia o e-mail de marketing que inclui o vídeo personalizado.

Configurar geração de vídeo

Para concluir a configuração, abra a ação de geração de vídeo dentro do fluxo de trabalho. No painel da ação, cole o seu token de API do HeyGen. Você pode encontrar esse token nas configurações da sua conta HeyGen, na aba API.

Depois que o token for adicionado, o HubSpot carregará seus modelos HeyGen disponíveis. Selecione o modelo que você deseja usar. Se o seu modelo incluir variáveis, associe cada uma delas à propriedade de contato correspondente no HubSpot.

Variáveis comuns incluem primeiro nome, empresa ou localização. Mapear esses campos permite que o vídeo seja preenchido dinamicamente com os dados de cada registro de contato. Se o seu modelo usar menos variáveis do que as disponíveis, você pode deixar os campos não utilizados em branco.

Se você ainda não tiver um modelo, crie um no HeyGen antes de voltar para o HubSpot.

Publicar e lançar

Depois que tudo estiver configurado, publique o fluxo de trabalho e o e-mail de marketing. A partir desse momento, todo novo contato adicionado à lista ativa acionará automaticamente um vídeo personalizado e o receberá por e-mail.