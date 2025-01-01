Home Academy Integrações Integrar com a Adobe

Aprenda a integrar o Adobe Express com o HeyGen para que você possa passar sem esforço do design criativo para vídeos dinâmicos com IA. Seja você um profissional de marketing aprimorando uma campanha, um designer criando conteúdo ou um creator buscando escalar sua produção, essa integração ajuda a manter tudo em um fluxo de trabalho único e simplificado.

Configurar a integração

No seu painel do HeyGen, vá até Apps e abra Integrações, depois selecione o plugin do Adobe Express. Você será solicitado a entrar na sua conta Adobe ou criar uma, caso ainda não tenha.

Depois de entrar no Adobe Express, se você não for levado automaticamente ao plugin HeyGen, clique em Complementos na navegação à esquerda. Procure por HeyGen e clique em Adicionar para instalar o plugin. Após a instalação, o HeyGen ficará disponível diretamente dentro do Adobe Express.

Adicione um avatar e crie seu vídeo

Comece selecionando o avatar que você quer usar. Em seguida, adicione o seu roteiro. Clique em Texto em Adicionar seu roteiro e depois cole um roteiro que você já tenha escrito ou digite um diretamente no editor.

Depois de adicionar o seu roteiro, escolha uma voz. Primeiro, selecione o idioma e o gênero que correspondem ao seu avatar. Em seguida, você verá uma variedade de opções de voz com diferentes tons, níveis de energia e estilos. Escolha aquela que melhor se adapta à sua mensagem.

Se você preferir usar o seu próprio áudio, clique em Áudio e envie um arquivo do seu dispositivo. Os formatos compatíveis incluem MP3, M4A e WAV.

Gerar e adicionar o vídeo ao seu design

Quando tudo estiver pronto, clique em Generate your video e deixe o HeyGen cuidar do resto. Quando o vídeo estiver finalizado, clique em Add to design.

Agora você pode arrastar e posicionar o vídeo em qualquer lugar na sua tela do Adobe Express.

Personalize e finalize seu projeto

Com o vídeo adicionado, você pode personalizar totalmente o seu design usando as ferramentas do Adobe Express. Adicione músicas de banco de áudio, textos, gráficos e outros elementos de design para aprimorar o seu layout.

Se você quiser incluir vários vídeos de avatar, basta repetir os mesmos passos para gerar e adicionar clipes adicionais do HeyGen.

Quando seu projeto estiver concluído, você poderá baixá-lo ou compartilhá-lo diretamente. Se optar por compartilhar um link, você poderá controlar o acesso ou torná-lo disponível para qualquer pessoa que tenha o link.