Twórz relacje z prędkością wiadomości z ostatniej chwili dzięki nowoczesnym procesom pracy

Tradycyjna produkcja materiałów informacyjnych i prognoz pogody jest czasochłonna i wymaga dużych nakładów. Dzięki HeyGen możesz szybko generować wysokiej jakości, profesjonalne materiały wideo z wiadomościami, zapewniając wysoką wydajność i tempo pracy przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższych standardów jakości i dokładności.

Korzyści i wartość

Uwolnij dziennikarzy do zadań o wyższej wartości i pogłębionego reportażu

Deliver relevant content to any audience, at any time

Speed is essential in journalism. HeyGen’s AI news video generator enables media outlets, independent journalists, weather channels, and content creators to produce polished news videos instantly. Convert written news into engaging video reports featuring AI avatars, dynamic visuals, and clear narration.

Enable 24/7 news production with lifelike AI avatars

Enhance storytelling with AI-powered avatars that deliver reports in a professional and tone, including digital avatars of your beloved TV anchors. Use motion graphics, captions, and on-screen visuals to make complex news digestible and engaging for diverse audiences.

Increase reach and engagement with localized news

Effortlessly update scripts, switch visuals, and instantly localize any of your existing videos for multi-channel distribution with HeyGen’s AI news video generator. Cover global news by generating videos in multiple languages without costly voiceovers, reshoots, or extensive editing.

Dowiedz się, jak redakcje informacyjne skalują tworzenie treści

STUDIO 47 creates content 80% faster to rewrite the playbook for journalism

Discover how STUDIO 47 uses HeyGen to enable 24/7 content production, expand multi-lingual offerings, and reduce production costs by 60% to scale its news output.

The Weather Network delivers hyper-localized forecasts with AI avatars

Discover how The Weather Network uses HeyGen to create AI-assisted avatars to deliver hyper-local forecasts and prepare communities to respond to weather-related events.

"HeyGen zasadniczo zmienił sposób, w jaki STUDIO 47 przygotowuje wiadomości z ostatniej chwili. Dzięki wprowadzeniu awatarów AI do naszej redakcji na nowo zdefiniowaliśmy dziennikarstwo regionalne, czyniąc je skalowalnym, opłacalnym i gotowym na przyszłość."

Sascha Devigne

Redaktor naczelny w STUDIO 47

Jak tworzyć relacje informacyjne z HeyGen

  1. Otwórz HeyGen

Zaloguj się do HeyGen i zacznij tworzyć angażujące wiadomości wideo generowane przez AI w zaledwie kilka minut.

  1. Znajdź idealny szablon wideo
  1. Dodaj skrypty wypowiedzi, awatary i tła
  1. Dostosuj swoje wideo AI
  1. Uatrakcyjnij za pomocą bardziej kreatywnych elementów
  1. Wyeksportuj gotowy film

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest HeyGen i jak można go wykorzystać do tworzenia wiadomości?

HeyGen to platforma do generowania wideo z wykorzystaniem AI, która pozwala szybko i efektywnie tworzyć wysokiej jakości materiały informacyjne. Pomaga redakcjom i twórcom przekształcać pisemne raporty w angażujące treści wideo, bez ograniczeń typowych dla tradycyjnej produkcji filmowej.

W jaki sposób HeyGen usprawnia produkcję wiadomości w porównaniu z tradycyjnymi metodami?

HeyGen eliminuje potrzebę korzystania z prezenterów przed kamerą, drogich ekip produkcyjnych i czasochłonnej postprodukcji. Dzięki awatarom AI możesz natychmiast dostarczać materiały informacyjne, przyspieszając każdy etap tworzenia treści.

Czy mogę dostosować awatary AI do prezentowania wiadomości?

Oczywiście. HeyGen oferuje szeroką gamę awatarów AI, które możesz dostosować do stylu swojej marki informacyjnej. Zmieniaj ich wygląd, głos i tekst wypowiedzi tak, aby były zgodne z Twoimi standardami redakcyjnymi.

Czy HeyGen można wykorzystać do tworzenia wielojęzycznych treści informacyjnych?

Tak. HeyGen obsługuje wiele języków, co ułatwia tworzenie zlokalizowanych materiałów wideo z wiadomościami i pozwala dotrzeć do zróżnicowanych odbiorców na całym świecie.

Jak zaktualizować artykuł informacyjny, gdy pojawią się nowe informacje?

Dzięki HeyGen aktualizacja materiału wideo z wiadomościami jest prosta. Wystarczy zmodyfikować scenariusz, podmienić materiały wizualne i w kilka minut wygenerować zaktualizowaną wersję — bez potrzeby ponownych nagrań czy skomplikowanego montażu.

Czy wiadomościowe filmy wideo HeyGen można udostępniać na różnych platformach?

Tak. Filmy HeyGen są zoptymalizowane pod kątem stron internetowych, mediów społecznościowych, newsletterów e‑mail oraz platform nadawczych, co zapewnia maksymalny zasięg i zaangażowanie.

Jak szybko mogę stworzyć materiał informacyjny za pomocą HeyGen?

W zależności od scenariusza i materiałów wizualnych możesz stworzyć pełny materiał informacyjny w zaledwie kilka minut lub godzin, korzystając z generatora wiadomości wideo AI HeyGen.

Czy potrzebuję umiejętności produkcji wideo, aby korzystać z HeyGen do tworzenia wiadomości?

Wcale nie. HeyGen jest przeznaczony dla dziennikarzy, redakcji informacyjnych i twórców treści, zarówno z doświadczeniem technicznym, jak i bez niego. Jego intuicyjny interfejs sprawia, że tworzenie materiałów wideo z wiadomościami jest proste i efektywne.

Jakie rodzaje treści informacyjnych najbardziej zyskują dzięki HeyGen?

HeyGen sprawdza się w przypadku wiadomości z ostatniej chwili, dziennikarstwa wyjaśniającego, podsumowań finansowych, aktualizacji politycznych, relacji sportowych i nie tylko. W każdej sytuacji, w której liczy się szybkie, angażujące opowiadanie historii w formie wideo.

Jak zacząć korzystać z HeyGen do tworzenia materiałów wideo z wiadomościami?

Zarejestruj się w HeyGen, przeglądaj jego narzędzia do tworzenia wiadomości wideo z wykorzystaniem AI i od razu zacznij przekształcać tekstowe newsy w gotowe do emisji materiały wideo.

