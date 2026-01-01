Background decoration

Zamień kontakt z klientem w realny efekt dzięki sprzedażowym wideo AI

Sprzedaż powinna działać szybko, ale produkcja wideo za tym nie nadąża. Dzięki HeyGen możesz błyskawicznie zamieniać pomysły sprzedażowe w profesjonalne filmy, aby Twój zespół mógł skupić się na domykaniu transakcji, a nie na tworzeniu treści.

Book a demo
Get started for free
Ponad 1000 opinii
Prywatność i bezpieczeństwo
|Kontrole nad zarządzaniem AI
|SOC 2
|RODO
|CCPA
|Ramy ochrony prywatności danych
|Standardy AI Act
Dlaczego HeyGen

Dlaczego zespoły sprzedaży wybierają HeyGen do personalizowanych filmów wideo

Benefits illustration

Przestań się powtarzać

Zamień swoją najskuteczniejszą prezentację w wielokrotnego użytku wideo z awatarem, korzystając z funkcji PDF/PPT na wideo w HeyGen, aby Twój pitch deck przemawiał za Ciebie, nawet gdy nie ma Cię w pokoju.

Automatyzuj najlepiej działające komunikaty

Dzięki generowaniu wideo na podstawie własnych skryptów możesz natychmiast tworzyć spersonalizowane wprowadzenia sprzedażowe, prezentacje produktów i follow‑upy, aby Twój zespół mógł skalować swoje najlepsze komunikaty bez żadnego wysiłku.

Kwalifikuj leady i angażuj

Interaktywne awatary pełnią rolę AI SDR-ów, które w czasie rzeczywistym angażują potencjalnych klientów, odpowiadają na pytania, prowadzą kupujących przez ofertę i umawiają spotkania o każdej porze dnia.

Przyspiesz cykle sprzedaży

Skorzystaj z nagrywania ekranu w HeyGen z nałożonym awatarem, aby tworzyć szybkie, przejrzyste instruktaże, które prowadzą potencjalnych klientów przez złożone funkcje, oszczędzając czas na prezentacjach na żywo i przyspieszając finalizację transakcji.

Bezproblemowe aktualizacje, globalny zasięg

Łatwo edytuj filmy, aby utrzymywać swoje oferty na bieżąco i wchodzić na nowe rynki dzięki tłumaczeniom na ponad 175 języków i dialektów, z wykorzystaniem głosów AI oraz profesjonalnej korekty.

Book a meeting
Historie klientów

Dlaczego zespoły szkoleniowe, marketingowe i lokalizacyjne ufają HeyGen

90%

współczynnik ukończenia wideo

25%

wzrost współczynnika ukończenia

10x

wzrost szybkości produkcji wideo

10–15

języki na wideo

80%

redukcja kosztów tłumaczeń

1 000 €

zaoszczędzone na każdej minucie wideo

Polecane zastosowania

Wyróżniaj się na każdym etapie transakcji – od pierwszego kontaktu aż po finalizację

HeyGen umożliwia zespołom sprzedaży personalizację każdego etapu ścieżki zakupowej dzięki skalowalnym treściom wideo, które zwiększają zaangażowanie i przyspieszają finalizację transakcji.

Prezentacje sprzedażowe

Twórz skalowalne, skuteczne prezentacje sprzedażowe, które edukują kupujących i posuwają transakcje naprzód, zanim jeszcze rozpoczniesz rozmowę.

Right arrow
Działania sprzedażowe

Od pierwszych ofert sprzedażowych, przez wprowadzenia przed rozmową, aż po podsumowania po spotkaniach – wyróżniaj się na każdym etapie procesu sprzedaży dzięki spersonalizowanym wideo.

Right arrow
AI przedstawiciele handlowi SDR

Interaktywne awatary HeyGen pełnią rolę wirtualnych AI SDR-ów, które przez całą dobę odpowiadają na pytania potencjalnych klientów, kwalifikują leady i umawiają spotkania.

Right arrow

Od powtarzalnych rozmów do wysoko konwertujących filmów

Przed HeyGen

Cross icon

Powtarzanie tej samej oferty sprzedażowej na każdej rozmowie

Cross icon

Statyczne prezentacje i zimny outreach, które nie wyróżniają się na tle innych

Cross icon

Opóźnione follow-upy z powodu ręcznego tworzenia treści

Cross icon

Kosztowna, powolna produkcja wideo i długie terminy lokalizacji

Cross icon

Utracone szanse poza godzinami pracy

Cross icon

Niespójne komunikaty między przedstawicielami i regionami

Po HeyGen

Tick icon

Zmieniaj pitch decki w wielokrotnego użytku filmy prowadzone przez awatara

Tick icon

Wysyłaj spersonalizowane wiadomości na dużą skalę dzięki wideo AI

Tick icon

Korzystaj z nagrań ekranu z awatarem, aby szybko i jasno prezentować instrukcje krok po kroku

Tick icon

Lokalizuj filmy błyskawicznie w ponad 175 językach i dialektach

Tick icon

Kwalifikuj leady 24/7 dzięki interaktywnym AI SDR-om, które angażują

Tick icon

Utrzymuj komunikację świeżą dzięki łatwej edycji bezpośrednio w platformie

Book a meeting

Najwyższe standardy
zaufania i bezpieczeństwa

W HeyGen wierzymy, że rewolucyjna technologia AI musi od początku spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i etyki. Nasz dedykowany zespół Trust & Safety dba o to, aby Twoje dane były bezpieczne, a nasze AI wykorzystywane w sposób etyczny.

Solidne zabezpieczenia

Od momentu przesłania pliku aż po finalne dostarczenie, Twoje dane są chronione przez wiodące w branży protokoły.

Certyfikowana zgodność

W pełni zgodny z normami SOC 2 TYPE II, RODO (GDPR), CCPA, Data Privacy Framework oraz Aktu o sztucznej inteligencji (AI Act).

Ciągłe doskonalenie

Nasze praktyki w zakresie bezpieczeństwa rozwijają się proaktywnie, aby przewidywać i ograniczać pojawiające się zagrożenia.

Trust badgeTrust badgeTrust badgeTrust badgeTrust badge
E-booki

Zasoby

Wnioski z raportu L&D 2025

Pyne przekształca okresy próbne w płatne subskrypcje i aktywuje użytkowników

Ta historia klienta pokazuje, jak Pyne wykorzystał HeyGen, aby 10‑krotnie zwiększyć współczynnik ukończenia prezentacji produktu i przyspieszyć aktywację użytkowników w całym cyklu życia B2B SaaS.

Right arrow
Zwiększ przychody dzięki filmom BOFU

Ten przewodnik to praktyczny podręcznik dla marketerów, którzy chcą konwertować potencjalnych klientów i utrzymywać obecnych, wykorzystując ukierunkowane treści wideo BOFU na platformie wideo AI HeyGen.

Right arrow
Podnieś poziom swoich filmów marketingowych i sprzedażowych

Ten przewodnik omawia potencjał spersonalizowanych wideo w marketingu oraz pięć najważniejszych zastosowań, które zwiększają zaangażowanie, podnoszą współczynnik konwersji i wzmacniają relacje z klientami.

Right arrow
Rozpocznij za darmo

Umów 30‑minutową prezentację HeyGen

Otrzymaj spersonalizowany przegląd HeyGen
Poznaj historie sukcesu naszych klientów
Poznaj opcje cenowe
CTA background

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Czym dokładnie jest wideo sprzedażowe oparte na sztucznej inteligencji?

Wideo wspierające sprzedaż oparte na sztucznej inteligencji wykorzystuje narzędzia AI HeyGen do tworzenia materiałów sprzedażowych z syntetycznymi głosami i realistycznymi awatarami. Takie spersonalizowane filmy pomagają zespołom sprzedaży prowadzić angażującą, skalowalną komunikację w ramach działań prospectingowych, prezentacji, ofert i follow‑upów, dzięki czemu wideo sprzedażowe oparte na AI staje się skutecznym sposobem na wyróżnienie się bez użycia kamer, studiów czy skomplikowanej produkcji.

W jaki sposób można wykorzystywać sprzedażowe filmy AI na każdym etapie procesu sprzedaży?

Wideo sprzedażowe oparte na AI wzmacniają każdy etap procesu: od pozyskiwania leadów za pomocą spersonalizowanych nagrań, przez angażowanie kupujących demonstracjami, przyspieszanie finalizacji dzięki dopasowanym ofertom, po pielęgnowanie relacji poprzez kampanie wideo AI i zwiększanie sprzedaży posprzedażowej (upsell). Ta spójna, skalowalna komunikacja pomaga przedstawicielom budować zaufanie, wzmacniać relacje i szybciej domykać transakcje dzięki efektownym, „ludzkim” w odbiorze wiadomościom wideo na dużą skalę.

Dlaczego HeyGen jest najlepszym wyborem do tworzenia filmów sprzedażowych z prezenterami przypominającymi prawdziwych ludzi?

HeyGen sprawia, że tworzenie sprzedażowych filmów AI jest proste dzięki najbardziej naturalnym awatarom, konfigurowalnym gospodarzom i syntetycznym głosom. W połączeniu z obsługą wielu języków, szybkim renderowaniem i studyjną jakością materiału, HeyGen umożliwia zespołom tworzenie spersonalizowanych filmów do działań sprzedażowych — profesjonalnych, autentycznych i spójnych — bez potrzeby korzystania ze sprzętu do nagrywania, umiejętności montażu czy długotrwałych procesów produkcyjnych.

W jaki sposób AI personalizuje filmy sprzedażowe dla różnych potencjalnych klientów lub kont?

HeyGen personalizuje sprzedażowe filmy AI, wstawiając do skryptów dynamiczne pola, takie jak imiona, nazwy firm czy branże. Dzięki temu kampanie wideo z wykorzystaniem AI są bardziej skuteczne, umożliwiając tworzenie spersonalizowanych materiałów na dużą skalę. Przedstawiciele handlowi dostarczają komunikaty, które sprawiają wrażenie indywidualnie nagranych, bez konieczności ponownego nagrywania, a każdy potencjalny klient otrzymuje trafną, angażującą komunikację dopasowaną do jego potrzeb i priorytetów.

Jak tworzyć filmy sprzedażowe z personalizowanymi wirtualnymi gospodarzami.

Aby tworzyć sprzedażowe filmy wideo z wykorzystaniem AI, wybierz awatara HeyGen lub cyfrowego sobowtóra, napisz swój skrypt, spersonalizuj go za pomocą zmiennych i wygeneruj wideo natychmiast z użyciem syntetycznych głosów. Te spersonalizowane filmy można udostępniać przez e‑mail, CRM lub LinkedIn, dzięki czemu wideo outreach oparty na AI jest profesjonalny, spójny i skalowalny, przy jednoczesnym zachowaniu autentyczności i silnej obecności marki.

W jaki sposób HeyGen pomaga skrócić czas poświęcany na rozmowy sprzedażowe?

Tak. Dzięki HeyGen możesz natychmiast tłumaczyć filmy szkoleniowe na ponad 175 języków i dialektów. Dzięki temu Twoje szkolenia są skalowalne i dostępne w różnych regionach.

Czym jest interaktywny awatar i jak mogę wykorzystać go w sprzedaży?

Interaktywne awatary pełnią rolę AI SDR-ów — mogą odpowiadać na najczęściej zadawane pytania, prowadzić kupujących przez Twój produkt, kwalifikować leady i umawiać spotkania 24/7. Możesz osadzić je na swojej stronie internetowej lub w produkcie, aby skalować zaangażowanie na górze lejka sprzedażowego.

Jak łatwo jest zaktualizować wideo po jego utworzeniu?

Eliminując drogi sprzęt, studia i zespoły produkcyjne, HeyGen obniża zarówno koszty, jak i czas realizacji — przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości, profesjonalnych filmów szkoleniowych.

Zacznij tworzyć filmy z AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom AI.

Book a meeting
CTA background