Skaluj treści, oszczędzaj czas i twórz profesjonalne materiały onboardingowe, szkoleniowe z zakresu zgodności oraz edukacyjne – bez kłopotów związanych z tradycyjną produkcją wideo.
Przedstawiamy darmowy kreator szkoleniowych filmów wideo z AI
Zamień dowolny skrypt lub materiały szkoleniowe w realistyczne szkolenie wideo z AI. Dzięki naszej platformie stworzysz profesjonalne filmy w zaledwie kilka minut. Nie są potrzebne kamery, studia ani aktorzy. Niezależnie od tego, czy chodzi o onboarding pracowników, treści edukacyjne czy szkolenia z zakresu compliance, tworzenie wysokiej jakości materiałów szkoleniowych wideo jeszcze nigdy nie było tak proste.
Zacznij od przesłania swojej prezentacji, pliku PDF lub tekstowych materiałów szkoleniowych bezpośrednio na platformę. Sztuczna inteligencja natychmiast przetworzy Twoje treści, przygotowując je do narracji wideo i oprawy wizualnej.
Wybierz spośród szerokiej gamy realistycznych awatarów zaprojektowanych tak, aby jak najlepiej prezentować Twoje materiały szkoleniowe. Te awatary potrafią przekazywać treści w sposób, który naprawdę trafia do uczestników.
Gdy Twój film zostanie wygenerowany, dostosuj ton, głos i ruchy avatara do potrzeb szkoleniowych. Spersonalizuj kolory, logotypy, a nawet muzykę w tle, aby nadać materiałowi indywidualny charakter.
Kliknij „Generuj”, a w ciągu kilku minut Twój profesjonalny, wysokiej jakości film szkoleniowy będzie gotowy. Pobierz go i udostępniaj na dowolnej platformie lub zintegrowaj bezpośrednio ze swoim systemem zarządzania nauczaniem (LMS).
Funkcje i korzyści generatora szkoleń wideo z AI
Dzięki temu generatorowi wideo AI masz wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko i łatwo tworzyć angażujące, profesjonalne filmy szkoleniowe. Oto dlaczego ta platforma jest najlepszym wyborem do tworzenia wideo za pomocą AI:
Personalizowane awatary
Wybieraj spośród ponad 1100 hiperrealistycznych awatarów lub stwórz takiego, który odzwierciedla Ciebie albo osobowość Twojej marki. Każdy awatar oferuje realistyczne ruchy i naturalne mimikę, dzięki czemu Twoje filmy wyglądają autentycznie i angażują odbiorców.
Wielojęzyczne możliwości
Przetłumacz swój skrypt na ponad 175 języków z naturalnym, ludzkim brzmieniem. Angażuj uczniów na całym świecie i personalizuj swoje filmy dla różnych kultur i regionów.
Bez potrzeby korzystania z kamer czy studiów
Pomiń drogi sprzęt i długie sesje nagraniowe. Po prostu prześlij swój skrypt i obraz, a w kilka minut stworzysz wideo, podczas gdy AI zajmie się wszystkimi technicznymi szczegółami.
Szybka produkcja wideo
Twórz wysokiej jakości szkoleniowe filmy AI w kilka minut — idealne rozwiązanie dla firm i twórców, którzy muszą efektywnie skalować produkcję treści.
Generator szkoleń wideo oparty na AI przekształca Twoje skrypty, dokumenty lub slajdy w profesjonalne filmy szkoleniowe z wykorzystaniem realistycznych awatarów i naturalnej synchronizacji głosu. Eliminuje to potrzebę nagrywania, montażu i ręcznej produkcji.
Wystarczy, że prześlesz swój skrypt lub materiały szkoleniowe, wybierzesz awatara, a AI wygeneruje kompletny film z narracją, gestami i napisami. Możesz spersonalizować branding, ton i oprawę wizualną w kilka minut. Potrzebujesz pomocy w pisaniu skryptów? Wypróbuj Generator skryptów wideo AI.
Tak. Możesz przesłać własny portret oraz nagranie głosu, aby tworzyć spersonalizowane filmy w stylu instruktora. Możesz też wybrać jedną z setek awatarów AI oraz naturalnie brzmiących opcji głosu AI.
Jak najbardziej. Firmy wykorzystują go do tworzenia modułów onboardingowych, aktualizacji dotyczących zgodności, prezentacji produktów oraz wewnętrznych materiałów wideo. W przypadku filmów z prezenterem możesz również skorzystać z narzędzia AI Spokesperson.
Tak. Platforma obsługuje ponad 175 języków i dialektów, w tym zlokalizowane akcenty oraz synchronizację ruchu ust z mową. Dzięki temu Twoje materiały szkoleniowe są dostępne dla odbiorców na całym świecie.
Zdecydowanie. Narzędzia AI, regulacje i najlepsze praktyki zmieniają się bardzo szybko. HeyGen pozwala aktualizować treści szkoleniowe z zakresu AI w dowolnym momencie, bez potrzeby ponownego nagrywania materiałów. Dzięki temu Twoje zespoły pozostają na bieżąco z zasadami, procesami i zmieniającymi się wytycznymi dotyczącymi AI.
Generowanie zazwyczaj zajmuje tylko kilka minut. Nawet długie moduły szkoleniowe mogą zostać przygotowane szybko, co pomaga zespołom aktualizować lub skalować treści bez opóźnień.
Tradycyjna produkcja wideo na potrzeby szkolenia modeli AI często wymaga udziału ekspertów merytorycznych przed kamerą, dedykowanych studiów oraz zespołów montażowych. HeyGen obniża te koszty, wykorzystując awatary AI i generowanie wideo z tekstu, a jednocześnie dostarcza profesjonalne, spójne z marką treści, które można łatwo skalować w całej organizacji.
Nie jest wymagane żadne doświadczenie w edycji. Sztuczna inteligencja automatycznie zajmuje się narracją, czasem trwania, warstwą wizualną i synchronizacją. Możesz od razu zacząć tworzyć swój pierwszy film szkoleniowy poprzez HeyGen Signup.
