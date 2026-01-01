Jak ELB Learning wykorzystuje HeyGen, aby skrócić czas tworzenia wideo o 75%

BRANŻA:Dostawca e‑learningu
DZIAŁ:Agencja L&D
LOKALIZACJA:American Fork, Utah
75%skrócenie czasu produkcji
10 000+utworzone filmy
ELB Learning to kompleksowy dostawca usług profesjonalnych i technologii edukacyjnych, który pomaga organizacjom przenosić procesy szkoleniowe do świata online i podnosić ich poziom. Rich Vass, starszy wiceprezes ds. globalnego uczenia, kieruje operacjami ELB w USA i Indiach dla zespołu usługowego, pracując nad spersonalizowanymi rozwiązaniami szkoleniowymi, doradztwem strategicznym oraz wdrożeniami technologii edukacyjnych.

Lista klientów ELB obejmuje około 90% firm z listy Fortune 100. Tworzą oni wszystko – od narzędzi szkoleniowych VR i bibliotek zasobów po platformy mikroszkoleń oparte na sztucznej inteligencji. W miarę jak wideo staje się kluczowym elementem procesu uczenia, ELB potrzebowało mądrzejszego, szybszego sposobu na tworzenie skalowalnych, wysokiej jakości treści. Właśnie wtedy pojawiło się HeyGen.

Pokonywanie wąskich gardeł w tradycyjnych procesach tworzenia wideo

Przez ponad dekadę zespoły ELB Learning tworzyły filmy wyjaśniające, ujęcia z prezenterem mówiącym do kamery oraz animowaną grafikę, korzystając z tradycyjnych narzędzi, takich jak Adobe After Effects i Camtasia. Jak ujął to Rich: „wideo jest niezwykle ważnym medium edukacyjnym”. Mimo to proces pozostawał pracochłonny i mało elastyczny.

Tworzenie filmów w tradycyjny sposób wymagało pisania scenariuszy, nagrywania, montażu i przygotowania grafiki, co było kosztowne zarówno czasowo, jak i pod względem nakładu pracy. Tłumaczenie treści na wiele języków oznaczało konieczność ponownego wykonania kluczowych elementów całego procesu. Co więcej, klienci coraz częściej pytali: „Z jakiego narzędzia korzystacie?”, wywierając presję na ELB, by wdrożyło nowocześniejsze i bardziej przejrzyste rozwiązania.

Rich opisał, jak ELB początkowo eksperymentowało z Colossyan, ale przeszło na HeyGen, gdy wewnętrzni inżynierowie oraz wymagania klientów zaczęły ich w tym kierunku popychać. Jeden z klientów nalegał na HeyGen, co przyspieszyło ich decyzję. „Elastyczność, którą nam zaoferowaliście, była dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy” – powiedział Rich.

To, co kiedyś zajmowało miesiące — wersjonowanie, tłumaczenia i poprawki — stawało się poważną strategiczną barierą. ELB musiało znaleźć rozwiązanie wideo, które zapewniłoby szybkość, skalowalność, lokalizację i niższe koszty przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości.

Transformacja produkcji i sprzedaży dzięki wdrożeniu HeyGen

Gdy ELB wdrożyło HeyGen, stało się ono narzędziem strategicznym nie tylko w ich procesie produkcyjnym, ale także w sprzedaży i projektowaniu rozwiązań. Rich wyjaśnia, że wideo AI jest teraz stałym elementem ich standardowej oferty: „Zanim podpiszemy umowę na realizację, uwzględniamy wideo jako rozwiązanie. Klienci pytają, z jakiego narzędzia korzystamy — odpowiadamy, że z HeyGen.”

W przypadku jednego dużego projektu micro‑learningowego ELB oszacowało ponad 200 godzin na projektowanie, tworzenie scenariuszy, recenzje i budowę. Korzystając z HeyGen, zrealizowali go w około 70 godzin, co oznacza redukcję czasu pracy o około 65–75%.

Zespoły sprzedaży ELB przedstawiają teraz HeyGen jako źródło wartości, a nie tylko tańsze wideo. Jak mówi Rich, unikają określania go jako „tanie rozwiązanie” i zamiast tego pozycjonują je jako „opłacalne, oparte na wartości” rozwiązanie.

HeyGen pomógł również ELB zdobyć nowych klientów. Rich wspomniał o agregatorze treści, który przyznał ELB kontrakt na setki mikro‑kursów głównie dlatego, że ELB mogło dotrzymać napiętych terminów dzięki HeyGen.

Wreszcie, ELB pozostaje transparentne wobec klientów w kwestii stosowanego zestawu narzędzi. „Pytają, jakiego narzędzia używamy” – powiedział Rich. „Pokazujemy im kod i wszystko ujawniamy. Korzystanie z HeyGen daje im pewność, że używamy najnowocześniejszych rozwiązań.”

Kształtowanie przewagi konkurencyjnej ELB dzięki szybkim, autentycznym filmom AI

Od czasu wdrożenia HeyGen, ELB przyspieszyło realizację projektów, rozszerzyło swoje możliwości i poprawiło pozycję rynkową:

  • 65–75% redukcji godzin potrzebnych na opracowanie: w przypadku projektu mikrolearningowego w zakresie SaaS ELB zmniejszyło nakład pracy z około 200+ godzin do około 70 godzin, korzystając z HeyGen.
  • Szybkość staje się atutem sprzedażowym w ofertach: ELB może teraz z pełnym przekonaniem obiecywać krótsze terminy realizacji zarówno w nadchodzących projektach, jak i w ofertach sprzedażowych.
  • Nowi klienci pozyskani dzięki możliwościom AI: HeyGen pomógł firmie ELB zdobyć kontrakt na stworzenie „setek mikro‑kursów”, oferując agresywne terminy realizacji i niższe koszty produkcji.

Rich zauważył, że wewnętrzne zespoły oraz przejęci liderzy inżynierii naciskali na ten krok: „Inżynierowie polecali HeyGen, mówiąc, że ‘to najlepsze rozwiązanie na rynku’, a kluczowy klient poprosił nas o jego użycie, więc podjęliśmy decyzję.” Dziś HeyGen jest standardowo wbudowany w pakiety rozwiązań ELB.

Poza samymi wskaźnikami Rich podkreślił też niemierzalną zmianę: klienci, wewnętrzni interesariusze i potencjalni klienci postrzegają teraz ELB jako nowoczesnego, kompetentnego partnera w obszarze wideo AI. „Wiedzą już na tyle dużo, że pytają, z jakiego narzędzia korzystamy” – powiedział Rich. „HeyGen jest teraz częścią tego, jak się wyróżniamy.”

