ELB Learning to kompleksowy dostawca usług profesjonalnych i technologii edukacyjnych, który pomaga organizacjom przenosić procesy szkoleniowe do świata online i podnosić ich poziom. Rich Vass, starszy wiceprezes ds. globalnego uczenia, kieruje operacjami ELB w USA i Indiach dla zespołu usługowego, pracując nad spersonalizowanymi rozwiązaniami szkoleniowymi, doradztwem strategicznym oraz wdrożeniami technologii edukacyjnych.

Lista klientów ELB obejmuje około 90% firm z listy Fortune 100. Tworzą oni wszystko – od narzędzi szkoleniowych VR i bibliotek zasobów po platformy mikroszkoleń oparte na sztucznej inteligencji. W miarę jak wideo staje się kluczowym elementem procesu uczenia, ELB potrzebowało mądrzejszego, szybszego sposobu na tworzenie skalowalnych, wysokiej jakości treści. Właśnie wtedy pojawiło się HeyGen.

Pokonywanie wąskich gardeł w tradycyjnych procesach tworzenia wideo

Przez ponad dekadę zespoły ELB Learning tworzyły filmy wyjaśniające, ujęcia z prezenterem mówiącym do kamery oraz animowaną grafikę, korzystając z tradycyjnych narzędzi, takich jak Adobe After Effects i Camtasia. Jak ujął to Rich: „wideo jest niezwykle ważnym medium edukacyjnym”. Mimo to proces pozostawał pracochłonny i mało elastyczny.

Tworzenie filmów w tradycyjny sposób wymagało pisania scenariuszy, nagrywania, montażu i przygotowania grafiki, co było kosztowne zarówno czasowo, jak i pod względem nakładu pracy. Tłumaczenie treści na wiele języków oznaczało konieczność ponownego wykonania kluczowych elementów całego procesu. Co więcej, klienci coraz częściej pytali: „Z jakiego narzędzia korzystacie?”, wywierając presję na ELB, by wdrożyło nowocześniejsze i bardziej przejrzyste rozwiązania.

Rich opisał, jak ELB początkowo eksperymentowało z Colossyan, ale przeszło na HeyGen, gdy wewnętrzni inżynierowie oraz wymagania klientów zaczęły ich w tym kierunku popychać. Jeden z klientów nalegał na HeyGen, co przyspieszyło ich decyzję. „Elastyczność, którą nam zaoferowaliście, była dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy” – powiedział Rich.

To, co kiedyś zajmowało miesiące — wersjonowanie, tłumaczenia i poprawki — stawało się poważną strategiczną barierą. ELB musiało znaleźć rozwiązanie wideo, które zapewniłoby szybkość, skalowalność, lokalizację i niższe koszty przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości.