W HeyGen głos to generowana przez AI mowa używana w Twoich filmach. Głosy można łączyć z awatarami lub wykorzystywać jako samodzielne nagrania audio, nadając Twoim treściom odpowiedni ton, charakter i emocjonalny wydźwięk w szerokiej gamie języków, akcentów i stylów mówienia.

Głosy pomagają dopasować sposób przekazu Twojego wideo do odbiorców i konkretnego zastosowania.

Biblioteka głosów

Wszystkie głosy w HeyGen są zarządzane za pomocą Biblioteki Głosów. To tutaj możesz przeglądać własne klony głosu, odkrywać publiczne głosy AI i utrzymywać wszystko w jednym, uporządkowanym miejscu.

Możesz uzyskać dostęp do Biblioteki Głosów z trzech głównych miejsc:

Studio AI

Strona Awatarów

Sprawdź pod kątem błędów

Biblioteka głosów zawiera zaawansowane narzędzia filtrowania, które pomagają szybko znaleźć odpowiedni głos. Możesz filtrować według regionu, akcentu, wieku, emocji, zastosowania i wielu innych kryteriów. Możesz także oznaczać głosy jako ulubione, aby najczęściej używane były łatwo dostępne.

Używaj głosów w AI Studio

W AI Studio, za każdym razem gdy wybierasz głos do wideo z avatarem, masz dostęp do pełnej Biblioteki Głosów. Stąd możesz odsłuchiwać głosy i szybko zastosować ten, który najlepiej pasuje do Twojego projektu.

Możesz także tworzyć głosy bezpośrednio w AI Studio, bez konieczności wcześniejszego tworzenia awatara. W Voice Library wybierz opcję New Voice, a następnie zdecyduj, czy chcesz natychmiast sklonować głos, zintegrować głos zewnętrznego dostawcy, czy wygenerować zupełnie nowy głos za pomocą Voice Design. Po utworzeniu głos staje się dostępny we wszystkich Twoich projektach.

Zarządzaj głosami na stronie Awatarów

Głosami można również zarządzać na stronie Avatars. Wybierając awatara i otwierając menu głosu, możesz ustawić główny głos lub otworzyć bibliotekę głosów.

Ustawienie głosu jako głównego oznacza, że będzie on automatycznie używany za każdym razem, gdy wybierzesz tego awatara w przyszłych filmach.

Używaj głosów w funkcji Sprawdzanie

Głosy są również dostępne w sekcji Proofread. Z dowolnego pola ze skryptem możesz otworzyć kartę Track Voice, aby przejrzeć wszystkie głosy użyte w wideo. Stamtąd możesz przełączać się między głosami lub tworzyć nowe, jednocześnie dopracowując swój skrypt.