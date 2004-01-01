Onboarding van nieuwe medewerkers

Laat nieuwe medewerkers sneller productief worden met een consistente onboarding die niet afhankelijk is van de beschikbaarheid van trainers. Onboardingvideo’s behandelen de bedrijfscultuur, systeemtraining en rolverwachtingen—op elke locatie op precies dezelfde manier aangeboden.

Use case: Standaardiseer het onboardingprogramma voor nieuwe medewerkers in alle vestigingen met videomodules die de live sessies vervangen.