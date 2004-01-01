Maak bedrijfstrainingvideo’s die je team wél bekijkt
Zet PowerPoints, pdf’s en impliciete kennis om in boeiende videotraining die schaalbaar is voor elk team, elke locatie en elke taal—zonder studio’s, filmploegen of te hoeven wachten op inhoudsexperts.
De L&D-contentknoop
Je trainingsachterstand blijft groeien. Nieuwe medewerkers moeten worden ingewerkt. Productupdates vragen om enablement. De directie wil programma’s voor vaardigheidsontwikkeling. Maar het maken van videotraining betekent het coördineren van inhoudsexperts die nooit tijd hebben, studio’s boeken, productieteams inhuren en maanden wachten op content die verouderd is nog vóór de lancering. Ondertussen heeft je wereldwijde workforce alles in meerdere talen nodig—en je budget voorziet niet in de kosten voor dubbing in elke markt. Statische slides weten lerenden niet te boeien. Live sessies zijn niet schaalbaar. En jouw team van twee kan onmogelijk een organisatie van duizenden bedienen.
De HeyGen-oplossing
HeyGen verandert je bestaande trainingsmateriaal in professionele videocontent die je cursisten ook echt afmaken. Upload een PowerPoint, plak een script, of laat AI content genereren op basis van je documentatie. Kies een AI-avatar—of kloon je inhoudsexpert—en genereer in enkele minuten gepolijste trainingsvideo’s. Moet je je wereldwijde personeel bereiken? Met één klik vertaal je je video naar meer dan 175 talen, inclusief stemklonen en lip-sync. Updates zijn direct: bewerk het script, genereer opnieuw, en je LMS blijft up-to-date zonder nieuwe opnames.
Alles wat L&D-teams nodig hebben om op schaal te trainen
PowerPoint naar video
Stop met het vragen aan cursisten om slides te lezen. Upload je bestaande decks en HeyGen zet ze om in videomodules met een avatar als presentator, inclusief voice-over, overgangen en een professionele afwerking. Je contentbibliotheek wordt een videobibliotheek—zonder dat je helemaal opnieuw hoeft te beginnen.
• Importeer PowerPoint-, Google Slides- of PDF-bestanden
• Behoud uw bestaande structuur en flow
• Avatar-presentator automatisch toevoegen
Kopiëren van inhoudelijke experts
Je beste trainers kunnen niet overal tegelijk zijn. Maak digitale twins van een korte video-opname en zet hun expertise vervolgens in binnen onbeperkt veel trainingsmodules. Consistente uitvoering, geen planningsconflicten en geen vertragingen meer doordat “we nog op de SME wachten”.
• Leg MKB-experts vast op basis van een korte opname
• Hergebruik in een onbeperkt aantal modules
• Scripts bijwerken zonder opnieuw op te nemen
Wereldwijde traininglokalisatie
Eén trainingsvideo, in elke taal die je medewerkers spreken. AI-videotranscriptie met voice cloning zorgt ervoor dat je onboarding natuurlijk klinkt in het Spaans, Mandarijn, Duits en meer dan 175 andere talen—niet als nagesynchroniseerde content. Train iedereen in zijn of haar voorkeurstaal vanuit één enkele bron.
• Voice-cloning behoudt de authenticiteit van de presentator
• Lipsynchronisatie komt overeen met de gezichtsbewegingen
• Wereldwijd uitrollen vanuit één mastervideo
LMS-integratie
Exporteer trainingsmodules rechtstreeks naar je learning management systeem. SCORM 1.2- en 2004-packaging werkt met Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors en meer. Volg voltooiingen, stel slaagdrempels in en integreer met je bestaande leer-ecosysteem.
• SCORM 1.2- en SCORM 2004-export
• Aanpasbare voltooiingsdrempels
• Ondersteuning voor directe LMS-upload
Snelle contentupdates
Producten veranderen. Processen evolueren. Beleid wordt aangepast. Wanneer je trainingsmateriaal een update nodig heeft, pas je simpelweg het script aan en genereer je het opnieuw—in minuten, niet in maanden. Geen nieuwe opnames, geen studiotijd, geen productieachterstand. Je training blijft net zo actueel als je bedrijf.
• Scriptwijzigingen worden binnen enkele minuten uitgerold
• Geen opnieuw filmen nodig
• Versiebeheer voor controletrails
Merkenconsistentie
Leg de visuele identiteit van je organisatie vast met Brand Kit. Goedgekeurde kleuren, lettertypen, logo’s en avatars zorgen ervoor dat elke trainingsvideo eruitziet alsof hij van hetzelfde professionele team komt—zelfs wanneer verschillende mensen ze maken.Brand Glossary zorgt ervoor dat productnamen en terminologie elke keer correct worden uitgesproken.
• Zorg dat alle video’s aan de merkrichtlijnen voldoen
• Beheers de uitspraak van belangrijke termen
• Goedgekeurde avatarbibliotheek voor je team
Van trainingsbehoefte tot gepubliceerde cursus in 3 stappen
Begin met wat je hebt
Upload bestaande PowerPoints, plak scripts uit je documentatie of laat de AI-scriptgenerator content maken op basis van je leerdoelen. Geen blanco-paginaprobleem meer—begin vanuit je bestaande kennis.
Kies je presentator
Kies uit meer dan 200 diverse AI‑avatars of maak een digitale twin van je trainer. Selecteer een stem die past bij jouw merk, of kloon de stem van je expert voor maximale authenticiteit. Pas de look‑and‑feel volledig aan zodat deze aansluit bij jouw organisatie.
Gemaakt voor elke trainingsbehoefte
Onboarding van nieuwe medewerkers
Laat nieuwe medewerkers sneller productief worden met een consistente onboarding die niet afhankelijk is van de beschikbaarheid van trainers. Onboardingvideo’s behandelen de bedrijfscultuur, systeemtraining en rolverwachtingen—op elke locatie op precies dezelfde manier aangeboden.
Use case: Standaardiseer het onboardingprogramma voor nieuwe medewerkers in alle vestigingen met videomodules die de live sessies vervangen.
Training voor vaardigheidsontwikkeling
Bouw de vaardigheden van je hele personeelsbestand uit met vaardigheidstraining die schaalbaar is. Leiderschapsontwikkeling, communicatieve vaardigheden, technische trainingen—maak het één keer en bied het aan duizenden medewerkers aan.
Use case: Managementtraining aanbieden aan elke nieuwe leidinggevende zonder live workshops te hoeven inplannen.
Product- en systeemtraining
Houd teams op de hoogte van productupdates, softwarewijzigingen en nieuwe tools. Tutorialvideo’s laten precies zien hoe systemen werken—en worden direct bijgewerkt wanneer de interface verandert.
Use case: Maak CRM-trainingsvideo’s die automatisch worden bijgewerkt wanneer er nieuwe functies worden gelanceerd.
Training voor een wereldwijd personeelsbestand
Train uw internationale teams in hun eigen taal, zonder aparte productie voor elke markt. Dezelfde content, dezelfde kwaliteit, in meer dan 175 talen.
Use case: Geef veiligheidstrainingen voor magazijnen in 12 talen in wereldwijde distributiecentra.
Geverifieerd resultaat: Würth Group heeft in slechts 4 dagen een trainingspresentatie van 65 minuten in 8 talen geproduceerd en de vertaalkosten met 80% verlaagd.
Training op het gebied van naleving en veiligheid
Voldoe aan wettelijke vereisten met compliance-training die consistent en traceerbaar is. Dankzij SCORM-export legt je LMS voltooide trainingen vast voor auditdocumentatie.
Use case: Verspreid jaarlijkse compliance-certificeringen met bijgehouden voltooiingen over alle afdelingen.
Partner- en kanaalondersteuning
Breid trainingen uit van alleen medewerkers naar partners, distributeurs en kanaalteams. Zorg voor consistente communicatie op schaal, zonder trainers naar elke locatie te hoeven sturen.
Use case: Distributeur-verkoopteams ondersteunen bij nieuwe productlanceringen met videotrainingen die zij in hun eigen tijd kunnen volgen.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Wat is trainingsvideosoftware?
Trainingvideosoftware helpt L&D-teams bij het maken, beheren en verspreiden van videobased leermateriaal. HeyGen gebruikt AI-avatars en spraaksynthese om professionele trainingsvideo’s te genereren op basis van scripts, dia’s of documenten—zonder camera’s, studio’s of productieteams. Het resultaat is schaalbare videotraining die snel kan worden bijgewerkt en in elke taal kan worden vertaald.
Hoe maak ik bedrijfstrainingvideo’s zonder een studio?
Upload je bestaande PowerPoint of trainingsscript naar HeyGen. Kies een AI-avatar als presentator in beeld, selecteer een stem en genereer je video. Het hele proces duurt minuten, geen maanden. Voor een persoonlijkere touch kun jeje inhoudsexpert klonenzodat hun digitale dubbelganger de training verzorgt.
Kan ik mijn bestaande PowerPoint-presentaties omzetten in trainingsvideo’s?
Ja—dit is een van de populairste L&D-workflows van HeyGen. Upload je PowerPoint- of Google Slides-deck en HeyGen zet elke dia om in een videoscène met avatar-narratie. Je bestaande structuur, inhoud en opbouw blijven behouden. Je kunt scripts bewerken, de timing aanpassen en overgangen toevoegen voordat je de definitieve video genereert.
Hoe werkt meertalige training?
Maak je trainingsvideo één keer in je primaire taal. Gebruik vervolgens HeyGen's vertaalfunctie om versies te genereren in een van de meer dan 175 ondersteunde talen. De vertaling omvat voice cloning (zodat je presentator in elke taal natuurlijk klinkt) en lip-sync (zodat de mondbewegingen overeenkomen met het vertaalde geluid). Eén bronvideo, wereldwijd bereik.
Integreert HeyGen met onze LMS?
Ja. HeyGen exporteert SCORM 1.2- en SCORM 2004-pakketten die werken met de belangrijkste learning management systemen, waaronder Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb en meer. Stel voltooiingsdrempels in, volg de voortgang van cursisten en integreer met uw bestaande leer-ecosysteem.
Hoe maak ik een digitale kloon van onze inhoudsexpert?
HeyGen's AI-kloonfunctiemaakt een digitale dubbelganger op basis van een korte video-opname. Je inhoudsexpert neemt één keer iets op—volgens eenvoudige richtlijnen voor belichting en kadrering—en daarna kan hun avatar onbeperkt trainingsmateriaal verzorgen. Ook als ze niet beschikbaar zijn of de organisatie verlaten, blijft hun expertise behouden in videoformaat.
Hoe lang mogen trainingsvideo’s zijn?
HeyGen ondersteunt video’s van verschillende lengtes. De meest effectieve trainingen volgen de principes van microlearning: modules van 3 tot 10 minuten die zich richten op specifieke leerdoelen. Je kunt echter ook langere content maken voor meer uitgebreide onderwerpen. Voor langere trainingen (20+ minuten) is het aan te raden de inhoud op te delen in hoofdstukken, zodat deelnemers meer betrokken blijven en de training eerder afronden.
Kunnen meerdere mensen in mijn L&D-team HeyGen gebruiken?
Ja. HeyGen voor Bedrijven bevat teamwerkruimtes waar onderwijskundige ontwerpers, trainingsmanagers en contentmakers kunnen samenwerken. Gedeelde assetbibliotheken zorgen ervoor dat goedgekeurde avatars, merkelementen en sjablonen beschikbaar zijn voor je hele team. Beheerdersfuncties stellen je in staat om rechten te beheren en het gebruik te monitoren.
Hoe verhoudt HeyGen zich tot traditionele videoproductie?
Traditionele productie van trainingsvideo’s vereist het inplannen van presentatoren, het boeken van studio’s, het coördineren van crews en nabewerking – doorgaans 2–3 maanden en $5.000–$15.000+ per afgewerkte video. HeyGen levert vergelijkbare kwaliteit in minuten tot enkele uren, met onbeperkte revisies. Advantive rapporteerde een vermindering van 50% in de tijd voor contentcreatie. Würth Group verkortte de productietijd met 50% en de vertaalkosten met 80%.
Kan ik quizzen of interactiviteit toevoegen aan mijn trainingsvideo’s?
HeyGen ondersteunt interactieve elementen zoals quizzen, kennistoetsen en vertakkende paden. Voeg meerkeuzevragen toe, embed links en creëer keuzemomenten die de leerervaring personaliseren. Interactieve functies worden samen met je SCORM-pakket geëxporteerd voor LMS-tracking.
Is mijn trainingsmateriaal veilig?
HeyGen is SOC 2 Type II-gecertificeerd en voldoet aan de GDPR. Je content wordt versleuteld tijdens verzending en opslag. Voor L&D-teams in enterprises die met gevoelige trainingsmaterialen werken, biedt HeyGen speciale werkruimtes met SSO-integratie en gecentraliseerd gebruikersbeheer. We trainen onze AI-modellen niet met jouw content.
Welke videoformaten en kwaliteitsniveaus worden ondersteund?
HeyGen exporteert in MP4-indeling met een resolutie tot 4K. De meeste L&D-teams gebruiken 1080p (Full HD), omdat dit de beste balans biedt tussen kwaliteit en bestandsgrootte voor LMS-levering en bandbreedte. Je kunt ook exporteren in 720p voor mobile-first toepassingen of omgevingen met beperkte bandbreedte.
Begin vandaag nog met het maken van trainingsvideo’s
Stop met maanden wachten op content die al verouderd is voordat deze live gaat. Maak binnen enkele minuten professionele trainingsvideo’s, vertaal ze direct naar elke gewenste taal en werk ze eenvoudig bij wanneer je organisatie verandert—zonder opnieuw te hoeven filmen. Sluit je aan bij L&D-teams van Workday, Advantive en Würth Group die hun manier van trainen al volledig hebben vernieuwd.
