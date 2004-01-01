Bedrijfsbrede onboarding Geef elke nieuwe medewerker dezelfde hoogwaardige introductie tot je organisatie. Een welkomstboodschap van het leiderschap, de geschiedenis en missie van het bedrijf, cultuur en waarden, organisatiestructuur, een overzicht van de arbeidsvoorwaarden en het bedrijfsreglement. De basis die iedereen nodig heeft, ongeacht de functie. Use case: Een groeiend SaaS-bedrijf maakt een kern-onboardingsreeks van 8 video's waarin alle essentiële bedrijfsinformatie wordt behandeld. Elke nieuwe medewerker, van nummer 50 tot 500, bekijkt dezelfde professionele introductie.



Functiespecifieke training Salesmethodologie voor accountmanagers, engineeringsstandaarden voor ontwikkelaars, customer-success-workflows voor het supportteam, compliance-eisen voor finance. Gerichte trainingen voor verschillende afdelingen, zonder voor elke rol aparte live-sessies te hoeven organiseren. Use case: Een technologiebedrijf beheert onboardingtrajecten voor Engineering, Sales, Marketing en Customer Success. Nieuwe medewerkers doorlopen zowel het bedrijf brede programma als de afdelingsspecifieke modules.



Onboarding van externe medewerkers Richtlijnen voor gedistribueerde teams, communicatietools en best practices, virtueel verbinding maken, verwachtingen rond de thuiswerkplek en beleid voor werken op afstand. Help nieuwe medewerkers op afstand zich vanaf dag één geïntegreerd te voelen, zonder dat ze om 6 uur ’s ochtends in calls met het hoofdkantoor hoeven te zitten. Use case: Een volledig remote bedrijf neemt elk kwartaal meer dan 40 medewerkers aan in 15 landen. Videotraining zorgt voor een consistente ervaring, ongeacht locatie of tijdzone.



Onboarding voor het wereldwijde team Implementeer wereldwijd een consistente onboarding met behulp van meertalige trainingsvideo’s die ervoor zorgen dat elke medewerker leert in de taal van zijn of haar voorkeur. Use case: een multinational ontwikkelt één centrale onboarding en rolt deze uit in 8 talen. Internationale werving versnelt, zonder aparte productiebudgetten per markt.



Compliance- en verplichte trainingen Voldoe aan wettelijke vereisten met verplichte trainingen die consistent en traceerbaar zijn. Voorkomen van intimidatie, veiligheid op de werkvloer, gegevensbeveiliging, gedragscode. Zorg dat nieuwe medewerkers alle verplichte beleidsregels, veiligheidstrainingen en opleidingen over wet- en regelgeving afronden met behulp van compliance-trainingsvideo’s met SCORM-gebaseerde tracking en auditklare rapportages. Use case: Zorgorganisatie zorgt ervoor dat 100% van de nieuwe medewerkers de HIPAA-training afrondt voordat zij toegang krijgen tot systemen. Videoformaat plus SCORM-tracking levert de benodigde documentatie voor toezichthoudende audits.