Zet PowerPoint-decks en onboardingdocumenten om in boeiende videotraining die schaalbaar is voor elke nieuwe medewerker, elke locatie en elke taal. Geen live sessies om te plannen, geen opnames nodig en geen vertragingen wanneer beleid verandert.
De L&D-contentknoop
De onboarding-knelpunt
Je team groeit snel, maar live onboarding schaalt niet mee. Het plannen en coördineren van sessies haalt managers weg van hun werk, remote medewerkers zitten urenlang in Zoom-calls over verschillende tijdzones heen, en de inhoud verschilt afhankelijk van wie de presentatie geeft. Onboardingdecks zijn verouderd, Engelstalige trainingen laten internationale collega’s achter, en HR is uren kwijt aan puur logistiek werk. Het gevolg: nieuwe medewerkers blijven onzeker en minder betrokken, en doen er maanden over om volledig productief te worden, terwijl statische slides en live sessies je groei niet kunnen bijbenen.
De HeyGen-oplossing
HeyGen verandert je bestaande onboardingmateriaal in professionele videotrainings die nieuwe medewerkers ook echt afronden. Upload PowerPoint-decks, plak inhoud uit je personeelshandboek of genereer scripts met AI, kies vervolgens een avatar-presentator en maak binnen enkele minuten verzorgde onboardingvideo’s. Nieuwe medewerkers leren in hun eigen tempo met de mogelijkheid om te pauzeren en terug te spoelen, wat de retentie verbetert. Veranderen de regels of procedures? Pas simpelweg het script aan en genereer de video direct opnieuw. Neem je wereldwijd mensen aan? Vertaal je volledige onboardingprogramma naar meer dan 175 talen met natuurlijke stemkloning en lip-sync. Je HR-team maakt het één keer, werkt het direct bij en schaalt onboarding mee met het tempo van aannemen.
Alles wat L&D-teams nodig hebben om op schaal te trainen
PowerPoint naar onboardingvideo
Stop met het vragen aan nieuwe medewerkers om presentaties van 80 slides door te nemen. Upload je bestaande presentaties en HeyGen zet ze om in avatar-geleide videotraining met voice-over, overgangen en een professionele afwerking. Je slidebibliotheek wordt zo videomateriaal zonder dat je helemaal opnieuw hoeft te beginnen.
Importeer PowerPoint, Google Presentaties of PDF
Avatar beweegt zich professioneel door de content
Voeg automatisch je logo en merkkleuren toe
Kennisexpert klonen
Je salesmanager geeft de beste producttraining. Je engineeringmanager legt de technische onboarding perfect uit. Maak digitale versies van hen op basis van een korte video-opname. Ze nemen één keer op en kunnen voor altijd onboarden. Consistente levering, geen planningsconflicten meer en nooit meer wachten op drukbezette inhoudsexperts.
Kloon echte teamleden vanaf een korte opname
Zet hun expertise in bij een onbeperkt aantal nieuwe medewerkers
Trainingsscripts bijwerken zonder opnieuw op te nemen
Wereldwijde onboardinglokalisatie
Eén onboardingvideo, in elke taal die je team spreekt. AI-videotranscriptie met voice cloning zorgt ervoor dat trainingen natuurlijk klinken in het Spaans, Portugees, Mandarijn en meer dan 175 andere talen, in plaats van als ongemakkelijke nasynchronisatie. Laat iedereen instromen in zijn of haar voorkeurstaal vanuit één enkele bron.
Stemkloning behoudt de authenticiteit van de presentator
Lipsynchronisatie komt per taal overeen met de gezichtsbewegingen
Wereldwijd uitrollen vanuit één mastervideo
LMS-integratie
Exporteer onboardingvideo’s rechtstreeks naar je learning management system. SCORM 1.2- en 2004-packaging werkt met Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR en meer. Volg voltooiingen, stel slaagvereisten in en integreer met je bestaande HR-techstack.
SCORM 1.2- en SCORM 2004-export
Aanpasbare voltooiingsdrempels
Directe LMS-uploadondersteuning
Directe contentupdates
Beleid verandert. Processen evolueren. Tools worden vervangen. Wanneer je onboardingcontent een update nodig heeft, pas je simpelweg het script aan en genereer je binnen enkele minuten nieuwe versies in plaats van maanden te wachten. Geen nieuwe opnames, geen productievertragingen, geen verouderde trainingen. Je onboarding blijft altijd in lijn met hoe je bedrijf écht werkt.
Scriptwijzigingen worden binnen enkele minuten uitgerold
Opnieuw filmen is niet nodig
Versiebeheer voor nalevingsregistratie
Zelfstandig leren voor remote teams
Op afstand aangenomen medewerkers in verschillende tijdzones kijken wanneer het hen uitkomt. Geen gedoe meer met agenda’s afstemmen voor live trainingen. Ze kunnen pauzeren, terugspoelen en delen opnieuw bekijken die ze nodig hebben. Onboarding gebeurt volgens hun schema, niet dat van jou.
Werkt in alle tijdzones
Altijd en overal direct toegang
Mobielvriendelijk voor flexibiliteit
Van opleidingsbehoefte tot gepubliceerde cursus in 3 stappen
Gebruik wat je al hebt
Upload bestaande PowerPoint-decks, plak scripts uit je personeelshandboek of laat AI content genereren op basis van je onboardingdocumentatie. Geen blanco-pagina-probleem. Je weet al wat nieuwe medewerkers moeten weten. HeyGen zorgt er alleen voor dat het kijkbaar wordt.
Kies je presentator
Kies uit meer dan 120 professionele AI‑avatars of maak een digitale kloon van je CEO, CHRO of hiring manager. Selecteer een stem die past bij de cultuur van je bedrijf. Pas de look‑and‑feel aan zodat alles aansluit bij jouw organisatie. Zo ziet je onboardingvideo eruit alsof hij professioneel is geproduceerd, zonder dat je videografen hoeft in te huren.
Genereren, Vertalen, Implementeren
Klik op genereren. Binnen enkele minuten heb je professionele onboardingvideo’s. Exporteer als SCORM-bestanden voor je LMS, download MP4’s voor je onboardingportaal of embed ze op je intranet. Andere talen nodig? Genereer alle 175+ talen vanuit dezelfde bron met één klik. Nieuwe medewerkers hebben toegang via laptops, tablets of telefoons.
Gemaakt voor elke trainingsbehoefte
Bedrijfsbrede onboarding
Geef elke nieuwe medewerker dezelfde hoogwaardige introductie tot je organisatie. Een welkomstboodschap van het leiderschap, de geschiedenis en missie van het bedrijf, cultuur en waarden, organisatiestructuur, een overzicht van de arbeidsvoorwaarden en het bedrijfsreglement. De basis die iedereen nodig heeft, ongeacht de functie.
Use case: Een groeiend SaaS-bedrijf maakt een kern-onboardingsreeks van 8 video's waarin alle essentiële bedrijfsinformatie wordt behandeld. Elke nieuwe medewerker, van nummer 50 tot 500, bekijkt dezelfde professionele introductie.
Functiespecifieke training
Salesmethodologie voor accountmanagers, engineeringsstandaarden voor ontwikkelaars, customer-success-workflows voor het supportteam, compliance-eisen voor finance. Gerichte trainingen voor verschillende afdelingen, zonder voor elke rol aparte live-sessies te hoeven organiseren.
Use case: Een technologiebedrijf beheert onboardingtrajecten voor Engineering, Sales, Marketing en Customer Success. Nieuwe medewerkers doorlopen zowel het bedrijf brede programma als de afdelingsspecifieke modules.
Onboarding van externe medewerkers
Richtlijnen voor gedistribueerde teams, communicatietools en best practices, virtueel verbinding maken, verwachtingen rond de thuiswerkplek en beleid voor werken op afstand. Help nieuwe medewerkers op afstand zich vanaf dag één geïntegreerd te voelen, zonder dat ze om 6 uur ’s ochtends in calls met het hoofdkantoor hoeven te zitten.
Use case: Een volledig remote bedrijf neemt elk kwartaal meer dan 40 medewerkers aan in 15 landen. Videotraining zorgt voor een consistente ervaring, ongeacht locatie of tijdzone.
Onboarding voor het wereldwijde team
Implementeer wereldwijd een consistente onboarding met behulp van meertalige trainingsvideo’s die ervoor zorgen dat elke medewerker leert in de taal van zijn of haar voorkeur.
Use case: een multinational ontwikkelt één centrale onboarding en rolt deze uit in 8 talen. Internationale werving versnelt, zonder aparte productiebudgetten per markt.
Compliance- en verplichte trainingen
Voldoe aan wettelijke vereisten met verplichte trainingen die consistent en traceerbaar zijn. Voorkomen van intimidatie, veiligheid op de werkvloer, gegevensbeveiliging, gedragscode. Zorg dat nieuwe medewerkers alle verplichte beleidsregels, veiligheidstrainingen en opleidingen over wet- en regelgeving afronden met behulp van compliance-trainingsvideo’s met SCORM-gebaseerde tracking en auditklare rapportages.
Use case: Zorgorganisatie zorgt ervoor dat 100% van de nieuwe medewerkers de HIPAA-training afrondt voordat zij toegang krijgen tot systemen. Videoformaat plus SCORM-tracking levert de benodigde documentatie voor toezichthoudende audits.
Onboarding voor managers
Leiderschapsverwachtingen, basisprincipes van people management, beoordelingsproces voor prestaties, best practices voor één-op-één-gesprekken, verantwoordelijkheden bij werving en sollicitatiegesprekken. Bereid individuele medewerkers die zijn gepromoveerd naar een managementrol voor op hun nieuwe verantwoordelijkheden.
Use case: Het bedrijf promoveert jaarlijks 20 mensen naar managementfuncties. Het onboardingtraject voor managers zorgt ervoor dat zij de verwachtingen begrijpen voordat zij teams gaan aansturen.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Welke soorten onboardingcontent werken goed als video?
De meeste onboardingcontent werkt goed als video, waaronder bedrijfsoriëntatie, cultuur, arbeidsvoorwaarden, systeemtraining, beleid en rolverwachtingen. Veel teams breiden onboarding ook uit naar doorlopende interne trainingsvideo’s voor continu leren en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.
Hoe lang moeten onboardingvideo’s zijn?
Houd individuele video’s tussen de 5 en 15 minuten. Knip langere onderwerpen op in hoofdstukken. Het volledige onboardingprogramma kan in totaal enkele uren duren, verspreid over meerdere korte modules. De aandacht neemt na ongeveer 15 minuten sterk af, dus kortere, gerichte video’s zorgen voor een hogere afrondingsgraad dan lange marathonsessies.
Heb je vaardigheden in videoproductie nodig?
Nee. Als je een PowerPoint kunt maken of een script kunt schrijven, kun je professionele onboardingvideo’s maken. HeyGen verzorgt alle technische productie. De meeste HR-teams maken hun eerste video in minder dan 30 minuten, zonder enige video-ervaring.
Hoe werkt exporteren naar SCORM?
Exporteer je onboardingvideo als een SCORM-pakket (1.2- of 2004-formaat). Upload het naar je LMS, net als elke andere trainingsmodule. Stel voltooiingsvereisten in. Je LMS houdt bij wie er heeft gekeken, de voortgang en de voltooiingsstatus. Werkt met Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors en alle grote leerplatforms.
Kun je video's bijwerken zonder helemaal opnieuw te beginnen?
Ja. Bewerk je script met de bijgewerkte informatie en genereer de video opnieuw. Duurt 5–10 minuten. Geen nieuwe opnames, geen ingewikkelde LMS-updates, geen verwarring over versies. Essentieel wanneer beleid verandert of wanneer je merkt dat iets verduidelijkt moet worden op basis van vragen van nieuwe medewerkers.
Hoe zit het met andere talen?
Maak je onboarding in je primaire taal. Klik op ‘Vertalen’. Selecteer Spaans, Frans, Portugees, Mandarijn, Hindi of elke combinatie van meer dan 175 talen. HeyGen genereert gelokaliseerde versies met natuurlijke stemkloning en lipsynchronisatie. Dezelfde avatar die vloeiend Spaans, Frans of Japans spreekt.
Werkt dit ook voor medewerkers op afstand?
Vooral ideaal voor medewerkers op afstand. Zij kijken wanneer het in hun schema past, in verschillende tijdzones. Ze kunnen pauzeren voor de lunch, stukken terugspoelen waarover ze meer duidelijkheid willen, en kijken op hun laptop of telefoon. Geen Tokio-teamleden meer die om 3 uur ’s nachts in een call met het hoofdkantoor moeten zitten.
Hoeveel kost dit vergeleken met een live training?
Live onboarding brengt verborgen kosten met zich mee in de tijd van HR-coördinatoren, managers, faciliteiten en reizen voor bedrijven met meerdere vestigingen. Een gemiddeld bedrijf besteedt 15–25 uur aan mensuren per nieuwe lichting medewerkers. Video-onboarding elimineert het grootste deel van die overhead. Eenmalige inspanning om het te maken, oneindig vaak herbruikbaar. De meeste HR-teams zien binnen het eerste kwartaal al een positief rendement op investering.
Stop met maanden wachten op content die al verouderd is voordat deze live gaat. Maak binnen enkele minuten professionele trainingsvideo’s, vertaal ze direct naar elke gewenste taal en werk ze eenvoudig bij wanneer je organisatie verandert—zonder opnieuw te hoeven filmen. Sluit je aan bij L&D-teams van Workday, Advantive en Würth Group die hun manier van trainen al volledig hebben vernieuwd.
