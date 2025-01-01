Gemaakt voor bedrijven, ontworpen om op te schalen
HeyGen voor Bedrijven is speciaal ontwikkeld voor organisaties. Of uw bedrijf nu 100 of 100.000 medewerkers heeft, HeyGen biedt teams een gedeelde, beheersbare en schaalbare manier om snel video’s te maken en te lokaliseren, waardoor het de beste AI-videogenerator voor bedrijven is.
Vertrouwd door meer dan 1.000.000 ontwikkelaars en toonaangevende bedrijven.
Het snelst groeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: HeyGen stelt iedereen (ja, ook jou) in staat om hoogwaardige, schaalbare videocontent te maken voor al je behoeften. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Wat is HeyGen voor Bedrijven?
Het enige HeyGen-abonnement dat specifiek is ontworpen voor teams. Krijg samenwerking in één werkruimte, 5 keer zoveel generatiecapaciteit en exclusieve toegang tot de meest geavanceerde AI-videomodellen, allemaal met gecentraliseerde facturatie.
5 keer meer gebruik van generaties voor AI-afbeeldingen, audio en meer.
Genereer video’s van maximaal60 minuten lang
Maak 5 gepersonaliseerde avatars en koop extra’s voor avatars.
Teamleden toevoegenvoor samenwerking in de werkruimte
"HeyGen heeft het onze schrijvers mogelijk gemaakt om hetzelfde niveau van creativiteit te hebben in het proces als ik heb wanneer het gaat om manieren om visuele verhalen te vertellen."
Steve Sowrey
Ontwerper van leermiddelen in Miro
Video’s maken is zojuist jouw superkracht geworden
Geef je team de volledige kracht van HeyGen, met ingebouwde privacy, governance en beveiliging. Breid je werkruimte eenvoudig uit met flexibele seats, credits en beheertools.
Creëer direct met resultaten van studiokwaliteit
Zet scripts, pdf’s en presentaties in enkele minuten om in realistische video’s met avatars. Geen camera’s, geen montagetijdlijnen en geen productiegedoe. Alleen snelle, professionele content die je hele team kan maken.
Lokaliseer wereldwijd in elke taal, overal
Bereik alle markten met vertalingen van native kwaliteit, nauwkeurige lipsynchronisatie en geïntegreerde tekstrevisie in meer dan 175 talen en dialecten. HeyGen helpt wereldwijde teams om in minuten, niet maanden, nieuwe doelgroepen te veroveren.
Personaliseer video’s op schaal met menselijke impact
Zorg dat elke kijker zich gezien voelt. Maak authentieke, gepersonaliseerde video’s die verkoop-, marketing- en trainingsteams helpen om sterkere relaties op elk contactmoment op te bouwen, zonder dat handmatige opnames nodig zijn.
Naadloze integratie met uw bestaande workflows
HeyGen integreert naadloos met populaire apps zoals Zapier, HubSpot, Make en n8n om de voordelen van AI-video’s rechtstreeks naar je workflows te brengen. Profiteer van het gemak om video’s van hoge kwaliteit te maken zonder het gedoe van steeds tussen verschillende tools te moeten schakelen.
Single sign-on (SSO) en governance klaar voor bedrijven
Behoud de merkidentiteit en controle met teamworkruimtes, aangepaste rollen, single sign-on (SSO), gedeeld gebruik en gecentraliseerde beheertools. Schaal veilig op met SOC 2 Type II, AVG (GDPR) en ingebouwde AI-governance vanaf dag één.
Toegang tot de nieuwste videomodellen
Loop voorop in AI-videogeneratie met exclusieve toegang tot Avatar IV, Sora en Veo 3.
Avatar IV
Uitgebreide videogenereercapaciteiten met de meest geavanceerde avatartechnologie.
Sora 2
Profiteer van het revolutionaire Sora-model van OpenAI voor het genereren van ultramoderne video’s.
Veo 3
Gebruik Google Veo 3 om videomateriaal van zeer hoge kwaliteit te genereren met behulp van AI.
"We begonnen met een video. Dat was alles wat nodig was om de impact te zien. Zodra je het ervaart, wordt het duidelijk wat dit kan ontgrendelen"
Mustafa Furniturewala
CTO bij Coursera
Eenvoudige prijzen ontworpen voor bedrijven
Zaken
Perfect voor organisaties die een veilige en schaalbare manier nodig hebben waarop teams snel met AI hoogwaardige video’s kunnen maken, aanpassen en lokaliseren.
5 keer meer gebruik van generatie
5 aangepaste avatars
SAML/SSO
Samenwerking in de werkruimte
Opmerkingen en bewerking van videoconcept
Gecentraliseerde facturatie
Extra aankopen van flexibel krediet
Optionele automatische opwaardering
Uitnodigingen en teambeheer
Uitgebreide videogeneratie met Avatar IV
Commerciële gebruiksrechten voor video’s
Toegang tot de nieuwste videomodellen (Avatar IV, Sora 2, Veo 3)
Video's tot 60 minuten
Prioritaire verwerking
Integreer met Zapier, HubSpot, Make, n8n en meer
Schaal je merk met gecentraliseerde assets
Schaal de video op in alle afdelingen
Enterprise-niveau resources
Versterk uw bedrijf met veilige, collaboratieve en merkconsistente tools, ontworpen om elke fase van het maken van video’s te optimaliseren.
SAML/SSO
Schakel veilige en naadloze toegang voor teams in met single sign-on (SSO) en identiteitsbeheer op ondernemingsniveau.
Gecentraliseerde facturatie
Beheer alle seats, tegoeden en facturen vanuit één centraal, overzichtelijk facturatiecentrum voor het hele bedrijf.
Commerciële gebruiksrechten
Maak en publiceer vol vertrouwen video’s, met alle commerciële rechten inbegrepen voor zakelijk gebruik.
Klaar voor integratie
Koppel HeyGen naadloos aan je bestaande tools en workflows, zoals Zapier, HubSpot, Make en n8n.
Teammanagement
Beheer van rollen, rechten en gedeelde assets om alle teams op één lijn en on-brand te houden.
Prioritaire verwerking
Genereer video’s sneller met versnelde renderwachtrijen die zijn gereserveerd voor zakelijke gebruikers.
5 keer meer gebruik van generatie
Krijg aanzienlijk meer maandelijkse generatiecapaciteit, zodat teams op schaal kunnen creëren zonder onderbrekingen.
Video's tot 60 minuten
Maak lange, impactvolle content met ondersteuning voor video’s tot wel 60 minuten.
Belangrijkste mogelijkheden waar bedrijven dol op zijn
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou het maken van video’s opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve AI-videoplatform.
Digitaal tweelingmodel
Maak een realistische versie van jezelf of van een andere goedgekeurde presentator voor op camera. Voeg een menselijke aanwezigheid toe aan elke video met natuurlijke bewegingen en gezichtsuitdrukkingen.
Stemklonen
Combineer je echte stem met hoge geluidskwaliteit. Bewerk een zin of werk een alinea bij zonder opnieuw te hoeven opnemen, zodat de toon en energie in al je video’s consistent blijven.
Eenvoudige updates
Bewerk het script, vervang een scène en start de generatie. Geen nieuwe opnames, geen wachttijd. Houd je content up-to-date zodat je altijd de beste video’s beschikbaar hebt.
Samenwerking
Werk samen in gedeelde werkruimtes waar teams video’s kunnen beoordelen, becommentariëren en verbeteren. Creëer sneller en blijf op één lijn zonder lange feedbackrondes.
Ondertiteling en subtitles
Voeg automatisch nauwkeurige ondertitels en bijschriften toe voor een duidelijke en toegankelijke kijkervaring. Perfect voor wereldwijd, gedempt of meertalig beeldmateriaal.
Merkpakket
Upload de elementen van je merk om consistentie in al je video’s te waarborgen. Houd kleuren, lettertypen en logo’s overal in je bibliotheek uniform voor elke gebruiker.
Middelen
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou het maken van video’s opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve AI-videoplatform.
Begin met het maken van video’s met de HeyGen Academy
Lees de gids
Lees de gids
Hoe bedrijven verhalen tot leven brengen met HeyGen
Lees de gids
Lees de gids
Inzichten uit het AI-trendrapport 2026
Lees de gids
Lees de gids
Gebruikt door toonaangevende bedrijven omvideoproductie op te schalen
Geef je team de volledige kracht van HeyGen, met ingebouwde privacy, governance en beveiliging. Breid je werkruimte eenvoudig uit met flexibele seats, credits en beheertools.
Miro
"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."
Steve Sowrey, Learning Media Designer
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Wat is HeyGen voor Bedrijven?
HeyGen for Business is een AI-videoplatform voor teams, ontworpen voor organisaties die veilige samenwerking, gedeeld gebruik en schaalbare videoproductie nodig hebben. Het omvat opgespaarde credits, beheerderscontroles, SSO en governancefuncties die niet beschikbaar zijn in individuele abonnementen. Het biedt ook de kracht van een AI-videogenerator voor commerciële doeleinden, speciaal ontwikkeld voor wereldwijde teams.
Hoe verschilt het Business-abonnement van de andere abonnementen?
Individuele abonnementen zijn bedoeld voor het maken van persoonlijke video’s. Het Zakelijke abonnement is bedoeld voor teams en biedt gedeelde werkruimtes, opgespaarde credits, stoelen tegen lagere kosten, gecentraliseerde facturatie, aangepaste rollen en bedrijfsgerichte authenticatie en beveiliging.
Hoe werken de opgebouwde credits?
Elke zakelijke werkruimte ontvangt maandelijks een bundel generatieve credits die door alle gebruikers wordt gedeeld. Het aantal seats vergroot deze bundel niet, maar beheerders kunnen het gebruik uitbreiden via automatische opwaardering of aanvullende pakketten voor voorschaalbare groei.
Kan mijn team samenwerken binnen HeyGen?
Ja. Teams kunnen samenwerken in gedeelde werkruimten om video’s gezamenlijk te beoordelen, van opmerkingen te voorzien en te verbeteren. Gedeelde assets, sjablonen, avatars en merkpakketten helpen iedereen op één lijn te blijven.
Biedt HeyGen ondersteuning voor vertaling en lokalisatie?
Zeker. Je kunt elke video vertalen naar meer dan 175 talen en dialecten, met natuurlijke lipsynchronisatie en ingebouwde tekstcontrole. Dit maakt wereldwijde communicatie en training snel, consistent en kostenefficiënt.
Is HeyGen voor Bedrijven veilig?
Ja. HeyGen voor Bedrijven omvat SSO, op rollen gebaseerd toegangsbeheer en beveiliging op ondernemingsniveau. HeyGen is compatibel met SOC 2 Type II, GDPR, CCPA en het Data Privacy Framework, met strenge controles om uw gegevens te beschermen.
Is HeyGen geschikt voor grote organisaties?
Ja. Het Business-abonnement is ontworpen voor bedrijven met 100 tot 100.000 medewerkers. Het helpt teams om AI-video snel te adopteren met een eenvoudige installatie, flexibel stoelbeheer en de mogelijkheid om over te stappen naar Enterprise-abonnementen zodra ze daar klaar voor zijn.
Welke soorten video’s kan mijn team maken?
Teams kunnen elk type video maken, zoals trainingen, onboarding, productuitleg, interne communicatie, marketingcontent, salesprospectie, tutorials voor klantenondersteuning en meer. Je kunt binnen enkele minuten video’s genereren, bijwerken en lokaliseren met de beste AI-videogenerator voor bedrijven.
Begin met het maken van video’s met AI
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou het maken van content opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI-video.