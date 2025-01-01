HeyGen voor Bedrijven

Gemaakt voor bedrijven, ontworpen om op te schalen

HeyGen voor Bedrijven is speciaal ontwikkeld voor organisaties. Of uw bedrijf nu 100 of 100.000 medewerkers heeft, HeyGen biedt teams een gedeelde, beheersbare en schaalbare manier om snel video’s te maken en te lokaliseren, waardoor het de beste AI-videogenerator voor bedrijven is.

Vertrouwd door meer dan 1.000.000 ontwikkelaars en toonaangevende bedrijven.

4,8/5 op basis van meer dan 1000 beoordelingen

Het snelst groeiende product op G2, en dat is niet voor niets

Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: HeyGen stelt iedereen (ja, ook jou) in staat om hoogwaardige, schaalbare videocontent te maken voor al je behoeften. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:

10Xtoename van de snelheid van videoproductie
5Xtoename in het maken van video’s
40%toename in de kijktijd van video’s
5Xrendement op advertentie-uitgaven
Wat is HeyGen voor Bedrijven?

Het enige HeyGen-abonnement dat specifiek is ontworpen voor teams. Krijg samenwerking in één werkruimte, 5 keer zoveel generatiecapaciteit en exclusieve toegang tot de meest geavanceerde AI-videomodellen, allemaal met gecentraliseerde facturatie.

Feature illustration

5 keer meer gebruik van generaties voor AI-afbeeldingen, audio en meer.

Feature illustration

Genereer video’s van maximaal60 minuten lang

Feature illustration

Maak 5 gepersonaliseerde avatars en koop extra’s voor avatars.

Feature illustration

Teamleden toevoegenvoor samenwerking in de werkruimte

Company logo

"HeyGen heeft het onze schrijvers mogelijk gemaakt om hetzelfde niveau van creativiteit te hebben in het proces als ik heb wanneer het gaat om manieren om visuele verhalen te vertellen."

Steve Sowrey

Ontwerper van leermiddelen in Miro

Video’s maken is zojuist jouw superkracht geworden

Geef je team de volledige kracht van HeyGen, met ingebouwde privacy, governance en beveiliging. Breid je werkruimte eenvoudig uit met flexibele seats, credits en beheertools.

Aanmaken

Creëer direct met resultaten van studiokwaliteit

Zet scripts, pdf’s en presentaties in enkele minuten om in realistische video’s met avatars. Geen camera’s, geen montagetijdlijnen en geen productiegedoe. Alleen snelle, professionele content die je hele team kan maken.

Vertalen

Lokaliseer wereldwijd in elke taal, overal

Bereik alle markten met vertalingen van native kwaliteit, nauwkeurige lipsynchronisatie en geïntegreerde tekstrevisie in meer dan 175 talen en dialecten. HeyGen helpt wereldwijde teams om in minuten, niet maanden, nieuwe doelgroepen te veroveren.

Personaliseren

Personaliseer video’s op schaal met menselijke impact

Zorg dat elke kijker zich gezien voelt. Maak authentieke, gepersonaliseerde video’s die verkoop-, marketing- en trainingsteams helpen om sterkere relaties op elk contactmoment op te bouwen, zonder dat handmatige opnames nodig zijn.

Integraties

Naadloze integratie met uw bestaande workflows

HeyGen integreert naadloos met populaire apps zoals Zapier, HubSpot, Make en n8n om de voordelen van AI-video’s rechtstreeks naar je workflows te brengen. Profiteer van het gemak om video’s van hoge kwaliteit te maken zonder het gedoe van steeds tussen verschillende tools te moeten schakelen.

Beheerhulpmiddelen

Single sign-on (SSO) en governance klaar voor bedrijven

Behoud de merkidentiteit en controle met teamworkruimtes, aangepaste rollen, single sign-on (SSO), gedeeld gebruik en gecentraliseerde beheertools. Schaal veilig op met SOC 2 Type II, AVG (GDPR) en ingebouwde AI-governance vanaf dag één.

Toegang tot de nieuwste videomodellen

Loop voorop in AI-videogeneratie met exclusieve toegang tot Avatar IV, Sora en Veo 3.

Feature illustration

Avatar IV
Uitgebreide videogenereercapaciteiten met de meest geavanceerde avatartechnologie.

Feature illustration

Sora 2
Profiteer van het revolutionaire Sora-model van OpenAI voor het genereren van ultramoderne video’s.

Feature illustration

Veo 3
Gebruik Google Veo 3 om videomateriaal van zeer hoge kwaliteit te genereren met behulp van AI.

Company logo

"We begonnen met een video. Dat was alles wat nodig was om de impact te zien. Zodra je het ervaart, wordt het duidelijk wat dit kan ontgrendelen"

Mustafa Furniturewala

CTO bij Coursera

Onze prijstabel

Eenvoudige prijzen ontworpen voor bedrijven

Zaken

$149/mo

Perfect voor organisaties die een veilige en schaalbare manier nodig hebben waarop teams snel met AI hoogwaardige video’s kunnen maken, aanpassen en lokaliseren.

5 keer meer gebruik van generatie

5 aangepaste avatars

SAML/SSO

Samenwerking in de werkruimte

Opmerkingen en bewerking van videoconcept

Gecentraliseerde facturatie

Extra aankopen van flexibel krediet

Optionele automatische opwaardering

Uitnodigingen en teambeheer

Uitgebreide videogeneratie met Avatar IV

Commerciële gebruiksrechten voor video’s

Toegang tot de nieuwste videomodellen (Avatar IV, Sora 2, Veo 3)

Video's tot 60 minuten

Prioritaire verwerking

Integreer met Zapier, HubSpot, Make, n8n en meer

Schaal je merk met gecentraliseerde assets

Schaal de video op in alle afdelingen

Marketing

Transforme blogs, PDFs e campanhas em vídeos personalizados sob demanda. Produza mais conteúdo em menos tempo, mantendo sempre alta qualidade.

Marketing

Enterprise-niveau resources

Versterk uw bedrijf met veilige, collaboratieve en merkconsistente tools, ontworpen om elke fase van het maken van video’s te optimaliseren.

SAML/SSO

SAML/SSO

Schakel veilige en naadloze toegang voor teams in met single sign-on (SSO) en identiteitsbeheer op ondernemingsniveau.

Gecentraliseerde facturatie

Gecentraliseerde facturatie

Beheer alle seats, tegoeden en facturen vanuit één centraal, overzichtelijk facturatiecentrum voor het hele bedrijf.

Commerciële gebruiksrechten

Commerciële gebruiksrechten

Maak en publiceer vol vertrouwen video’s, met alle commerciële rechten inbegrepen voor zakelijk gebruik.

Klaar voor integratie

Klaar voor integratie

Koppel HeyGen naadloos aan je bestaande tools en workflows, zoals Zapier, HubSpot, Make en n8n.

Teammanagement

Teammanagement

Beheer van rollen, rechten en gedeelde assets om alle teams op één lijn en on-brand te houden.

Prioritaire verwerking

Prioritaire verwerking

Genereer video’s sneller met versnelde renderwachtrijen die zijn gereserveerd voor zakelijke gebruikers.

5 keer meer gebruik van generatie

5 keer meer gebruik van generatie

Krijg aanzienlijk meer maandelijkse generatiecapaciteit, zodat teams op schaal kunnen creëren zonder onderbrekingen.

Video's tot 60 minuten

Video's tot 60 minuten

Maak lange, impactvolle content met ondersteuning voor video’s tot wel 60 minuten.

Belangrijkste mogelijkheden waar bedrijven dol op zijn

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou het maken van video’s opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve AI-videoplatform.

Digitaal tweelingmodel

Digitaal tweelingmodel

Maak een realistische versie van jezelf of van een andere goedgekeurde presentator voor op camera. Voeg een menselijke aanwezigheid toe aan elke video met natuurlijke bewegingen en gezichtsuitdrukkingen.

Stemklonen

Stemklonen

Combineer je echte stem met hoge geluidskwaliteit. Bewerk een zin of werk een alinea bij zonder opnieuw te hoeven opnemen, zodat de toon en energie in al je video’s consistent blijven.

Eenvoudige updates

Eenvoudige updates

Bewerk het script, vervang een scène en start de generatie. Geen nieuwe opnames, geen wachttijd. Houd je content up-to-date zodat je altijd de beste video’s beschikbaar hebt.

Samenwerking

Samenwerking

Werk samen in gedeelde werkruimtes waar teams video’s kunnen beoordelen, becommentariëren en verbeteren. Creëer sneller en blijf op één lijn zonder lange feedbackrondes.

Ondertiteling en subtitles

Ondertiteling en subtitles

Voeg automatisch nauwkeurige ondertitels en bijschriften toe voor een duidelijke en toegankelijke kijkervaring. Perfect voor wereldwijd, gedempt of meertalig beeldmateriaal.

Merkpakket

Merkpakket

Upload de elementen van je merk om consistentie in al je video’s te waarborgen. Houd kleuren, lettertypen en logo’s overal in je bibliotheek uniform voor elke gebruiker.

Middelen

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou het maken van video’s opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve AI-videoplatform.

Begin met het maken van video’s met de HeyGen Academy

Lees de gids

Hoe bedrijven verhalen tot leven brengen met HeyGen

Lees de gids

Inzichten uit het AI-trendrapport 2026

Lees de gids

Gebruikt door toonaangevende bedrijven omvideoproductie op te schalen

Geef je team de volledige kracht van HeyGen, met ingebouwde privacy, governance en beveiliging. Breid je werkruimte eenvoudig uit met flexibele seats, credits en beheertools.

Miro

"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."

Steve Sowrey,  Learning Media Designer

Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden

Wat is HeyGen voor Bedrijven?

HeyGen for Business is een AI-videoplatform voor teams, ontworpen voor organisaties die veilige samenwerking, gedeeld gebruik en schaalbare videoproductie nodig hebben. Het omvat opgespaarde credits, beheerderscontroles, SSO en governancefuncties die niet beschikbaar zijn in individuele abonnementen. Het biedt ook de kracht van een AI-videogenerator voor commerciële doeleinden, speciaal ontwikkeld voor wereldwijde teams.

Hoe verschilt het Business-abonnement van de andere abonnementen?

Individuele abonnementen zijn bedoeld voor het maken van persoonlijke video’s. Het Zakelijke abonnement is bedoeld voor teams en biedt gedeelde werkruimtes, opgespaarde credits, stoelen tegen lagere kosten, gecentraliseerde facturatie, aangepaste rollen en bedrijfsgerichte authenticatie en beveiliging.

Hoe werken de opgebouwde credits?

Elke zakelijke werkruimte ontvangt maandelijks een bundel generatieve credits die door alle gebruikers wordt gedeeld. Het aantal seats vergroot deze bundel niet, maar beheerders kunnen het gebruik uitbreiden via automatische opwaardering of aanvullende pakketten voor voorschaalbare groei.

Kan mijn team samenwerken binnen HeyGen?

Ja. Teams kunnen samenwerken in gedeelde werkruimten om video’s gezamenlijk te beoordelen, van opmerkingen te voorzien en te verbeteren. Gedeelde assets, sjablonen, avatars en merkpakketten helpen iedereen op één lijn te blijven.

Biedt HeyGen ondersteuning voor vertaling en lokalisatie?

Zeker. Je kunt elke video vertalen naar meer dan 175 talen en dialecten, met natuurlijke lipsynchronisatie en ingebouwde tekstcontrole. Dit maakt wereldwijde communicatie en training snel, consistent en kostenefficiënt.

Is HeyGen voor Bedrijven veilig?

Ja. HeyGen voor Bedrijven omvat SSO, op rollen gebaseerd toegangsbeheer en beveiliging op ondernemingsniveau. HeyGen is compatibel met SOC 2 Type II, GDPR, CCPA en het Data Privacy Framework, met strenge controles om uw gegevens te beschermen.

Is HeyGen geschikt voor grote organisaties?

Ja. Het Business-abonnement is ontworpen voor bedrijven met 100 tot 100.000 medewerkers. Het helpt teams om AI-video snel te adopteren met een eenvoudige installatie, flexibel stoelbeheer en de mogelijkheid om over te stappen naar Enterprise-abonnementen zodra ze daar klaar voor zijn.

Welke soorten video’s kan mijn team maken?

Teams kunnen elk type video maken, zoals trainingen, onboarding, productuitleg, interne communicatie, marketingcontent, salesprospectie, tutorials voor klantenondersteuning en meer. Je kunt binnen enkele minuten video’s genereren, bijwerken en lokaliseren met de beste AI-videogenerator voor bedrijven.

Begin met het maken van video’s met AI

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou het maken van content opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI-video.

