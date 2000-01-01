Maak interne trainingsvideo’s die je L&D-team schaalbaar maken
Jullie L&D-team van drie mensen ondersteunt 2.000 medewerkers. Elke afdeling wil training: leiderschapsontwikkeling, onboarding voor nieuwe managers, systeemtraining, procesupdates, communicatieve vaardigheden. Vergroot jullie trainingscapaciteit zonder je team uit te breiden.
De L&D-contentknoop
De uitdaging van trainingscapaciteit
Bied veiligheid-, compliance-, onboarding- en operationele trainingen aan in de talen die medewerkers begrijpen. Voldoe aan OSHA-taaleisen, verbeter het begrip en verlaag risico’s door trainingen aan te bieden in het Engels, Spaans, Mandarijn, Vietnamees en meer. Wereldwijde teams gebruiken meertalige programma’s, waaronder onboardingvideo’s voor medewerkers, om consistente training in alle regio’s te waarborgen zonder aparte producties. Organisaties melden meer dan 85% beter begrip en minder veiligheidsincidenten wanneer trainingen worden gegeven in de moedertaal van medewerkers.
De HeyGen-oplossing
HeyGen verandert je kleine L&D-team in een trainingsproductie-powerhouse. Zet bestaande PowerPoints, documentatie en kennis van inhoudsexperts om in professionele videotraining. Upload slides van de leiderschapsworkshop van vorig jaar. Plak scripts uit je proceshandleidingen. Neem je toppresteerders op terwijl ze best practices uitleggen. Genereer trainingsvideo’s van omroepkwaliteit in enkele minuten.
Kloon je inhoudsexpertsals AI‑avatars. Je communicatiedirecteur neemt één keer iets op en traint onbeperkt veel medewerkers in presentatievaardigheden. De expertise van je operationsmanager wordt herbruikbare procestechnische training. Je IT-lead verzorgt systeemtrainingen zonder zijn of haar bureau te verlaten. Kennis van SME’s schaalt op zonder extra tijd van de SME.
Werk trainingen direct bij wanneer er iets verandert. Proces verbeterd? Pas het script aan en genereer binnen vijf minuten een nieuwe video. Nieuw systeem gelanceerd? Werk de training dezelfde dag nog bij. Je trainingsbibliotheek blijft up-to-date zonder alles vanaf nul opnieuw te hoeven maken
Alles wat L&D-teams nodig hebben om op schaal te trainen
Bestaande content omzetten naar video
Uw organisatie beschikt al over trainingsmateriaal dat verborgen zit in PowerPoints, pdf’s, Word-documenten en in de hoofden van experts. Upload presentaties en HeyGen zet ze om in professionele videotraining. Plak scripts uit handleidingen en genereer ingesproken trainingen. Uw bestaande materiaal wordt zo boeiende videocontent.
PowerPoint, Google Presentaties en PDF importeren
Maak van documentatie videotraining
Professionele avatarpresentator toevoegen
Huisstijl met bedrijfskleuren en logo
Onderwerpsdeskundigen klonen
Je compliance officer is de enige die jullie beleid echt doorgrondt. Je beste verkoper beschikt over technieken die het waard zijn om te delen. Je operationeel directeur kent de meest efficiënte processen. Kopieer hen als AI‑avatars. Neem ze één keer op en zet hun expertise onbeperkt in, zonder ze telkens opnieuw te hoeven inplannen.
Neem een MKB-expert één keer op voor onbeperkte trainingen
Digitale expert 24/7 beschikbaar
Consistente levering, elke keer weer
Bevrijd mkb’s van repetitieve sessies
Professionele kwaliteit zonder productie-expertise
Je trainingen moeten er net zo professioneel uitzien als je bedrijf. Geen camera’s, belichting, studio’s of videobewerkingsvaardigheden nodig. Kies uit meer dan 120 professionele avatars of maak eigen klonen. Selecteer achtergronden. Voeg je huisstijl toe. Genereer training van omroepkwaliteit die een sterke indruk maakt van jouw organisatie.
Professionele presentatoren voor elk onderwerp
Consistente kwaliteit in alle trainingen
Geen expertise in videoproductie nodig
Studiokwaliteit zonder studio’s
Training in enkele minuten bijwerken
Bedrijven veranderen. Processen worden verbeterd. Systemen worden geüpgraded. Beleid wordt herzien. Organisaties worden gereorganiseerd. Wanneer je training aan een update toe is, pas je gewoon het script aan en genereer je de video opnieuw. Vijf minuten in plaats van vijf weken. Zo blijft je trainingsbibliotheek altijd up-to-date met je bedrijf.
Scriptwijzigingen worden direct uitgerold
Opnieuw filmen is niet nodig
Versiebeheer voor audittrails
Houd trainingen nauwkeurig en relevant
Implementeer op alle locaties
Vijf kantoren. Drie diensten. Remote medewerkers. Internationale teams. Iedereen heeft dezelfde training nodig, maar volgt die op een andere manier. Maak het één keer, zet het overal uit. On-demand toegang betekent dat de nachtdienst om 2 uur ’s nachts kan kijken, remote teams vanuit huis kunnen inloggen en internationale kantoren de training in hun eigen tijdzone krijgen.
24/7 toegang op aanvraag
Implementatie op meerdere locaties
Werkt in alle diensten
Mobielvriendelijk leren
Meertalig voor wereldwijde teams
Internationale vestigingen hebben training in hun eigen taal nodig. Maak het in het Engels en vertaal het naar meer dan 175 talen met voice cloning. Het Duitse kantoor krijgt training in het Duits, het team in Shanghai in het Mandarijn en São Paulo ontvangt Portugees. Allemaal vanuit jouw ene broncontent.
175+ talen vanuit één video
Natuurlijke stemkloning per taal
Lipsynchronisatie komt overeen met de mondbewegingen
Wereldwijde training van personeel
Van opleidingsbehoefte tot gepubliceerde cursus in 3 stappen
Begin met wat je hebt
Upload bestaande trainingsmaterialen. PowerPoint-presentaties van workshops. PDF-handleidingen. Procesdocumentatie. Scripts van live trainingssessies. Of neem vakspecialisten op terwijl ze onderwerpen uitleggen die ze steeds opnieuw behandelen. Je trainingscontent bestaat al in allerlei vormen. HeyGen zet het om in professionele video.
Maak professionele trainingsvideo's
Kies een AI-avatarpresentator die past bij jouw onderwerp. Professionele presentatoren voor leiderschapstraining. Vriendelijke gezichten voor soft skills. Technische experts voor systeemtraining. Personaliseer met jouw huisstijl. Voeg je bedrijfslogo, kleuren en goedgekeurde lettertypen toe. Genereer video’s die eruitzien alsof ze uit een professionele productiestudio komen.
Implementeren in uw organisatie
Exporteer naar je LMS met SCORM-packaging. Download voor intranet of kennisbank. Embed in medewerkersportalen. Deel via links. Je training bereikt medewerkers waar ze ook leren. Volg voltooiing, bewaak voortgang en meet effectiviteit via je bestaande systemen.
Gemaakt voor elke trainingsbehoefte
Leiderschap en management
Training Ontwikkel leiders op elk niveau met trainingen voor beginnende managers, coaching, besluitvorming en verandermanagement. Organisaties rapporteren tot 40% verbetering in managementeffectiviteit na gestructureerde leiderschapsprogramma’s.
Programma's voor vaardigheidsontwikkeling
Bouw kernvaardigheden op zoals communicatie, probleemoplossend vermogen, onderhandelen en timemanagement. Zelfstandig te volgen trainingen verbeteren de vaardigheden van uw medewerkers en zorgen voor meetbare verbeteringen in klanttevredenheid.
Training Processen en Procedures
Standaardiseer workflows en best practices met consistente SOP-training. Teams die procestraining op basis van video’s volgen, verminderen fouten en verbeteren de kwaliteit met meer dan 30%.
Training systemen en tools
Versnel de adoptie van interne systemen zoals CRM, ERP en productiviteitstools. Videotraining zorgt voor snellere vaardigheidsopbouw en hoger gebruik dan alleen documentatie.
Afdelingsspecifieke training
Bied gerichte trainingen voor sales, marketing, operations, HR en klantenservice. Teams voeren updates in dagen in plaats van weken door, met een consistente en schaalbare manier van opleveren.
Geverifieerd resultaat
Organisaties realiseren tot wel 10× meer trainingsoutput met videotraining dan met traditionele methoden
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video platform op de markt.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Welke soorten interne trainingen kun je maken?
Elke vorm van training voor medewerkers: leiderschapsontwikkeling, managementvaardigheden, soft skills, technische trainingen, proces- en proceduretraining, systeemtraining, compliance-opfriscursussen, afdelingsspecifieke trainingen, professionele ontwikkeling, communicatieve vaardigheden, projectmanagement, timemanagement. Als je medewerkers erin moet trainen, kan HeyGen het verzorgen.
Hoe verschilt dit van standaard trainingscursussen?
Standaardcursussen zijn generiek. Jullie organisatie heeft eigen processen, systemen, cultuur en terminologie. HeyGen maakt bedrijfsspecifieke trainingen met jullie content, jullie experts en jullie voorbeelden. Medewerkers leren precies wat ze nodig hebben voor jullie organisatie.
Hoe lang duurt het om een training te maken?
Training voor eenvoudige procedures: 30 minuten. Uitgebreid leiderschapsprogramma: één week. Aanzienlijk sneller dan traditionele productie (weken tot maanden) of externe leveranciers (maanden). De meeste organisaties bouwen in hun eerste kwartaal complete trainingsbibliotheken.
Wat als onze trainingsinhoud moet worden bijgewerkt?
Bewerk het script en genereer opnieuw. Vijf minuten werk in plaats van leveranciers inschakelen of opnieuw filmen. Proces veranderd? Werk de training dezelfde dag bij. Systeem geüpgraded? Vernieuw de training direct.
Verhoogt videotraining de voltooiingspercentages echt?
Ja. Organisaties rapporteren steevast 2 à 3 keer hogere voltooiingspercentages voor video- dan voor documentgebaseerde trainingen. Video is aantrekkelijker, makkelijker te volgen en sluit beter aan op bestaande workflows. Medewerkers ronden videotrainingen daadwerkelijk af.
Hoe werkt dit met onze LMS?
Exporteer video’s als SCORM-pakketten die compatibel zijn met alle grote learning management systemen. Of download MP4’s voor interne portals, kennisbanken en intranetten. Werkt met Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors of elke andere LMS die SCORM ondersteunt.
Hoe lang mogen trainingsvideo’s zijn?
Maak trainingen in je primaire taal, vertaal ze naar meer dan 175 talen met stemkloning en lipsynchronisatie. Dezelfde training, natuurlijk overgebracht in elke taal. Je wereldwijde personeel krijgt consistente training in hun voorkeurstaal, verzorgd door één enkel L&D-team.
Kunnen meerdere mensen in mijn L&D-team HeyGen gebruiken?
Ja. HeyGen voor Bedrijven bevat teamwerkruimtes waar onderwijskundige ontwerpers, trainingsmanagers en contentmakers kunnen samenwerken. Gedeelde assetbibliotheken zorgen ervoor dat goedgekeurde avatars, merkelementen en sjablonen beschikbaar zijn voor je hele team. Beheerfuncties stellen je in staat om rechten te beheren en het gebruik te monitoren.
Hoe verhoudt HeyGen zich tot traditionele videoproductie?
Traditionele productie van trainingsvideo’s vereist het inplannen van presentatoren, het boeken van studio’s, het coördineren van crews en nabewerking – meestal 2–3 maanden werk en $5.000–$15.000+ per afgewerkte video. HeyGen levert een gelijkwaardige kwaliteit in minuten tot enkele uren, met onbeperkte revisies. Advantive rapporteerde een vermindering van de tijd voor contentcreatie met 50%. Würth Group verkortte de productietijd met 50% en de vertaalkosten met 80%.
Hoe zit het met trainingen voor wereldwijde teams?
Maak trainingen in je primaire taal, vertaal naar meer dan 175 talen met stemkloning en lipsynchronisatie. Dezelfde training, natuurlijk overgebracht in elke taal. Je wereldwijde personeel krijgt consistente training in hun voorkeurstaal, verzorgd door één enkel L&D-team.
Welke videoformaten en kwaliteitsniveaus worden ondersteund?
HeyGen exporteert in MP4-indeling met een resolutie tot 4K. De meeste L&D-teams gebruiken 1080p (Full HD), omdat dit een goede balans biedt tussen kwaliteit en bestandsgrootte voor LMS-levering en bandbreedtegebruik. Je kunt ook exporteren in 720p voor mobile-first of omgevingen met beperkte bandbreedte.
Begin vandaag nog met het maken van trainingsvideo’s
Stop met maanden wachten op content die al verouderd is voordat deze live gaat. Maak binnen enkele minuten professionele trainingsvideo’s, vertaal ze direct naar elke gewenste taal en werk ze eenvoudig bij wanneer je organisatie verandert—zonder opnieuw te hoeven filmen. Sluit je aan bij L&D-teams van Workday, Advantive en Würth Group die hun manier van trainen al volledig hebben vernieuwd.
