Bied veiligheid-, compliance-, onboarding- en operationele trainingen aan in de talen die medewerkers begrijpen. Voldoe aan OSHA-taaleisen, verbeter het begrip en verlaag risico’s door trainingen aan te bieden in het Engels, Spaans, Mandarijn, Vietnamees en meer. Wereldwijde teams gebruiken meertalige programma’s, waaronder onboardingvideo’s voor medewerkers , om consistente training in alle regio’s te waarborgen zonder aparte producties. Organisaties melden meer dan 85% beter begrip en minder veiligheidsincidenten wanneer trainingen worden gegeven in de moedertaal van medewerkers.

Met HeyGen De HeyGen-oplossing

HeyGen verandert je kleine L&D-team in een trainingsproductie-powerhouse. Zet bestaande PowerPoints, documentatie en kennis van inhoudsexperts om in professionele videotraining. Upload slides van de leiderschapsworkshop van vorig jaar. Plak scripts uit je proceshandleidingen. Neem je toppresteerders op terwijl ze best practices uitleggen. Genereer trainingsvideo’s van omroepkwaliteit in enkele minuten.

Kloon je inhoudsexpertsals AI‑avatars. Je communicatiedirecteur neemt één keer iets op en traint onbeperkt veel medewerkers in presentatievaardigheden. De expertise van je operationsmanager wordt herbruikbare procestechnische training. Je IT-lead verzorgt systeemtrainingen zonder zijn of haar bureau te verlaten. Kennis van SME’s schaalt op zonder extra tijd van de SME.

Werk trainingen direct bij wanneer er iets verandert. Proces verbeterd? Pas het script aan en genereer binnen vijf minuten een nieuwe video. Nieuw systeem gelanceerd? Werk de training dezelfde dag nog bij. Je trainingsbibliotheek blijft up-to-date zonder alles vanaf nul opnieuw te hoeven maken