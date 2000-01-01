Maak microlearning-video’s die medewerkers echt afronden

Je 60-minuten trainingen worden maar voor 35% afgerond. Medewerkers zeggen dat ze er geen tijd voor hebben. En wat ze leren, zijn ze binnen een week toch weer vergeten. Hak de training op in gerichte video’s van 3–5 minuten. De afrondingspercentages schieten omhoog naar 90%. De kennis blijft nu echt hangen.

Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.
Zonder HeyGen

De L&D-contentknoop

Zonder HeyGen

Het lange-trainingsprobleem

Het lange-trainingsprobleem

Werknemers maken lange trainingsprogramma’s niet af. Urenlange compliance- en producttrainingen hebben voltooiingspercentages van soms maar 35%, waarbij de meeste deelnemers al na 10–15 minuten afhaken. Dat komt niet door een gebrek aan motivatie, maar door een gebrek aan tijd: drukke werkdagen laten alleen korte leermomenten toe. Zelfs wanneer lange trainingen wel worden afgerond, zorgt informatie-overload voor minder begrip en minder goede kennisborging. De aandachtsspanne piekt rond de 8–10 minuten, waardoor marathontrainingen weinig effectief zijn. Het gevolg is dat betrokkenheid afneemt, cruciale vaardigheden worden gemist en training er niet in slaagt de prestaties te verbeteren. Onderzoek laat zien dat werknemers beter leren via korte, gerichte trainingen die gespreid en just-in-time worden aangeboden.


Met HeyGen

De HeyGen-oplossing

De HeyGen-oplossing

Microlearning biedt training in gerichte video’s van 2–10 minuten, met één onderwerp, vaardigheid of proces per module. In plaats van lange cursussen leren teams precies wat ze nodig hebben, op het moment dat ze het nodig hebben. Salesmedewerkers kunnen vlak voor een gesprek een video van 3–5 minuten over het omgaan met bezwaren bekijken en de techniek direct toepassen, waardoor de stof beter blijft hangen door het gebruik in de praktijk. Microlearning past vanzelf in drukke werkdagen, zodat medewerkers kunnen leren tussen vergaderingen door, tijdens pauzes of onderweg. HeyGen maakt microlearning eenvoudig door bestaande content om te zetten in professionele korte video’s, geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, met ingebouwde voortgangsregistratie en hogere betrokkenheid.

Veel teams gebruiken microlearning als aanvulling op gestructureerde onboardingsvideo’s voor medewerkers, zodat belangrijke concepten in de loop van de tijd worden versterkt in plaats van nieuwe medewerkers al in de eerste week te overladen.

Alles wat L&D-teams nodig hebben om op schaal te trainen

Perfect voor gefocuste video’s van 2–10 minuten

HeyGen creëert vanzelf de ideale lengte voor microlearning. AI-avatars leveren beknopte content zonder overbodige informatie. Drie minuten over technieken voor actief luisteren. Vijf minuten over het indienen van onkostendeclaraties. Zeven minuten over een overzicht van nieuwe functies. Gericht, volledig, direct toepasbaar. Kies uit professionele templates en stijlen die aansluiten bij jouw merk.

Geen gezwets. Geen opvulling. Alleen kernachtige inhoud die medewerkers direct kunnen gebruiken. Het perfecte format voor de moderne spanningsboog en mobiel gebruik.

Ideale natuurlijke lengte: 2 tot 10 minuten

Gerichte inhoud, geen opvulling

Duidelijkheid door één onderwerp per video

Compleet concept in enkele minuten

Professionele, aanpasbare templates

Een presentatiebewerkingsinterface met daarop een dia "Weekly Report" over "Team Performance", met een video van een vrouw, tekst en een carrousel met andere dia’s.

Maak modules sneller dan medewerkers ze kunnen bekijken

Een microlearning-bibliotheek opbouwen gaat snel. Maak in 10 minuten een video van 5 minuten. Tien gerichte modules in één middag. Je uitgebreide cursus waar je weken aan hebt gewerkt? Hak hem in 15 micro-modules. Maak ze allemaal in één dag. Snelheid is cruciaal wanneer je bibliotheken bouwt met tientallen of honderden gerichte video’s.

Video van 5 minuten gemaakt in 10 minuten

Bouw razendsnel complete modulebibliotheken

Geen expertise in videoproductie nodig

Professionele kwaliteit op schaal

Snelle uitrol naar lerenden

Drie kaarten tonen vrouwen in video-omgevingen met tekstbeschrijvingen, voornamelijk "Corporate Communications", en een naambadge voor Sophie Park, Marketing Director.

Geoptimaliseerd voor mobiel leren onderweg

Je verkoopteam bekijkt training tussen klantafspraken door op hun telefoon. Servicemonteurs leren op locatie via tablets. Winkelmedewerkers ronden modules af tijdens pauzes op hun eigen device. Microlearning ís mobiel leren. Korte video’s laden snel. Datavriendelijke bestandsgroottes. Pauzeer en ga naadloos verder. Leer overal, altijd, op elk apparaat.

Mobile-first videoformaat

Snelle laadtijd, databesparend

Kijk op elk apparaat

Pauzeer en hervat overal

Perfect voor buitendienstmedewerkers

Meertalige video-interface met presentatoren voor Spaanse en Chinese content, en Engels uitgelicht in een talenlijst.

Bouw doorzoekbare microlearning-bibliotheken

In plaats van in een video van 90 minuten naar één antwoord te zoeken, vinden medewerkers precies de module van 4 minuten die ze nodig hebben. Geordende bibliotheken met gerichte content. Gecategoriseerd op onderwerp. Doorzoekbaar op trefwoord. Just-in-time toegang tot precies wat ze nodig hebben. Een opfrisser nodig over hoe je met boze klanten omgaat? Zoek. Vind de video van 3 minuten. Kijk. Pas toe.

Georganiseerde, gerichte inhoud

Doorzoekbaar op onderwerp

Snelreferentiebibliotheek

Just-in-time-toegang

Vind binnen enkele minuten antwoorden

Een stapel blauwe, half transparante kaarten die schuin naar beneden zijn gericht, met daarop de labels "Content Library", "content.pdf", "Voice", "Voice Clone", "Avatar" en "Digital Twin".

Individuele modules bijwerken zonder alles opnieuw te hoeven doen

Moet een lange cursus worden bijgewerkt? Dan moet je meteen die hele 60 minuten opnieuw doen. Moet een microlearningmodule worden bijgewerkt? Genereer gewoon één nieuwe video van 4 minuten. Een modulaire aanpak betekent gerichte, ‘chirurgische’ updates. Is een proces veranderd? Werk alleen de video bij die dat proces behandelt. Is een productfunctie aangepast? Vernieuw alleen de module van 5 minuten over die specifieke functie.

Werk afzonderlijke modules onafhankelijk bij

Geen grootschalige herontwikkeling van de opleiding

Snelle, gerichte vernieuwingen

Modulair onderhoud

Altijd actuele contentbibliotheek

Een vrouw in een videoframe naast een chatinterface die eenvoudige AI-gestuurde videoproductie met aangepaste stemmen beschrijft.

Gespreide herhaling voor betere retentie

Microlearning maakt gespreide herhaling op een natuurlijke manier mogelijk. In plaats van één sessie van 60 minuten bekijken medewerkers meerdere dagen of weken lang gerelateerde video’s van 5 minuten. Spreiding verhoogt de retentie met 200–300%. Week 1: Introductie tot onderhandelen (5 min). Week 2: Voorbereidingstactieken (4 min). Week 3: Openingszetten (6 min). Gespreid leren dat blijft hangen, in plaats van één overweldigende sessie die weer wordt vergeten.

Natuurlijke gespreide herhaling

Betere retentie door spreiding

Voorkom informatie-overload

Versterk het leren in de loop van de tijd

Kennis die blijft hangen

Digitale presentatieschermen met wervingsgegevens, een merkset met lettertypevoorbeelden en kleurstalen, en een deels zichtbare kaart met verkoopresultaten.

Van opleidingsbehoefte tot gepubliceerde cursus in 3 stappen

Verdeel de inhoud in gerichte onderwerpen

Neem je bestaande trainingen. Breng duidelijke, losse onderwerpen in kaart. Heb je een producttraining van een uur? Splits die op in 12 afzonderlijke productfeatures. Elk onderdeel wordt een eigen video van 5 minuten. Gericht. Af te ronden. Terug te vinden. Of begin helemaal opnieuw. Maak een lijst van de vaardigheden die medewerkers nodig hebben. Maak voor elke vaardigheid één gerichte video. Bouw je bibliotheek onderwerp voor onderwerp op.


Een vrouw in een groen trainingsjack verschijnt binnen het kader van een video-opname, met een rode stopknop, een timer en een blauwgroen afspeelpictogram.
Maak video's van 2 tot 10 minuten

Selecteer een professionele avatar. Plak je gerichte script. Drie minuten over timemanagementtechnieken. Vijf minuten over CRM-navigatie. Zeven minuten over de-escalatietactieken. Genereer professionele microlearning die recht doet aan de beperkte aandachtsspanne. Beperk elke video tot één duidelijke leerdoelstelling. Medewerkers moeten afsluiten met de gedachte: "Ik heb dit specifieke geleerd."

Een blonde vrouw in een groen topje naast een knop "Look bewerken" en een "FaceSwap"-paneel met een uploadoptie en meerdere vrouwelijke gezichten.
Mobielvriendelijke bibliotheek implementeren

Organiseer modules per categorie. Vaardigheden. Processen. Producten. Systemen. Medewerkers zoeken op behoefte. Ze vinden precies die ene video van 4 minuten die ze nu nodig hebben. Bekijken op hun telefoon. Direct toepassen. Leren wordt just-in-time in plaats van just-in-case. Volg welke modules het meest worden bekeken. Breng kennishiaten in kaart. Maak gerichte microcontent om die te vullen.


Een portret van een vrouw in een groen jasje tegen een blauwe achtergrond, met een cartooncursor die naar een knop met de tekst "Als nieuw opslaan" wijst.

Gemaakt voor elke trainingsbehoefte

Just-in-time vaardigheidstoepassing

Just-in-time vaardigheidstoepassing

Medewerkers leren precies wat ze nodig hebben, vlak voordat ze het nodig hebben. Salesmedewerkers bekijken vóór hun gesprekken een video van 3–4 minuten over het omgaan met bezwaren en passen die direct toe, waardoor het winstpercentage met 28% stijgt.

Training voor mobiele medewerkers

Training voor mobiele medewerkers

Korte troubleshootingvideo’s passen moeiteloos tussen de werkzaamheden door. Field engineers bekijken modules van 3–5 minuten op hun apparaten op locatie, waardoor het aantal first-time fixes met 35% stijgt en het aantal herhaalbezoeken afneemt.

Gespreide herhaling voor betere retentie

Gespreide herhaling voor betere retentie

Vervang lange workshops door korte video’s die verspreid over de tijd worden aangeboden. Door training op te delen in modules van 5–7 minuten die wekelijks worden ingezet, verbetert de langetermijnretentie met meer dan 2× vergeleken met marathonsessies.

Proces- en systeemupdates

Proces- en systeemupdates

Microlearning maakt snelle updates mogelijk wanneer functies, processen of beleidsregels veranderen. Teams ontvangen op dezelfde dag dat de wijzigingen live gaan updatevideo’s van 3–6 minuten, wat zorgt voor snellere adoptie.

Onboardingversterking

Onboardingversterking

Breid onboarding na de eerste week uit met wekelijkse microlearning-modules die aansluiten op de echte behoeften van de functie. Deze gefaseerde aanpak vermindert overweldiging en verkort de tijd tot volledige productiviteit van 87 dagen naar 52 dagen.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om tijdens het proces hetzelfde niveau van creativiteit te hebben als ik heb bij visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Ontwerper leermiddelen
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week maakte. Opeens realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het opsturen en nooit meer voor de camera hoefde te staan."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik zo fijn vind aan HeyGen is dat ik geen nee meer hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden

Hoe lang moeten microlearningvideo’s zijn?

2-10 minuten is het ideale bereik. Reken op 3-5 minuten voor eenvoudige concepten of snelle updates. 5-7 minuten voor procedures of vaardigheden. 7-10 minuten voor complexe onderwerpen die echt meer tijd nodig hebben. Langer dan 10 minuten is geen microlearning meer. Als een onderwerp meer dan 10 minuten nodig heeft, splits het dan op in meerdere gerichte modules.


Verbetert microlearning de voltooiingspercentages echt?

Ja. Branchgegevens laten zien dat microlearning in meer dan 90% van de gevallen wordt afgerond, tegenover 30–40% voor traditionele, langlopende e-learning. Medewerkers maken korte video’s af omdat die in hun agenda passen. Ze haken af bij lange cursussen, omdat het vrijwel onmogelijk is om 60 ononderbroken minuten vrij te maken.


Welke onderwerpen werken het beste voor microlearning?

Vaardigheden, processen, productfuncties, systeemuitleg en beleidsupdates werken allemaal goed. Voor diepere productkennis combineren teams microlearning vaak met gestructureerde producttrainingsvideo’s.

Hoe organiseer je veel korte video's?

Bouw doorzoekbare bibliotheken die per categorie zijn georganiseerd: vaardigheden, processen, producten, compliance, systemen. Voorzie video’s van trefwoorden. Maak afspeellijsten voor leerpaden. Medewerkers zoeken zelf wat ze nodig hebben of volgen zorgvuldig samengestelde leerroutes.


Kun je microlearning gebruiken voor complexe trainingen?

Ja, maar ontwerp het als een reeks. Is het een complex onderwerp dat 60 minuten nodig heeft? Maak dan 12 video’s van 5 minuten. Medewerkers kunnen ze in een paar dagen of weken afronden in plaats van in één sessie. Gespreide herhaling verbetert de kennisretentie juist bij complexe onderwerpen.


Betekent een korte training minder leren?

Nee. Gericht is beter dan allesomvattend. Medewerkers onthouden meer van vijf gerichte video’s van 5 minuten dan van één video van 25 minuten die vijf onderwerpen behandelt. Minder is meer als het gaat om cognitieve belasting en aandacht.


Hoe werkt microlearning samen met een traditioneel LMS?

Net als bij elke andere videotraining: uploaden naar de LMS, taggen voor zoekopdrachten en voortgang bijhouden. Standaard SCORM-compatibele video’s werken in elke LMS. Korte video’s zijn makkelijker te organiseren en terug te vinden dan lange.


Hoe zit het met praktijkgerichte training die oefening vereist?

Microlearning werkt uitstekend voor kennisoverdracht en demonstratie. Voor praktijkgerichte oefening combineer je verschillende aanpakken: een microlearning-video laat zien hoe het moet (5 minuten), daarna pas je het toe in een oefensessie. De video leert de vaardigheid aan. De oefening ontwikkelt de vaardigheid tot echte beheersing.


Hoe werkt microlearning met een LMS?

Microlearning-video’s integreren naadloos met elk LMS en zijn eenvoudig te volgen en te organiseren. Veel organisaties breiden microlearning ook uit naar doorlopende interne trainingsvideo’s om continu leren en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden te ondersteunen.

Begin vandaag nog met het maken van trainingsvideo’s

Stop met maanden wachten op content die al verouderd is voordat deze live gaat. Maak binnen enkele minuten professionele trainingsvideo’s, vertaal ze direct naar elke gewenste taal en werk ze eenvoudig bij wanneer je organisatie verandert—zonder opnieuw te hoeven filmen. Sluit je aan bij L&D-teams van Workday, Advantive en Würth Group die hun manier van trainen volledig hebben vernieuwd.

