De L&D-contentknoop
Het lange-trainingsprobleem
Werknemers maken lange trainingsprogramma’s niet af. Urenlange compliance- en producttrainingen hebben voltooiingspercentages van soms maar 35%, waarbij de meeste deelnemers al na 10–15 minuten afhaken. Dat komt niet door een gebrek aan motivatie, maar door een gebrek aan tijd: drukke werkdagen laten alleen korte leermomenten toe. Zelfs wanneer lange trainingen wel worden afgerond, zorgt informatie-overload voor minder begrip en minder goede kennisborging. De aandachtsspanne piekt rond de 8–10 minuten, waardoor marathontrainingen weinig effectief zijn. Het gevolg is dat betrokkenheid afneemt, cruciale vaardigheden worden gemist en training er niet in slaagt de prestaties te verbeteren. Onderzoek laat zien dat werknemers beter leren via korte, gerichte trainingen die gespreid en just-in-time worden aangeboden.
De HeyGen-oplossing
Microlearning biedt training in gerichte video’s van 2–10 minuten, met één onderwerp, vaardigheid of proces per module. In plaats van lange cursussen leren teams precies wat ze nodig hebben, op het moment dat ze het nodig hebben. Salesmedewerkers kunnen vlak voor een gesprek een video van 3–5 minuten over het omgaan met bezwaren bekijken en de techniek direct toepassen, waardoor de stof beter blijft hangen door het gebruik in de praktijk. Microlearning past vanzelf in drukke werkdagen, zodat medewerkers kunnen leren tussen vergaderingen door, tijdens pauzes of onderweg. HeyGen maakt microlearning eenvoudig door bestaande content om te zetten in professionele korte video’s, geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, met ingebouwde voortgangsregistratie en hogere betrokkenheid.
Veel teams gebruiken microlearning als aanvulling op gestructureerde onboardingsvideo’s voor medewerkers, zodat belangrijke concepten in de loop van de tijd worden versterkt in plaats van nieuwe medewerkers al in de eerste week te overladen.
Alles wat L&D-teams nodig hebben om op schaal te trainen
Perfect voor gefocuste video’s van 2–10 minuten
HeyGen creëert vanzelf de ideale lengte voor microlearning. AI-avatars leveren beknopte content zonder overbodige informatie. Drie minuten over technieken voor actief luisteren. Vijf minuten over het indienen van onkostendeclaraties. Zeven minuten over een overzicht van nieuwe functies. Gericht, volledig, direct toepasbaar. Kies uit professionele templates en stijlen die aansluiten bij jouw merk.
Geen gezwets. Geen opvulling. Alleen kernachtige inhoud die medewerkers direct kunnen gebruiken. Het perfecte format voor de moderne spanningsboog en mobiel gebruik.
Ideale natuurlijke lengte: 2 tot 10 minuten
Gerichte inhoud, geen opvulling
Duidelijkheid door één onderwerp per video
Compleet concept in enkele minuten
Professionele, aanpasbare templates
Maak modules sneller dan medewerkers ze kunnen bekijken
Een microlearning-bibliotheek opbouwen gaat snel. Maak in 10 minuten een video van 5 minuten. Tien gerichte modules in één middag. Je uitgebreide cursus waar je weken aan hebt gewerkt? Hak hem in 15 micro-modules. Maak ze allemaal in één dag. Snelheid is cruciaal wanneer je bibliotheken bouwt met tientallen of honderden gerichte video’s.
Video van 5 minuten gemaakt in 10 minuten
Bouw razendsnel complete modulebibliotheken
Geen expertise in videoproductie nodig
Professionele kwaliteit op schaal
Snelle uitrol naar lerenden
Geoptimaliseerd voor mobiel leren onderweg
Je verkoopteam bekijkt training tussen klantafspraken door op hun telefoon. Servicemonteurs leren op locatie via tablets. Winkelmedewerkers ronden modules af tijdens pauzes op hun eigen device. Microlearning ís mobiel leren. Korte video’s laden snel. Datavriendelijke bestandsgroottes. Pauzeer en ga naadloos verder. Leer overal, altijd, op elk apparaat.
Mobile-first videoformaat
Snelle laadtijd, databesparend
Kijk op elk apparaat
Pauzeer en hervat overal
Perfect voor buitendienstmedewerkers
Bouw doorzoekbare microlearning-bibliotheken
In plaats van in een video van 90 minuten naar één antwoord te zoeken, vinden medewerkers precies de module van 4 minuten die ze nodig hebben. Geordende bibliotheken met gerichte content. Gecategoriseerd op onderwerp. Doorzoekbaar op trefwoord. Just-in-time toegang tot precies wat ze nodig hebben. Een opfrisser nodig over hoe je met boze klanten omgaat? Zoek. Vind de video van 3 minuten. Kijk. Pas toe.
Georganiseerde, gerichte inhoud
Doorzoekbaar op onderwerp
Snelreferentiebibliotheek
Just-in-time-toegang
Vind binnen enkele minuten antwoorden
Individuele modules bijwerken zonder alles opnieuw te hoeven doen
Moet een lange cursus worden bijgewerkt? Dan moet je meteen die hele 60 minuten opnieuw doen. Moet een microlearningmodule worden bijgewerkt? Genereer gewoon één nieuwe video van 4 minuten. Een modulaire aanpak betekent gerichte, ‘chirurgische’ updates. Is een proces veranderd? Werk alleen de video bij die dat proces behandelt. Is een productfunctie aangepast? Vernieuw alleen de module van 5 minuten over die specifieke functie.
Werk afzonderlijke modules onafhankelijk bij
Geen grootschalige herontwikkeling van de opleiding
Snelle, gerichte vernieuwingen
Modulair onderhoud
Altijd actuele contentbibliotheek
Gespreide herhaling voor betere retentie
Microlearning maakt gespreide herhaling op een natuurlijke manier mogelijk. In plaats van één sessie van 60 minuten bekijken medewerkers meerdere dagen of weken lang gerelateerde video’s van 5 minuten. Spreiding verhoogt de retentie met 200–300%. Week 1: Introductie tot onderhandelen (5 min). Week 2: Voorbereidingstactieken (4 min). Week 3: Openingszetten (6 min). Gespreid leren dat blijft hangen, in plaats van één overweldigende sessie die weer wordt vergeten.
Natuurlijke gespreide herhaling
Betere retentie door spreiding
Voorkom informatie-overload
Versterk het leren in de loop van de tijd
Kennis die blijft hangen
Van opleidingsbehoefte tot gepubliceerde cursus in 3 stappen
Verdeel de inhoud in gerichte onderwerpen
Neem je bestaande trainingen. Breng duidelijke, losse onderwerpen in kaart. Heb je een producttraining van een uur? Splits die op in 12 afzonderlijke productfeatures. Elk onderdeel wordt een eigen video van 5 minuten. Gericht. Af te ronden. Terug te vinden. Of begin helemaal opnieuw. Maak een lijst van de vaardigheden die medewerkers nodig hebben. Maak voor elke vaardigheid één gerichte video. Bouw je bibliotheek onderwerp voor onderwerp op.
Maak video's van 2 tot 10 minuten
Selecteer een professionele avatar. Plak je gerichte script. Drie minuten over timemanagementtechnieken. Vijf minuten over CRM-navigatie. Zeven minuten over de-escalatietactieken. Genereer professionele microlearning die recht doet aan de beperkte aandachtsspanne. Beperk elke video tot één duidelijke leerdoelstelling. Medewerkers moeten afsluiten met de gedachte: "Ik heb dit specifieke geleerd."
Mobielvriendelijke bibliotheek implementeren
Organiseer modules per categorie. Vaardigheden. Processen. Producten. Systemen. Medewerkers zoeken op behoefte. Ze vinden precies die ene video van 4 minuten die ze nu nodig hebben. Bekijken op hun telefoon. Direct toepassen. Leren wordt just-in-time in plaats van just-in-case. Volg welke modules het meest worden bekeken. Breng kennishiaten in kaart. Maak gerichte microcontent om die te vullen.
Gemaakt voor elke trainingsbehoefte
Just-in-time vaardigheidstoepassing
Medewerkers leren precies wat ze nodig hebben, vlak voordat ze het nodig hebben. Salesmedewerkers bekijken vóór hun gesprekken een video van 3–4 minuten over het omgaan met bezwaren en passen die direct toe, waardoor het winstpercentage met 28% stijgt.
Training voor mobiele medewerkers
Korte troubleshootingvideo’s passen moeiteloos tussen de werkzaamheden door. Field engineers bekijken modules van 3–5 minuten op hun apparaten op locatie, waardoor het aantal first-time fixes met 35% stijgt en het aantal herhaalbezoeken afneemt.
Gespreide herhaling voor betere retentie
Vervang lange workshops door korte video’s die verspreid over de tijd worden aangeboden. Door training op te delen in modules van 5–7 minuten die wekelijks worden ingezet, verbetert de langetermijnretentie met meer dan 2× vergeleken met marathonsessies.
Proces- en systeemupdates
Microlearning maakt snelle updates mogelijk wanneer functies, processen of beleidsregels veranderen. Teams ontvangen op dezelfde dag dat de wijzigingen live gaan updatevideo’s van 3–6 minuten, wat zorgt voor snellere adoptie.
Onboardingversterking
Breid onboarding na de eerste week uit met wekelijkse microlearning-modules die aansluiten op de echte behoeften van de functie. Deze gefaseerde aanpak vermindert overweldiging en verkort de tijd tot volledige productiviteit van 87 dagen naar 52 dagen.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gemak en snelheid
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Hoe lang moeten microlearningvideo’s zijn?
2-10 minuten is het ideale bereik. Reken op 3-5 minuten voor eenvoudige concepten of snelle updates. 5-7 minuten voor procedures of vaardigheden. 7-10 minuten voor complexe onderwerpen die echt meer tijd nodig hebben. Langer dan 10 minuten is geen microlearning meer. Als een onderwerp meer dan 10 minuten nodig heeft, splits het dan op in meerdere gerichte modules.
Verbetert microlearning de voltooiingspercentages echt?
Ja. Branchgegevens laten zien dat microlearning in meer dan 90% van de gevallen wordt afgerond, tegenover 30–40% voor traditionele, langlopende e-learning. Medewerkers maken korte video’s af omdat die in hun agenda passen. Ze haken af bij lange cursussen, omdat het vrijwel onmogelijk is om 60 ononderbroken minuten vrij te maken.
Welke onderwerpen werken het beste voor microlearning?
Vaardigheden, processen, productfuncties, systeemuitleg en beleidsupdates werken allemaal goed. Voor diepere productkennis combineren teams microlearning vaak met gestructureerde producttrainingsvideo’s.
Hoe organiseer je veel korte video's?
Bouw doorzoekbare bibliotheken die per categorie zijn georganiseerd: vaardigheden, processen, producten, compliance, systemen. Voorzie video’s van trefwoorden. Maak afspeellijsten voor leerpaden. Medewerkers zoeken zelf wat ze nodig hebben of volgen zorgvuldig samengestelde leerroutes.
Kun je microlearning gebruiken voor complexe trainingen?
Ja, maar ontwerp het als een reeks. Is het een complex onderwerp dat 60 minuten nodig heeft? Maak dan 12 video’s van 5 minuten. Medewerkers kunnen ze in een paar dagen of weken afronden in plaats van in één sessie. Gespreide herhaling verbetert de kennisretentie juist bij complexe onderwerpen.
Betekent een korte training minder leren?
Nee. Gericht is beter dan allesomvattend. Medewerkers onthouden meer van vijf gerichte video’s van 5 minuten dan van één video van 25 minuten die vijf onderwerpen behandelt. Minder is meer als het gaat om cognitieve belasting en aandacht.
Hoe werkt microlearning samen met een traditioneel LMS?
Net als bij elke andere videotraining: uploaden naar de LMS, taggen voor zoekopdrachten en voortgang bijhouden. Standaard SCORM-compatibele video’s werken in elke LMS. Korte video’s zijn makkelijker te organiseren en terug te vinden dan lange.
Hoe zit het met praktijkgerichte training die oefening vereist?
Microlearning werkt uitstekend voor kennisoverdracht en demonstratie. Voor praktijkgerichte oefening combineer je verschillende aanpakken: een microlearning-video laat zien hoe het moet (5 minuten), daarna pas je het toe in een oefensessie. De video leert de vaardigheid aan. De oefening ontwikkelt de vaardigheid tot echte beheersing.
Hoe werkt microlearning met een LMS?
Microlearning-video’s integreren naadloos met elk LMS en zijn eenvoudig te volgen en te organiseren. Veel organisaties breiden microlearning ook uit naar doorlopende interne trainingsvideo’s om continu leren en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden te ondersteunen.
