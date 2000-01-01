Werknemers maken lange trainingsprogramma’s niet af. Urenlange compliance- en producttrainingen hebben voltooiingspercentages van soms maar 35%, waarbij de meeste deelnemers al na 10–15 minuten afhaken. Dat komt niet door een gebrek aan motivatie, maar door een gebrek aan tijd: drukke werkdagen laten alleen korte leermomenten toe. Zelfs wanneer lange trainingen wel worden afgerond, zorgt informatie-overload voor minder begrip en minder goede kennisborging. De aandachtsspanne piekt rond de 8–10 minuten, waardoor marathontrainingen weinig effectief zijn. Het gevolg is dat betrokkenheid afneemt, cruciale vaardigheden worden gemist en training er niet in slaagt de prestaties te verbeteren. Onderzoek laat zien dat werknemers beter leren via korte, gerichte trainingen die gespreid en just-in-time worden aangeboden.

Microlearning biedt training in gerichte video’s van 2–10 minuten, met één onderwerp, vaardigheid of proces per module. In plaats van lange cursussen leren teams precies wat ze nodig hebben, op het moment dat ze het nodig hebben. Salesmedewerkers kunnen vlak voor een gesprek een video van 3–5 minuten over het omgaan met bezwaren bekijken en de techniek direct toepassen, waardoor de stof beter blijft hangen door het gebruik in de praktijk. Microlearning past vanzelf in drukke werkdagen, zodat medewerkers kunnen leren tussen vergaderingen door, tijdens pauzes of onderweg. HeyGen maakt microlearning eenvoudig door bestaande content om te zetten in professionele korte video’s, geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, met ingebouwde voortgangsregistratie en hogere betrokkenheid.

Veel teams gebruiken microlearning als aanvulling op gestructureerde onboardingsvideo’s voor medewerkers, zodat belangrijke concepten in de loop van de tijd worden versterkt in plaats van nieuwe medewerkers al in de eerste week te overladen.