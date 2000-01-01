Maak meertalige trainingsvideo’s die iedereen begrijpt

Je Spaanstalige medewerkers begrijpen de Engelstalige veiligheidstraining niet. OSHA heeft je beboet wegens taalgerelateerde overtredingen. Traditionele vertaalbureaus offreren €50.000 voor je trainingsprogramma. Maak trainingen in meer dan 175 talen met natuurlijke stemkloning en lip-sync. Eén video wordt omgezet naar onbeperkt veel talen. OSHA-conform, 90% goedkoper.

Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.
Zonder HeyGen

De L&D-contentknoop

Zonder HeyGen

De Meertalige Trainingsuitdaging

De Meertalige Trainingsuitdaging

Uw personeel spreekt meerdere talen, maar veiligheids- en compliance-training wordt alleen in het Engels gegeven. Veel medewerkers begrijpen de inhoud niet volledig, waardoor uw organisatie het risico loopt op OSHA-taalovertredingen en boetes tot wel $15.000 per incident. Traditionele vertaling van trainingen is traag en duur, kost vaak duizenden dollars per taal en levert lage kwaliteit nasynchronisatie op, wat de betrokkenheid vermindert. Ondertiteling lost het probleem niet op, omdat die uitgaat van sterke leesvaardigheid en het geluid aan. Het resultaat is een gebrekkig begrip, lage voltooiingspercentages en voortdurende juridische risico’s, terwijl organisaties met meertalige trainingsprogramma’s veilig en compliant opereren in alle taalgroepen.


Met HeyGen

De HeyGen-oplossing

De HeyGen-oplossing

HeyGen verandert je bestaande training in meertalige videocontent in meer dan 175 talen. Upload je Engelstalige training en genereer direct natuurlijk klinkende vertalingen met AI-stemklonen en nauwkeurige lip-sync, voor professionele kwaliteit zonder ongemakkelijke nasynchronisatie. In tegenstelling tot traditionele vertaling, die duizenden per taal kost, dekt het vaste abonnement van HeyGen onbeperkte video’s in onbeperkte talen, waardoor de kosten tot wel 90% lager uitvallen. Wanneer de training verandert, werk je het script één keer bij en genereer je binnen enkele minuten elke taalversie opnieuw, zodat je wereldwijde trainingsbibliotheek nauwkeurig, compliant en altijd up-to-date blijft.

Alles wat L&D-teams nodig hebben om op schaal te trainen

175+ talen met stemklonen

Vertaal trainingen naar elke taal die je medewerkers spreken. Spaans (Latijns-Amerikaans en Europees), Mandarijn, Vietnamees, Tagalog, Arabisch, Hindi, Portugees, Pools, Koreaans, Japans en meer dan 165 andere talen. Natuurlijke AI-stemkloning zorgt voor levensechte trainingen in elke taal. Geen robotachtige tekst-naar-spraak, maar professionele stemmen van menselijke kwaliteit die emotie en toon behouden.

175+ talen en regionale varianten

Natuurlijke stemkloning per taal

Authentieke moedertaalspreker-kwaliteit

Emotie en toon behouden over verschillende talen heen

Een presentatiebewerkingsprogramma met een interface waarop een dia "Weekrapport" over "Teamprestaties" wordt weergegeven, met een video van een vrouw, tekst en een carrousel met andere dia’s.

Professionele lip-synctechnologie

Mondbewegingen komen overeen met de gesproken taal. Spaanse training toont Spaanse lipbewegingen. Mandarijntraining toont Mandarijnse articulatie. Elimineert het ongemakkelijke nasynchronisatie-effect waarbij audio niet overeenkomt met beeld. Professionele presentatiekwaliteit zorgt voor vertrouwen en geloofwaardigheid bij lerenden. Medewerkers gaan beter in op content die er natuurlijk uitziet en natuurlijk klinkt.

Lipsynchronisatie in alle 175+ talen

Natuurlijke mondbeweging per taal

Geen ongemakkelijk nasynchronisatie-effect

Professionele presentatiekwaliteit

Drie kaarten tonen vrouwen in video-omgevingen met tekstbeschrijvingen, voornamelijk "Corporate Communications", en een naambadge voor Sophie Park, Marketing Director.

OSHA-taalnaleving

OSHA vereist training in een taal die werknemers begrijpen. HeyGen levert conforme meertalige veiligheidstraining. Gevaarcommunicatie, lockout-tagout, PBM, noodprocedures in de moedertaal van de werknemer. Leg naleving vast met voltooiingstracking. Voorkom boetes en sancties met trainingen die werknemers echt begrijpen.

OSHA-conforme taalcursus

Veiligheidstraining in elke taal

Gedocumenteerd begrip door medewerkers

Voorkom taalgerelateerde overtredingen

Meertalige video-interface met presentatoren voor Spaanse en Chinese content, en Engels uitgelicht in een talenlijst.

90% kostenbesparing ten opzichte van traditionele vertaling

Traditionele bureaus: $3.000-$8.000 per taal per video. HeyGen: vaste abonnementsprijs voor onbeperkte talen. Dezelfde kosten, of je nu één taal gebruikt of vijftig. De eerste paar meertalige video’s verdienen zichzelf al terug. Enorme ROI op wereldwijde trainingsprogramma’s. Stop met kiezen welke talen je je kunt veroorloven. Train iedereen in zijn of haar eigen moedertaal.

Vaste prijs, onbeperkt aantal talen

90% besparing ten opzichte van traditionele vertaling

Geen prijsverschil per taal

ROI op de eerste paar video's

Een stapel blauwe, half transparante kaarten die schuin naar beneden zijn gericht, met daarop de labels "Content Library", "content.pdf", "Voice", "Voice Clone", "Avatar" en "Digital Twin".

Alle talen tegelijk bijwerken

Moet je training worden bijgewerkt? Pas het Engelse script aan. Genereer binnen enkele minuten alle talen opnieuw. Geen gedoe meer met acht afzonderlijke vertaalprojecten. Geen maanden meer wachten op updates. Alle taalversies blijven automatisch gesynchroniseerd en up-to-date. Heeft een proceswijziging impact op veiligheidstraining? Werk alle talen dezelfde dag nog bij.

Eén keer bewerken, alle talen bijwerken

Gelijktijdige meertalige updates

Geen afstemming over vertaling nodig

Altijd actuele wereldwijde training

Een vrouw in een videoframe naast een chatinterface die eenvoudige AI-gestuurde videoproductie met aangepaste stemmen beschrijft.

Wereldwijde implementatie op dezelfde dag

Maak op maandag een Engelstalige training. Rol deze op dinsdag uit in 12 talen. Traditionele vertaling kost weken of maanden. HeyGen zorgt voor meertalige uitrol op dezelfde dag. Lanceer trainingen wereldwijd zonder vertraging door vertalingen. Reageer direct op wijzigingen in regelgeving voor alle taalgroepen binnen uw organisatie.

Meertalige implementatie op dezelfde dag

Geen wachttijden voor vertalingen

Directe wereldwijde uitrol

Directe taalbeschikbaarheid

Digitale presentatieschermen met wervingsgegevens, een merkset met lettertypevoorbeelden en kleurstalen, en een deels zichtbare kaart met verkoopresultaten.

Van Engelse training naar 175+ talen in 3 stappen

Stap 1

Maak aan in je primaire taal

Ontwikkel trainingen in het Engels of in je primaire taal. Upload bestaande PowerPoints, neem inhoudsdeskundigen op of maak nieuwe content. Dit wordt de bron voor alle vertaalde versies. Je bestaande trainingsmateriaal werkt perfect. Het is niet nodig om content helemaal opnieuw te maken.

Een vrouw in een groen trainingsjack verschijnt in een videorecorderkader, met een rode stopknop, een timer en een blauwgroen afspeelpictogram.
Stap 2

Doeltalen selecteren

Kies welke talen je personeel nodig heeft. Spaans voor de vestiging in Texas. Vietnamees voor het magazijn in Californië. Mandarijn voor het kantoor in Shanghai. Portugees voor Brazilië. Selecteer één taal of vijftig. HeyGen genereert automatisch natuurlijke stemklonen en lipsynchronisatie voor elke geselecteerde taal.


Een blonde vrouw in een groen topje naast een knop met de tekst "Edit Look" en een "FaceSwap"-paneel met een uploadoptie en meerdere vrouwelijke gezichten.
Stap 3

Implementeren naar wereldwijde teams

Verspreid meertalige trainingen naar de juiste locaties. De Spaanse versie naar Spaanstalige medewerkers. De Vietnamese versie naar Vietnameestalige medewerkers. Volg de voltooiing per taal. Zorg voor nalevingsdocumentatie voor alle taalgroepen onder de medewerkers. Uw LMS behandelt meertalige content net zoals Engelstalige trainingen.


Een portret van een vrouw in een groen jasje tegen een blauwe achtergrond, met een cartooncursor die naar een knop met de tekst "Als nieuw opslaan" wijst.

Gemaakt voor elke trainingsbehoefte

OSHA-veiligheidstraining en naleving

OSHA-veiligheidstraining en naleving

Voldoe aan de OSHA-taaleisen door veiligheidstraining te geven die medewerkers echt begrijpen. Maak trainingen over gevarencommunicatie, lockout-tagout en PBM in het Engels, Spaans, Vietnamees, Mandarijn en meer. Organisaties melden nul taalgerelateerde overtredingen nadat zij meertalige trainingen hebben ingevoerd.

Wereldwijde bedrijfsopleiding

Wereldwijde bedrijfsopleiding

Zet leiderschaps-, compliance- en onboardingprogramma’s consistent in bij internationale vestigingen. Vertaal kernprogramma’s naar lokale talen zonder aparte productie met behulp van onboardingvideo’s voor medewerkers, zodat je wereldwijd consistent blijft en programma’s sneller kunt uitrollen.

Training voor een diverse Amerikaanse beroepsbevolking

Training voor een diverse Amerikaanse beroepsbevolking

Ondersteun meertalige personeelsbestanden in de detailhandel, horeca en dienstverlening met trainingen over voedselveiligheid, het voorkomen van intimidatie en klantenservice in meerdere talen. Meertalige trainingen verhogen het voltooiingspercentage van ongeveer 50% naar meer dan 90% en voldoen aan de taaleisen van de overheid.

Meertalig zorgpersoneel

Meertalig zorgpersoneel

Bied trainingen over patiëntveiligheid, HIPAA en infectiepreventie aan in de moedertaal van uw medewerkers. Duidelijke begrip vermindert miscommunicatie en verbetert de uitkomsten op het gebied van patiëntveiligheid.

Veiligheid op de bouwplaats

Veiligheid op de bouwplaats

Geef locatiespecifieke veiligheidstraining in de talen van de ploeg voor valbeveiliging, het bedienen van materieel en veiligheid bij graafwerkzaamheden. Taalgerichte trainingen verminderen incidenten en zorgen dat OSHA-inspecties zonder bevindingen worden doorstaan.

Geverifieerd resultaat

Geverifieerd resultaat

Organisaties zien een begripstoename van meer dan 85% wanneer trainingen worden gegeven in de moedertaal van medewerkers, vergeleken met uitsluitend Engelstalige of ondertitelde content.

Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets

Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:

10Xtoename van de snelheid van videoproductie
5Xtoename van het maken van video’s
40%toename in kijktijd van video’s
5Xrendement op advertentie-uitgaven
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om tijdens het proces hetzelfde niveau van creativiteit te hebben als ik heb bij visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Ontwerpers van leermiddelen
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden waar ik elke week aan werkte. Opeens realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het opsturen en nooit meer voor de camera hoefde te staan."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik zo fijn vind aan HeyGen is dat ik geen nee meer hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden

Welke talen zijn beschikbaar?

Meer dan 175 talen, waaronder Spaans (Latijns-Amerikaans + Europees), Mandarijn, Vietnamees, Tagalog, Frans, Duits, Portugees (Braziliaans + Europees), Arabisch, Hindi, Koreaans, Japans, Pools, Russisch, Italiaans, Thais en meer dan 160 andere. Regionale varianten zijn beschikbaar voor de belangrijkste talen om culturele en taalkundige geschiktheid te waarborgen.


Voldoet dit aan de taaleisen van OSHA?

Ja. OSHA vereist training in een taal die werknemers begrijpen. HeyGen levert trainingen met een natuurlijke stem en gedocumenteerde voltooiing, ter ondersteuning van compliance-audits. Veel teams combineren dit met interne trainingsvideo’s om veiligheid en procedures in de loop van de tijd te versterken.

Hoeveel kost meertalige training?

Traditionele vertaling: $3.000-$8.000 per taal per video. Het vaste abonnement van HeyGen dekt onbeperkt video’s in onbeperkt aantal talen. De kosten zijn hetzelfde voor één taal of vijftig. Typische besparing: 90% ten opzichte van traditionele vertaaldiensten. De eerste paar video’s verdienen de jaarlijkse abonnementsprijs meestal al terug.


Hoe verhoudt voice cloning zich tot nasynchronisatie?

Voice cloning creëert natuurlijke, menselijk klinkende stemmen in elke taal. Traditionele nasynchronisatie klinkt robotachtig, met onnatuurlijke audio die niet bij het beeld past. HeyGen bevat lip-sync, zodat mondbewegingen professioneel overeenkomen met de gesproken taal. Medewerkers raken betrokken bij natuurlijk klinkende trainingen in plaats van te lachen om overduidelijke nasynchronisatie.


Kun je de training in alle talen bijwerken?

Ja. Bewerk je brontekst één keer. Genereer binnen enkele minuten alle taalversies opnieuw. Alle talen worden tegelijk bijgewerkt. Geen aparte vertaalprojecten coördineren of weken wachten. Proces veranderd? Werk alle talen dezelfde dag nog bij.


Hoe lang duurt een vertaling?

Zelfde dag. Kies doeltalen, genereer vertalingen met stemkloning en lip-sync. Direct inzetten. Traditionele vertaling kost weken of maanden per taal. HeyGen maakt onmiddellijke wereldwijde uitrol mogelijk.


Hoe zit het met regionale taalvarianten?

Beschikbaar voor de belangrijkste talen. Latijns-Amerikaans Spaans vs Europees Spaans. Braziliaans Portugees vs Europees Portugees. Vereenvoudigd Chinees vs Traditioneel Chinees. Kies de juiste variant voor uw personeel om te zorgen voor natuurlijke, cultureel passende trainingen.


Werkt dit ook voor technische inhoud?

Ja. Upload terminologielijsten. HeyGen zorgt ervoor dat technische termen, productnamen en veiligheidsterminologie nauwkeurig worden vertaald. Het behoudt consistentie tussen talen voor gespecialiseerde content. De kwaliteit van technische trainingen blijft in alle talen hoog.


Hoe verhoudt HeyGen zich tot traditionele videoproductie?

Traditionele productie van trainingsvideo’s vereist het inplannen van presentatoren, het boeken van studio’s, het coördineren van crews en nabewerking – doorgaans 2–3 maanden en $5.000–$15.000+ per afgewerkte video. HeyGen levert een gelijkwaardige kwaliteit in minuten tot enkele uren, met onbeperkte revisies. Advantive rapporteerde een vermindering van de tijd voor contentcreatie met 50%. Würth Group verkortte de productietijd met 50% en de vertaalkosten met 80%.

Hoe zit het met regionale taalvarianten?

Beschikbaar voor de belangrijkste talen. Latijns-Amerikaans Spaans vs Europees Spaans. Braziliaans Portugees vs Europees Portugees. Vereenvoudigd Chinees vs Traditioneel Chinees. Kies de juiste variant voor uw personeel om natuurlijke, cultureel passende trainingen te garanderen.


Begin vandaag nog met het maken van trainingsvideo’s

Stop met maanden wachten op content die al verouderd is voordat deze live gaat. Maak binnen enkele minuten professionele trainingsvideo’s, vertaal ze direct naar elke gewenste taal en werk ze eenvoudig bij wanneer je organisatie verandert—zonder opnieuw te hoeven filmen. Sluit je aan bij L&D-teams van Workday, Advantive en Würth Group die hun manier van trainen al volledig hebben vernieuwd.

