Maak meertalige trainingsvideo’s die iedereen begrijpt
Je Spaanstalige medewerkers begrijpen de Engelstalige veiligheidstraining niet. OSHA heeft je beboet wegens taalgerelateerde overtredingen. Traditionele vertaalbureaus offreren €50.000 voor je trainingsprogramma. Maak trainingen in meer dan 175 talen met natuurlijke stemkloning en lip-sync. Eén video wordt omgezet naar onbeperkt veel talen. OSHA-conform, 90% goedkoper.
De L&D-contentknoop
De Meertalige Trainingsuitdaging
Uw personeel spreekt meerdere talen, maar veiligheids- en compliance-training wordt alleen in het Engels gegeven. Veel medewerkers begrijpen de inhoud niet volledig, waardoor uw organisatie het risico loopt op OSHA-taalovertredingen en boetes tot wel $15.000 per incident. Traditionele vertaling van trainingen is traag en duur, kost vaak duizenden dollars per taal en levert lage kwaliteit nasynchronisatie op, wat de betrokkenheid vermindert. Ondertiteling lost het probleem niet op, omdat die uitgaat van sterke leesvaardigheid en het geluid aan. Het resultaat is een gebrekkig begrip, lage voltooiingspercentages en voortdurende juridische risico’s, terwijl organisaties met meertalige trainingsprogramma’s veilig en compliant opereren in alle taalgroepen.
De HeyGen-oplossing
HeyGen verandert je bestaande training in meertalige videocontent in meer dan 175 talen. Upload je Engelstalige training en genereer direct natuurlijk klinkende vertalingen met AI-stemklonen en nauwkeurige lip-sync, voor professionele kwaliteit zonder ongemakkelijke nasynchronisatie. In tegenstelling tot traditionele vertaling, die duizenden per taal kost, dekt het vaste abonnement van HeyGen onbeperkte video’s in onbeperkte talen, waardoor de kosten tot wel 90% lager uitvallen. Wanneer de training verandert, werk je het script één keer bij en genereer je binnen enkele minuten elke taalversie opnieuw, zodat je wereldwijde trainingsbibliotheek nauwkeurig, compliant en altijd up-to-date blijft.
Alles wat L&D-teams nodig hebben om op schaal te trainen
175+ talen met stemklonen
Vertaal trainingen naar elke taal die je medewerkers spreken. Spaans (Latijns-Amerikaans en Europees), Mandarijn, Vietnamees, Tagalog, Arabisch, Hindi, Portugees, Pools, Koreaans, Japans en meer dan 165 andere talen. Natuurlijke AI-stemkloning zorgt voor levensechte trainingen in elke taal. Geen robotachtige tekst-naar-spraak, maar professionele stemmen van menselijke kwaliteit die emotie en toon behouden.
175+ talen en regionale varianten
Natuurlijke stemkloning per taal
Authentieke moedertaalspreker-kwaliteit
Emotie en toon behouden over verschillende talen heen
Professionele lip-synctechnologie
Mondbewegingen komen overeen met de gesproken taal. Spaanse training toont Spaanse lipbewegingen. Mandarijntraining toont Mandarijnse articulatie. Elimineert het ongemakkelijke nasynchronisatie-effect waarbij audio niet overeenkomt met beeld. Professionele presentatiekwaliteit zorgt voor vertrouwen en geloofwaardigheid bij lerenden. Medewerkers gaan beter in op content die er natuurlijk uitziet en natuurlijk klinkt.
Lipsynchronisatie in alle 175+ talen
Natuurlijke mondbeweging per taal
Geen ongemakkelijk nasynchronisatie-effect
Professionele presentatiekwaliteit
OSHA-taalnaleving
OSHA vereist training in een taal die werknemers begrijpen. HeyGen levert conforme meertalige veiligheidstraining. Gevaarcommunicatie, lockout-tagout, PBM, noodprocedures in de moedertaal van de werknemer. Leg naleving vast met voltooiingstracking. Voorkom boetes en sancties met trainingen die werknemers echt begrijpen.
OSHA-conforme taalcursus
Veiligheidstraining in elke taal
Gedocumenteerd begrip door medewerkers
Voorkom taalgerelateerde overtredingen
90% kostenbesparing ten opzichte van traditionele vertaling
Traditionele bureaus: $3.000-$8.000 per taal per video. HeyGen: vaste abonnementsprijs voor onbeperkte talen. Dezelfde kosten, of je nu één taal gebruikt of vijftig. De eerste paar meertalige video’s verdienen zichzelf al terug. Enorme ROI op wereldwijde trainingsprogramma’s. Stop met kiezen welke talen je je kunt veroorloven. Train iedereen in zijn of haar eigen moedertaal.
Vaste prijs, onbeperkt aantal talen
90% besparing ten opzichte van traditionele vertaling
Geen prijsverschil per taal
ROI op de eerste paar video's
Alle talen tegelijk bijwerken
Moet je training worden bijgewerkt? Pas het Engelse script aan. Genereer binnen enkele minuten alle talen opnieuw. Geen gedoe meer met acht afzonderlijke vertaalprojecten. Geen maanden meer wachten op updates. Alle taalversies blijven automatisch gesynchroniseerd en up-to-date. Heeft een proceswijziging impact op veiligheidstraining? Werk alle talen dezelfde dag nog bij.
Eén keer bewerken, alle talen bijwerken
Gelijktijdige meertalige updates
Geen afstemming over vertaling nodig
Altijd actuele wereldwijde training
Wereldwijde implementatie op dezelfde dag
Maak op maandag een Engelstalige training. Rol deze op dinsdag uit in 12 talen. Traditionele vertaling kost weken of maanden. HeyGen zorgt voor meertalige uitrol op dezelfde dag. Lanceer trainingen wereldwijd zonder vertraging door vertalingen. Reageer direct op wijzigingen in regelgeving voor alle taalgroepen binnen uw organisatie.
Meertalige implementatie op dezelfde dag
Geen wachttijden voor vertalingen
Directe wereldwijde uitrol
Directe taalbeschikbaarheid
Van Engelse training naar 175+ talen in 3 stappen
Maak aan in je primaire taal
Ontwikkel trainingen in het Engels of in je primaire taal. Upload bestaande PowerPoints, neem inhoudsdeskundigen op of maak nieuwe content. Dit wordt de bron voor alle vertaalde versies. Je bestaande trainingsmateriaal werkt perfect. Het is niet nodig om content helemaal opnieuw te maken.
Doeltalen selecteren
Kies welke talen je personeel nodig heeft. Spaans voor de vestiging in Texas. Vietnamees voor het magazijn in Californië. Mandarijn voor het kantoor in Shanghai. Portugees voor Brazilië. Selecteer één taal of vijftig. HeyGen genereert automatisch natuurlijke stemklonen en lipsynchronisatie voor elke geselecteerde taal.
Implementeren naar wereldwijde teams
Verspreid meertalige trainingen naar de juiste locaties. De Spaanse versie naar Spaanstalige medewerkers. De Vietnamese versie naar Vietnameestalige medewerkers. Volg de voltooiing per taal. Zorg voor nalevingsdocumentatie voor alle taalgroepen onder de medewerkers. Uw LMS behandelt meertalige content net zoals Engelstalige trainingen.
Gemaakt voor elke trainingsbehoefte
OSHA-veiligheidstraining en naleving
Voldoe aan de OSHA-taaleisen door veiligheidstraining te geven die medewerkers echt begrijpen. Maak trainingen over gevarencommunicatie, lockout-tagout en PBM in het Engels, Spaans, Vietnamees, Mandarijn en meer. Organisaties melden nul taalgerelateerde overtredingen nadat zij meertalige trainingen hebben ingevoerd.
Wereldwijde bedrijfsopleiding
Zet leiderschaps-, compliance- en onboardingprogramma’s consistent in bij internationale vestigingen. Vertaal kernprogramma’s naar lokale talen zonder aparte productie met behulp van onboardingvideo’s voor medewerkers, zodat je wereldwijd consistent blijft en programma’s sneller kunt uitrollen.
Training voor een diverse Amerikaanse beroepsbevolking
Ondersteun meertalige personeelsbestanden in de detailhandel, horeca en dienstverlening met trainingen over voedselveiligheid, het voorkomen van intimidatie en klantenservice in meerdere talen. Meertalige trainingen verhogen het voltooiingspercentage van ongeveer 50% naar meer dan 90% en voldoen aan de taaleisen van de overheid.
Meertalig zorgpersoneel
Bied trainingen over patiëntveiligheid, HIPAA en infectiepreventie aan in de moedertaal van uw medewerkers. Duidelijke begrip vermindert miscommunicatie en verbetert de uitkomsten op het gebied van patiëntveiligheid.
Veiligheid op de bouwplaats
Geef locatiespecifieke veiligheidstraining in de talen van de ploeg voor valbeveiliging, het bedienen van materieel en veiligheid bij graafwerkzaamheden. Taalgerichte trainingen verminderen incidenten en zorgen dat OSHA-inspecties zonder bevindingen worden doorstaan.
Geverifieerd resultaat
Organisaties zien een begripstoename van meer dan 85% wanneer trainingen worden gegeven in de moedertaal van medewerkers, vergeleken met uitsluitend Engelstalige of ondertitelde content.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Welke talen zijn beschikbaar?
Meer dan 175 talen, waaronder Spaans (Latijns-Amerikaans + Europees), Mandarijn, Vietnamees, Tagalog, Frans, Duits, Portugees (Braziliaans + Europees), Arabisch, Hindi, Koreaans, Japans, Pools, Russisch, Italiaans, Thais en meer dan 160 andere. Regionale varianten zijn beschikbaar voor de belangrijkste talen om culturele en taalkundige geschiktheid te waarborgen.
Voldoet dit aan de taaleisen van OSHA?
Ja. OSHA vereist training in een taal die werknemers begrijpen. HeyGen levert trainingen met een natuurlijke stem en gedocumenteerde voltooiing, ter ondersteuning van compliance-audits. Veel teams combineren dit met interne trainingsvideo’s om veiligheid en procedures in de loop van de tijd te versterken.
Hoeveel kost meertalige training?
Traditionele vertaling: $3.000-$8.000 per taal per video. Het vaste abonnement van HeyGen dekt onbeperkt video’s in onbeperkt aantal talen. De kosten zijn hetzelfde voor één taal of vijftig. Typische besparing: 90% ten opzichte van traditionele vertaaldiensten. De eerste paar video’s verdienen de jaarlijkse abonnementsprijs meestal al terug.
Hoe verhoudt voice cloning zich tot nasynchronisatie?
Voice cloning creëert natuurlijke, menselijk klinkende stemmen in elke taal. Traditionele nasynchronisatie klinkt robotachtig, met onnatuurlijke audio die niet bij het beeld past. HeyGen bevat lip-sync, zodat mondbewegingen professioneel overeenkomen met de gesproken taal. Medewerkers raken betrokken bij natuurlijk klinkende trainingen in plaats van te lachen om overduidelijke nasynchronisatie.
Kun je de training in alle talen bijwerken?
Ja. Bewerk je brontekst één keer. Genereer binnen enkele minuten alle taalversies opnieuw. Alle talen worden tegelijk bijgewerkt. Geen aparte vertaalprojecten coördineren of weken wachten. Proces veranderd? Werk alle talen dezelfde dag nog bij.
Hoe lang duurt een vertaling?
Zelfde dag. Kies doeltalen, genereer vertalingen met stemkloning en lip-sync. Direct inzetten. Traditionele vertaling kost weken of maanden per taal. HeyGen maakt onmiddellijke wereldwijde uitrol mogelijk.
Hoe zit het met regionale taalvarianten?
Beschikbaar voor de belangrijkste talen. Latijns-Amerikaans Spaans vs Europees Spaans. Braziliaans Portugees vs Europees Portugees. Vereenvoudigd Chinees vs Traditioneel Chinees. Kies de juiste variant voor uw personeel om te zorgen voor natuurlijke, cultureel passende trainingen.
Werkt dit ook voor technische inhoud?
Ja. Upload terminologielijsten. HeyGen zorgt ervoor dat technische termen, productnamen en veiligheidsterminologie nauwkeurig worden vertaald. Het behoudt consistentie tussen talen voor gespecialiseerde content. De kwaliteit van technische trainingen blijft in alle talen hoog.
Hoe verhoudt HeyGen zich tot traditionele videoproductie?
Traditionele productie van trainingsvideo’s vereist het inplannen van presentatoren, het boeken van studio’s, het coördineren van crews en nabewerking – doorgaans 2–3 maanden en $5.000–$15.000+ per afgewerkte video. HeyGen levert een gelijkwaardige kwaliteit in minuten tot enkele uren, met onbeperkte revisies. Advantive rapporteerde een vermindering van de tijd voor contentcreatie met 50%. Würth Group verkortte de productietijd met 50% en de vertaalkosten met 80%.
Begin vandaag nog met het maken van trainingsvideo’s
Stop met maanden wachten op content die al verouderd is voordat deze live gaat. Maak binnen enkele minuten professionele trainingsvideo’s, vertaal ze direct naar elke gewenste taal en werk ze eenvoudig bij wanneer je organisatie verandert—zonder opnieuw te hoeven filmen. Sluit je aan bij L&D-teams van Workday, Advantive en Würth Group die hun manier van trainen al volledig hebben vernieuwd.
