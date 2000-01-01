Zonder HeyGen De Meertalige Trainingsuitdaging

Uw personeel spreekt meerdere talen, maar veiligheids- en compliance-training wordt alleen in het Engels gegeven. Veel medewerkers begrijpen de inhoud niet volledig, waardoor uw organisatie het risico loopt op OSHA-taalovertredingen en boetes tot wel $15.000 per incident. Traditionele vertaling van trainingen is traag en duur, kost vaak duizenden dollars per taal en levert lage kwaliteit nasynchronisatie op, wat de betrokkenheid vermindert. Ondertiteling lost het probleem niet op, omdat die uitgaat van sterke leesvaardigheid en het geluid aan. Het resultaat is een gebrekkig begrip, lage voltooiingspercentages en voortdurende juridische risico’s, terwijl organisaties met meertalige trainingsprogramma’s veilig en compliant opereren in alle taalgroepen.



