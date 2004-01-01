Maak compliance-trainingsvideo’s die voldoen aan wettelijke vereisten
Maak van verplichte trainingen traceerbare videocontent met SCORM-export voor je LMS. Werk alles direct bij wanneer regelgeving verandert. Rol trainingen uit in meer dan 175 talen. Behoud audittrails die aantonen dat elke medewerker de verplichte training heeft voltooid.
De L&D-contentknoop
De compliance-trainingsuitdaging
Compliance-training is wettelijk verplicht, tijdkritisch en lastig op grote schaal te beheren. Honderden medewerkers missen deadlines, regelgeving verandert sneller dan het lesmateriaal kan worden bijgewerkt en audits laten hiaten in de voltooiingsregistraties zien. Klassikale sessies mislukken over diensten en locaties heen, uitsluitend Engelstalige trainingen laten wereldwijde teams achter, en PowerPoint-decks worden zelden volledig doorlopen. Externe trainers kosten elk jaar duizenden euro’s, terwijl handmatige voortgangsregistratie uren opslokt en het risico bij audits, de aansprakelijkheid en de kans op boetes vergroot.
De HeyGen-oplossing
HeyGen zet compliance-eisen om in professionele trainingsvideo’s met ingebouwde SCORM-tracking voor auditklare documentatie. Upload je content, kies een professionele AI-avatar en genereer video’s die je direct naar je LMS kunt exporteren, inclusief voltooiingsgegevens, tijdstempels en versiebeheer. Veranderen de regels? Pas het script aan en genereer binnen enkele minuten een nieuwe video, waarbij de nieuwe versie automatisch aan cursisten wordt aangeboden. Meertalige compliance-training nodig? Vertaal content over het voorkomen van intimidatie, OSHA- of HIPAA-richtlijnen naar meer dan 175 talen met natuurlijke stemkloning en lipsynchronisatie, zodat je juridisch conforme trainingen levert met één consistente audittrail.
Alles wat L&D-teams nodig hebben om op schaal te trainen
SCORM-export & audittrails
Exporteer compliancevideo’s als SCORM 1.2- of 2004-pakketten die met elke LMS integreren. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors of elk ander leerplatform. Je LMS houdt automatisch voltooiing, bestede tijd, toetsresultaten en voltooiingsdata bij. Wanneer auditors om documentatie vragen, haal je de voltooiingsrapporten direct uit je systeem.
Voldoet aan SCORM 1.2 en 2004
Automatische voortgangsregistratie
Auditlogboeken met tijdstempel
Documentatie voor versiebeheer
Directe updates over regelgeving
Regelgeving wacht niet op jouw productieplanning. OSHA werkt een norm bij. Een rechtszaak verandert de vereisten voor training over ongewenst gedrag. Pas je trainingsscript aan met de nieuwe eisen en genereer binnen vijf minuten een nieuwe video. Upload deze naar je LMS en de oude versie wordt automatisch vervangen. Zo blijft je compliance‑training actueel zonder wekenlange productievertraging.
Scriptwijzigingen worden binnen enkele minuten uitgerold
Opnieuw filmen is niet nodig
Versiebeheer voor compliance
Alle talen tegelijk bijwerken
Meertalige compliance-training
In veel rechtsgebieden is het wettelijk verplicht om trainingen te geven in talen die werknemers begrijpen. Eén compliancevideo wordt zo omgezet in onbeperkt veel taalversies. Vertaal OSHA-training naar Spaans voor uw vestiging in Texas, Portugees voor Braziliaanse werknemers, Vietnamees voor uw team in Californië. Voice cloning zorgt voor een natuurlijke manier van spreken, in plaats van robotachtige tekst-naar-spraak. Elke taalversie bevat dezelfde SCORM-tracking.
Meer dan 175 talen beschikbaar
Natuurlijke stemkloning per taal
Lipsynchronisatie komt overeen met de mondbewegingen
SCORM-tracking per taalversie
Professionele compliance-inhoud
Niemand maakt 40-dia’s tellende PowerPoint-decks over het voorkomen van ongewenst gedrag af. Video’s worden drie keer zo vaak volledig bekeken als documentgebaseerde trainingen. Professionele avatar-presentatoren brengen de verplichte inhoud over in een boeiend, prettig te bekijken format. Medewerkers begrijpen de vereisten beter en onthouden de training langer.
Professionele presentatiestijl
Hogere voltooiing dan documenten
Betere kennisretentie
Scenario-gebaseerde voorbeelden indien nodig
Van opleidingsbehoefte tot gepubliceerde cursus in 3 stappen
Upload uw compliance-inhoud
Begin met bestaand compliance-materiaal. Upload PowerPoint-decks van eerdere trainingen, plak teksten uit beleidsdocumenten of gebruik de inhoudsopgave van je externe trainer. Raadpleeg voor veelvoorkomende compliance-onderwerpen de bestaande vereisten. OSHA-standaarden zijn openbaar. EEOC-richtlijnen voor het voorkomen van intimidatie zijn gedocumenteerd. HIPAA-vereisten zijn vastgelegd.
Selecteer professionele presentator
Kies uit meer dan 120 professionele AI‑avatars die geschikt zijn voor serieuze compliance‑onderwerpen. Zakelijke presentatoren voor trainingen over ongewenst gedrag. Veiligheidsgerichte avatars voor OSHA‑content. Zorgprofessionals voor HIPAA‑training. Voeg het logo en de huisstijl van je bedrijf toe. Neem de vereiste juridische disclaimers op.
Implementeren met SCORM-tracking
Exporteer als SCORM-pakket. Upload het naar je LMS naast andere verplichte trainingen. Stel voltooiingsvereisten in. Wijs het toe aan verplichte medewerkergroepen. Je LMS verzorgt de inschrijving, voortgangsregistratie, herinneringen en documentatie. Wanneer auditors om bewijs vragen, genereer je voltooiingsrapporten.
Compliance-training voor elke wettelijke verplichting
OSHA-veiligheidstraining
Productie, bouw, opslag en elke sector met eisen op het gebied van arbeidsveiligheid. Gevaarcommunicatie, lockout-tagout, valbeveiliging, betreden van besloten ruimten, bediening van heftrucks, PBM-vereisten. Maak OSHA-conforme trainingen met gedocumenteerde voltooiing voor inspecties.
Use case: Een productiebedrijf met drie ploegen maakt een OSHA lockout-tagout trainingsvideo. Deze wordt uitgerold in het Engels en Spaans. Alle ploegen ronden de training af volgens hun eigen rooster. Een OSHA-inspecteur vraagt om documentatie. De manager genereert binnen twee minuten een voltooiingsrapport dat 100% naleving aantoont.
HIPAA-training over privacy en beveiliging
Zorgverleners, medische praktijken, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en alle andere onder HIPAA vallende organisaties die omgaan met beschermde gezondheidsinformatie. HIPAA-privacyregel, veiligheidsregel, meldingsplicht bij datalekken, patiëntenrechten. Jaarlijkse HIPAA-trainingsverplichting ingevuld met traceerbare videocontent.
Use case: Een medische praktijk met meerdere locaties stelt een HIPAA-privacytraining op. Deze wordt uitgerold naar alle klinische en administratieve medewerkers in vijf vestigingen. Het LMS volgt de voltooiing en toont aan dat alle medewerkers vóór de deadline hebben voldaan aan de jaarlijkse HIPAA-verplichtingen.
Training voorkoming van intimidatie
In de meeste staten verplicht voor alle werkgevers. Seksuele intimidatie, discriminatie, represailles, het creëren van een respectvolle werkplek, meldingsprocedures, verantwoordelijkheden van leidinggevenden. Voldoet aan staatspecifieke vereisten met aanpasbare inhoud.
Use case: Een retailketen met 50 vestigingen in Californië en New York ontwikkelt een training ter voorkoming van intimidatie die voldoet aan de specifieke eisen van beide staten. De voortgang wordt bijgehouden om aan te tonen dat alle leidinggevenden de verplichte Californische training van twee uur hebben voltooid.
Gegevensbescherming & Naleving van Cybersecurity
AVG-vereisten voor Europese activiteiten, beleid voor gegevensbescherming, bewustwording van phishing, wachtwoordbeveiliging, melden van incidenten. Technologiebedrijven, financiële dienstverleners, elke organisatie die met klantgegevens omgaat.
Use case: SaaS-bedrijf ontwikkelt een GDPR-trainingsprogramma voor Europese medewerkers. Bevat principes van gegevensbescherming, individuele rechten en procedures voor melding van datalekken. Volgt voltooiing van de training voor documentatie van naleving van regelgeving.
Compliance voor financiële dienstverlening
Anti-witwasregelgeving, Bank Secrecy Act, Know Your Customer, SOX-naleving, effectenregelgeving, voorkoming van handel met voorkennis. Banken, kredietunies, beleggingsondernemingen en verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan financiële regelgeving.
Use case: Een regionale bank ontwikkelt AML-training voor alle kassiers en medewerkers met klantcontact. Deze wordt elk kwartaal bijgewerkt met nieuwe praktijkvoorbeelden en wijzigingen in de regelgeving. SCORM-tracking levert examendocumentatie voor toezicht- en regelgevingscontroles.
Compliance-training voor nieuwe medewerkers
Zorg ervoor dat elke medewerker tijdens het onboarden alle verplichte beleidsregels doorloopt met behulp van onboardingvideo’s voor medewerkers en automatische nalevingstracking.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Voldoet dit aan de OSHA-trainingsvereisten?
Ja. OSHA vereist passende training, taalbegrip en documentatie. Videotraining met SCORM-tracking voldoet aan deze vereisten. Veel organisaties breiden hun compliance-educatie ook uit met doorlopende interne trainingsvideo’s om veiligheids- en regelgevingsbewustzijn te versterken.
Is videotraining juridisch compliant voor het voorkomen van intimidatie?
De meeste wettelijke voorschriften voor trainingen over ongewenst gedrag vereisen interactieve inhoud, maar schrijven geen fysieke klassikale training voor. Videotraining met praktijksituaties en kennistoetsen voldoet aan de interactieve eisen. Californië, New York, Connecticut, Delaware, Illinois en Maine accepteren allemaal videotraining over ongewenst gedrag.
Hoe werkt SCORM-tracking voor compliancedocumentatie?
SCORM stuurt voltooiingsgegevens naar je LMS, waaronder wie het heeft afgerond, wanneer, de bestede tijd, toetsresultaten en welke versie is gebruikt. Je LMS slaat dit permanent op en creëert zo het auditspoor dat aantoont dat de vereiste training heeft plaatsgevonden.
Kunnen jullie video’s bijwerken wanneer de regelgeving verandert?
Federale en staatswetten vereisen vaak trainingen in talen die werknemers begrijpen. Maak uw compliancevideo in het Engels, vertaal deze naar het Spaans, Vietnamees, Mandarijnof elke andere taal die uw personeel spreekt. Elke taalversie heeft zijn eigen SCORM-tracking.
Hoe zit het met medewerkers die geen Engels spreken?
Federale en staatswetten vereisen vaak dat trainingen worden gegeven in talen die werknemers begrijpen. Maak uw compliancevideo in het Engels en vertaal deze naar Spaans, Vietnamees, Mandarijn of elke andere taal die uw personeel spreekt. Elke taalversie heeft zijn eigen SCORM-tracking.
Hoe lang moeten compliance-trainingsvideo’s zijn?
Dit hangt af van de wettelijke vereisten. Californië vereist twee uur training over intimidatie voor leidinggevenden. De meeste staten accepteren één uur training voor medewerkers. Voor algemene compliance is het verstandig om individuele modules onder de 20 minuten te houden. Splits langere vereisten op in hoofdstukken.
Met welke LMS-platforms werkt dit?
Elke LMS die SCORM 1.2 of 2004 ondersteunt, wat er praktisch gezien allemaal zijn. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard en nog honderden andere.
Hoe toon je trainingen aan bij auditors?
Je LMS slaat alle voltooiingsgegevens op. Wanneer auditors om bewijs vragen, genereer je voltooiingsrapporten vanuit je LMS. Deze tonen de namen van medewerkers, voltooiingsdata, bestede tijd, toetsresultaten en welke trainingsversie is voltooid.
Klantverhalen
