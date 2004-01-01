OSHA-veiligheidstraining Productie, bouw, opslag en elke sector met eisen op het gebied van arbeidsveiligheid. Gevaarcommunicatie, lockout-tagout, valbeveiliging, betreden van besloten ruimten, bediening van heftrucks, PBM-vereisten. Maak OSHA-conforme trainingen met gedocumenteerde voltooiing voor inspecties. Use case: Een productiebedrijf met drie ploegen maakt een OSHA lockout-tagout trainingsvideo. Deze wordt uitgerold in het Engels en Spaans. Alle ploegen ronden de training af volgens hun eigen rooster. Een OSHA-inspecteur vraagt om documentatie. De manager genereert binnen twee minuten een voltooiingsrapport dat 100% naleving aantoont.

HIPAA-training over privacy en beveiliging Zorgverleners, medische praktijken, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en alle andere onder HIPAA vallende organisaties die omgaan met beschermde gezondheidsinformatie. HIPAA-privacyregel, veiligheidsregel, meldingsplicht bij datalekken, patiëntenrechten. Jaarlijkse HIPAA-trainingsverplichting ingevuld met traceerbare videocontent. Use case: Een medische praktijk met meerdere locaties stelt een HIPAA-privacytraining op. Deze wordt uitgerold naar alle klinische en administratieve medewerkers in vijf vestigingen. Het LMS volgt de voltooiing en toont aan dat alle medewerkers vóór de deadline hebben voldaan aan de jaarlijkse HIPAA-verplichtingen.

Training voorkoming van intimidatie In de meeste staten verplicht voor alle werkgevers. Seksuele intimidatie, discriminatie, represailles, het creëren van een respectvolle werkplek, meldingsprocedures, verantwoordelijkheden van leidinggevenden. Voldoet aan staatspecifieke vereisten met aanpasbare inhoud. Use case: Een retailketen met 50 vestigingen in Californië en New York ontwikkelt een training ter voorkoming van intimidatie die voldoet aan de specifieke eisen van beide staten. De voortgang wordt bijgehouden om aan te tonen dat alle leidinggevenden de verplichte Californische training van twee uur hebben voltooid.

Gegevensbescherming & Naleving van Cybersecurity AVG-vereisten voor Europese activiteiten, beleid voor gegevensbescherming, bewustwording van phishing, wachtwoordbeveiliging, melden van incidenten. Technologiebedrijven, financiële dienstverleners, elke organisatie die met klantgegevens omgaat. Use case: SaaS-bedrijf ontwikkelt een GDPR-trainingsprogramma voor Europese medewerkers. Bevat principes van gegevensbescherming, individuele rechten en procedures voor melding van datalekken. Volgt voltooiing van de training voor documentatie van naleving van regelgeving.

Compliance voor financiële dienstverlening Anti-witwasregelgeving, Bank Secrecy Act, Know Your Customer, SOX-naleving, effectenregelgeving, voorkoming van handel met voorkennis. Banken, kredietunies, beleggingsondernemingen en verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan financiële regelgeving. Use case: Een regionale bank ontwikkelt AML-training voor alle kassiers en medewerkers met klantcontact. Deze wordt elk kwartaal bijgewerkt met nieuwe praktijkvoorbeelden en wijzigingen in de regelgeving. SCORM-tracking levert examendocumentatie voor toezicht- en regelgevingscontroles.