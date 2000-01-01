Producttraining voor het verkoopteam Voorzie salesmedewerkers van diepgaande productkennis: functieoverzichten, concurrentiepositionering, use cases per branche, prijzen, technische vereisten en het omgaan met bezwaren. Nieuwe medewerkers volgen een uitgebreid trainingsprogramma voordat ze hun eerste gesprek met een prospect voeren. Geef salesmedewerkers al vóór hun eerste gesprek met een prospect diepgaande productkennis. Veel teams combineren dit met gestructureerde onboardingsvideo’s voor medewerkers om de eerste groeifase te versnellen.

Customer Success Enablement Train CSM’s in productmogelijkheden, best practices voor het gebruik van features, adoptiestrategieën en uitbreidingskansen. CSM’s begrijpen de producten zo goed dat zij klantwaarde kunnen stimuleren en upsell-mogelijkheden kunnen identificeren. Use case: CSM-team van 40 beheert 2.000 accounts. Productreleases vinden maandelijks plaats. De CSM-manager maakt op de dag van de release een training over de nieuwe functies. De adoptie van functies door klanten verbetert met 60%.



Training technische ondersteuning Bied ondersteuning met diepgaande technische productkennis. Functies en mogelijkheden, handleidingen voor probleemoplossing, bekende problemen, integratiedetails en foutoplossing. Supportmedewerkers lossen tickets sneller op dankzij een volledig begrip van het product. Use case: wereldwijd supportteam verspreid over drie tijdzones. Een als avatar gekloonde productmanager verzorgt technische trainingen. De tijd voor het oplossen van supporttickets is met 35% verminderd.



Partner- en kanaalondersteuning Train resellers en implementatiepartners in je productportfolio. Maak partnertrainingen die schaalbaar zijn voor een onbeperkt aantal partnerorganisaties, zonder dat je een speciaal partner enablement-team nodig hebt. Use case: softwareleverancier met 200 kanaalpartners. De partner­manager ontwikkelt producttraining. Partners ronden de certificering af. Door partners aangebrachte omzet is met 45% gestegen. Geverifieerd resultaat: Organisaties melden een 50% kortere inwerktijd voor salesmedewerkers met videobased producttraining in vergelijking met uitsluitend documentatiegerichte aanpakken.

