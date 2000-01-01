Maak producttrainingsvideo’s die de verkoopproductiviteit versnellen
Kloon je productmanagers en sales engineers in AI‑avatars die onbeperkt teamleden kunnen trainen. Werk producttraining direct bij zodra functies veranderen. Schaal productkennis over sales-, support- en partnerteams zonder ooit nog een live sessie te hoeven inplannen.
De L&D-contentknoop
Je productteam zit vast in het herhalen van dezelfde trainingen terwijl de productkennis achteruitgaat. Productmanagers besteden uren aan het opnieuw uitleggen van features, nieuwe salesmedewerkers moeten wachten op training, support en customer success hebben moeite om recente releases bij te houden en partners geven onjuiste demo’s van het product. Met tientallen updates per kwartaal is live training niet schaalbaar, doen salesmedewerkers er maanden over om volledig ingewerkt te raken, verschilt de demokwaliteit per persoon en verliezen je beste productspecialisten kostbare bouwtijd aan training. Documentatie wordt niet gelezen, Zoom-opnames van lage kwaliteit zijn lastig te updaten en je salesteam verliest deals aan concurrenten waarvan de salesmedewerkers het product beter begrijpen.
De HeyGen-oplossing
HeyGen maakt van jouw inhoudsexperts AI-avatars die onbeperkte producttraining geven zonder hun tijd in beslag te nemen. Neem je productmanager, solutions engineer of beste verkoper één keer op, en hun digitale tweeling traint elke nieuwe medewerker, legt elke functie uit en demonstreert elke use case. Wanneer producten veranderen, werk je het script bij en genereer je opnieuw binnen enkele minuten nieuwe trainingen zodat salesteams nieuwe functies op dezelfde dag leren als waarop ze worden gelanceerd. Standaardiseer je best presterende demo voor het hele team, zodat je consistente, hoogwaardige demo’s krijgt in plaats van resultaten die per vertegenwoordiger verschillen.
Alles wat L&D-teams nodig hebben om op schaal te trainen
Kennisexperts klonen
Je productmanager is de bottleneck. Kloon hem of haar als een AI-avatar. Hun digitale versie geeft productoverzichten, diepgaande feature-uitleg, concurrentiepositionering en technische architectuur. Ze nemen één keer op en trainen voor altijd. Is je sales engineer te druk voor partnertraining? Kloon hem of haar. Heeft je topperformer de beste demo? Kloon hem of haar.
Leg een MKB-expert één keer vast voor onbeperkte trainingen
Kloon productmanagers, sales engineers en toppresteerders
Digitale expert 24/7 beschikbaar
Bevrijd mkb’s van repetitieve trainingen
Directe training voor functierelease
SaaS-bedrijven leveren wekelijks of maandelijks nieuwe versies. Maak featuretraining op dezelfde dag dat je levert. Je productmanager neemt een update van 10 minuten op. Genereer de video. Zet ’m direct uit naar sales-, support- en customer success-teams. Iedereen is op de hoogte van nieuwe features voordat klanten ernaar beginnen te vragen. Release van volgende maand? Pas het script aan en genereer opnieuw.
Training voor het uitbrengen van functies op dezelfde dag
Werk trainingen in enkele minuten bij
Blijf gelijke tred houden met de productsnelheid
Geen heropnames van inhoudsexperts voor updates
Consistente demokwaliteit
Je beste accountmanager sluit drie keer zoveel deals als gemiddeld. Dat komt door hun demo. Maak van hun demo de standaard die iedereen leert. Leg hun beste demo-opbouw, gespreksscript en manier van omgaan met bezwaren vast. Elke nieuwe medewerker leert deze bewezen aanpak. De kwaliteit van je demo wordt jouw concurrentievoordeel.
Leg beste demo vast als standaardtraining
Consistente demokwaliteit binnen het team
Bewezen gesprekslijnen voor alle vertegenwoordigers
Gestandaardiseerde intakevragen
Snelle verkoopsopbouwtijd
Nieuwe medewerkers hebben zes maanden nodig om echt productief te worden. Verkort die inwerktijd met uitgebreide producttraining die ze volgen wanneer het hen uitkomt. Op dag één beginnen ze met het bekijken van trainingen van jouw gekloonde experts. In week twee begrijpen ze de kernfunctionaliteiten. In maand één kunnen ze vol vertrouwen een demo geven. De gemiddelde tijd tot de eerste deal daalt van zes maanden naar drie.
Verkort de inwerktijd met 40–60%
Zelfstandig leren voor nieuwe medewerkers
Productkennis op aanvraag
Sneller je eerste deal sluiten
Meertalige wereldwijde teams
Internationale verkoop-, support- en partnerteams hebben producttraining in hun eigen taal nodig. Maak de training één keer in het Engels. Vertaal deze naar Duits, Portugees, Japans en Mandarijn. Voice cloning levert natuurlijke, gesproken training in plaats van ongemakkelijke nasynchronisatie. Wereldwijde teams begrijpen de producten net zo goed als het hoofdkantoor.
175+ talen vanuit één bron
Natuurlijke stemkloning per taal
Wereldwijde teamondersteuning
Internationale training op dezelfde dag
Opschalen zonder te hoeven aannemen
Je enablementteam van twee ondersteunt 200 mensen en groeit naar 400. Kopieer je experts. Hun avatars verzorgen onbeperkte trainingsvolumes. Nieuwe groepen van 50 starters? Geen probleem. Je trainingscapaciteit wordt oneindig zonder extra personeel aan te nemen.
Onbeperkte trainingscapaciteit
Geen extra personeel nodig
Groeiende organisaties bedienen
Schaal sneller dan je kunt aannemen
Van opleidingsbehoefte tot gepubliceerde cursus in 3 stappen
Leg productkennis vast
Begin met je productspecialisten: productmanagers, solution engineers, je beste salesmensen. Neem op hoe zij je product uitleggen, functies demonstreren en demo’s geven. Of upload bestaande presentaties. De expertise is er al. HeyGen maakt die herbruikbaar.
MKB-avatar maken
Maak van opnames AI-avatars. Je productmanager wordt een digitale presentator die trainingen on demand verzorgt. Kies uit professionele avatars of maak aangepaste klonen op basis van video. De expertise van je inhoudsexpert schaalt mee, zonder dat het extra tijd kost.
Continu voortdurend implementeren en bijwerken
Zet in voor sales, customer success, support en partners. Host in je LMS, embed in kennisbanken en deel via links. Veranderen je producten, dan pas je de scripts aan en genereer je in enkele minuten alles opnieuw. Je training ontwikkelt zich mee met je product.
Gemaakt voor elke trainingsbehoefte
Producttraining voor het verkoopteam
Voorzie salesmedewerkers van diepgaande productkennis: functieoverzichten, concurrentiepositionering, use cases per branche, prijzen, technische vereisten en het omgaan met bezwaren. Nieuwe medewerkers volgen een uitgebreid trainingsprogramma voordat ze hun eerste gesprek met een prospect voeren.
Geef salesmedewerkers al vóór hun eerste gesprek met een prospect diepgaande productkennis. Veel teams combineren dit met gestructureerde onboardingsvideo’s voor medewerkers om de eerste groeifase te versnellen.
Customer Success Enablement
Train CSM’s in productmogelijkheden, best practices voor het gebruik van features, adoptiestrategieën en uitbreidingskansen. CSM’s begrijpen de producten zo goed dat zij klantwaarde kunnen stimuleren en upsell-mogelijkheden kunnen identificeren.
Use case: CSM-team van 40 beheert 2.000 accounts. Productreleases vinden maandelijks plaats. De CSM-manager maakt op de dag van de release een training over de nieuwe functies. De adoptie van functies door klanten verbetert met 60%.
Training technische ondersteuning
Bied ondersteuning met diepgaande technische productkennis. Functies en mogelijkheden, handleidingen voor probleemoplossing, bekende problemen, integratiedetails en foutoplossing. Supportmedewerkers lossen tickets sneller op dankzij een volledig begrip van het product.
Use case: wereldwijd supportteam verspreid over drie tijdzones. Een als avatar gekloonde productmanager verzorgt technische trainingen. De tijd voor het oplossen van supporttickets is met 35% verminderd.
Partner- en kanaalondersteuning
Train resellers en implementatiepartners in je productportfolio. Maak partnertrainingen die schaalbaar zijn voor een onbeperkt aantal partnerorganisaties, zonder dat je een speciaal partner enablement-team nodig hebt.
Use case: softwareleverancier met 200 kanaalpartners. De partnermanager ontwikkelt producttraining. Partners ronden de certificering af. Door partners aangebrachte omzet is met 45% gestegen.
Geverifieerd resultaat: Organisaties melden een 50% kortere inwerktijd voor salesmedewerkers met videobased producttraining in vergelijking met uitsluitend documentatiegerichte aanpakken.
Training voor functierelease
Train teams op nieuwe functies op dezelfde dag dat ze worden gelanceerd. Productmanagers maken snel release-trainingen. Sales-, customer success- en supportteams blijven up-to-date met de voortdurende ontwikkeling van het product.
Use case: SaaS-platform dat wekelijks nieuwe versies uitbrengt. Productmarketing maakt release-trainingen van 5–10 minuten. Commerciële teams kunnen binnen enkele dagen in plaats van weken naar nieuwe features verwijzen.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest enthousiast over zijn:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.
Heb je vragen? Wij hebben antwoorden
Wat is SME-cloning voor producttraining?
Met SME-cloning maak je AI-avatars van je productspecialisten die trainingen geven in hun eigen stem en stijl. Veel teams breiden dit uit voorbij producttraining naar doorlopende interne trainingsvideo’s voor continue ondersteuning en ontwikkeling over verschillende rollen heen.
Hoe zorg je dat je training actueel blijft als functies voortdurend veranderen?
Bewerk het script met bijgewerkte informatie en genereer het binnen enkele minuten opnieuw. Je SME-avatar legt nieuwe functies uit zonder dat je de echte persoon opnieuw hoeft op te nemen. De training blijft gesynchroniseerd met productreleases. Werk trainingen net zo snel bij als je code uitrolt.
Kan dit live producttraining volledig vervangen?
Voor kennisoverdracht en demotraining: ja. Video is uitstekend om functies uit te leggen en boodschappen aan te leren. Voor interactieve rollenspellen kun je video voor de kennis combineren met live sessies voor de oefening. De meeste organisaties gebruiken video voor 80% van hun producttraining.
Hoe lang duurt het om een uitgebreide producttraining te maken?
Voor een typisch SaaS‑product dekt 2–4 uur aan opgenomen content de kernfunctionaliteiten, use cases en positionering. Laat je inhoudsdeskundige de onderwerpen doorlopen en neem dit op. Genereer hieruit video’s. De meeste organisaties bouwen hun basistraining binnen één week.
Verkort videotraining daadwerkelijk de inwerktijd van verkopers?
Ja. Organisaties melden een tijdsbesparing van 40–60% tot volledige productiviteit. Zelfstandige videotraining betekent dat nieuwe medewerkers zo snel leren als ze informatie kunnen opnemen, in plaats van te wachten op geplande trainingen. Uitgebreide productkennis in de eerste maand versnelt hun weg naar de eerste deal.
Hoe werkt dit voor partner enablement?
Maak partnercertificatietraining. Partners volgen deze in hun eigen tempo. Volg de voltooiing om kennis te verifiëren. Veel softwareleveranciers vereisen partnercertificering voordat een dealregistratie wordt goedgekeurd.
Hoe lang mogen trainingsvideo’s zijn?
HeyGen ondersteunt video’s van verschillende lengtes. De meest effectieve trainingen volgen de principes van microlearning: modules van 3 tot 10 minuten die zich richten op specifieke leerdoelen. Je kunt echter ook langere content maken voor meer uitgebreide onderwerpen. Voor langere trainingen (20+ minuten) kun je de inhoud het beste opdelen in hoofdstukken om de betrokkenheid van cursisten en het voltooiingspercentage te verbeteren.
Kunnen meerdere mensen in mijn L&D-team HeyGen gebruiken?
Ja. HeyGen voor Bedrijven bevat teamwerkruimtes waar onderwijskundige ontwerpers, trainingsmanagers en contentmakers kunnen samenwerken. Gedeelde assetbibliotheken zorgen ervoor dat goedgekeurde avatars, merkelementen en sjablonen voor je hele team toegankelijk zijn. Beheerfuncties stellen je in staat om rechten te beheren en het gebruik te monitoren.
Hoe verhoudt HeyGen zich tot traditionele videoproductie?
Traditionele productie van trainingsvideo’s vereist het inplannen van presentatoren, het boeken van studio’s, het coördineren van crews en nabewerking – doorgaans 2–3 maanden en $5.000–$15.000+ per afgewerkte video. HeyGen levert vergelijkbare kwaliteit in minuten tot enkele uren, met onbeperkte revisies. Advantive rapporteerde een vermindering van 50% in de tijd voor contentcreatie. Würth Group verkortte de productietijd met 50% en de vertaalkosten met 80%.
Wat als onze productmanager niet opgenomen wil worden?
Gebruik professionele AI-avatars in plaats van klonen. Laat je productkennis overbrengen door een professionele presentator. De inhoudelijke expertise is belangrijker dan wie deze presenteert.
Ontdek meer oplossingen
Use-cases
Hulpmiddelen
Begin vandaag nog met het maken van trainingsvideo's
Stop met maanden wachten op content die al verouderd is voordat deze live gaat. Maak binnen enkele minuten professionele trainingsvideo’s, vertaal ze direct naar elke gewenste taal en werk ze bij zodra je bedrijf verandert—zonder opnieuw te hoeven filmen. Sluit je aan bij L&D-teams van Workday, Advantive en Würth Group die hun manier van trainen al volledig hebben vernieuwd.
