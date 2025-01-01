Laat elke marketinginteractie bij evenementen tellen met HeyGen's AI-videotoepassing. Het helpt je om de opkomst te stimuleren, in contact te komen met deelnemers en de waarde van je evenementen te vergroten met gepersonaliseerde functies.
With HeyGen, crafting quality event marketing promos is as easy as writing a script. Choose from a wide array of ready-made templates to streamline the process, whether it's a conference, webinar, or meetup. You can swiftly produce custom marketing videos in over 170 locales and dialects, primed to share in no time.
HeyGen makes it seamless to send personalized videos featuring the event speakers, or their lifelike digital avatars, to attendees. Thank registrants, share event details, and give a sneak peek to build excitement with personalized video message features. This approach enhances the experience by integrating personalized content in digital marketing, creating a memorable engagement that energizes people about your event, especially through personalized interactive video opportunities.
Leverage attendee data effectively. Use HeyGen to promptly create personalized event summaries, key highlights, and follow-ups that keep your audience engaged and stimulate conversions long after the event concludes, using personalized video email marketing.
"We hebben tests uitgevoerd met andere gepersonaliseerde videoplatforms, en HeyGen was de beste wat betreft kwaliteit. We waren vanaf het begin transparant tegen hun team vanwege de risicovolle, maar potentieel zeer lonende situatie van het voor de eerste keer proberen, en het risico was het waard."
Kelly Peters
VP van Marketing bij Tomorrow.io
How to create event marketing videos with HeyGen
Start de promotievideomaker van HeyGen om video's te maken voor promotie, uitnodigingen of samenvattingen van je evenement met aangepaste videofuncties - geen camera of bewerkingsvaardigheden vereist.
HeyGen zorgt voor een hogere opkomst door je te helpen boeiende, gepersonaliseerde videopromo's en uitnodigingen te maken die de aandacht trekken. Val op in overvolle inboxen en digitale kanalen met professioneel-kwaliteit video's die zijn afgestemd op je publiek, wat zorgt voor meer aanmeldingen en een grotere opkomst.
Ja! HeyGen maakt het eenvoudig om gepersonaliseerde video-uitnodigingen en opvolgberichten te versturen. Maak aangepaste berichten met evenementsprekers of hun digitale avatars om deelnemers te bedanken, voorproefjes te delen of sessiedetails uit te lichten. Gepersonaliseerde benadering wekt enthousiasme op en houdt je publiek betrokken.
Je kunt in slechts enkele minuten verbluffende promotievideo's voor evenementen maken met onze promotievideomaker. Typ gewoon je script, kies uit de kant-en-klare sjablonen van HeyGen en pas deze naar wens aan. Er is geen ontwerp- of bewerkingservaring nodig, wat het proces snel en stressvrij maakt.
Absoluut! HeyGen helpt je gepersonaliseerde video's na evenementen te leveren, inclusief samenvattingen, belangrijke leerpunten en bedankberichten. Pas je opvolgingen aan verschillende deelnemerssegmenten aan om je publiek betrokken te houden en conversies te stimuleren lang na het evenement.
HeyGen is ideaal voor het promoten en personaliseren van conferenties, webinars, meetups, workshops en meer. Van promotie voorafgaand aan het evenement tot samenvattingen achteraf, HeyGen maakt uw marketing impactvol in elke fase.
Ja! HeyGen ondersteunt meer dan 170 lokale talen en dialecten, waardoor je evenementvideo's kunt lokaliseren voor een wereldwijd publiek. Of het nu gaat om uitnodigingen, promoties of opvolgingen, jouw boodschap zal weerklank vinden in verschillende talen en culturen.
HeyGen elimineert de noodzaak voor dure videoproductie en grote creatieve teams. Met AI-gestuurde hulpmiddelen en sjablonen kun je snel hoogwaardige video's maken zonder de bank te breken, zodat je je middelen kunt richten op het maximaliseren van het succes van je evenement.
Ja, HeyGen integreert naadloos met e-mailplatforms, sociale media tools en evenementenbeheersystemen. Voeg eenvoudig je video's toe aan campagnes om je workflow voor evenementenmarketing te stroomlijnen.
HeyGen onderscheidt zich door gepersonaliseerde videomarketing eenvoudig en toegankelijk te maken. In plaats van te vertrouwen op generieke materialen, kun je video's maken die zijn aangepast aan specifieke segmenten, spreker avatars bevatten, en boeiende inhoud bieden die jouw evenement uniek maakt.
Beginnen is eenvoudig. Meld je aan voor HeyGen, bekijk de sjablonen ontworpen voor evenementen en begin met het creëren van gepersonaliseerde video's om je volgende conferentie, webinar of bijeenkomst te promoten. Met HeyGen zul je boeiendere campagnes leveren die daadwerkelijke resultaten opleveren.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.