Training is alleen effectief als mensen deze voltooien. Lange diavoorstellingen en tekstzware handleidingen kunnen de betrokkenheid snel verminderen. Met HeyGen kunnen trainings- en ontwikkelingsteams eenvoudig AI-trainingsvideo's maken die de voltooiingspercentages verbeteren, de kennisbehoud verhogen en de prestaties versterken.
Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.
Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.
Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.
Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.
“Met HeyGen worden dingen minder complex en intuïtiever. Hoewel het gebruik van AI intimiderend kan zijn, maakt de stroomlijning met HeyGen het gemakkelijk om te navigeren, en stelt ons team in staat om tijd en geld te besparen terwijl we de veiligheid van Sibelco-medewerkers waarborgen.”
Jean-Marie Petit
Digitaal Leer Manager bij Sibelco
Hoe maak je trainingsvideo's met HeyGen
Begin binnen enkele minuten met het maken van professionele trainingsvideo's—geen productieteam of bewerkingsvaardigheden vereist.
AI-trainingsvideo's zijn korte, boeiende video's ontworpen om specifieke vaardigheden, workflows of beste praktijken te onderwijzen. Ze helpen bedrijven essentiële kennis te communiceren, betrokkenheid te stimuleren en leren op te schalen over teams heen.
Video is een effectieve manier om de betrokkenheid en duidelijkheid van leerlingen te vergroten in vergelijking met statische inhoud. HeyGen maakt het eenvoudig om hoogwaardige AI-trainingsvideo's te maken zonder een volledig productieteam, wat snellere vaardigheidsontwikkeling en consistente kennisdeling mogelijk maakt.
HeyGen gebruikt AI-gestuurde videocreatietools, inclusief levensechte avatars, geautomatiseerde voice-overs en kant-en-klare sjablonen. Marketeers, L&D professionals of elke contentmaker kunnen snel gepolijste AI-trainingsvideo's produceren zonder geavanceerde technische vaardigheden nodig te hebben.
Ja. HeyGen stelt je in staat om je merkkleuren, lettertypen, logo's en andere visuele elementen toe te passen, zodat je AI-trainingsvideo's een uniforme merkidentiteit weerspiegelen. Je kunt ook de toon en stijl aanpassen op basis van je publiek.
Absoluut. HeyGen ondersteunt AI-vertaling en lipsynchronisatie in verschillende talen, waardoor je trainingsinhoud wereldwijd kunt opschalen zonder extra productiekosten.
Nee. HeyGen is ontworpen voor gebruikers van alle vaardigheidsniveaus. De intuïtieve slepen-en-neerzetten-tools en gebruiksvriendelijke interface helpen je om gepolijste video's te maken zonder dat je ervaring met videobewerking nodig hebt.
U kunt video's maken voor het inwerken van werknemers, nalevingstrainingen, leiderschapsontwikkelingsmodules, producthandleidingen of ander trainingsmateriaal. Pas uw video eenvoudig aan om aan de behoeften van uw leerlingen te voldoen.
Over het algemeen is 2-5 minuten ideaal voor een gefocust stuk trainingsinhoud. Echter, je kunt langere of kortere video's maken afhankelijk van je onderwerp en het platform waar je ze gaat delen.
U kunt HeyGen video's verspreiden over meerdere kanalen: LMS-platforms, e-mailcampagnes, de interne kennisbank van uw bedrijf of sociale netwerken. Zorg voor gemakkelijke toegang zodat leerlingen kunnen kijken wanneer het hen uitkomt.
Met de AI-functies van HeyGen kunt u binnen enkele minuten een professionele trainingsvideo produceren. Dit gestroomlijnde proces stelt u in staat uw trainingsmateriaal actueel te houden en dringende deadlines gemakkelijk te halen.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.