“Met HeyGen worden dingen minder complex en intuïtiever. Hoewel het gebruik van AI intimiderend kan zijn, maakt de stroomlijning met HeyGen het gemakkelijk om te navigeren, en stelt ons team in staat om tijd en geld te besparen terwijl we de veiligheid van Sibelco-medewerkers waarborgen.”

Jean-Marie Petit

Digitaal Leer Manager bij Sibelco