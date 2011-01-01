Je best presterende advertenties zijn UGC‑achtige video’s die 3–5× beter converteren dan gepolijste merkadvertenties, maar het opschalen daarvan is traag en duur. Het managen van meerdere creators, het onderhandelen over gebruiksrechten, wachten op opleveringen en het betalen van $200–$500 per video tikt snel aan. Creators missen deadlines, de kwaliteit wisselt, en gebruiksrechten verlopen, terwijl jij nog steeds tientallen advertentievarianten nodig hebt om te ontdekken wat werkt. Het testen van nieuwe invalshoeken kost weken aan briefings en revisies, waardoor je minder snel kunt concurreren. Je creatieve testtempo kan je groeidoelstellingen niet bijbenen.

Met HeyGen De HeyGen-oplossing

HeyGen's AI-admaker genereert authentieke UGC-videoadvertenties zonder dat je makers hoeft in te huren. Kies uit diverse AI-avatars die content in creator-stijl leveren en er native uitzien op TikTok en Instagram. Typ simpelweg je script, kies een presentator en genereer binnen enkele minuten advertenties, zonder gedoe met het managen van creators, onderhandelingen over gebruiksrechten of wachttijden. Heb je 50 advertentievarianten nodig om verschillende hooks, invalshoeken en CTA’s te testen? Genereer ze in één sessie en test demo’s, testimonials, unboxings en tutorials met dezelfde presentator. Wat normaal $25.000 aan creator-kosten zou zijn, kun je nu in één middag maken.

Avatar-presentatoren spreken meer dan 175 talen met een natuurlijke voordracht en perfecte lipsynchronisatie. Lanceer dezelfde UGC-advertentie wereldwijd met behulp van gelokaliseerde videocampagnes zonder regionale makers in te huren of je budget te verhogen.