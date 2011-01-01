UGC-videoadvertenties die converteren zonder creators in te huren
Genereer authentieke UGC-videoadvertenties met AI-avatars die eruitzien en aanvoelen als echte creatorcontent. Schaal je advertentiecreaties voor TikTok, Instagram en Meta zonder creators te hoeven managen, tarieven uit te onderhandelen of op deliverables te wachten.
Het marketingprobleem
Ontdek hoe marketingteams zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met een innovatief tekst-naar-AI-videoplatform.
De marketingcontent-crisis
Je best presterende advertenties zijn UGC‑achtige video’s die 3–5× beter converteren dan gepolijste merkadvertenties, maar het opschalen daarvan is traag en duur. Het managen van meerdere creators, het onderhandelen over gebruiksrechten, wachten op opleveringen en het betalen van $200–$500 per video tikt snel aan. Creators missen deadlines, de kwaliteit wisselt, en gebruiksrechten verlopen, terwijl jij nog steeds tientallen advertentievarianten nodig hebt om te ontdekken wat werkt. Het testen van nieuwe invalshoeken kost weken aan briefings en revisies, waardoor je minder snel kunt concurreren. Je creatieve testtempo kan je groeidoelstellingen niet bijbenen.
De HeyGen-oplossing
HeyGen's AI-admaker genereert authentieke UGC-videoadvertenties zonder dat je makers hoeft in te huren. Kies uit diverse AI-avatars die content in creator-stijl leveren en er native uitzien op TikTok en Instagram. Typ simpelweg je script, kies een presentator en genereer binnen enkele minuten advertenties, zonder gedoe met het managen van creators, onderhandelingen over gebruiksrechten of wachttijden. Heb je 50 advertentievarianten nodig om verschillende hooks, invalshoeken en CTA’s te testen? Genereer ze in één sessie en test demo’s, testimonials, unboxings en tutorials met dezelfde presentator. Wat normaal $25.000 aan creator-kosten zou zijn, kun je nu in één middag maken.
Avatar-presentatoren spreken meer dan 175 talen met een natuurlijke voordracht en perfecte lipsynchronisatie. Lanceer dezelfde UGC-advertentie wereldwijd met behulp van gelokaliseerde videocampagnes zonder regionale makers in te huren of je budget te verhogen.
Alles wat marketingteams nodig hebben om op schaal te creëren

Onbeperkt creatief testen
Genereer eindeloze advertentievarianten waarin je verschillende hooks, pijnpunten, voordelen en CTA’s test. Voer A/B-tests uit met 10, 20 of 50 versies om je winnende formule te vinden. Geen extra kosten voor makers per variant. Schaal de snelheid van je creatieve tests op tot het niveau van je advertentiebudget.
Authentieke maker-esthetiek
AI-avatars zorgen voor de informele, authentieke stijl die UGC-advertenties laat presteren. Een mobiel-geschoten look. Rechtstreeks in de camera gesproken. Een natuurlijke spreekstijl. Een organische uitstraling die geen advertentieblindheid veroorzaakt. Je advertenties gaan naadloos op in feeds als native content.
Directe omlooptijd
Genereer advertentiemateriaal in minuten in plaats van dagen. In de ochtend identificeer je tijdens de strategiemeeting een nieuwe invalshoek. In de middag test je die al in de markt. Reageer op trends, acties van concurrenten en marktverschuivingen met de snelheid van performance marketing.
Volledige creatieve controle
Jouw visie, perfect uitgevoerd. Geen creatieve interpretatie. Geen ‘sorry, dat is niet mijn stijl’. Schrijf precies wat je gezegd wilt hebben, op precies de manier waarop jij het wilt. Optimaliseer direct op basis van prestatiegegevens.
Consistente kwaliteit
Elke video behoudt professionele kwaliteit. Geen slechte belichting, slecht geluid of presentatie die niet bij je merk past. Consistente avatar, consistente setting, consistente delivery. Schaal je content zonder kwaliteitsverschil.
Geen problemen met gebruiksrechten
Eén keer creëren, voor altijd gebruiken. Geen aflopende contracten. Geen heronderhandelingen voor verlengd gebruik. Geen territoriale beperkingen. Voer wereldwijd, onbeperkt en op alle platforms advertenties uit zonder extra kosten.
Van briefing tot gepubliceerde video in 3 stappen
Schrijf je hook
Typ je advertentietekst. Begin met een scroll-stoppende hook. Benoem de pijnpunten. Presenteer de oplossing. Voeg een duidelijke CTA toe. Of gebruik AI-scriptgenerator getraind op hoog presterende UGC-advertentieformules. Genereer meerdere scriptvarianten om te testen.
Kies je makersstijl
Kies een AI-avatar die aansluit bij je doelgroep. Jonge, energieke presentatoren voor Gen Z-producten. Herkenbare, alledaagse mensen voor de massamarkt. Verfijnde avatars voor premium merken. Bekijk meerdere presentatoren met je script om de juiste match te vinden.
Kies een setting. Een slaapkamer voor een authentieke sfeer. Een keuken voor lifestyleproducten. Een sportschool voor fitnessmerken. Een kantoor voor B2B. Buiten voor avontuurlijke producten. Of gebruik een aangepaste achtergrond.
Genereren en implementeren
Klik op genereren. Binnen 2-3 minuten heb je kant-en-klare UGC-videoadvertenties in verticaal 9:16 voor TikTok en Instagram en vierkant 1:1 voor feedplaatsingen. Upload ze direct naar Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager of download ze voor andere platforms.
Genereer 10 varianten om verschillende hooks te testen. Nog eens 10 om verschillende CTA’s te testen. Nog eens 10 met een andere nadruk op voordelen. Start een uitgebreide creatieve test in minder dan een uur.
Gemaakt voor elke marketingbehoefte
E-commerce productadvertenties
Genereer UGC-advertenties in de stijl van productreviews. Een avatar pakt het product uit, benadrukt de kenmerken en deelt zijn ervaring. Laat het product in gebruik zien. Behandel veelvoorkomende bezwaren. Stuur klikken naar productpagina’s met een authentieke testimonial-opzet.
Direct response-campagnes
Maak probleem-oplossende UGC-advertenties. De avatar benoemt een specifiek pijnpunt dat je doelgroep ervaart. Introduceer jouw product als de oplossing. Laat de resultaten zien. Een sterke call-to-action zorgt voor directe actie.
Sociale bewijskracht: testimonials
Schaal sociaal bewijs met behulp van testimonialvideoadvertenties zonder klanten achterna te zitten voor opnames. Lever reviews, resultaten en succesverhalen in hoog converterend UGC-formaat.
Productdemonstraties
Tutorial-achtige UGC die laat zien hoe producten werken. Een avatar loopt de functies door, demonstreert use-cases en legt de voordelen uit. Educatief format dat aankooptwijfel vermindert.
Vergelijking en alternatieven
"Ik ben overgestapt van [concurrent] naar [jouw product]"-stijl advertenties. De avatar legt uit waarom ze zijn overgestapt, wat er beter is en welke resultaten ze hebben behaald. Concurrentiepositionering in authentiek UGC-formaat.
Seizoensgebonden en promotioneel
Genereer tijdige UGC-advertenties voor uitverkopen, feestdagen en tijdelijke aanbiedingen. Black Friday-urgentie. Cadeaugidsen voor de feestdagen. Productlanceringen in de zomer. Maak seizoensgebonden creaties snel, zonder problemen met de beschikbaarheid van seizoensgebonden makers.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid

Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Wat zijn UGC-videoadvertenties?
UGC-videoadvertenties zijn advertenties in de stijl van user-generated content die lijken op organische socialmediaberichten. Ze laten echte mensen (of realistische avatars) zien die authentieke ervaringen, reviews of demonstraties delen. UGC-advertenties presteren beter dan traditionele, gepolijste advertenties omdat ze natuurlijk aanvoelen op sociale platforms, geen advertentieblindheid veroorzaken en gebruikmaken van de psychologie van sociale bewijskracht.
HeyGen's AI-advertentiemaker genereert UGC-stijl video's met AI-avatars die een authentieke, creator-achtige presentatie leveren zonder dat je echte creators hoeft in te huren.
Hoe maak ik marketingvideo’s zonder een productieteam?
Door AI gegenereerde UGC-advertenties presteren vaak net zo goed als of beter dan door creators gemaakte content, dankzij snellere iteratie, consistente kwaliteit en onbeperkte testmogelijkheden. Veel merken gebruiken AI-UGC voor snel testen en opschalen en zetten vervolgens creators in voor hero-campagnes of productlanceringvideo’s.
Werken UGC-advertenties voor mijn branche?
UGC-videoadvertenties presteren goed in uiteenlopende sectoren: e-commerce, DTC, SaaS, mobiele apps, supplementen, beauty, mode, fitness, food & beverage, financiële dienstverlening en B2C-diensten. Elk merk dat zich op consumenten richt via sociale platforms profiteert van authentieke content in creator-stijl.
B2B-merken gebruiken een aangepaste UGC-aanpak met professionele presentatoren in zakelijke contexten. Dezelfde authentieke manier van presenteren, maar in een andere setting en met een andere toon.
Wat maakt een UGC-advertentie hoog presterend?
Succesvolle UGC-advertenties bevatten: een sterke hook in de eerste 3 seconden, een duidelijke probleemomschrijving, een herkenbare presentator, een authentieke presentatiestijl, een visuele productdemonstratie, sociale-bewijselementen, een directe call-to-action (CTA), een mobiel geoptimaliseerd verticaal formaat en ondertiteling voor weergave zonder geluid.
De AI-scriptgenerator van HeyGen bevat deze elementen. Of schrijf zelf aangepaste scripts met behulp van bewezen frameworks
Kan ik UGC-achtige content maken met HeyGen?
Maak je compliance-trainingsvideo één keer in je primaire taal. Gebruik daarna de vertaalfunctie van HeyGen om versies te genereren in een van de meer dan 175 ondersteunde talen. De vertaling omvat voice cloning (zodat je presentator in elke taal natuurlijk klinkt) en lip-sync (zodat mondbewegingen overeenkomen met het vertaalde geluid). Je Spaanse versie klinkt als native Spaans, niet als nagesynchroniseerd Engels.
Kan ik snel meerdere advertentievarianten testen?
Ja, dit is het belangrijkste voordeel van HeyGen. Genereer 20, 50, 100+ varianten waarin je verschillende variabelen test: hooks (de eerste 3 seconden), aangesneden pijnpunten, benadrukte voordelen, producthoeken, CTA’s, presentatiestijlen en achtergronden.
Hoeveel kosten UGC-advertenties met HeyGen vergeleken met het inhuren van creators?
Kosten voor makers: $200-$500 per video. Het testen van 50 varianten kost $10.000-$25.000. HeyGen: vaste maandelijkse abonnementsprijs. Onbeperkt aantal video’s. 50 varianten kosten evenveel als 5 varianten: je abonnementsbedrag.
ROI-tijdlijn: de meeste performance marketeers verdienen de abonnementskosten terug in de eerste 10–20 AI-gegenereerde video’s. Alles daarna is pure margeverbetering.
Welke videospecificaties en -formaten biedt HeyGen aan?
HeyGen exporteert UGC-advertenties in formaten voor elk groot platform:
- Verticaal 9:16 (1080x1920) voor TikTok, Instagram Reels, Stories
- Vierkant 1:1 (1080x1080) voor Instagram-feed, Facebook-feed
- Horizontaal 16:9 (1920x1080) voor YouTube, liggende plaatsingen
- Aangepaste afmetingen voor specifieke plaatsingen
Hoe verhoudt HeyGen zich tot traditionele videoproductie?
Traditionele productie van marketingvideo’s vereist het coördineren van talent, het boeken van studio’s, draaidagen en nabewerking – meestal 2 tot 4 weken en $5.000–$20.000+ per afgewerkte video. HeyGen levert vergelijkbare kwaliteit in enkele minuten, tegen een fractie van de kosten. Wanneer campagnes veranderen of content moet worden bijgewerkt, genereer je de video opnieuw in plaats van opnieuw te filmen. Marketingteams rapporteren dat ze 3 keer sneller content creëren en de productiekosten drastisch verlagen.
Kan ik UGC-advertenties vertalen voor internationale campagnes?
Ja. Maak een UGC-advertentie in je primaire taal, vertaal deze naar meer dan 175 talen met stemkloning en lipsynchronisatie. Dezelfde avatar spreekt vloeiend Spaans, Frans, Duits, Japans en Mandarijn met een natuurlijke uitspraak.
Start internationale campagnes zonder regionale makers in te huren. Eén advertentiecreatie wordt omgezet in onbeperkt veel marktversies. Typische toepassing: maak 5–10 kernconcepten voor advertenties in het Engels, vertaal elk naar 5–10 doeltalen en lanceer met 50–100 marktspecifieke varianten.
Begin vandaag nog met het maken van marketingvideo’s
Stop met weken wachten op content die morgen live zou moeten gaan. Genereer binnen enkele minuten professionele marketingvideo’s, lokaliseer ze direct voor wereldwijde markten en schaal je contentproductie zonder je team of budget te vergroten. Sluit je aan bij marketingteams van HubSpot, Ogilvy en Publicis die hun manier van creëren al hebben getransformeerd.
