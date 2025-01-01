Laat de lange e-mails en blogs achterwege. Met HeyGen kun je snel hoogwaardige productvideo's maken om nieuwe producten te introduceren, belangrijke kenmerken uit te leggen en klanten te betrekken, allemaal zonder een productieteam.
Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.
Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.
Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.
From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.
Hoe je productaankondigingen kunt maken met HeyGen
Log in bij HeyGen en maak je klaar om binnen enkele minuten verbluffende, professionele productvideo's te creëren.
Een productaankondigingsvideo is een korte, boeiende video die een nieuw product, functie of dienst introduceert. Het helpt bedrijven om belangrijke voordelen te communiceren, opwinding te genereren en adoptie te stimuleren.
Productvideo's zijn een van de meest effectieve manieren om publiek te betrekken en nieuwe producten uit te leggen. Vergeleken met statische inhoud verhogen video's de retentie, verbeteren ze de duidelijkheid en maken aankondigingen overtuigender. HeyGen maakt het gemakkelijk voor productmarketeers om snel hoogwaardige video's te maken zonder dat er een videoproductieteam nodig is.
HeyGen biedt AI-gestuurde videotools waarmee productmarketeers binnen enkele minuten professionele productvideo's kunnen genereren. Met aanpasbare sjablonen, levensechte AI-avatars en eenvoudige bewerkingstools vereenvoudigt HeyGen het maken van video's terwijl de merkconsistentie behouden blijft.
Ja. HeyGen stelt je in staat om je merkkleuren, lettertypen, logo's en andere visuele elementen toe te voegen om ervoor te zorgen dat je productvideo's overeenkomen met de branding van je bedrijf. Je kunt ook de toon en stijl aanpassen om bij verschillende doelgroepen te passen.
Ja. HeyGen ondersteunt videovertaling en lokalisatie met AI-stemmen en lipsynchronisatie in meerdere talen. Dit maakt het eenvoudig om productvideo's op te schalen voor wereldwijde doelgroepen zonder extra productiekosten.
Nee. HeyGen is ontworpen voor marketeers zonder ervaring met videobewerking. De intuïtieve slepen-en-neerzetten-tools stellen je in staat om snel gepolijste productvideo's te maken, zonder dat je technische vaardigheden nodig hebt.
HeyGen kan worden gebruikt om productvideo's te maken voor nieuwe productlanceringen, functie-updates, uitbreiding van diensten, aankondigingen van bètaprogramma's en updates voor interne inwerking.
De ideale lengte voor productvideo's is 30 tot 90 seconden. Dit houdt je publiek betrokken terwijl je de belangrijkste informatie bondig overbrengt. Met HeyGen kun je snel meerdere versies maken die geschikt zijn voor verschillende platformen, zoals sociale media, e-mail en landingspagina's.
U kunt uw productvideo's delen via meerdere kanalen, waaronder e-mailcampagnes, bedrijfswebsites, landingspagina's, LinkedIn, YouTube, X en interne communicatietools zoals Slack of Microsoft Teams.
Met HeyGen kunt u binnen enkele minuten hoogwaardige productvideo's maken. Het gebruik van AI-avatars, sjablonen en geautomatiseerde voice-overs maakt langdurige videoproductie overbodig, waardoor u strakke lanceerdeadlines kunt halen.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.