Laat de lange e-mails en blogs achterwege. Met HeyGen kun je snel hoogwaardige productvideo's maken om nieuwe producten te introduceren, belangrijke kenmerken uit te leggen en klanten te betrekken, allemaal zonder een productieteam.

Voordelen en waarde

Schaal uw productmarketingvideo's op zonder vertraging in de productie

Simplify your message with show-stopping announcement videos

Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.

a woman is smiling in front of a banner that says beta

Keep up with stakeholder timelines without the stress

Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.

a screen shows a product demo with a man and a woman

Localize your product announcements for global launches

Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.

a phone screen shows a product announcement in spanish chinese and french

Ontdek hoe marketingteams productvideo's maken

Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation with HeyGen

From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.

Hoe je productaankondigingen kunt maken met HeyGen

FAQ

Wat is een productaankondigingsvideo?

Een productaankondigingsvideo is een korte, boeiende video die een nieuw product, functie of dienst introduceert. Het helpt bedrijven om belangrijke voordelen te communiceren, opwinding te genereren en adoptie te stimuleren.

Waarom zouden productmarketeers video moeten gebruiken voor productaankondigingen?

Productvideo's zijn een van de meest effectieve manieren om publiek te betrekken en nieuwe producten uit te leggen. Vergeleken met statische inhoud verhogen video's de retentie, verbeteren ze de duidelijkheid en maken aankondigingen overtuigender. HeyGen maakt het gemakkelijk voor productmarketeers om snel hoogwaardige video's te maken zonder dat er een videoproductieteam nodig is.

Hoe helpt HeyGen bij het maken van productaankondigingsvideo's?

HeyGen biedt AI-gestuurde videotools waarmee productmarketeers binnen enkele minuten professionele productvideo's kunnen genereren. Met aanpasbare sjablonen, levensechte AI-avatars en eenvoudige bewerkingstools vereenvoudigt HeyGen het maken van video's terwijl de merkconsistentie behouden blijft.

Kan ik mijn productaankondigingsvideo aanpassen zodat deze bij mijn merk past?

Ja. HeyGen stelt je in staat om je merkkleuren, lettertypen, logo's en andere visuele elementen toe te voegen om ervoor te zorgen dat je productvideo's overeenkomen met de branding van je bedrijf. Je kunt ook de toon en stijl aanpassen om bij verschillende doelgroepen te passen.

Kan ik mijn productlanceringsvideo's lokaliseren met HeyGen?

Ja. HeyGen ondersteunt videovertaling en lokalisatie met AI-stemmen en lipsynchronisatie in meerdere talen. Dit maakt het eenvoudig om productvideo's op te schalen voor wereldwijde doelgroepen zonder extra productiekosten.

Heb ik ervaring met videobewerking nodig om HeyGen te gebruiken?

Nee. HeyGen is ontworpen voor marketeers zonder ervaring met videobewerking. De intuïtieve slepen-en-neerzetten-tools stellen je in staat om snel gepolijste productvideo's te maken, zonder dat je technische vaardigheden nodig hebt.

Welke soorten productvideo's kan ik maken met HeyGen?

HeyGen kan worden gebruikt om productvideo's te maken voor nieuwe productlanceringen, functie-updates, uitbreiding van diensten, aankondigingen van bètaprogramma's en updates voor interne inwerking.

Hoe lang moet een productaankondigingsvideo duren?

De ideale lengte voor productvideo's is 30 tot 90 seconden. Dit houdt je publiek betrokken terwijl je de belangrijkste informatie bondig overbrengt. Met HeyGen kun je snel meerdere versies maken die geschikt zijn voor verschillende platformen, zoals sociale media, e-mail en landingspagina's.

Waar kan ik mijn productaankondigingsvideo delen?

U kunt uw productvideo's delen via meerdere kanalen, waaronder e-mailcampagnes, bedrijfswebsites, landingspagina's, LinkedIn, YouTube, X en interne communicatietools zoals Slack of Microsoft Teams.

Hoe snel kan ik een productaankondigingsvideo maken met HeyGen?

Met HeyGen kunt u binnen enkele minuten hoogwaardige productvideo's maken. Het gebruik van AI-avatars, sjablonen en geautomatiseerde voice-overs maakt langdurige videoproductie overbodig, waardoor u strakke lanceerdeadlines kunt halen.

