HeyGen is een door AI aangedreven videocreatieplatform dat verkoopteams in staat stelt om binnen enkele minuten boeiende, altijd beschikbare verkooppresentaties en demo's te maken. In plaats van bij elk gesprek dezelfde pitch te herhalen, kunnen verkopers vooraf een hoogwaardige videopresentatie versturen, zodat potentiële klanten al geïnformeerd zijn voordat ze elkaar ontmoeten.