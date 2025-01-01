Verkoopdemo's zouden geen karwei moeten zijn voor jou of je kopers. Standaardiseer je verkooppraatje, zorg voor consistentie tussen vertegenwoordigers en betrek prospects met altijd beschikbare videodemo's. HeyGen stelt je in staat schaalbare, impactvolle verkooppresentaties te creëren die kopers informeren en deals vooruit helpen voordat je zelfs maar aan de telefoon komt.
Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.
Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.
Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.
To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.
How to
create sales presentations with HeyGen
Begin binnen enkele minuten met het maken van indrukwekkende videoverkooppresentaties en demo's—geen videoproductieteam of bewerkingsvaardigheden vereist.
HeyGen is een door AI aangedreven videocreatieplatform dat verkoopteams in staat stelt om binnen enkele minuten boeiende, altijd beschikbare verkooppresentaties en demo's te maken. In plaats van bij elk gesprek dezelfde pitch te herhalen, kunnen verkopers vooraf een hoogwaardige videopresentatie versturen, zodat potentiële klanten al geïnformeerd zijn voordat ze elkaar ontmoeten.
HeyGen helpt bij het standaardiseren en opschalen van uw verkooppresentaties door pitches en demo's om te zetten in professionele video's. Hierdoor kan uw verkoopteam:
HeyGen is ideaal voor het creëren van:
HeyGen stelt vertegenwoordigers in staat om gepersonaliseerde videopresentaties te maken zonder dat ze elke keer opnieuw hoeven op te nemen. Vertegenwoordigers kunnen snel de boodschap aanpassen, visuele elementen wisselen of de video vertalen naar verschillende talen om aan de behoeften van elke prospect te voldoen.
Ja! Met HeyGen kun je video's aanpassen met je merkkleuren, lettertypen, logo's en visuals zodat elke verkooppresentatie overeenkomt met de identiteit van je bedrijf.
HeyGen-video's kunnen worden ingebed in e-mails, gedeeld op LinkedIn, toegevoegd aan CRM-platforms of verzonden via directe link. Dit zorgt ervoor dat je pitch prospects bereikt voordat het verkoopgesprek plaatsvindt, zodat ze geïnformeerd en klaar zijn om verder te gaan.
Absoluut. HeyGen biedt AI-gestuurde vertaling en lipsynchronisatie, waardoor je direct verkoopvideo's in meerdere talen kunt maken—zonder opnieuw te filmen of vertalers in te huren.
Met HeyGen kunt u binnen enkele minuten een volledig geproduceerde, hoogwaardige verkoopvideo maken. Kies gewoon een sjabloon, voeg uw script toe, selecteer een AI-avatar en pas uw branding aan—zonder de noodzaak voor dure productie.
Traditionele videoproductie is duur, tijdrovend en lastig te actualiseren. HeyGen elimineert de noodzaak voor filmopnames, voice-overs en nabewerking, waardoor verkoopteams snel video-presentaties kunnen maken en bijwerken voor een fractie van de kosten.
Content bijwerken is eenvoudig met HeyGen—bewerk gewoon het script, update de visuals en genereer de video opnieuw in enkele minuten. Geen heropnames, geen vertragingen, geen kostbare bewerkingen.
