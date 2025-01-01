Creëer boeiende verkooppresentaties met AI-video's die 24/7 verkopen

Verkoopdemo's zouden geen karwei moeten zijn voor jou of je kopers. Standaardiseer je verkooppraatje, zorg voor consistentie tussen vertegenwoordigers en betrek prospects met altijd beschikbare videodemo's. HeyGen stelt je in staat schaalbare, impactvolle verkooppresentaties te creëren die kopers informeren en deals vooruit helpen voordat je zelfs maar aan de telefoon komt.

Voordelen en waarde

Verkoop slimmer met altijd beschikbare verkooppresentaties

Educate buyers ahead of time and streamline calls

Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.


Scale personalized outreach without repeating yourself

Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.



Accelerate conversations and keep deals moving

Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.


Ontdek hoe bedrijven verkooppresentaties opschalen

How TechMix uses HeyGen to enhance communication with global distributors

To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.

How to
create sales presentations with HeyGen

  1. Open HeyGen

Begin binnen enkele minuten met het maken van indrukwekkende videoverkooppresentaties en demo's—geen videoproductieteam of bewerkingsvaardigheden vereist.

  1. Kies een sjabloon of begin met een leeg document
  1. Voeg je script toe en kies een avatar (of maak je eigen)
  1. Pas je video aan met branding en visuele elementen
  1. Vertaal en personaliseer voor verschillende doelgroepen
  1. Dien je video in

FAQ

Wat is HeyGen, en hoe kan het helpen bij verkooppresentaties?

HeyGen is een door AI aangedreven videocreatieplatform dat verkoopteams in staat stelt om binnen enkele minuten boeiende, altijd beschikbare verkooppresentaties en demo's te maken. In plaats van bij elk gesprek dezelfde pitch te herhalen, kunnen verkopers vooraf een hoogwaardige videopresentatie versturen, zodat potentiële klanten al geïnformeerd zijn voordat ze elkaar ontmoeten.

Hoe kan HeyGen mijn verkoopproces verbeteren?

HeyGen helpt bij het standaardiseren en opschalen van uw verkooppresentaties door pitches en demo's om te zetten in professionele video's. Hierdoor kan uw verkoopteam:

  • Bespaar tijd door repetitieve presentaties te automatiseren
  • Zorg voor consistentie over alle vertegenwoordigers en regio's
  • Betrek potentiële klanten voor het gesprek om te focussen op afsluiten, niet op informeren

Welke soorten verkoopvideo's kan ik maken met HeyGen?

HeyGen is ideaal voor het creëren van:

  • Verkooppresentaties – Gepersonaliseerde outreach-video's voor nieuwe prospects
  • Productdemonstraties – Boeiende rondleidingen door de functies en voordelen
  • Vervolgpresentaties – Samenvatten en de belangrijkste punten na een gesprek versterken
  • Concurrentievoordeel – Toon waarom uw oplossing beter is dan de concurrentie

Hoe schaalt HeyGen gepersonaliseerde outreach?

HeyGen stelt vertegenwoordigers in staat om gepersonaliseerde videopresentaties te maken zonder dat ze elke keer opnieuw hoeven op te nemen. Vertegenwoordigers kunnen snel de boodschap aanpassen, visuele elementen wisselen of de video vertalen naar verschillende talen om aan de behoeften van elke prospect te voldoen.

Kun je branding toevoegen aan verkoopvideo's?

Ja! Met HeyGen kun je video's aanpassen met je merkkleuren, lettertypen, logo's en visuals zodat elke verkooppresentatie overeenkomt met de identiteit van je bedrijf.

Hoe deel ik mijn verkoopvideo met potentiële klanten?

HeyGen-video's kunnen worden ingebed in e-mails, gedeeld op LinkedIn, toegevoegd aan CRM-platforms of verzonden via directe link. Dit zorgt ervoor dat je pitch prospects bereikt voordat het verkoopgesprek plaatsvindt, zodat ze geïnformeerd en klaar zijn om verder te gaan.

Kan het meertalige verkooppresentaties ondersteunen voor wereldwijde prospects?

Absoluut. HeyGen biedt AI-gestuurde vertaling en lipsynchronisatie, waardoor je direct verkoopvideo's in meerdere talen kunt maken—zonder opnieuw te filmen of vertalers in te huren.

Hoe lang duurt het om een verkooppresentatievideo te maken?

Met HeyGen kunt u binnen enkele minuten een volledig geproduceerde, hoogwaardige verkoopvideo maken. Kies gewoon een sjabloon, voeg uw script toe, selecteer een AI-avatar en pas uw branding aan—zonder de noodzaak voor dure productie.

Hoe vergelijkt HeyGen zich met traditionele videoproductie voor verkoopteams?

Traditionele videoproductie is duur, tijdrovend en lastig te actualiseren. HeyGen elimineert de noodzaak voor filmopnames, voice-overs en nabewerking, waardoor verkoopteams snel video-presentaties kunnen maken en bijwerken voor een fractie van de kosten.

Hoe update ik een verkooppresentatie?

Content bijwerken is eenvoudig met HeyGen—bewerk gewoon het script, update de visuals en genereer de video opnieuw in enkele minuten. Geen heropnames, geen vertragingen, geen kostbare bewerkingen.

