Verander ideeën in enkele minuten in boeiende social video’s. Geen opnames, geen montagevaardigheden nodig. Genereer professionele content voor Instagram, TikTok, LinkedIn en YouTube met AI-avatars die spreken in meer dan 175 talen. Post meer, stress minder.
Het marketingprobleem
Ontdek hoe marketingteams zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met een innovatief tekst-naar-AI-videoplatform.
De sociale‑mediacontentmolen
Opschalen betekent meer makers of bureaus inhuren, met kosten die al snel uit de hand lopen. Meertalige content voor een wereldwijd publiek? Dat vraagt om aparte opnames of dure nasynchronisatie. Je team weet dat video 10x meer engagement oplevert dan statische posts, maar door de productieknelpunten blijf je hangen bij het plaatsen van afbeeldingen en maar hopen op het beste.
De HeyGen-oplossing
HeyGen's sociale videomaker zet scripts binnen enkele minuten om in content die de aandacht trekt. Typ wat je wilt zeggen, kies een AI-avatar die bij je merk past en genereer video’s die klaar zijn voor elk platform. Geen camera, studio of montage nodig. Dezelfde boodschap nodig voor Instagram Reels, TikTok, LinkedIn en YouTube Shorts? Maak het één keer en exporteer automatisch naar alle formaten.
Lanceren in nieuwe markten? Vertaal je best presterende content naar meer dan 175 talen met voice cloning en lip-sync. Je avatar spreekt vloeiend Spaans, Mandarijn, Duits en Arabisch zonder opnieuw op te nemen. Pas je boodschap aan wanneer trends verschuiven, producten veranderen of campagnes draaien. Wat je team vroeger twee weken kostte, duurt nu tien minuten.
Alles wat socialmediateams nodig hebben om op grote schaal te creëren
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve tekst-naar-AI-videoplatform.
Snelle videoproductie
Ga in enkele minuten van briefing naar afgewerkte video, in plaats van weken. Geen studioboekingen, geen planningen met acteurs, geen wachtrijen in de postproductie. Je marketingteam beheert de volledige workflow – van idee tot export – zonder externe afhankelijkheden.
• Genereer video's in enkele minuten
• Geen studio of apparatuur nodig
• Volledige creatieve controle in-house
AI-avatarpresentatoren
De stem van je merk, consequent geleverd in elke video. Kies uit meer dan 120 diverse AI-avatars, waaronder professionele, informele, energieke of autoritaire stijlen die passen bij de persoonlijkheid van jouw merk. Geen gedoe meer met het afstemmen van agendas, het onderhandelen over gebruiksrechten of zorgen over presentatoren die vertrekken. Jouw avatar is altijd beschikbaar, altijd on-brand en altijd klaar om op te nemen.
• Meer dan 120 diverse avatars in verschillende leeftijden, stijlen en etniciteiten
• Aangepaste avatarcreatie op basis van foto’s voor merkconsistentie
• Meerdere avatars voor verschillende soorten content of doelgroepen
Stemklonen en vertaling
Bereik een wereldwijd publiek zonder meertalige makers in te huren. Maak je video in het Engels en vertaal hem daarna naar Spaans, Portugees, Hindi, Japans of een van de meer dan 175 andere talen, met stemklonen die natuurlijk klinken in plaats van nagesynchroniseerd. Lip-synctechnologie stemt mondbewegingen af op de vertaalde audio, zodat je avatar in elke taal natuurlijk spreekt. Eén video, onbeperkte markten.
Deze meertalige mogelijkheden reiken verder dan socialmediamarketing. Organisaties gebruiken de vertaaltechnologie van HeyGen ook voor meertalige trainingsvideo’s, zodat internationale bedrijven medewerkers in hun eigen taal kunnen trainen en tegelijkertijd wereldwijd een consistente merkboodschap kunnen behouden.
• Meer dan 175 talen met natuurlijke stemsynthetisatie
• Voice cloning behoudt de merkstem in alle talen
• Lip-sync voor een authentieke vertolking in elke markt
Script-naar-video-generatie
Geen ervaring met videobewerking? Geen probleem. Typ je script of spreekpunten en HeyGen regelt de rest. AI stemt automatisch het tempo af, voegt passende pauzes toe en zorgt dat je boodschap perfect getimed is. Te lang voor Instagram? De platformoptimizer stelt bewerkingen voor. Heb je een hook nodig in de eerste 3 seconden? Ingebouwde templates laten je zien wat werkt.
• AI-gestuurde timing en pacing van scripts
• Platformspecifieke scriptaanbevelingen
• Besturing van stemnadruk en emoties
Merkintegratie
Leg je visuele identiteit vast in elke socialvideo. Upload één keer je logo, merkkleuren, lettertypen en goedgekeurde graphics. Daarna blijft elke video automatisch consistent. Brand Glossary zorgt ervoor dat productnamen, bedrijfsbegrippen en kernzinnen elke keer correct worden uitgesproken. De eerste video van je stagiair ziet er net zo professioneel uit als die van je creatief directeur.
• Gecentraliseerde merkassets voor het hele team
• Automatische toepassing van logo en kleuren
• Uitspraakbeheer voor merknamen
Bulkvideoproductie
Een campagne lanceren voor 50 producten? Maak 50 video’s. Gooi je scripts in HeyGen’s batchverwerker en genereer in één sessie een complete contentkalender. Verschillende avatars, verschillende achtergronden, dezelfde professionele kwaliteit zonder 50 dagen in productie te zitten. Schaal je contentproductie op naar het niveau van je ambities, niet naar de grootte van je team.
• Genereer meerdere video’s vanuit een CSV of via batchupload
• Combineer en match avatars, achtergronden en stijlen
• Exporteer volledige campagnes die klaar zijn om in te plannen
Van briefing tot gepubliceerde video in 3 stappen
Schrijf je script
Typ wat je wilt zeggen, of laat AI content genereren op basis van je productomschrijving, blogpost of campagnedoelen. Geen autocue. Geen teksten uit je hoofd leren. Alleen de boodschap die je publiek moet horen. De scriptoptimizer van HeyGen stelt verbeteringen voor om de betrokkenheid te vergroten, gebaseerd op best practices per platform.
Kies je look
Kies een AI-avatar die past bij je content: professioneel voor thought leadership, energiek voor productlanceringen en vriendelijk voor merkverhalen. Selecteer een achtergrond (studio, kantoor, buiten of maatwerk) en voeg je logo toe. Bekijk direct een realtime preview om precies te zien hoe je video eruitziet voordat je hem genereert.
Genereren en plaatsen
Klik op genereren. Binnen 2-5 minuten heb je een kant-en-klare video, geoptimaliseerd voor elk platform dat je nodig hebt. Download voor Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts en Facebook, allemaal vanuit dezelfde bron. Plan in via je socialmediatool of plaats direct. Je contentkalender is zo een stuk makkelijker te vullen.
Gemaakt voor elke marketingbehoefte
Video's voor productlanceringen
Publiceer lanceringscontent op dag één, niet op dag dertig. Productvideo’s die functies uitleggen, waarde laten zien en adoptie stimuleren—gemaakt in uren, niet in weken. Werk ze direct bij wanneer functies veranderen.
Use case: Maak op de lanceringsdag tegelijkertijd productaankondigingsvideo’s voor de website, e-mail en social media.
Socialmediacontent
Voer het algoritme zonder je team op te branden. Dagelijkse social content voor TikTok, Instagram, LinkedIn en YouTube—constante kwaliteit, in een fractie van de productietijd.
Use case: Maak in één middag een hele week aan socialvideo’s.
Reclamecreatie
Test meer concepten en vind sneller winnaars. Genereer advertentievarianten voor A/B-tests zonder aparte shoots voor elke creatie. Verschillende hooks, verschillende doelgroepen, verschillende invalshoeken—allemaal vanuit één workflow.
Use case: Maak 10 advertentievarianten voor creatieve tests in de tijd die het normaal kost om één traditionele spot te produceren.
Geverifieerd resultaat: Attention Grabbing Media heeft de productietijd teruggebracht van 3 dagen naar enkele uren, terwijl ze uitbreidden naar meer dan 10 nieuwe talen.
Klantbeoordelingen
Social proof op schaal. Maak testimonial-achtige content die vertrouwen opbouwt, zonder dat je klantafspraken en filmlogistiek hoeft te regelen.
Use case: Maak klantverhaalvideo’s die use cases en resultaten in verschillende sectoren uitlichten.
Uitleg- en how-to-content
Help klanten je product te begrijpen met uitlegvideo’s en explainers. Werk alles direct bij wanneer je product verandert—zonder opnieuw te hoeven filmen.
Use case: Bouw een bibliotheek met feature-uitleg die up-to-date blijft bij elke productupdate.
Wereldwijde marketingcampagnes
Eén campagne voor elke markt. Lokaliseer je creaties voor internationale doelgroepen zonder aparte productiebudgetten voor elke regio.
Use case: lanceer productcampagnes in 12 markten tegelijk met videocreaties in de lokale taal.
Geverifieerd resultaat: Vision Creative Labs hielp klanten om van 1-2 video's per jaar naar 50-60 per dag te gaan met HeyGen.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gemak en snelheid
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.
Heb je vragen? Wij hebben antwoorden
Wat zijn AI-socialemediavideo's?
AI-socialmediavideo’s gebruiken kunstmatige intelligentie om videocontent te maken met AI-avatars (digitale presentatoren) en synthetische stemmen. In plaats van te filmen met camera’s, apparatuur en menselijke presentatoren, typ je een script en maakt AI een kant-en-klare video met een presentator die jouw boodschap overbrengt. HeyGen's sociale videomaker produceert content die is geoptimaliseerd voor Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube en andere platforms, klaar om te plaatsen zonder te hoeven monteren.
Kan ik met één tool video’s maken voor Instagram, TikTok en LinkedIn?
Ja, dit is precies waar HeyGen voor is gemaakt. Maak je video één keer en exporteer hem daarna in meerdere formaten tegelijk: verticaal 9:16 voor Instagram Reels en TikTok, vierkant 1:1 voor de Instagram-feed, horizontaal 16:9 voor YouTube en LinkedIn. Elke export wordt geoptimaliseerd voor de specificaties van dat platform, inclusief de juiste afmetingen, bestandsgrootte en ondertitelopmaak. Handmatig herformatteren of aanpassen van de grootte is niet nodig.
Hoe lang duurt het om een socialmediavideo te maken?
De meeste socialvideo’s worden in 2–5 minuten gegenereerd, afhankelijk van de lengte en complexiteit. Een Instagram Reel van 60 seconden duurt meestal 2–3 minuten om te genereren. Het schrijven van je script kost je waarschijnlijk 5–10 minuten. Van idee tot kant-en-klaar filmpje dat klaarstaat om te posten: in totaal minder dan 15 minuten. Ter vergelijking: traditionele videoproductie kost dagen of weken, en zelfs doe-het-zelfmontage kost vaak 1–2 uur per video.
Kan ik video's in meerdere talen maken voor een wereldwijd publiek?
Ja. HeyGen ondersteunt meer dan 175 talen met voice cloning en lip-sync. Maak je video in je primaire taal (Engels, Spaans, enz.) en klik daarna op vertalen om versies te genereren in het Frans, Duits, Japans, Arabisch, Hindi, Portugees en meer dan 170 andere talen.Voice cloningzorgt ervoor dat elke taal natuurlijk klinkt in plaats van robotachtig. Lip-sync stemt de mondbewegingen af op het vertaalde geluid, zodat je avatar in elke taal geloofwaardig spreekt.
Kan ik de AI-avatars aanpassen zodat ze bij mijn merk passen?
Ja. Kies uit meer dan 120 bestaande, diverse avatars, of maak een aangepaste avatar op basis van foto’s die perfect aansluiten bij de specifieke uitstraling van je merk. Upload afbeeldingen die je gewenste stijl, etniciteit, leeftijdscategorie en gender laten zien. HeyGen genereert een unieke avatar exclusief voor jouw gebruik. Voor ultieme merkconsistentie kun je jezelf of een teamlid klonen om een digitale dubbelganger te creëren die jouw bedrijf in alle sociale content vertegenwoordigt.
Lijken de video’s door AI gegenereerd of nep?
De nieuwste avatars van HeyGen bieden fotorealistische kwaliteit met natuurlijke bewegingen, gezichtsuitdrukkingen en lip-sync die de meeste kijkers niet van echte beelden kunnen onderscheiden. Toch kiezen veel merken er juist voor om de typische AI‑stijl te omarmen. Die is herkenbaar, consistent en eerlijk over het feit dat hij door AI is gegenereerd. Of je nu hyperrealistische of gestileerde avatars wilt: beide opties zijn beschikbaar en beide presteren goed op sociale platforms.
Hoe werken ondertiteling en captions?
Automatische ondertiteling wordt automatisch gegenereerd wanneer je je video maakt. Ondertitels lopen perfect synchroon met het geluid, bevatten de juiste interpunctie en lichten trefwoorden uit voor extra nadruk. Je kunt de stijl van de ondertiteling aanpassen, waaronder lettertype, grootte, kleur, positie en animatie, zodat deze aansluit bij de best practices van het platform of bij je merkrichtlijnen. Ondertitels zijn beschikbaar in alle 175+ ondersteunde talen voor vertaalde video’s.
Hoe snel kan ik marketingvideo’s maken?
HeyGen ondersteunt video’s van verschillende lengtes om aan te sluiten bij jouw trainingsontwerp. De meeste compliance-modules werken goed in de range van 3–10 minuten voor microlearning, maar je kunt langere content maken voor meer uitgebreide onderwerpen. Voor langere trainingen (20+ minuten) kun je overwegen de inhoud op te splitsen in hoofdstukken of modules, zodat de betrokkenheid van lerenden en de voortgangsmeting verbeteren.
Hoe verhoudt HeyGen zich tot traditionele videoproductie?
Traditionele productie van marketingvideo’s vereist het coördineren van talent, het boeken van studio’s, draaidagen en montage in de nabewerking—meestal 2-4 weken en $5.000-$20.000+ per afgewerkte video. HeyGen levert vergelijkbare kwaliteit in enkele minuten tegen een fractie van de kosten. Wanneer campagnes veranderen of content moet worden bijgewerkt, genereer je de video opnieuw in plaats van opnieuw te filmen. Marketingteams rapporteren dat ze 3x sneller content creëren en de productiekosten drastisch lager zijn.
Kunnen meerdere teamleden samenwerken aan socialmediavideo’s?
Ja. HeyGen voor Bedrijven bevat teamwerkruimtes waar je socialmediateam, ontwerpers en contentmakers kunnen samenwerken. Gedeelde assetbibliotheken houden goedgekeurde avatars, merkelementen, scripts en templates voor iedereen toegankelijk. Met beheerdersinstellingen kun je rechten beheren, content beoordelen voordat deze wordt geplaatst en bijhouden welk teamlid welke video’s heeft gemaakt.
Kan ik HeyGen gebruiken voor trainingsvideo’s voor medewerkers?
Ja. Hoewel HeyGen uitblinkt in het maken van social content die direct de aandacht trekt, gebruiken veel organisaties het platform ook voor interne trainingsvideo’s. Dezelfde AI-avatars, meertalige mogelijkheden en snelle creatieproces werken zowel voor externe marketing als voor interne L&D-doeleinden.
Kan ik muziek, geluidseffecten of mijn eigen stem toevoegen?
Ja op alle drie. HeyGen bevat een bibliotheek met gelicentieerde achtergrondmuziektracks voor commercieel gebruik in social video’s. Je kunt ook je eigen audiobestanden uploaden, waaronder merkgebonden muziekbedden, geluidseffecten of stemopnames. Sommige gebruikers maken hybride video’s: een AI-avatar voor de visuele presentatie, maar hun eigen stemopname voor het geluid. Of ze gebruiken AI voor de hoofdinhoud en leggen daar hun eigen muziek overheen voor merkconsistentie.
Begin vandaag nog met het maken van marketingvideo’s
Stop met wekenlang wachten op content die eigenlijk morgen live zou moeten staan. Genereer binnen enkele minuten professionele marketingvideo’s, lokaliseer ze direct voor wereldwijde markten en schaal je contentproductie zonder je team of budget te vergroten. Sluit je aan bij marketingteams van HubSpot, Ogilvy en Publicis die hun manier van creëren al volledig hebben vernieuwd.
