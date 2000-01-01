Opschalen betekent meer makers of bureaus inhuren, met kosten die al snel uit de hand lopen. Meertalige content voor een wereldwijd publiek? Dat vraagt om aparte opnames of dure nasynchronisatie. Je team weet dat video 10x meer engagement oplevert dan statische posts, maar door de productieknelpunten blijf je hangen bij het plaatsen van afbeeldingen en maar hopen op het beste.

Met HeyGen De HeyGen-oplossing

HeyGen's sociale videomaker zet scripts binnen enkele minuten om in content die de aandacht trekt. Typ wat je wilt zeggen, kies een AI-avatar die bij je merk past en genereer video’s die klaar zijn voor elk platform. Geen camera, studio of montage nodig. Dezelfde boodschap nodig voor Instagram Reels, TikTok, LinkedIn en YouTube Shorts? Maak het één keer en exporteer automatisch naar alle formaten.

Lanceren in nieuwe markten? Vertaal je best presterende content naar meer dan 175 talen met voice cloning en lip-sync. Je avatar spreekt vloeiend Spaans, Mandarijn, Duits en Arabisch zonder opnieuw op te nemen. Pas je boodschap aan wanneer trends verschuiven, producten veranderen of campagnes draaien. Wat je team vroeger twee weken kostte, duurt nu tien minuten.