AI-tutorials spelen een cruciale rol bij het omarmen van AI-technologie, maar het beheersen van het gebruik van AI-tools kan lastig zijn. Of het nu gaat om het uitleggen van belangrijke AI-concepten, het demonstreren van workflows of het leveren van uitgebreide AI-tutorials, HeyGen stelt opvoeders, technologie-enthousiastelingen en contentmakers in staat om snel hoogwaardige AI-video's te produceren met de hulp van een AI-videogenerator.