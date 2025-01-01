Het betrokken houden van werknemers bij bedrijfstrainingsvideo's is een uitdaging. Traditionele elementen zoals PDF's, statische dia's en verouderde video's slagen er niet in de aandacht vast te houden. HeyGen vereenvoudigt het creëren van boeiende, merkeigen bedrijfstrainingsvideo's. Of het nu gaat om naleving of leiderschapsontwikkeling, je kunt effectieve trainingen leveren zonder de moeite van de productie. Bekijk de betrokkenheidsstatistieken voor bedrijfstrainingsvideo's.
Employees retain information better when corporate training videos are visual and interactive. HeyGen’s asset-to-video feature allows you to transform any text-based course or slide into high-quality corporate training videos. This improves comprehension and knowledge retention without needing expensive production teams. It's a fantastic way to enhance corporate training videos using an AI video generator.
Stop waiting weeks for corporate training videos to be produced. With HeyGen’s AI avatars and customizable templates, corporate trainers can quickly create, update, and scale professional-quality training videos. This can be done without any video editing skills or a studio setup, making it easier to engage your audience with superb AI-generated videos. Discover strategies to improve knowledge retention in e-learning.
Need to train employees across multiple offices or languages? HeyGen offers instant video localization using AI-powered translations and lip-syncing. This ensures every employee, regardless of location, has consistent access to effective corporate training videos. Explore the benefits of multilingual corporate training, as the AI video translator feature makes it seamless.
With HeyGen, Würth produces professional, AI-powered videos in 10+ languages, transforming how they train employees and communicate with global teams.
“HeyGen heeft de manier waarop we video-inhoud creëren revolutionair veranderd en heeft ons geholpen om video te gebruiken als een vorm van communicatie. Het heeft communicatie veel toegankelijker en veel persoonlijker gemaakt.”
Andreas Henschel
Groepsleider in Corporate Communicatie en Hoofd Taaldiensten bij Würth Group
How to create corporate training videos with HeyGen
Log in bij HeyGen en begin binnen enkele minuten met het maken van hoogwaardige bedrijfstrainingsvideo's. Er is geen productieteam of bewerkingsvaardigheden voor nodig.
HeyGen stelt je in staat om snel gepolijste bedrijfstrainingsvideo's te maken zonder productieteams, met behulp van aanpasbare sjablonen en AI-avatars. Met het gebruiksvriendelijke platform van HeyGen kun je direct beginnen met het maken van video's. Ontdek meer door je gratis te registreren.
HeyGen's AI-avatars lijken levensecht en zijn in staat trainingsinhoud te leveren in meerdere talen met vertaal- en lipsynchronisatiefuncties. Dit maakt effectieve communicatie en training mogelijk over diverse teams en locaties. Ontdek de mogelijkheden met HeyGen vandaag nog.
Ja, HeyGen ondersteunt videolokalisatie om consistente training te bieden in verschillende regio's en talen, zonder dat er opnieuw opnames gemaakt hoeven te worden. Door gebruik te maken van AI, faciliteert HeyGen wereldwijde bedrijfstrainingen op een effectieve manier.
Nee, het platform van HeyGen is gebruiksvriendelijk en stelt iedereen in staat om professionele trainingsvideo's te maken zonder videobewerkingsvaardigheden. Begin gemakkelijk met HeyGen door hier gratis te registreren.
Door het gebruik van door AI aangedreven videocreatie, vermindert HeyGen de behoefte aan kostbare productiemiddelen en vereenvoudigt het updates van trainingsvideo's, wat de totale trainingskosten aanzienlijk kan verlagen.
