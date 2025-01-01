Transformeer zakelijke trainingsvideo's met boeiende AI-inhoud

Het betrokken houden van werknemers bij bedrijfstrainingsvideo's is een uitdaging. Traditionele elementen zoals PDF's, statische dia's en verouderde video's slagen er niet in de aandacht vast te houden. HeyGen vereenvoudigt het creëren van boeiende, merkeigen bedrijfstrainingsvideo's. Of het nu gaat om naleving of leiderschapsontwikkeling, je kunt effectieve trainingen leveren zonder de moeite van de productie. Bekijk de betrokkenheidsstatistieken voor bedrijfstrainingsvideo's.

Voordelen en waarde

Maak bedrijfstrainingsvideo's zonder extra middelen

Produce professional training videos instantly

Employees retain information better when corporate training videos are visual and interactive. HeyGen’s asset-to-video feature allows you to transform any text-based course or slide into high-quality corporate training videos. This improves comprehension and knowledge retention without needing expensive production teams. It's a fantastic way to enhance corporate training videos using an AI video generator.

Corporate training collage with employee onboarding, communication skills, and professional development modules

Improve training retention with engaging videos

Stop waiting weeks for corporate training videos to be produced. With HeyGen’s AI avatars and customizable templates, corporate trainers can quickly create, update, and scale professional-quality training videos. This can be done without any video editing skills or a studio setup, making it easier to engage your audience with superb AI-generated videos. Discover strategies to improve knowledge retention in e-learning.

a woman is sitting at a desk with a laptop in front of a screen that says employee training techniques to optimize productivity

Deliver corporate training videos in any language

Need to train employees across multiple offices or languages? HeyGen offers instant video localization using AI-powered translations and lip-syncing. This ensures every employee, regardless of location, has consistent access to effective corporate training videos. Explore the benefits of multilingual corporate training, as the AI video translator feature makes it seamless.

a screen shows a woman and says employee onboarding

Ontdek hoe teams bedrijfstrainingsvideo's opschalen

Würth reduces video translation costs by 80% and production time by 50%

With HeyGen, Würth produces professional, AI-powered videos in 10+ languages, transforming how they train employees and communicate with global teams.

“HeyGen heeft de manier waarop we video-inhoud creëren revolutionair veranderd en heeft ons geholpen om video te gebruiken als een vorm van communicatie. Het heeft communicatie veel toegankelijker en veel persoonlijker gemaakt.”

Andreas Henschel

Groepsleider in Corporate Communicatie en Hoofd Taaldiensten bij Würth Group

Andreas Henschel

How to create corporate training videos with HeyGen

  1. Open HeyGen

Log in bij HeyGen en begin binnen enkele minuten met het maken van hoogwaardige bedrijfstrainingsvideo's. Er is geen productieteam of bewerkingsvaardigheden voor nodig.

  1. Kies een sjabloon of begin met een leeg document
  1. Voeg uw script toe en kies een avatar.
  1. Pas je video aan.
  1. Vertaal en lokaliseer voor wereldwijde teams
  1. Dien je video in

FAQ

Hoe kan HeyGen het maken van bedrijfstrainingsvideo's vereenvoudigen?

HeyGen stelt je in staat om snel gepolijste bedrijfstrainingsvideo's te maken zonder productieteams, met behulp van aanpasbare sjablonen en AI-avatars. Met het gebruiksvriendelijke platform van HeyGen kun je direct beginnen met het maken van video's. Ontdek meer door je gratis te registreren.

Wat maakt de AI-avatars van HeyGen effectief voor training?

HeyGen's AI-avatars lijken levensecht en zijn in staat trainingsinhoud te leveren in meerdere talen met vertaal- en lipsynchronisatiefuncties. Dit maakt effectieve communicatie en training mogelijk over diverse teams en locaties. Ontdek de mogelijkheden met HeyGen vandaag nog.

Kan HeyGen helpen bij het wereldwijd opschalen van bedrijfstrainingen?

Ja, HeyGen ondersteunt videolokalisatie om consistente training te bieden in verschillende regio's en talen, zonder dat er opnieuw opnames gemaakt hoeven te worden. Door gebruik te maken van AI, faciliteert HeyGen wereldwijde bedrijfstrainingen op een effectieve manier.

Is eerdere ervaring met videobewerking noodzakelijk om HeyGen te gebruiken?

Nee, het platform van HeyGen is gebruiksvriendelijk en stelt iedereen in staat om professionele trainingsvideo's te maken zonder videobewerkingsvaardigheden. Begin gemakkelijk met HeyGen door hier gratis te registreren.

Hoe helpt HeyGen bij het verlagen van de kosten voor bedrijfstrainingen?

Door het gebruik van door AI aangedreven videocreatie, vermindert HeyGen de behoefte aan kostbare productiemiddelen en vereenvoudigt het updates van trainingsvideo's, wat de totale trainingskosten aanzienlijk kan verlagen.

