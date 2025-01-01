Klantverhalen en casestudies zijn krachtige middelen om vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen. Of je nu de impact van een product benadrukt, echte klantbelevingen deelt, of sociale bewijskracht presenteert, HeyGen stelt bedrijven in staat om snel gepolijste testimonial video's te produceren zonder dat er uitgebreide productieteams nodig zijn.