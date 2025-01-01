Transformeer interactieve AI-avatars in uw meest efficiënte verkoopmedewerkers

Snelheid is belangrijk in de verkoop, maar uw team kan niet overal tegelijk zijn. HeyGen's interactieve AI-avatars fungeren als virtuele AI-verkoopavatars die vragen van potentiële klanten beantwoorden, leads kwalificeren en 24/7 afspraken inplannen. Ze helpen bij het leveren van een boeiendere en gepersonaliseerde koopervaring op uw website en tijdens Zoom-gesprekken, wat de conversies aanzienlijk verhoogt.

G24.8Meer dan 1.000 beoordelingen
Voordelen en waarde

Versnel uw verkooppijplijn en begeleid klanten op het juiste pad

Personalize sales outreach at scale without adding more headcount

Every prospect desires a fast, relevant response. HeyGen’s interactive avatars, functioning as AI sales avatars, deliver personalized experiences at scale. They adjust to various buyer questions and guide customers through the sales funnel—without needing more SDRs.

An image showing how to chat with an interactive video avatar.

Engage and qualify leads 24/7 to capture every opportunity

Timing is everything in sales, but most sales teams can’t respond immediately. HeyGen’s AI sales avatars utilize interactive avatars to act like your sales assistants. They provide instant, consistent, and personalized responses to prospect questions at any hour.

a man and a woman are having a conversation on a video call

Free up your team for high-value deals

Your sales team should focus on closing deals, not answering repetitive questions. HeyGen’s AI sales avatars tackle upfront engagement and qualification on your website. This allows your sales reps to spend more time with qualified prospects who are ready to purchase.

a doctor is talking to another doctor in different languages

Ontdek hoe verkoopteams effectief gebruikmaken van AI-verkoopavatars

Pyne uses HeyGen to revolutionize in-product onboarding

Pyne uses HeyGen to revolutionize in-product onboarding

By integrating HeyGen’s API, Pyne builds interactive demo agents that scale onboarding, personalize user journeys, and boost engagement by 10 times.

How to
create powerful AI sales avatars with HeyGen

  1. Open HeyGen

Open HeyGen en log in om te beginnen met het instellen van je interactieve avatar om prospects te betrekken, vragen te beantwoorden en leads te kwalificeren - 24/7, geen menselijk verkoopteam nodig.

  1. Kies een avatar en bouw zijn kennisbasis op.
  1. Pas de stem en identiteit van je avatar aan.
  1. Test en verfijn reacties
  1. Zet je avatar in waar het er het meeste toe doet.
  1. Begin met het betrekken van potentiële klanten.

FAQ

Wat is een AI-verkoopavatar?

AI-verkoopavatars zijn virtuele assistenten die de verkoop verbeteren door vragen te beantwoorden, leads te kwalificeren en afspraken te plannen op elk uur van de dag. Meld je gratis aan vandaag en ontdek hoe ze jouw verkoopproces kunnen transformeren.

Hoe kwalificeren de interactieve avatars van HeyGen leads?

HeyGen’s interactieve avatars begeleiden potentiële klanten door de verkoopfunnel met gepersonaliseerde interacties, wat zorgt voor leadkwalificatie op schaal. Meer weten en begin vandaag nog efficiënt met het kwalificeren van leads.

Kan ik een interactieve avatar gebruiken om mijn SDR-team te vervangen?

Ja, je kunt HeyGen's AI-avatars gebruiken om leadkwalificatie te beheren, zodat je SDR-team zich kan concentreren op het sluiten van verkoopklare prospects. Overweeg een gratis account aan te maken om te zien hoe ze aan jouw behoeften voldoen.

Hoe kan ik een interactieve avatar op mijn website implementeren?

Implementeer uw interactieve avatar op uw website door HeyGen's oplossing voor realtime interactie met bezoekers te integreren. Probeer het gratis en ervaar naadloze integratie.

Kunnen de interactieve avatars van HeyGen gebruikt worden in live verkoopgesprekken?

Ja, je kunt HeyGen's avatars gebruiken in Zoom-gesprekken om FAQ's te beantwoorden en prospects betrokken te houden zonder een live vertegenwoordiger. Ervaar live interactie door je gratis aan te melden.

Hoe integreren interactieve avatars met bestaande verkooptools?

HeyGen's avatars integreren naadloos met bestaande verkooptools om de workflow te verbeteren zonder de bedrijfsvoering te verstoren. Start een gratis proefperiode om vandaag nog integraties te ontdekken.

Kunnen interactieve avatars communiceren in meerdere talen?

Ja, de interactieve avatars van HeyGen kunnen in meerdere talen communiceren, gericht op een wereldwijd publiek. Begin gratis en communiceer wereldwijd.

Hoe snel kan ik een interactieve avatar instellen?

Het opzetten van een interactieve avatar met HeyGen gaat snel, waardoor je bijna onmiddellijk kunt beginnen met het betrekken van potentiële klanten. Maak een gratis account aan en stroomlijn je installatieproces.

Welke industrieën kunnen profiteren van het gebruik van interactieve avatars?

Industrieën zoals verkoop, marketing, onderwijs en meer kunnen profiteren van HeyGen's interactieve avatars voor verbeterde betrokkenheid en efficiëntie. Ontdek een gratis proefversie en zie hoe het aansluit bij de behoeften van uw industrie.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background