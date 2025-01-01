Een sterk onboardingproces zorgt ervoor dat werknemers succesvol kunnen zijn. Of het nu gaat om het introduceren van de bedrijfscultuur, het uitleggen van processen of het begeleiden van teamspecifieke trainingen, HeyGen stelt HR-teams in staat om snel onboardingvideo's te maken zonder dat een volledige productieploeg nodig is.
Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.
Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.
Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.
Hoe maak je onboarding video's met HeyGen
Log in bij HeyGen en begin in slechts enkele minuten met het maken van boeiende AI-gegenereerde introductietrainingsvideo's.
HeyGen is een AI-videocreatieplatform dat bedrijven helpt snel introductievideo's te maken. Het stroomlijnt de training van nieuwe medewerkers door schaalbare, dynamische video-inhoud te bieden.
HeyGen neemt de noodzaak voor dure productie, presentatoren voor de camera en langdurige bewerkingen weg. Een AI-avatar levert professioneel oriëntatiecontent, waardoor de productietijd vermindert en de algehele trainingsefficiëntie verbetert.
Absoluut. HeyGen stelt je in staat om je virtuele host aan te passen zodat deze overeenkomt met je specifieke merkuitstraling. Verander het uiterlijk, de toon en het script om consistentie in je onboarding ervaring te behouden.
Zeker. HeyGen helpt organisaties met het op maat maken van introductievideo's voor specifieke teams, rollen of afdelingen zodat nieuwe medewerkers relevante trainingsinhoud ontvangen.
HeyGen maakt het snel en eenvoudig om video's te bewerken. Verander scripts of visuals en genereer de inhoud binnen enkele minuten opnieuw—geen nieuwe opnames nodig.
Ja, je kunt HeyGen-video's optimaliseren voor HR-portalen, leerplatforms of intranetten. Dit zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers overal gemakkelijk toegang hebben tot training.
Afhankelijk van de inhoud en aanpassing kan HeyGen je helpen om binnen een paar uur introductievideo's te produceren, waardoor de gebruikelijke productietijden drastisch worden ingekort.
Helemaal niet. Dankzij het beginner-vriendelijke ontwerp van HeyGen, kunnen HR-medewerkers, managers en trainers gemakkelijk onboarding video's maken zonder geavanceerde technische vaardigheden.
Ideaal voor introductie van nieuwe medewerkers, cultuuropbouw, functiespecifieke rondleidingen of compliance training. In wezen, waar je ook duidelijke, boeiende inhoud voor nieuwe werknemers nodig hebt, HeyGen staat voor je klaar.
Meld je aan voor HeyGen, maak gebruik van de door AI aangedreven videomogelijkheden en begin direct met het creëren van impactvolle onboarding video's voor je personeel.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.