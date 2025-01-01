Verwelkom nieuwe medewerkers met boeiende AI introductievideo's

Een sterk onboardingproces zorgt ervoor dat werknemers succesvol kunnen zijn. Of het nu gaat om het introduceren van de bedrijfscultuur, het uitleggen van processen of het begeleiden van teamspecifieke trainingen, HeyGen stelt HR-teams in staat om snel onboardingvideo's te maken zonder dat een volledige productieploeg nodig is.

Voordelen en waarde

Werknemers sneller inwerken met boeiende video-ervaringen

Automate onboarding training with AI-powered videos

Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.

Generate consistent and professional onboarding with AI avatars

Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.

Adapt and translate onboarding training for global workforces

With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.

Ontdek hoe HR-teams het inwerken opschalen

Lattice creates personalized, AI-generated onboarding videos

Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.

Hoe maak je onboarding video's met HeyGen

Log in bij HeyGen en begin in slechts enkele minuten met het maken van boeiende AI-gegenereerde introductietrainingsvideo's.

FAQ

Wat is HeyGen, en hoe kan het gebruikt worden voor onboardingstraining?

HeyGen is een AI-videocreatieplatform dat bedrijven helpt snel introductievideo's te maken. Het stroomlijnt de training van nieuwe medewerkers door schaalbare, dynamische video-inhoud te bieden.

Hoe verbetert HeyGen de productie van onboarding video's in vergelijking met traditionele methoden?

HeyGen neemt de noodzaak voor dure productie, presentatoren voor de camera en langdurige bewerkingen weg. Een AI-avatar levert professioneel oriëntatiecontent, waardoor de productietijd vermindert en de algehele trainingsefficiëntie verbetert.

Kan ik AI-avatars aanpassen zodat ze de merkidentiteit en cultuur van mijn bedrijf weerspiegelen?

Absoluut. HeyGen stelt je in staat om je virtuele host aan te passen zodat deze overeenkomt met je specifieke merkuitstraling. Verander het uiterlijk, de toon en het script om consistentie in je onboarding ervaring te behouden.

Kan HeyGen worden gebruikt voor teamspecifieke inwerkprogramma's?

Zeker. HeyGen helpt organisaties met het op maat maken van introductievideo's voor specifieke teams, rollen of afdelingen zodat nieuwe medewerkers relevante trainingsinhoud ontvangen.

Hoe update ik introductievideo's wanneer bedrijfsbeleid verandert?

HeyGen maakt het snel en eenvoudig om video's te bewerken. Verander scripts of visuals en genereer de inhoud binnen enkele minuten opnieuw—geen nieuwe opnames nodig.

Kunnen HeyGen onboarding video's gebruikt worden op verschillende platformen?

Ja, je kunt HeyGen-video's optimaliseren voor HR-portalen, leerplatforms of intranetten. Dit zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers overal gemakkelijk toegang hebben tot training.

Hoe snel kan ik een onboarding trainingsvideo maken met HeyGen?

Afhankelijk van de inhoud en aanpassing kan HeyGen je helpen om binnen een paar uur introductievideo's te produceren, waardoor de gebruikelijke productietijden drastisch worden ingekort.

Heb ik videoproductievaardigheden nodig om HeyGen te gebruiken voor onboardingstraining?

Helemaal niet. Dankzij het beginner-vriendelijke ontwerp van HeyGen, kunnen HR-medewerkers, managers en trainers gemakkelijk onboarding video's maken zonder geavanceerde technische vaardigheden.

Welke soorten onboarding content hebben het meeste baat bij HeyGen?

Ideaal voor introductie van nieuwe medewerkers, cultuuropbouw, functiespecifieke rondleidingen of compliance training. In wezen, waar je ook duidelijke, boeiende inhoud voor nieuwe werknemers nodig hebt, HeyGen staat voor je klaar.

Hoe begin ik met HeyGen voor introductievideo's?

Meld je aan voor HeyGen, maak gebruik van de door AI aangedreven videomogelijkheden en begin direct met het creëren van impactvolle onboarding video's voor je personeel.

