Visuele instructies zijn makkelijker te volgen, maar het produceren van instructievideo's is vaak traag en kostbaar. Met HeyGen kun je professionele instructievideo's, stap-voor-stap handleidingen en hoe je HeyGen gebruikt voor instructievideo's in enkele minuten maken zonder een productieteam nodig te hebben. Train werknemers, begeleid klanten, of deel kennis met een wereldwijd publiek.

Voordelen en waarde

Maak sneller instructievideo's, geen videovaardigheden vereist

Make complex instructions and products easy to follow

People learn better with video. HeyGen helps you create how-to videos in minutes with HeyGen by turning text-heavy instructions into clear, engaging step-by-step tutorial videos so your audience can see and understand exactly what to do, whether it’s a how-to demonstration, an onboarding guide, or a troubleshooting walkthrough.

Create professional videos without a production team

You don’t need expensive video equipment or editing skills to make great how-to content. With HeyGen’s AI avatars, voiceovers, and easy templates, you can learn how to create and edit videos in HeyGen to produce polished. You can even upload a PDF or deck and turn it into a video in just a few clicks.

Scale training and support across any audience

Need to train teams in multiple locations? Support global viewers? HeyGen lets you translate and localize your videos instantly, so your tutorial video content is accessible to everyone, no matter where they are or what language they speak.

Ontdek hoe bedrijven instructiecontent opschalen

Pyne

Pyne

See how Pyne uses HeyGen to revolutionize in-product onboarding.

Hoe maak je instructievideo's met HeyGen

FAQ

Wat is een instructievideo en waarom zou ik er een moeten maken?

Een instructievideo is een stap-voor-stap handleiding die visueel uitlegt hoe je een taak voltooit, een product gebruikt of de beste methodes volgt. Video is boeiender en makkelijker te volgen dan tekstuele handleidingen, waardoor het een effectief middel is voor training, inwerken en klanteneducatie.

Hoe kan ik een instructievideo maken zonder ervaring met videobewerking?

HeyGen maakt het makkelijk om professionele instructievideo's te maken zonder monteer vaardigheden. Kies simpelweg een sjabloon, voeg je script toe, selecteer een AI-avatar en pas je video aan met visuals. HeyGen regelt de rest—geen productieteam nodig.

Kan ik HeyGen gebruiken om trainingsvideo's voor werknemers te maken?

Ja! HeyGen is perfect voor het creëren van interne trainingsvideo's, inwerkhandleidingen en instructiemateriaal voor medewerkers. Met AI-avatars en gebruiksvriendelijke sjablonen kun je trainingsmaterialen standaardiseren over teams en locaties heen.

Kan ik HeyGen gebruiken om klantenservice video's te maken?

Absoluut. Veel bedrijven gebruiken HeyGen om FAQ-video's, probleemoplossingsgidsen en productrondleidingen te maken om het aantal supporttickets te verminderen en de klantbeleving te verbeteren.

Kan ik mijn instructievideo aanpassen zodat deze bij mijn merk past?

Ja! HeyGen stelt je in staat om je merkkleuren, lettertypen, logo's en aangepaste visuals toe te voegen om ervoor te zorgen dat je instructievideo's overeenkomen met de huisstijl van je bedrijf.

Hoe lang moet een instructievideo duren?

De ideale lengte hangt af van het onderwerp, maar de meest effectieve instructievideo's duren 1-3 minuten voor snelle tutorials en 5-10 minuten voor uitgebreide trainingen. HeyGen maakt het eenvoudig om bondige, boeiende inhoud te creëren die de aandacht van kijkers vasthoudt.

Kan ik mijn instructievideo's vertalen en lokaliseren voor verschillende doelgroepen?

Ja! HeyGen biedt AI-gestuurde vertaling en stemklonen, waardoor je meertalige instructievideo's kunt maken zonder extra productietijd. Dit is perfect voor wereldwijde teams en internationale klanten.

In welke industrieën wordt HeyGen gebruikt voor instructievideo's?

HeyGen wordt gebruikt in verschillende industrieën, waaronder SaaS, e-learning, klantenservice, gezondheidszorg, productie, HR en marketing om boeiende, schaalbare trainings- en instructievideo's te maken.

Waar kan ik mijn instructievideo's delen?

HeyGen-video's kunnen gedeeld worden op bedrijfswebsites, helpcentra, YouTube, LinkedIn, interne trainingsportalen, e-mailcampagnes en sociale media om het bereik en de betrokkenheid te maximaliseren.

Hoe snel kan ik een instructievideo maken met HeyGen?

Je kunt in enkele minuten een gepolijste instructievideo maken, niet uren. HeyGen's AI-avatars en sjablonen maken lange videoshoots en bewerkingen overbodig, waardoor je sneller hoogwaardige content kunt produceren dan met traditionele methoden.

