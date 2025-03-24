Zet statische dia's en lange documenten in enkele minuten om in duidelijke, door de presentator geleide videopresentaties. Met HeyGen kun je uitlegvideo's, trainingen en updates maken die menselijk en boeiend aanvoelen, zonder jezelf op te nemen of studiotijd te reserveren.
Verwelkom nieuwe medewerkers met consistente, vriendelijke videowandelingen door beleid, hulpmiddelen en cultuur. Werk één script bij en rol direct nieuwe versies uit zodra er veranderingen zijn.
Zet productpresentaties om in videopresentaties die laten zien hoe functies werken en waarom ze belangrijk zijn. Gebruik presentatorsegmenten, schermvisuals en overlays om de waarde glashelder te maken.
Stuur op maat gemaakte videopresentaties die prospects door pitches en prijsstellingen leiden. Vertegenwoordigers kunnen kerninhoud hergebruiken terwijl ze snel specifieke secties aanpassen met behulp van een AI-generator.
Leer klanten hoe ze meer waarde uit uw product kunnen halen met stap-voor-stap videotutorials. Duidelijke vertelling en visuals, versterkt door animatie, helpen het aantal supporttickets en verwarring te verminderen.
Deel bedrijfsnieuws, strategie-updates en doelstellingen met duidelijke en herhaalbare videoformaten met behulp van onze AI-presentatiemaker. Mensen kunnen in hun eigen tijd kijken en toch direct van het leiderschap horen.
Zet lesdia's om in gestructureerde videolezingen met duidelijke vertelling. Leerlingen profiteren van visuele uitleg en consistente onderwijskwaliteit op schaal.
Waarom HeyGen de beste AI-videopresentatiemaker is
HeyGen maakt het eenvoudig om jouw boodschap om te zetten in een gepolijste videopresentatie die mensen daadwerkelijk afkijken. Begin met een script, een outline, URL of bestaande presentatie en laat AI presentatiesegmenten, visuals en voice-over genereren. Jij concentreert je op het verhaal terwijl HeyGen de productie achter de schermen afhandelt.
Deel in plaats van uitgebreide presentaties de kernpunten in scènes die presentatorsegmenten, visuals en ondertitels combineren. Zo krijgt het publiek context, duidelijkheid en een menselijke benadering die alleen dia's niet kunnen bieden.
Pas uw logo's, lettertypen en kleuren toe op alle presentaties die gemaakt zijn met onze AI-presentatiemaker, zodat alles consequent aanvoelt. Hergebruik lay-outs en stijlen voor toekomstige video's, wat teams helpt sneller te werken zonder kwaliteit op te offeren.
Genereer meerdere versies van dezelfde presentatie voor verschillende doelgroepen, rollen of talen. HeyGen stelt je in staat scripts snel bij te werken zodat informatie overal actueel en relevant blijft.
Script en dia naar video generatie
Begin met een geschreven script, een bullet outline of geïmporteerde dia's en maak een volledige videopresentatie. HeyGen zet inhoud om in scènes met presentatorsegmenten en tekst in beeld, zodat je nooit vanaf een leeg canvas begint.
AI-presentatoren en meertalige voice-overs
Kies realistische AI-presentatoren en stemmen om uw boodschap in vele talen over te brengen. Dit helpt u wereldwijd publiek te bereiken zonder extra opnameapparatuur of herhaalde live-opnames.
Visuele lay-outs, media en bijschriften
Combineer dia-inhoud, schermopnames en ondersteunende visuals in flexibele lay-outs om presentaties te maken die uw publiek boeien. Voeg automatische ondertiteling toe voor toegankelijkheid en beter begrip in omgevingen zonder geluid.
Eenvoudige bewerkings- en exportopties
Werk tekst, scènes en timing bij in een eenvoudige editor en exporteer vervolgens video's van hoge kwaliteit. Gebruik ze op LMS-platforms, verkoophulpmiddelen, intranetten en openbare kanalen zonder extra stappen.
Hoe de AI Video Presentatiemaker te gebruiken
HeyGen biedt een eenvoudige workflow waarmee iedereen AI-videopresentaties kan maken, zelfs zonder eerdere bewerkingservaring. Jij levert de inhoud, het platform zet het om in een boeiende video.
Plak je script, upload een presentatie gemaakt met onze AI-videogenerator, of deel een belangrijke URL. HeyGen analyseert de inhoud en bereidt een initiële structuur voor je videopresentatie voor met behulp van AI-technologie.
Kies een AI-presentator, stem en visuele stijl die bij uw merk en publiek passen. Bepaal hoeveel van het scherm wordt gewijd aan de presentator, dia's en ondersteunende visuals.
Bekijk elke scène en pas de tekst, timing en lay-out aan. Voeg afbeeldingen, grafieken of schermopnames toe zodat de boodschap van begin tot eind duidelijk en gedenkwaardig blijft.
Maak de definitieve video en exporteer deze voor het gewenste kanaal. Deel via e-mail, LMS, interne portals of vergaderuitnodigingen zodat iedereen kan kijken wanneer het hen uitkomt.
Een AI-videopresentatiemaker zet scripts, dia's of ideeën automatisch om in videopresentaties. Het combineert AI-presentatoren, voice-overs en visuele elementen zodat je geen camera's, studio's of complexe bewerkingstools nodig hebt.
Nee. HeyGen is ontwikkeld voor zakelijke gebruikers, onderwijzers en marketeers. Sjablonen en begeleide workflows helpen je om gepolijste presentaties te maken zonder eerdere ervaring met videoproductie.
Ja, je kunt ook video-inhoud maken. Je kunt dia's importeren of de belangrijkste punten opnieuw maken in HeyGen. Vervolgens voeg je een presentator, voice-over en ondersteunende visuals toe om van de presentatie een samenhangende videopresentatie te maken.
Yes. You can generate voiceovers and presenter segments in many languages and accents using a free AI presentation maker. This makes it easy to reuse the same presentation structure for different regions and audiences.
Most standard length presentations can be created in minutes once your content is ready. You can make changes and regenerate sections quickly when information changes or feedback comes in.
Yes. You can apply your logos, fonts, and color palettes across all videos. Brand consistency is preserved while still allowing for customization by team or project.
You can use exported videos created with our AI video generator in learning platforms, sales tools, internal communication hubs, websites, and social channels. The files are compatible with common hosting and playback systems.
Yes. Teams can share access to projects, suggest edits, and manage different versions. This helps subject matter experts, trainers, and comms teams work together smoothly.
Yes, as long as you follow your organization’s policies and data practices when using the AI generator. HeyGen is designed to support secure workflows so internal updates and training remain protected.
Yes. You can open an existing project, edit the script or slides, and regenerate the affected scenes. This saves time and keeps recurring training and presentations updated with personalized content.
