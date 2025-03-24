AI-videopresentatiemaker: Maak presentaties in minuten

Zet statische dia's en lange documenten in enkele minuten om in duidelijke, door de presentator geleide videopresentaties. Met HeyGen kun je uitlegvideo's, trainingen en updates maken die menselijk en boeiend aanvoelen, zonder jezelf op te nemen of studiotijd te reserveren.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Inwerken van medewerkers en HR-training

Inwerken van medewerkers en HR-training

Verwelkom nieuwe medewerkers met consistente, vriendelijke videowandelingen door beleid, hulpmiddelen en cultuur. Werk één script bij en rol direct nieuwe versies uit zodra er veranderingen zijn.

Productdemonstraties en functieoverzichten

Productdemonstraties en functieoverzichten

Zet productpresentaties om in videopresentaties die laten zien hoe functies werken en waarom ze belangrijk zijn. Gebruik presentatorsegmenten, schermvisuals en overlays om de waarde glashelder te maken.

Verkooppresentaties en voorstellen

Verkooppresentaties en voorstellen

Stuur op maat gemaakte videopresentaties die prospects door pitches en prijsstellingen leiden. Vertegenwoordigers kunnen kerninhoud hergebruiken terwijl ze snel specifieke secties aanpassen met behulp van een AI-generator.

Klanteneducatie en handleidingen

Klanteneducatie en handleidingen

Leer klanten hoe ze meer waarde uit uw product kunnen halen met stap-voor-stap videotutorials. Duidelijke vertelling en visuals, versterkt door animatie, helpen het aantal supporttickets en verwarring te verminderen.

Leiderschapsupdates en algemene vergaderingen

Leiderschapsupdates en algemene vergaderingen

Deel bedrijfsnieuws, strategie-updates en doelstellingen met duidelijke en herhaalbare videoformaten met behulp van onze AI-presentatiemaker. Mensen kunnen in hun eigen tijd kijken en toch direct van het leiderschap horen.

Academische en online cursuspresentaties

Academische en online cursuspresentaties

Zet lesdia's om in gestructureerde videolezingen met duidelijke vertelling. Leerlingen profiteren van visuele uitleg en consistente onderwijskwaliteit op schaal.

Waarom HeyGen de beste AI-videopresentatiemaker is

HeyGen maakt het eenvoudig om jouw boodschap om te zetten in een gepolijste videopresentatie die mensen daadwerkelijk afkijken. Begin met een script, een outline, URL of bestaande presentatie en laat AI presentatiesegmenten, visuals en voice-over genereren. Jij concentreert je op het verhaal terwijl HeyGen de productie achter de schermen afhandelt.

Zet droge dia's om in verhalende video's

Deel in plaats van uitgebreide presentaties de kernpunten in scènes die presentatorsegmenten, visuals en ondertitels combineren. Zo krijgt het publiek context, duidelijkheid en een menselijke benadering die alleen dia's niet kunnen bieden.

Zorg dat elke presentatie merkconsistent is

Pas uw logo's, lettertypen en kleuren toe op alle presentaties die gemaakt zijn met onze AI-presentatiemaker, zodat alles consequent aanvoelt. Hergebruik lay-outs en stijlen voor toekomstige video's, wat teams helpt sneller te werken zonder kwaliteit op te offeren.

Presentaties opschalen over teams en markten heen

Genereer meerdere versies van dezelfde presentatie voor verschillende doelgroepen, rollen of talen. HeyGen stelt je in staat scripts snel bij te werken zodat informatie overal actueel en relevant blijft.

Script en dia naar video generatie

Begin met een geschreven script, een bullet outline of geïmporteerde dia's en maak een volledige videopresentatie. HeyGen zet inhoud om in scènes met presentatorsegmenten en tekst in beeld, zodat je nooit vanaf een leeg canvas begint.

Een digitaal scherm toont een persoon die naar een telefoon kijkt met een bericht "Hey Mina!", naast een presentatie van de "Genesis Productlancering" met een script voor een productiviteitscursus.

AI-presentatoren en meertalige voice-overs

Kies realistische AI-presentatoren en stemmen om uw boodschap in vele talen over te brengen. Dit helpt u wereldwijd publiek te bereiken zonder extra opnameapparatuur of herhaalde live-opnames.

Glimlachende vrouw naast een stemtooninterface met 'Kalm' geselecteerd, die een rustgevende boodschap overbrengt.

Visuele lay-outs, media en bijschriften

Combineer dia-inhoud, schermopnames en ondersteunende visuals in flexibele lay-outs om presentaties te maken die uw publiek boeien. Voeg automatische ondertiteling toe voor toegankelijkheid en beter begrip in omgevingen zonder geluid.

Een interface voor het creëren van digitale inhoud met menu-opties, waarop een rode dia te zien is met "New York's Biljartscene", een lachende vrouwelijke avatar en een "Welkom"-knop.

Eenvoudige bewerkings- en exportopties

Werk tekst, scènes en timing bij in een eenvoudige editor en exporteer vervolgens video's van hoge kwaliteit. Gebruik ze op LMS-platforms, verkoophulpmiddelen, intranetten en openbare kanalen zonder extra stappen.

Een lachende man naast een gebruikersinterface waarop "Exporteren als SCORM" geactiveerd is met "SCORM 1.2" geselecteerd.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Hoe het werkt

Hoe de AI Video Presentatiemaker te gebruiken

HeyGen biedt een eenvoudige workflow waarmee iedereen AI-videopresentaties kan maken, zelfs zonder eerdere bewerkingservaring. Jij levert de inhoud, het platform zet het om in een boeiende video.

Stap 1

Begin met een script, dia's of URL

Plak je script, upload een presentatie gemaakt met onze AI-videogenerator, of deel een belangrijke URL. HeyGen analyseert de inhoud en bereidt een initiële structuur voor je videopresentatie voor met behulp van AI-technologie.

Stap 2

Kies uw presentator en stijl

Kies een AI-presentator, stem en visuele stijl die bij uw merk en publiek passen. Bepaal hoeveel van het scherm wordt gewijd aan de presentator, dia's en ondersteunende visuals.

Stap 3

Verfijn scènes en ondersteunende beelden

Bekijk elke scène en pas de tekst, timing en lay-out aan. Voeg afbeeldingen, grafieken of schermopnames toe zodat de boodschap van begin tot eind duidelijk en gedenkwaardig blijft.

Stap 4

Genereer en deel

Maak de definitieve video en exporteer deze voor het gewenste kanaal. Deel via e-mail, LMS, interne portals of vergaderuitnodigingen zodat iedereen kan kijken wanneer het hen uitkomt.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een AI-videopresentatiemaker?

Een AI-videopresentatiemaker zet scripts, dia's of ideeën automatisch om in videopresentaties. Het combineert AI-presentatoren, voice-overs en visuele elementen zodat je geen camera's, studio's of complexe bewerkingstools nodig hebt.

Heb ik ontwerp- of videovaardigheden nodig om HeyGen te gebruiken?

Nee. HeyGen is ontwikkeld voor zakelijke gebruikers, onderwijzers en marketeers. Sjablonen en begeleide workflows helpen je om gepolijste presentaties te maken zonder eerdere ervaring met videoproductie.

Kan ik mijn bestaande dia's gebruiken in HeyGen?

Ja, je kunt ook video-inhoud maken. Je kunt dia's importeren of de belangrijkste punten opnieuw maken in HeyGen. Vervolgens voeg je een presentator, voice-over en ondersteunende visuals toe om van de presentatie een samenhangende videopresentatie te maken.

Ondersteunt HeyGen meerdere talen voor presentaties?

Yes. You can generate voiceovers and presenter segments in many languages and accents using a free AI presentation maker. This makes it easy to reuse the same presentation structure for different regions and audiences.

How long does it take to create a video presentation?

Most standard length presentations can be created in minutes once your content is ready. You can make changes and regenerate sections quickly when information changes or feedback comes in.

Can I keep presentations consistent with my brand?

Yes. You can apply your logos, fonts, and color palettes across all videos. Brand consistency is preserved while still allowing for customization by team or project.

Where can I use the exported presentation videos?

You can use exported videos created with our AI video generator in learning platforms, sales tools, internal communication hubs, websites, and social channels. The files are compatible with common hosting and playback systems.

Can multiple people collaborate on the same presentation?

Yes. Teams can share access to projects, suggest edits, and manage different versions. This helps subject matter experts, trainers, and comms teams work together smoothly.

Are AI video presentations suitable for confidential content?

Yes, as long as you follow your organization’s policies and data practices when using the AI generator. HeyGen is designed to support secure workflows so internal updates and training remain protected.

Can I update a presentation without starting from scratch?

Yes. You can open an existing project, edit the script or slides, and regenerate the affected scenes. This saves time and keeps recurring training and presentations updated with personalized content.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

CTA background