Zet nieuwsbrieven en community-updates om in boeiende video's

Mensen lezen niet altijd lange e-mails, maar ze kijken wel naar video's. Of je nu bedrijfsupdates deelt, inzichten uit de industrie of overzichten van content, HeyGen maakt het eenvoudig om statische nieuwsbrieven om te zetten in boeiende video's die je publiek geïnformeerd en geïnteresseerd houden.

G24.8Meer dan 1.000 beoordelingen
Voordelen en waarde

Visueel aantrekkelijke updates die uw publiek daadwerkelijk zal bekijken

Save time by creating updates in minutes

Crafting a traditional newsletter can be time-consuming. Producing a video newsletter doesn’t have to be. HeyGen helps you create videos from scratch. Simply add a script and convert your written content into professional videos featuring AI-powered avatars. No filming or editing required.


A digital interface featuring an AI-generated avatar of a woman in a white blazer presenting a market trends update

Boost engagement by converting text into video

Text-based updates and long emails often go unnoticed, but video grabs attention. With HeyGen’s asset-to-video feature, you can transform plain text-based documents into visually engaging video updates, helping your audience stay informed and entertained.



a man is standing in front of a screen that says generate video

Personalize and scale updates effortlessly

Whether you’re speaking to global enterprises, niche communities, or your social media followers, HeyGen helps you tailor video updates for different audiences. You can localize instantly in multiple languages, ensuring you connect with more people, more effectively.


a man in a suit sits at a desk in front of a screen that says real estate update

Hoe nieuwsbrieven en community-updates te maken met HeyGen

  1. Open HeyGen

Begin binnen enkele minuten met het maken van professionele videonieuwsbrieven en community-updates—geen videoproductieteam of bewerkingsvaardigheden vereist.


  1. Kies een sjabloon of begin met een leeg document
  1. Voeg uw script toe en selecteer een avatar
  1. Pas je video aan
  1. Vertaal en lokaliseer voor wereldwijde teams
  1. Dien je video in

FAQ

Wat is HeyGen en hoe kan het helpen bij nieuwsbrieven en community updates?

HeyGen is een door AI aangedreven videocreatieplatform dat bedrijven helpt boeiende, schaalbare bedrijfsvideo's voor trainingen te produceren zonder dat er een productieteam nodig is. Het stelt je in staat om snel en efficiënt trainingen voor naleving, leiderschapsontwikkeling, softwarehandleidingen en DEI-programma's te creëren.

Waarom zou ik AI-gestuurde video's maken in plaats van traditionele e-mails?

Traditionele nieuwsbrieven en bedrijfsupdates worden vaak over het hoofd gezien of genegeerd, terwijl is bewezen dat video-inhoud de aandacht trekt en de betrokkenheid verhoogt. HeyGen maakt het eenvoudig om statische e-mails om te zetten in dynamische video's die het publiek waarschijnlijker zal bekijken, onthouden en op reageren.

Welke soorten videoupdates kan ik maken met HeyGen?

HeyGen is perfect voor het creëren van een verscheidenheid aan nieuwsbrief- en community update video's, inclusief:

  • Bedrijfsaankondigingen – leiderschapsupdates, kwartaaloverzichten, medewerkers in de schijnwerpers
  • Contentoverzichten – samenvattingen van blogposts, brancheverslagen of hoogtepunten uit sociale media
  • Industrienieuws & trends – het ontrafelen van marktinzichten en opkomende trends voor uw publiek
  • Community updates – leden betrekken bij aankomende evenementen, mijlpalen of exclusieve inhoud

Hoe snel kan ik een videonieuwsbrief maken met HeyGen's AI?

Met HeyGen kunt u binnen enkele minuten een volledig geproduceerde, hoogwaardige videonieuwsbrief maken. Kies gewoon een sjabloon, voeg uw script toe, selecteer een AI-avatar en pas uw visuals aan—zonder de noodzaak voor filmen, voice-overs of nabewerking.

Is het mogelijk om de identiteit van mijn merk in deze video's te behouden?

Ja! HeyGen stelt je in staat om video's aan te passen met de kleuren, lettertypen, logo's en visuals van je merk, zodat elke update overeenkomt met de identiteit en boodschap van je bedrijf.

Kan ik AI-video's aanpassen voor verschillende doelgroepen of segmenten?

Absoluut. HeyGen maakt het eenvoudig om videomateriaal aan te passen voor verschillende regio's, teams of doelgroepsegmenten. Je kunt snel de boodschap wijzigen, visuele elementen vervangen en meerdere versies van dezelfde update maken om relevantie te garanderen.

Op welke platformen wordt het delen van AI video nieuwsbrieven en updates ondersteund?

HeyGen-video's kunnen in meerdere formaten geëxporteerd en gedeeld worden via:

  • E-mailnieuwsbrieven (insluiten of direct linken)
  • Socialemediaplatforms (LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, enz.)
  • Communityplatforms (Slack, Discord, privéforums)
  • Interne communicatiekanalen (bedrijfsintranet, HR-portalen, teamupdates)

Ondersteunt HeyGen meertalige videonieuwsbrieven?

Ja. HeyGen's AI-vertaal- en lipsynchronisatiefuncties helpen je om met minimale extra inspanning een wereldwijd publiek te bereiken.

Hoe bespaart het gebruik van een AI-videogenerator geld en tijd?

HeyGen elimineert de noodzaak voor dure filmopnames, bewerking en voice-over werk, waardoor bedrijven en makers professionele videoupdates kunnen produceren tegen een fractie van de kosten en tijd.

Hoe kan ik mijn videonieuwsbrieven verversen met nieuwe inhoud?

Video-inhoud bijwerken met HeyGen is eenvoudig: bewerk gewoon het script, werk de visuals bij en genereer de video opnieuw in enkele minuten. Geen heropnames, geen ingewikkelde bewerkingen, gewoon verse updates wanneer je ze nodig hebt.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background