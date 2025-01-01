Uw merk is meer dan een logo; het is een verhaal. Opvallen in een druk digitaal landschap kan uitdagend zijn. Met HeyGen kunt u binnen enkele minuten studio-kwaliteit merkvideo's, sfeerimpressies en verhalende content creëren. Geen productieteam nodig.
People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.
Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.
A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.
With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.
Hoe maak je
merkvideo's met HeyGen
Begin binnen enkele minuten - geen professionele bewerking of grote productieploeg nodig om verbluffende merkvideo's te maken.
HeyGen is een door AI aangedreven videocreatieplatform waarmee je professionele storytelling content en sizzle reels kunt produceren—zonder grote budgetten of lange productiecycli. AI-avatars, aanpasbare ontwerpen en directe vertalingen zorgen ervoor dat je binnen enkele minuten een hoogwaardige brandingvideo kunt publiceren.
HeyGen is perfect voor het creëren van:
Traditionele productie kan duur en tijdrovend zijn. HeyGen's AI-gestuurde aanpak elimineert de noodzaak voor filmteams, acteurs en nabewerking, waardoor je snel en kosteneffectief merkvideo's kunt creëren.
Ja! Je kunt je merklogo, kleuren, lettertypen en visuals toevoegen om je video's in lijn te houden met je merkidentiteit.
Absoluut! HeyGen's AI-gestuurde vertaal- en lipsynchronisatietechnologie ondersteunt meer dan 170 talen en dialecten, waardoor het eenvoudig is om merkvideo's voor een wereldwijd publiek te maken.
Nee! HeyGen is ontworpen voor marketeers, creatievelingen en bedrijfsleiders - niet voor professionele videobewerkers. Het platform is intuïtief en makkelijk te gebruiken, met een eenvoudige slepen-en-neerzetten editor om je video's aan te passen.
Exporteer het in meerdere formaten en deel het op sociale media platforms, uw website, e-mailcampagnes, advertentiekanalen of interne communicatie.
Ja! Kies uit meer dan 700 levensechte AI-avatars of maak je eigen digitale tweeling om je boodschap op een persoonlijke en boeiende manier over te brengen.
Je kunt een brandingvideo in enkele minuten afronden, vergeleken met weken of maanden bij traditionele methoden.
HeyGen’s dynamic visuals and high-quality branding videos capture attention, helping you elevate brand visibility, strengthen credibility, and generate conversion-driven engagement.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.