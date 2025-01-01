Sla de productieopnames over en maak direct merkvideo's

Uw merk is meer dan een logo; het is een verhaal. Opvallen in een druk digitaal landschap kan uitdagend zijn. Met HeyGen kunt u binnen enkele minuten studio-kwaliteit merkvideo's, sfeerimpressies en verhalende content creëren. Geen productieteam nodig.

G24.8Meer dan 1.000 beoordelingen
Voordelen en waarde

Studio-quality brand videos without a studio

Build trust and credibility with compelling storytelling

People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.


a woman stands in front of a screen that says about the brand

Capture global attention and boost brand awareness

Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.



a creative brief for a sipscape tumbler

Drive action and increase conversions with brand awareness

A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.


a screenshot of a brand kit for digital eye

Ontdek hoe toonaangevende merken video gebruiken om hun zichtbaarheid te vergroten

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.

Hoe maak je
merkvideo's met HeyGen

  1. Open HeyGen

Begin binnen enkele minuten - geen professionele bewerking of grote productieploeg nodig om verbluffende merkvideo's te maken.


  1. Kies een sjabloon of begin met een leeg document
  1. Voeg je script toe en kies een avatar (of maak je eigen)
  1. Pas uw video aan met branding en visuele elementen
  1. Vertaal en personaliseer voor verschillende doelgroepen
  1. Dien je video in

FAQ

Wat is HeyGen, en hoe helpt het bij merkvideo's?

HeyGen is een door AI aangedreven videocreatieplatform waarmee je professionele storytelling content en sizzle reels kunt produceren—zonder grote budgetten of lange productiecycli. AI-avatars, aanpasbare ontwerpen en directe vertalingen zorgen ervoor dat je binnen enkele minuten een hoogwaardige brandingvideo kunt publiceren.

Welke soorten brandingvideo's kan ik maken met HeyGen?

HeyGen is perfect voor het creëren van:

  • Promotiefilmpjes – Energieke video's die uw merk op een dynamische manier presenteren
  • Merkverhalen vertellen – Deel de missie, visie en waarden van je bedrijf
  • Productlanceringsvideo's – Nieuwe aanbiedingen aankondigen met boeiende video-inhoud
  • Klantensuccesverhalen – Uitlichten van getuigenissen en casestudy's
  • Employer branding video's – Trek toptalent aan door je bedrijfscultuur te tonen

Hoe verschilt HeyGen van traditionele videoproductie?

Traditionele productie kan duur en tijdrovend zijn. HeyGen's AI-gestuurde aanpak elimineert de noodzaak voor filmteams, acteurs en nabewerking, waardoor je snel en kosteneffectief merkvideo's kunt creëren.

Kan ik mijn brandingvideo aanpassen met de uitstraling van mijn bedrijf?

Ja! Je kunt je merklogo, kleuren, lettertypen en visuals toevoegen om je video's in lijn te houden met je merkidentiteit.

Kan ik brandingvideo's in meerdere talen maken?

Absoluut! HeyGen's AI-gestuurde vertaal- en lipsynchronisatietechnologie ondersteunt meer dan 170 talen en dialecten, waardoor het eenvoudig is om merkvideo's voor een wereldwijd publiek te maken.

Heb ik ervaring met videobewerking nodig om HeyGen te gebruiken?

Nee! HeyGen is ontworpen voor marketeers, creatievelingen en bedrijfsleiders - niet voor professionele videobewerkers. Het platform is intuïtief en makkelijk te gebruiken, met een eenvoudige slepen-en-neerzetten editor om je video's aan te passen.

Hoe deel ik mijn merkvideo nadat deze is gemaakt?

Exporteer het in meerdere formaten en deel het op sociale media platforms, uw website, e-mailcampagnes, advertentiekanalen of interne communicatie.

Kan ik AI-avatars gebruiken voor merkverhalen?

Ja! Kies uit meer dan 700 levensechte AI-avatars of maak je eigen digitale tweeling om je boodschap op een persoonlijke en boeiende manier over te brengen.

Hoe lang duurt het om een brandingvideo te maken met HeyGen?

Je kunt een brandingvideo in enkele minuten afronden, vergeleken met weken of maanden bij traditionele methoden.

Hoe kan HeyGen helpen bij het vergroten van merkbekendheid en betrokkenheid?

HeyGen’s dynamic visuals and high-quality branding videos capture attention, helping you elevate brand visibility, strengthen credibility, and generate conversion-driven engagement.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background