Moeiteloos op aanvraag webinars en podcasts produceren

Webinars en podcasts zorgen voor betrokkenheid, maar de productie is vaak tijdrovend en kostbaar. HeyGen stroomlijnt het proces, waardoor je in enkele minuten professionele on-demand content kunt maken. Geen productieteam of camera nodig.

Voordelen en waarde

Schaal uw on-demand webinars en podcasts op met video's van hoge kwaliteit

a screenshot of a technology webinar with joyce bell and tim wein

Promote your content with engaging video clips

Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.

an advertisement for a webinar on women leading change

Repurpose content at scale for different audiences

Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.

a computer screen shows a video call between chinese and german

Ontdek hoe marketeers content op aanvraag opschalen

How to create on-demand webinars and podcasts with HeyGen

  1. Open HeyGen

Log in bij HeyGen en bereid je voor om binnen enkele minuten hoogwaardige, on-demand webinaropnames, videopodcasts en promotiemateriaal te maken—zonder productieteam.

  1. Kies een sjabloon of begin met een leeg document
  1. Voeg gespreksonderwerpen toe en selecteer een avatar
  1. Pas je video aan
  1. Wees creatief met meer ontwerpelementen
  1. Dien je video in

FAQ

Wat is een on-demand webinar en hoe kan ik er een maken met HeyGen?

Een webinar op aanvraag is een vooraf opgenomen videopresentatie die kijkers op elk moment kunnen bekijken, in tegenstelling tot live webinars. Met HeyGen kun je eenvoudig professionele webinars op aanvraag maken met behulp van AI-avatars, aanpasbare sjablonen en geautomatiseerde voice-overs—geen videoproductieteam nodig.

Hoe kan ik HeyGen gebruiken om videopodcasts te maken?

HeyGen stelt je in staat om je podcastinhoud om te zetten in boeiende videopodcasts door het toevoegen van AI-avatars, ondertitels en visuele elementen. Upload simpelweg je script of audio, selecteer een avatar en genereer een dynamische videopodcast die over verschillende platformen gedeeld kan worden.

Kan ik promotievideo's voor mijn webinar of podcast maken met HeyGen?

Ja! HeyGen maakt het eenvoudig om korte, boeiende promotievideo's te maken om registraties voor webinars of luisteraars voor podcasts te stimuleren. Je kunt belangrijke momenten selecteren, merkgerichte visuals toevoegen en teaservideo's voor sociale media, e-mailcampagnes en landingspagina's creëren, allemaal aangedreven door AI.

Heb ik ervaring met videobewerking nodig om webinars en podcasts te maken met HeyGen?

Nee. HeyGen is ontworpen voor marketeers, niet voor videobewerkers. De intuïtieve slepen-en-neerzetten-tools stellen je in staat om hoogwaardige webinar- en podcastinhoud te creëren zonder technische vaardigheden of dure software.

Kan ik mijn branding toevoegen aan webinar- en podcastvideo's?

Ja! HeyGen stelt je in staat om je video aan te passen met merkkleuren, lettertypen, logo's en overlays, zodat je inhoud visueel consistent blijft over alle platformen.

Hoe kan ik lange webinars of podcasts hergebruiken in korte clips?

Met HeyGen kun je eenvoudig lange inhoud opsplitsen in korte, deelbare clips. Belicht de belangrijkste punten, voeg ondertitels toe en formatteer video's voor verschillende kanalen—zoals LinkedIn, Instagram en e-mailmarketingcampagnes.

Kan HeyGen helpen met videolokalisatie voor een wereldwijd publiek?

Ja! HeyGen biedt AI-gestuurde videotranslatie, stemklonen en lipsynchronisatie, waardoor je snel webinars en podcasts kunt lokaliseren in meerdere talen—zonder extra productiekosten.

Welke soorten bedrijven gebruiken HeyGen voor webinars en podcasts?

HeyGen wordt gebruikt door B2B-marketeers, contentmakers, verkoopteams en opleiders om webinars, videopodcasts en promotionele inhoud efficiënt te produceren en op te schalen, vaak met gebruikmaking van onze AI-functies voor podcastcreatie.

Op welke platformen kan ik mijn door HeyGen gecreëerde webinars en podcasts delen?

U kunt uw video's exporteren in verschillende formaten en ze delen op platformen zoals LinkedIn, YouTube, e-mailcampagnes, bedrijfswebsites en interne communicatietools. Klanten gebruiken ook Zapier om het uploadproces te automatiseren.

Hoe snel kan ik een on-demand webinar of podcastvideo maken met HeyGen?

Met HeyGen kunt u in enkele minuten een volledig afgewerkte on-demand webinar of podcastvideo maken, niet weken. Kies gewoon een sjabloon, upload uw script, selecteer een avatar en exporteer uw definitieve video—klaar om te delen.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

