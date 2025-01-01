Webinars en podcasts zorgen voor betrokkenheid, maar de productie is vaak tijdrovend en kostbaar. HeyGen stroomlijnt het proces, waardoor je in enkele minuten professionele on-demand content kunt maken. Geen productieteam of camera nodig.
Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.
Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.
Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.
Struggling to do more with less? Discover how AI-powered video solutions help marketers cut costs, scale content, and boost engagement—without sacrificing quality.
How to create on-demand webinars and podcasts with HeyGen
Log in bij HeyGen en bereid je voor om binnen enkele minuten hoogwaardige, on-demand webinaropnames, videopodcasts en promotiemateriaal te maken—zonder productieteam.
Een webinar op aanvraag is een vooraf opgenomen videopresentatie die kijkers op elk moment kunnen bekijken, in tegenstelling tot live webinars. Met HeyGen kun je eenvoudig professionele webinars op aanvraag maken met behulp van AI-avatars, aanpasbare sjablonen en geautomatiseerde voice-overs—geen videoproductieteam nodig.
HeyGen stelt je in staat om je podcastinhoud om te zetten in boeiende videopodcasts door het toevoegen van AI-avatars, ondertitels en visuele elementen. Upload simpelweg je script of audio, selecteer een avatar en genereer een dynamische videopodcast die over verschillende platformen gedeeld kan worden.
Ja! HeyGen maakt het eenvoudig om korte, boeiende promotievideo's te maken om registraties voor webinars of luisteraars voor podcasts te stimuleren. Je kunt belangrijke momenten selecteren, merkgerichte visuals toevoegen en teaservideo's voor sociale media, e-mailcampagnes en landingspagina's creëren, allemaal aangedreven door AI.
Nee. HeyGen is ontworpen voor marketeers, niet voor videobewerkers. De intuïtieve slepen-en-neerzetten-tools stellen je in staat om hoogwaardige webinar- en podcastinhoud te creëren zonder technische vaardigheden of dure software.
Ja! HeyGen stelt je in staat om je video aan te passen met merkkleuren, lettertypen, logo's en overlays, zodat je inhoud visueel consistent blijft over alle platformen.
Met HeyGen kun je eenvoudig lange inhoud opsplitsen in korte, deelbare clips. Belicht de belangrijkste punten, voeg ondertitels toe en formatteer video's voor verschillende kanalen—zoals LinkedIn, Instagram en e-mailmarketingcampagnes.
Ja! HeyGen biedt AI-gestuurde videotranslatie, stemklonen en lipsynchronisatie, waardoor je snel webinars en podcasts kunt lokaliseren in meerdere talen—zonder extra productiekosten.
HeyGen wordt gebruikt door B2B-marketeers, contentmakers, verkoopteams en opleiders om webinars, videopodcasts en promotionele inhoud efficiënt te produceren en op te schalen, vaak met gebruikmaking van onze AI-functies voor podcastcreatie.
U kunt uw video's exporteren in verschillende formaten en ze delen op platformen zoals LinkedIn, YouTube, e-mailcampagnes, bedrijfswebsites en interne communicatietools. Klanten gebruiken ook Zapier om het uploadproces te automatiseren.
Met HeyGen kunt u in enkele minuten een volledig afgewerkte on-demand webinar of podcastvideo maken, niet weken. Kies gewoon een sjabloon, upload uw script, selecteer een avatar en exporteer uw definitieve video—klaar om te delen.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.